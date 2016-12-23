45 senelik binada yepyeni ve modern bir daire

Bir kentin kültürel dokusunu oluşturan ve o kente tarihi bir karakter kazandıran temel unsurlar elbette ki binalardır. İstanbul da özellikle eski merkezi mahalle ve bölgelerdeki eski binalarıyla tarihi ve kendine özgü bir metropol pek tabii ki. Bugünlerde her ne kadar eski binaların yıkılıp yerine daha çok konutlu sıradan yeni apartmanlar inşa edilmesi daha kârlı gibi görünse de aslında bu özellikle kendine has bir dokuya sahip olan sokak ve mahallelerin kültürünü de öldürmek anlamına geliyor. Kültürel mirasımız kentsel açıdan oldukça kıymetlidir ve bu yüzden de ancak eski binaları yıkmak yerine restore edip yenileyerek kentlerimizin tarihine sahip çıkabiliriz. Bu yazımızda kapılarını çalacağımız daire de işte böyle bi binada yer alıyor. Komple tadilat ve yepyeni bir dekorasyonla harika bir görünüme kavuşan bu ev, Nişantaşı Kıvanç Sokak'ta bulunan 45 senelik bir apartmanın 2+1 bir dairesi.