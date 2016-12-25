Doğayı sevenlerin aklını başından alacak 8 ev

Doğa tutkunlarının ve şehrin gürültüsünden kalabalığından bıkmış olanlar için kaçış noktası olan doğa kendinizi arındırdığınız, kendinizi bulduğunuz ve deşarj olmanızı sağlayan bir unsur olduğu için hepimiz doğa da doğa ile bütünleşmiş bir evde yaşamayı ve yaşamımızın sonuna kadar bu eve sahip olmayı arzularız. Bu düşünce doğrultusunda doğa ile bütünleşmiş, insana yaşama inancı aşılayan ve huzur kaynağı olan evler hayal ederiz. Bu gün hayal ettiğimiz doğa evleriniz inceliyoruz. Homiyf doğa evleri sayfasında yer alan ev örneklerinden seçtiğimiz ve doğa tutkunlarının vazgeçemediği ev modellerini yakından inceleyerek hayal ettiğiniz evi inşa ederken bu evlerden faydalanabilir, bu evleri örnek alabilirsiniz. Doğanın yeşili, kullanılan malzemeler, doğa le bütünleşik yapılar adeta sizi kendine bağlıyor.
Doğa evleri içinde en fazla tutulan ev modeli tamamen doğal ahşap ile inşa edilmiş evlerdir. Bu evimizde dağın yamacında manzaraya hakim bir nokta da inşa edilmiş, zemin eğimi için ahşap ayaklar ile kot farkı yapılarak evin hem manzaraya tamamen hakim olması sağlanmış hem de kullanılan ahşap ile kusursuz güzellikte yağlı boya tablo gibi bir görüntü oluşturmuş.
Bu örnek evimiz de doğa ile iç içe ve kullanılan malzemelerin bir kısmının doğadan karşılanması ile doğa tutkunları tarafından vazgeçilemeyen bir ev olarak karşımızda yer alıyor. Saz bitkisinden yapılan çatısı ve ağaçların içinde yer alması ile muhteşem bir görsel oluşturan evin ön tarafı da yemyeşil çim bahçeyi andırıyor.
Doğa ile iç içe olan evlerin genel olarak sadece bahçesi bulunurken bu örneğimizde ise evin kendisine özgü bir havuzu yer alıyor. Ev tamamen ahşap malzemeden inşa edildiği gibi evin üç cephesinde çok yıllık ağaçların yer alması ve ön tarafında ekstra olarak havuzu bulunması evin yaz kış tüm ihtiyaçlara cevap veren bir doğa evi olmasını sağlamış.
Genel olarak geniş ve çok katlı doğa evlerinin inşa edilmesi akıllara evlerin büyük olması zorunluluğunu getirse de resimdeki gibi küçük, kutu gibi olan prefabrik doğa evleri de inşa edilmektedir. Doğanın ortasında uçsuz bucaksız gökyüzünün altında kendinizi özgür hissedeceğiniz muhteşem prefabrik doğa evine sahip olmak için çok az bir bütçe ayırmanız yeterli.
Doğa evleri denildiğinde akla ilk gelen ev modeli kırsal evlerdir. Bu evler yüz yıllardır inşa edilen ve geleneklere göre kullanılan doğa evleri olduğu için her detayı doğal, her detayı özenle düşünülmüştür. Resimde yer alan evimiz yılbaşı kartpostallarında yer alan resimlere benziyor.
İnşa edeceğiniz evin uzun yıllar ayakta kalmasını istiyor ve aynı zamanda doğal olmasını arzu ediyorsanız resimdeki gibi doğal taşlardan yapılmış bir evi tercih etmelisiniz. Doğal taşlar ile inşa edilmesi hem doğal bir iklimlendirmeye sahip olmanızı sağlar hem de doğanın kalbinde uzun yıllar ayakta kalacak bir eve sahip olmanızı sağlar.
Doğa tutkunlarının vazgeçemediği bir model olan ve her türlü insani ihtiyaca cevap veren bu ev modelleri terasından güneşliğe, havuzundan oda sayısına kara ihtiyaç duyacağınız her detaya hakimdir. Ayrıca sahip olduğu doğa manzarası sizin uzun yıllar genç kalmanızı sağlar.
Doğa evlerinde genel olarak bindirme çatı ve düz çatı tercih edilir. Ancak kırsal kesimlerde resimdeki gibi eğimli çatılarda kullanılmaktadır. Bu çatı türleri evin daha sıcak kalmasını sağlarken aynı zamanda evin doğal bir ev olmasına da katkı sağlar. Bu ev modellerinde çatılarda kullanılan ahşap çok uzun yıllar sağlam kalmaktadır.