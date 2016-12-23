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45 senelik binada yepyeni ve modern bir daire

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Nişantaşı Kıvanç Sokak 2+1 Daire Projesi, Mandalin Dizayn Mandalin Dizayn Minimalist Oturma Odası
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Bir kentin kültürel dokusunu oluşturan ve o kente tarihi bir karakter kazandıran temel unsurlar elbette ki binalardır. İstanbul da özellikle eski merkezi mahalle ve bölgelerdeki eski binalarıyla tarihi ve kendine özgü bir metropol pek tabii ki. Bugünlerde her ne kadar eski binaların yıkılıp yerine daha çok konutlu sıradan yeni apartmanlar inşa edilmesi daha kârlı gibi görünse de aslında bu özellikle kendine has bir dokuya sahip olan sokak ve mahallelerin kültürünü de öldürmek anlamına geliyor. Kültürel mirasımız kentsel açıdan oldukça kıymetlidir ve bu yüzden de ancak eski binaları yıkmak yerine restore edip yenileyerek kentlerimizin tarihine sahip çıkabiliriz. Bu yazımızda kapılarını çalacağımız daire de işte böyle bi binada yer alıyor. Komple tadilat ve yepyeni bir dekorasyonla harika bir görünüme kavuşan bu ev, Nişantaşı Kıvanç Sokak'ta bulunan 45 senelik bir apartmanın 2+1 bir dairesi. 

Modern yemek alanı

Nişantaşı Kıvanç Sokak 2+1 Daire Projesi, Mandalin Dizayn Mandalin Dizayn Minimalist Oturma Odası
Mandalin Dizayn

Nişantaşı Kıvanç Sokak 2+1 Daire Projesi

Mandalin Dizayn
Mandalin Dizayn
Mandalin Dizayn

Baştan sonra dört haftada komple yenilenen ve 2 oda 1 salondan oluşan dairenin salonu yemek alanını da içerecek şekilde dizayn edilmiş. Ahşap yer döşemeleri ile rustik bir doku elde edilen evin pürüzsüz bej rengi duvarları ve minimalist dekorasyon tarzı uyumlu, yalın, modern ve ferah bir atmosfer ortaya çıkarıyor. Yemek alanında sekiz kişilik büyük ve masif ahşap bir masa ve modern tarzlı sandalyeler tercih edilmiş. 

Konforlu, minimalist ve şık oturma odası

Nişantaşı Kıvanç Sokak 2+1 Daire Projesi, Mandalin Dizayn Mandalin Dizayn Minimalist Oturma Odası
Mandalin Dizayn

Nişantaşı Kıvanç Sokak 2+1 Daire Projesi

Mandalin Dizayn
Mandalin Dizayn
Mandalin Dizayn

Evin yemek alanı ile iç içe geçen oturma odasında ise minimalist ve yalın bir dekorasyonla konforlu, huzurlu ve sıcak bir atmosfer ortaya çıkarılmış. Mobilya kalabalığı yaratmak yerine daha az oturma alanı tercih edilerek tek bir üçlü kanepe ile oturma grubu oluşturulmuş. Bu konforlu kanepe modern tarzıyla dikkat çekerken ahşap orta sehpa da bu İskandinav tarzı yalınlığa katkıda bulunuyor. Kanepedeki yastıklar da konfor unsurunu arttırıyor. Kanepenin arkasında bulunan sanat eserleri de dekorasyondaki artistik detayları öne çıkarıyor.  

Dar ama işlevli ve şık bir mutfak

Nişantaşı Kıvanç Sokak 2+1 Daire Projesi, Mandalin Dizayn Mandalin Dizayn Modern Mutfak
Mandalin Dizayn

Nişantaşı Kıvanç Sokak 2+1 Daire Projesi

Mandalin Dizayn
Mandalin Dizayn
Mandalin Dizayn

Şehir merkezindeki dairelerde en büyük sorunlardan biri de mutfak alanlarının dar ve küçük olmasıdır çünkü merkezi apartman dairelerinde genellikle yeterince geniş bir alan bulunmaz. Ancak dar ve küçük mutfaklarda da fonksiyonel ve şık mutfak planları tasarlanabilir. Bu mutfakta da parlak renkli ahşap mutfak dolapları ile metalik renklerin birlikteliği ile şıklık unsuru oluşturulurken mutfağın bir cephesi boş bırakılarak alanın ferah ve geniş görünmesi sağlanmış. 

Banyo

Nişantaşı Kıvanç Sokak 2+1 Daire Projesi, Mandalin Dizayn Mandalin Dizayn Modern Banyo
Mandalin Dizayn

Nişantaşı Kıvanç Sokak 2+1 Daire Projesi

Mandalin Dizayn
Mandalin Dizayn
Mandalin Dizayn

Bu modern dairenin banyosunda ise yine pırıl pırıl ve göz alıcı bir tasarımla karşı karşıyayız. Lacivert fayanslar beyaz duvarlarla şık bir kontrast oluşturuyor ve banyoya derinlik kazandırıyor. Köşeye yerleştirilmiş cam kapılı duşakabin ise dar alanlarda yer tasarrufu sağlayarak konforlu bir duş alanı oluşturulmasına başarılı bir örnek teşkil ediyor. 

Fransız kapılı yatak odası

Nişantaşı Kıvanç Sokak 2+1 Daire Projesi, Mandalin Dizayn Mandalin Dizayn Modern Oturma Odası
Mandalin Dizayn

Nişantaşı Kıvanç Sokak 2+1 Daire Projesi

Mandalin Dizayn
Mandalin Dizayn
Mandalin Dizayn

Evdeki iki oda da ev sahiplerinin ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda yatak odası olarak değerlendirilmiş. Çift kanat açılımlı Fransız kapı ile Fransız balkon uygulaması yatak odasına derinlik ve karakter kazandırıyor. Kapının ahşap çerçevesi de bu karakteri kuvvetlendiriyor. Fransız kapılar modern evlerin vazgeçilmez iç mimari unsurlarından biri, Klasik görkem, çağdaş estetik: Fransız kapılar başlıklı yazımızda bu tarz çift kanatlı kapılarla nasıl harikalar yaratılabileceğini incelemiştik. Bu küçük yatak odasında öne çıkan bir diğer dekorasyon unsuru ise çekmeceli depolama alanlarına sahip olan baza oluyor. 

Sanatsal dokunuşlar

Nişantaşı Kıvanç Sokak 2+1 Daire Projesi, Mandalin Dizayn Mandalin Dizayn Modern Yatak Odası
Mandalin Dizayn

Nişantaşı Kıvanç Sokak 2+1 Daire Projesi

Mandalin Dizayn
Mandalin Dizayn
Mandalin Dizayn

Evin her odasında dekorasyonu bir kat daha güzelleştiren sanatsal dokunuşlarla karşılaşıyoruz. Yatak odasında da yer kaplayan ve odayı daraltan geniş ve gösterişli bir yatak başı ünitesi yerine yalın bir tablo kullanılmış. 

Genç odası

Nişantaşı Kıvanç Sokak 2+1 Daire Projesi, Mandalin Dizayn Mandalin Dizayn Modern Yatak Odası
Mandalin Dizayn

Nişantaşı Kıvanç Sokak 2+1 Daire Projesi

Mandalin Dizayn
Mandalin Dizayn
Mandalin Dizayn

Daha genç bir tarzda dizayn edilen ikinci yatak odasında da evin geneline hakim olan modern ahşap kullanımı kendini gösteriyor. Yine minimalist, düzenli, huzurlu ve sıcak bir dekorasyon ortaya konulmuş.

Mobilyalarda patchwork büyüsü
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