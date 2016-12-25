Doğayı sevenlerin aklını başından alacak 8 ev

Doğa tutkunlarının ve şehrin gürültüsünden kalabalığından bıkmış olanlar için kaçış noktası olan doğa kendinizi arındırdığınız, kendinizi bulduğunuz ve deşarj olmanızı sağlayan bir unsur olduğu için hepimiz doğa da doğa ile bütünleşmiş bir evde yaşamayı ve yaşamımızın sonuna kadar bu eve sahip olmayı arzularız. Bu düşünce doğrultusunda doğa ile bütünleşmiş, insana yaşama inancı aşılayan ve huzur kaynağı olan evler hayal ederiz. Bu gün hayal ettiğimiz doğa evleriniz inceliyoruz. Homiyf doğa evleri sayfasında yer alan ev örneklerinden seçtiğimiz ve doğa tutkunlarının vazgeçemediği ev modellerini yakından inceleyerek hayal ettiğiniz evi inşa ederken bu evlerden faydalanabilir, bu evleri örnek alabilirsiniz. Doğanın yeşili, kullanılan malzemeler, doğa le bütünleşik yapılar adeta sizi kendine bağlıyor.