Ömerli'de herkesin yaşamak isteyeceği türden bir ev

İstanbul her geçen gün giderek daha da genişleyen ve pek çok farklı merkezi olan bir metropol. İstanbul'un şehir merkezi dışında daha kırsal ve doğal alanlarda da yaşam merkezleri kuruluyor. İşte her geçen gün daha da değerlenen bölgelerin başında da Şile, Ömerli geliyor. Muhteşem doğası ve şehrin telaşından uzaktaki sakin ve huzurlu ortamı ile İstanbul'un yanı başındaki cennet olarak tanımlayabileceğimiz Ömerli'de bugün ziyaret edeceğimiz ev, herkesin içinde yaşamak isteyeceği lüks bir villa. Bu şık villa ev sahipleri tarafından yatırım amaçlı satın alınmış ancak daha sonra oturuma hazır hale getirilmek üzere yenilenmiş. Yenileme projesi ise Mandalin Dizayn tarafından hayata geçirilmiş. Evin dış alanlarını ve içerideki yaşam alanlarını gezmeye başlamadan önce evin dekorasyonunun henüz yapılmadığını, ancak tüm iç mimari özelliklerinin tamamlandığını da belirtelim.