Evinizi harabeye çeviren 7 hata ve onlardan sakınma yolları

Ev düzeni oluşturmada elverişli yöntemler arasında ölü alanları değerlendirmek ve göze hitap eden yalın bir dil oluşturmak etkilidir. Daha dingin ve huzur veren bir ev dekorasyonu için ışıklandırmadan renk uyumuna birçok detay ve unsura özen gösterebilirsiniz. minimalist yaklaşımla dekore edilen bu oturma adasında modern, konforlu ve kullanışlı mobilyalar tercih edilmiş.

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