Evinizi harabeye çeviren 7 hata ve onlardan sakınma yolları

Kent yaşamını tercih edenlerin çoğu geniş ve ferah alanlardan vazgeçmiş oluyor. Her ne kadar ideallerde geniş, ferah ve huzur dolu evlerde yaşamak olsa da, imkanlar dahilinde daha küçük alanlarda yaşamayı kolaylaştırmanın yollarını arıyoruz. Evi daha derli toplu tutmak ve göze hitap eden bir görünüm sağlamak için dekorasyona özen gösterilmelidir. Renk, doku, desen, çok fonksiyonlu tasarımlar, ışıklandırma ve dahası evin atmosferini etkiler. Daha ferah ve huzurlu bir ev için göz yoran karmaşa oluşmasından kaçınmak gerekir. Bu yazımızda evinizdeki karmaşayı yok etmek için kaçınmanız gereken hataları derledik, göz atmadan geçmeyiniz.
Göz karmaşası olmaması için mutfakta sistemli depolama ve daha derli toplu gösterecek araçlara ihtiyaç duyulabilir. Depolama sistemlerinin yanı sıra renk ve doku karmaşası da gözü yorar. Aydınlık ve ferah bir mutfak için çekmeceler, sepetler, saklama kutuları ve dahası da etkili olacaktır. Eğer çok fazla eşyayı depolamak istiyorsanız buzlu cam ya da mat renkli dolap kapakları sadelik katabilir. Ayrıca özellikle küçük ve dar mutfaklarda koyu renklerin kullanılması kasvetli ve kararnlık bir atmosfer oluşturacaktır.
Az çoktur. Göz karmaşasından kaçınmak için çok fazla renk ve dokunun bir arada bulunması sistemsiz yapıldığında göz yoracağını unutmayın. Belirleyeceğiniz renk paleti üzerinden hangi stil ve tarzı uygulayacaksanız salon dekorasyonunu basit ve yalın bir dille yapabilirsiniz. Nötr renklerle beyazın bir araya geldiği salonda, aksesuar detayları için altın sarısı rengi kullanımına olanak tanımış. Parlak renk ve dokular için sade ve yalın zemin renklerini tercih edebilirsiniz. Dingin ve rahatlatan bir salon için renklerin ahenginin yanı sıra, döşeme zemininde ahşap parkenin kullanımı ile natürel sıcaklık dahil olmuş.
Doğru ve ölçülü ışıklandırma bir evin tüm atmosferini değiştirebilir. Hangi stil ve tarzı uygularsanız uygulayın, renklerin ahengi ışıklandırma ile daha da ön plana çıkar. Nötr griler dekore edilen bu odaya canlılık katacak sarı renk ile kombine edilmiş. İç mekana sıcaklık katan bir başka unsur ise ışıklandırma unsurlarıdır. Ortak kullanım alanlarında ve dinlenme ihtiyacı olan oturma odası ya da yatak odası gibi alanlarda sarı ışık tavsiye edilirken, dikkat gerektiren çalışma alanlarında beyaz ışık kullanımı tavsiye edilir.
Renklerin ahengi uygulanacak stil, tarz, zevk ve beğeni ile ilişkilidir. Daha canlı bir etki katmak ve dinamik bir atmosfer oluşturmak istiyorsanız kontrast oluşturacak renklere yönelmelisiniz. Dingin ve yatıştırıcı bir atmosfer oluşturmak için pastel renkler, nötr renklerle zemin ve sıcaklık katan natürel dokuları tavsiye edebilirsiniz. Özellikle nötr renklerin kullanıldığı bir alanda soğuk etki oluşmaması için sıcak renklere yer verilerek denge unsuru oluşturulabilir.
Alanları her zaman bölücü duvarla ayırmak elverişli bir tutum sayılmaz. Çünkü daha ferah ve aydınlık bir atmosfer oluşturmak istiyorsanız, bölücü duvarlar yerine daha akılcı çözümler bulmanız gerekebilir. Alanları amaçlarına göre bölümlere ayırabilir, bunu yaparken bölücü duvar yerine mobilyalarla sınırlandırmak, halı unsuru ile sınırları belirlemek, açık raf sistemleri ile alanları belirlemek gibi birçok yöntemi değerlendirebilirsiniz.
Küçük ve dar alanlarda akılcı çözümlere odaklanabilirsiniz. Şehir hayatı ev dekorasyonu için rutin işlerle düzen sağlamanızı ve buna zaman ayırmanızı engelleyebilir. Mobilyalardan aparatlara kadar kısa vadede işlerinizi halledeceğiniz ve zaman kazandıracak işlevsel tasarımlara yönelebilirsiniz.Ayrıca, homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda mutfak modeli bulabilirsiniz.
Ev düzeni oluşturmada elverişli yöntemler arasında ölü alanları değerlendirmek ve göze hitap eden yalın bir dil oluşturmak etkilidir. Daha dingin ve huzur veren bir ev dekorasyonu için ışıklandırmadan renk uyumuna birçok detay ve unsura özen gösterebilirsiniz. minimalist yaklaşımla dekore edilen bu oturma adasında modern, konforlu ve kullanışlı mobilyalar tercih edilmiş.
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