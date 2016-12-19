Bütün mahallenin beğenisini kazanacak 15 dış kapı modeli

Evinizin dış kapısını değiştirmek, daha yenilikçi, zarif ve çekici bir kapı sahibi olmak istiyorsanız, bu yazı tam size göre! Burada her zevke hitap edecek, farklı malzemelerin kullandığı, farklı boyutlara, renklere ve tarzlara sahip dış kapılardan bir derleme hazırlamaya çalıştık. Eve yaklaşan bir yabancının ya da misafirin göreceği ilk şeylerden biri olması hasebiyle dış kapının önemi düşündüğünüzden fazla olabilir. Dolayısıyla, özellikle müstakil bir evde oturuyorsanız, evinizin kapısıyla ilgili yeni fikirler edinmek ve ilham almak için homify üzerindeki uzmanların ürünlerinden yaptığımız derleme bire bir.

Gelin isterseniz lafı daha fazla uzatmadan, sizin için hazırladığımı dış kapı seçkisine bir göz atalım. İşte farklı tarz ve boyutlarda, hepsi birbirinden ilginç 15 dış kapıdan bir derleme.