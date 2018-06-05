Ömerli'de herkesin yaşamak isteyeceği türden bir ev

İstanbul her geçen gün giderek daha da genişleyen ve pek çok farklı merkezi olan bir metropol. İstanbul'un şehir merkezi dışında daha kırsal ve doğal alanlarda da yaşam merkezleri kuruluyor. İşte her geçen gün daha da değerlenen bölgelerin başında da Şile, Ömerli geliyor. Muhteşem doğası ve şehrin telaşından uzaktaki sakin ve huzurlu ortamı ile İstanbul'un yanı başındaki cennet olarak tanımlayabileceğimiz Ömerli'de bugün ziyaret edeceğimiz ev, herkesin içinde yaşamak isteyeceği lüks bir villa. Bu şık villa ev sahipleri tarafından yatırım amaçlı satın alınmış ancak daha sonra oturuma hazır hale getirilmek üzere yenilenmiş. Yenileme projesi ise Mandalin Dizayn tarafından hayata geçirilmiş. Evin dış alanlarını ve içerideki yaşam alanlarını gezmeye başlamadan önce evin dekorasyonunun henüz yapılmadığını, ancak tüm iç mimari özelliklerinin tamamlandığını da belirtelim.
Evin dış cephesine şöyle bir baktığımızda mimari olarak çarpıcı özellikleri hemen ilgimizi çekiyor. Ferah ve doğal bir çevrenin içinde konumlanan iki katlı yapı kaliteli ve şık çatısı, dış cephedeki ahşap uygulamaları ve belirleyici taş kaplamaları ile sıra dışı ve estetik bir görünüm oluştururken izolasyon açısından da son derece fonksiyonel ve konforlu bir iç yaşam alanı sağlıyor.
Ev sahiplerinin istekleri ve kullanım alışkanlıklarına göre tasarlanan bahçe peyzajı huzur dolu ve dinlendirici özelliklere sahip. Geniş arka bahçede düzenli ve bakımlı yemyeşil çimler, palmiyeler, çamlar ve atmosfere karakter katan dış mekan ışıklandırma üniteleri ile baktığınızda bile içinizi huzurla dolduran bir peyzaj görülüyor.
Evin yan tarafında ise komşu evlerle sınırların belirlendiği noktalarda sıradan ve yavan çitler yerine yemyeşil ve doğal çit bitkileri kullanılmış. Renkli çiçekler, düzenli ve bakımlı çimler ve yemyeşil çalılarla hem bahçede mahremiyet sağlanıyor hem de sıradan panel çitlerin soğuk görüntüsünün önüne geçen bir estetik oluşturuluyor.
Bahçeye evin kapalı teras alanından bakıldığında geniş ve doğal ortam çok daha net bir şekilde görülebiliyor. Bahçe sınırları yetişkin ağaçlarla belirleniyor, yürüme yolu ise çimlerin arasına yerleştirilmiş taşlarla oluşturulmuş. Evin yalnızca bahçesi bile yaşam kalitenizi arttıran doğal ve tertemiz havalı bir lüks meydana getiriyor.
Üç tarafı cam panellerle kapanan teras alanı hem yaz hem de kış mevsiminde harika vakit geçirmek için keyifli ve konforlu bir ortam ortaya çıkarıyor. Yazın açılabilen cam kapılar ve ön cephede terası destekleyen gölgelik ile sıcak havalarda serin bir atmosfer yaratılırken, kapanan cam paneller sayesinde kışın da sıcak ve samimi bir ortam oluşturulabiliyor.
Koridor alanında taş işçiliği ile düzenlenen şık bir dizayn ile karşı karşıyayız. Lüks bir otelin bekleme salonu estetiğini andıran bu tasarım ışıklandırma üniteleri ile de destekleniyor.
Koridordaki taş işçiliği ile oluşturulan duvarın içinde ise çakıl taşları ve kayalarla bir Zen bahçesi oluşturmak için zemin hazırlanmış. Zen bahçeleri özellikle geniş evlerdeki boş alanları doldurmak ve sıra dışı, doğal ve estetik bir dizayn ortaya çıkarmak için mükemmel bir fikir.
Mutfak dekorasyonu ise son derece fonksiyonel bir tasarımla dizayn edilmiş ve kullanım kolaylığı sağlayan bir yerleşim ve plan ön planda tutulmuş. Ahşap mutfak dolapları şık ve ağırbaşlı bir ortam oluşturuyor. Yalın bir tasarımla depolama alanı ve çalışma alanı olarak kullanışlı bir yapı hayata geçirilmiş.
Beyaz banyoların her zaman farklı bir zarafeti oluyor. Bu zarafete altın renkli dokunuşlar eşlik ettiğinde ise ortaya çıkan manzara çoğu zaman göz kamaştırıcı oluyor pek tabii ki. Bu klasik tasarımlı şık banyoda da bunun başarılı bir örneği ile karşılaşıyoruz.
Klasik stilli iç mimari özellikleri ile dikkat çeken salona asma kattan bakıyoruz. Kartonpiyer uygulamaları ile şıklık unsuru arttırılan detaylı iç mimari tasarımda yüksek tavandan uzanan görkemli avize ve ahşap yer döşemeleri de salonun ve evin genel karakterini tamamlıyor.
Evin her ayrıntısı incelikle tasarlanmış ve bu incelik kendini duvarlarda da gösteriyor elbette. Her oda için özenle seçilmiş duvar kağıtları ve aplikler ile zengin ve karakterli bir doku ortaya çıkarılmış.
Merdiven alanında da şık bir duvar kapıdı uygulaması, oturaklı basamak ve parmaklık tasarımının yanı sıra basamakların yanındaki aydınlatmalarla kullanışlı bir yapı mevcut.
Özellikle kalabalık ailelerde ne kadar çok depolama alanına sahip olursanız o kadar rahat edersiniz. Bu evde de geniş koridor alanlarına ekstra depolama alanları yerleştirilmiş.