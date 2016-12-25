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Doğayı sevenlerin aklını başından alacak 8 ev

umit atdağ umit atdağ
homify Modern Havuz
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Doğa tutkunlarının ve şehrin gürültüsünden kalabalığından bıkmış olanlar için kaçış noktası olan doğa kendinizi arındırdığınız, kendinizi bulduğunuz ve deşarj olmanızı sağlayan bir unsur olduğu için hepimiz doğa da doğa ile bütünleşmiş bir evde yaşamayı ve yaşamımızın sonuna kadar bu eve sahip olmayı arzularız. Bu düşünce doğrultusunda doğa ile bütünleşmiş, insana yaşama inancı aşılayan ve huzur kaynağı olan evler hayal ederiz. Bu gün hayal ettiğimiz doğa evleriniz inceliyoruz. Homiyf  doğa evleri sayfasında yer alan ev örneklerinden seçtiğimiz ve doğa tutkunlarının vazgeçemediği ev modellerini yakından inceleyerek hayal ettiğiniz evi inşa ederken bu evlerden faydalanabilir, bu evleri örnek alabilirsiniz. Doğanın yeşili, kullanılan malzemeler, doğa le bütünleşik yapılar adeta sizi kendine bağlıyor. 

Ahşap evler

Casa em Guararema, Cabana Arquitetos Cabana Arquitetos Rustik Evler Ahşap
Cabana Arquitetos

Cabana Arquitetos
Cabana Arquitetos
Cabana Arquitetos

Doğa evleri içinde en fazla tutulan ev modeli tamamen doğal ahşap ile inşa edilmiş evlerdir. Bu evimizde dağın yamacında manzaraya hakim bir nokta da inşa edilmiş, zemin eğimi için ahşap ayaklar ile kot farkı yapılarak evin hem manzaraya tamamen hakim olması sağlanmış hem de kullanılan ahşap ile kusursuz güzellikte yağlı boya tablo gibi bir görüntü oluşturmuş.

Tamamen doğal

WOONHUIS HOLTEN, Maas Architecten Maas Architecten Modern Evler
Maas Architecten

Maas Architecten
Maas Architecten
Maas Architecten

Bu örnek evimiz de doğa ile iç içe ve kullanılan malzemelerin bir kısmının doğadan karşılanması ile doğa tutkunları tarafından vazgeçilemeyen bir ev olarak karşımızda yer alıyor. Saz bitkisinden yapılan çatısı ve ağaçların içinde yer alması ile muhteşem bir görsel oluşturan evin ön tarafı da yemyeşil çim bahçeyi andırıyor.

Havuzlu ve kusursuz

homify Modern Havuz
homify

homify
homify
homify

Doğa ile iç içe olan evlerin genel olarak sadece bahçesi bulunurken bu örneğimizde ise evin kendisine özgü bir havuzu yer alıyor.  Ev tamamen ahşap malzemeden inşa edildiği gibi evin üç cephesinde çok yıllık ağaçların yer alması ve ön tarafında ekstra olarak havuzu bulunması evin yaz kış tüm ihtiyaçlara cevap veren bir doğa evi olmasını sağlamış.

Küçük kutu gibi bir ev

House W, Peter Ruge Architekten GmbH Peter Ruge Architekten GmbH Modern Evler
Peter Ruge Architekten GmbH

House W

Peter Ruge Architekten GmbH
Peter Ruge Architekten GmbH
Peter Ruge Architekten GmbH

Genel olarak geniş ve çok katlı doğa evlerinin inşa edilmesi akıllara evlerin büyük olması zorunluluğunu getirse de resimdeki gibi küçük, kutu gibi olan prefabrik doğa evleri de inşa edilmektedir. Doğanın ortasında uçsuz bucaksız gökyüzünün altında kendinizi özgür hissedeceğiniz muhteşem prefabrik doğa evine sahip olmak için çok az bir bütçe ayırmanız yeterli.

Kırsal evler

Casa de Montanha - LZ, Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento Kırsal Evler Yeşil
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento

Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento

Doğa evleri denildiğinde akla ilk gelen ev modeli kırsal evlerdir. Bu evler yüz yıllardır inşa edilen ve geleneklere göre kullanılan doğa evleri olduğu için her detayı doğal, her detayı özenle düşünülmüştür. Resimde yer alan evimiz yılbaşı kartpostallarında yer alan resimlere benziyor.

Kale gibi taş evler

Stonia, Zeus Tasarım Ltd. Şti. Zeus Tasarım Ltd. Şti. Modern Evler
Zeus Tasarım Ltd. Şti.

Stonia

Zeus Tasarım Ltd. Şti.
Zeus Tasarım Ltd. Şti.
Zeus Tasarım Ltd. Şti.

İnşa edeceğiniz evin uzun yıllar ayakta kalmasını istiyor ve aynı zamanda doğal olmasını arzu ediyorsanız resimdeki gibi doğal taşlardan yapılmış bir evi tercih etmelisiniz. Doğal taşlar ile inşa edilmesi hem doğal bir iklimlendirmeye sahip olmanızı sağlar hem de doğanın kalbinde uzun yıllar ayakta kalacak bir eve sahip olmanızı sağlar.

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Saray yavrusu evler

Poyraz Konakları, ISLA GRUP ISLA GRUP Akdeniz Evler
ISLA GRUP

Poyraz Konakları

ISLA GRUP
ISLA GRUP
ISLA GRUP

Doğa tutkunlarının vazgeçemediği bir model olan ve her türlü insani ihtiyaca cevap veren bu ev modelleri terasından güneşliğe, havuzundan oda sayısına kara ihtiyaç duyacağınız her detaya hakimdir. Ayrıca sahip olduğu doğa manzarası sizin uzun yıllar genç kalmanızı sağlar.

Oval çatılar

Simurg Evleri, Simurg Evleri Pansiyon Simurg Evleri Pansiyon Modern Evler
Simurg Evleri Pansiyon

Simurg Evleri

Simurg Evleri Pansiyon
Simurg Evleri Pansiyon
Simurg Evleri Pansiyon

Doğa evlerinde genel olarak bindirme çatı ve düz çatı tercih edilir. Ancak kırsal kesimlerde resimdeki gibi eğimli çatılarda kullanılmaktadır. Bu çatı türleri evin daha sıcak kalmasını sağlarken aynı zamanda evin doğal bir ev olmasına da katkı sağlar. Bu ev modellerinde çatılarda kullanılan ahşap çok uzun yıllar sağlam kalmaktadır.

Eski bir mutfağın çarpıcı ve modern bir mutfağa dönüşümü
Doğayla iç içe olan bu evleri siz de beğendiniz mi?

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