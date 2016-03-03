Açık mutfak anlayışınızı kökten değiştirecek 10 şahane fotoğraf

Geleneksel Türk mutfağı zaman içerisinde farklılaşmış ve Avrupai bir tarza bürünerek modern mutfak olarak karşımıza çıkmıştır. Günümüzde modern ve çağdaş mutfaklar olarak Amerikan tarzı açık mutfaklar ve Avrupa'ya özgü açık mutfaklar daha fazla tercih edilmektedir. Açık mutfak kavramı artık faklı bir tanıma sahip hale gelmiş ve mutfaklar salonun bir parçası, salona ait bir unsur veya bir köşe şeklini almıştır. günümüzde klasik açık mutfakların yerini görenleri büyüleyen ve herkesin hayran kaldığı tasarımlar almıştır. Bu gün açık mutfak anlayışınızı kökten değiştirecek, açık mutfaklar hakkındaki fikirlerinizi silip atacak farklı ve modern açık mutfak örneklerini inceliyoruz. Homify açık mutfak dekorasyoları arasından seçtiğimiz 10 farklı örneği sizlere sunuyoruz. Bu örnekleri inceleyerek evinizdeki mutfağı farkınızı ortaya koyan bir mutfak haline getirebilirsiniz.