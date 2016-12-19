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Bütün mahallenin beğenisini kazanacak 15 dış kapı modeli

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PUERTAS DE EXTERIOR, CIERRES METALICOS AVILA, S.L. CIERRES METALICOS AVILA, S.L. Garaj kapıları
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Evinizin dış kapısını değiştirmek, daha yenilikçi, zarif ve çekici bir kapı sahibi olmak istiyorsanız, bu yazı tam size göre! Burada her zevke hitap edecek, farklı malzemelerin kullandığı, farklı boyutlara, renklere ve tarzlara sahip dış kapılardan bir derleme hazırlamaya çalıştık. Eve yaklaşan bir yabancının ya da misafirin göreceği ilk şeylerden biri olması hasebiyle dış kapının önemi düşündüğünüzden fazla olabilir. Dolayısıyla, özellikle müstakil bir evde oturuyorsanız, evinizin kapısıyla ilgili yeni fikirler edinmek ve ilham almak için homify üzerindeki uzmanların ürünlerinden yaptığımız derleme bire bir. 

Gelin isterseniz lafı daha fazla uzatmadan, sizin için hazırladığımı dış kapı seçkisine bir göz atalım. İşte farklı tarz ve boyutlarda, hepsi birbirinden ilginç 15 dış kapıdan bir derleme.

1. Rustik dış cepheyle kontrast yaratan ihtişamlı kapı

PUERTAS DE EXTERIOR, CIERRES METALICOS AVILA, S.L. CIERRES METALICOS AVILA, S.L. Modern Pencere & Kapılar
CIERRES METALICOS AVILA, S.L.

CIERRES METALICOS AVILA, S.L.
CIERRES METALICOS AVILA, S.L.
CIERRES METALICOS AVILA, S.L.

2. Geleneksel bir dış cepheye modernist dokunuş

PUERTAS DE EXTERIOR, CIERRES METALICOS AVILA, S.L. CIERRES METALICOS AVILA, S.L. Modern Pencere & Kapılar
CIERRES METALICOS AVILA, S.L.

CIERRES METALICOS AVILA, S.L.
CIERRES METALICOS AVILA, S.L.
CIERRES METALICOS AVILA, S.L.

3. Görkemli bir giriş için plakalarla örülmüş kapı

PUERTAS DE EXTERIOR, CIERRES METALICOS AVILA, S.L. CIERRES METALICOS AVILA, S.L. Garaj kapıları
CIERRES METALICOS AVILA, S.L.

CIERRES METALICOS AVILA, S.L.
CIERRES METALICOS AVILA, S.L.
CIERRES METALICOS AVILA, S.L.

4. Paslanma çelik malzemeyle çok özel bir tasarım

Edelstahl Sichtschutz, Edelstahl Atelier Crouse: Edelstahl Atelier Crouse: Modern Bahçe
Edelstahl Atelier Crouse:

Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:

5. Farklı malzemelerin bir araya geldiği hoş bir kompozisyon

주택 리모델링, 해밀건축사사무소 해밀건축사사무소 Minimalist Pencere & Kapılar
해밀건축사사무소

해밀건축사사무소
해밀건축사사무소
해밀건축사사무소

6. Taş bahçe duvarına uygun düşecek asil bir kapı tasarımı

PUERTAS DE EXTERIOR, CIERRES METALICOS AVILA, S.L. CIERRES METALICOS AVILA, S.L. Modern Pencere & Kapılar
CIERRES METALICOS AVILA, S.L.

CIERRES METALICOS AVILA, S.L.
CIERRES METALICOS AVILA, S.L.
CIERRES METALICOS AVILA, S.L.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

7. Yenilikçi tasarımıyla çelik bahçe kapısı

Visual Barriers Edelstahl Atelier Crouse: Modern Bahçe
Edelstahl Atelier Crouse:

Visual Barriers

Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:

8. Modern ve elegant tasarımın güzel bir örneği

Portón ascendente, Elite Puertas Automaticas Elite Puertas Automaticas Modern Garaj / Hangar Demir/Çelik Kahverengi
Elite Puertas Automaticas

Elite Puertas Automaticas
Elite Puertas Automaticas
Elite Puertas Automaticas

Más ideas de portones, puedes encontrarlas aquí: 10 puertas y portones ¡sensacionales!

9. Hem güvenli, hem tarz sahibi aluminyum kapı

Puertas automaticas de aluminio soldado, Puertas Lorenzo, s.a Puertas Lorenzo, s.a Modern Pencere & Kapılar
Puertas Lorenzo, s.a

Puertas Lorenzo, s.a
Puertas Lorenzo, s.a
Puertas Lorenzo, s.a

10. Ahşap kapının sıcaklığı

Reforma de vivienda con etiqueta de eficiencia energética A (Gran Alacant, Santa Pola), Novodeco Novodeco İskandinav Pencere & Kapılar
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

11. Sürgülü kapıya yepyeni bir yaklaşım

PUERTAS DE EXTERIOR, CIERRES METALICOS AVILA, S.L. CIERRES METALICOS AVILA, S.L. Garaj kapıları
CIERRES METALICOS AVILA, S.L.

CIERRES METALICOS AVILA, S.L.
CIERRES METALICOS AVILA, S.L.
CIERRES METALICOS AVILA, S.L.

12. İlk bakışta göze çarpan sürgülü kapı modeli

Puertas automaticas de aluminio soldado, Puertas Lorenzo, s.a Puertas Lorenzo, s.a Modern Pencere & Kapılar
Puertas Lorenzo, s.a

Puertas Lorenzo, s.a
Puertas Lorenzo, s.a
Puertas Lorenzo, s.a

13. Ahşapla gelen zarafet

Puerta madera Cedro Odorata. , CHD COMPANY CHD COMPANY Garaj & Kulübeler Ahşap
CHD COMPANY

CHD COMPANY
CHD COMPANY
CHD COMPANY

14. Dairesel tasarımlı demir kapı

Riyadh House, arqflores / architect arqflores / architect Modern Pencere & Kapılar
arqflores / architect

Riyadh House

arqflores / architect
arqflores / architect
arqflores / architect

15. Modern ve kişilikli bir giriş alanı için aluminyum kapı

Puertas automaticas de aluminio soldado, Puertas Lorenzo, s.a Puertas Lorenzo, s.a Modern Pencere & Kapılar
Puertas Lorenzo, s.a

Puertas Lorenzo, s.a
Puertas Lorenzo, s.a
Puertas Lorenzo, s.a

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Yeni yıla yeni balkonla girmek için 13 güzel fikir’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

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