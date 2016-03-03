Açık mutfak anlayışınızı kökten değiştirecek 10 şahane fotoğraf

Geleneksel Türk mutfağı zaman içerisinde farklılaşmış ve Avrupai bir tarza bürünerek modern mutfak olarak karşımıza çıkmıştır. Günümüzde modern ve çağdaş mutfaklar olarak Amerikan tarzı açık mutfaklar ve Avrupa'ya özgü açık mutfaklar daha fazla tercih edilmektedir. Açık mutfak kavramı artık faklı bir tanıma sahip hale gelmiş ve mutfaklar salonun bir parçası, salona ait bir unsur veya bir köşe şeklini almıştır. günümüzde klasik açık mutfakların yerini görenleri büyüleyen ve herkesin hayran kaldığı tasarımlar almıştır. Bu gün açık mutfak anlayışınızı kökten değiştirecek, açık mutfaklar hakkındaki fikirlerinizi silip atacak farklı ve modern açık mutfak örneklerini inceliyoruz. Homify açık mutfak dekorasyoları arasından seçtiğimiz 10 farklı örneği sizlere sunuyoruz. Bu örnekleri inceleyerek evinizdeki mutfağı farkınızı ortaya koyan bir mutfak haline getirebilirsiniz.
Bu fotoğrafta mutfak ile oturma odası ayrı iki bölüm gibi değil de mutfak oturma odasının doğal bir unsuru, doğal bir köşesi şeklinde bir açık mutfak dekorasyonu yapılmış. Aynı renkte mobilyalar ve uyumlu yerleşim planı ile oturma odasında mutfak olduğu neredeyse anlaşılmıyor.
Farklı açık mutfak modelleri içinde yer alan bu mutfak oval hareket alanı ve krom malzemesi ile salonun parlayan incisi şeklinde düşünülmüş. Ek olarak yapılan beyaz tezgah mutfağın salon içinde bir fonksiyonel bir kullanım alanı olmasını sağlamış.
Bu mutfak modelimiz teras ve salonun uyumlu dekorasyonu arasında sırıtmayan ve şekil olarak da bir bütünün parçalarından biri gibi duruyor. Renk seçimleri ve yerleşim planı mutfağın ayrı bir bölüm gibi durmasını önlemiş.
Bu örnekte açık mutfak salonda bir bar havası oluşturmuş. tasarım ve mutfak adasının geometrik şekli bar tabureleri ile desteklenerek mutfağın salona farklılık kazandırmasını sağlamış.
Bu fotoğrafta mutfak ile diğer alanların uyumunun yanında bütün duvarın ve tavanın beyaza boyanmış olması mutfağın zarif ve salon ile iç içe olmasını sağlamış. ayrıca özel bir alan olarak değil salonun geri kalanı gibi görünmesi de sağlanarak salonun zarafeti artırılmış.
Avrupa da neredeyse tüm mutfaklarda yer alan köşe konsepti mu mutfak dekorasyonunda da uygulanmış. Mutfak adası olarak koltuğun sırt kısmı kullanılmış. Ön tarafta hem salonun hem de mutfağın ortak oturum alanı oluşturularak mutfak ile salonun bir bütün olması sağlanmış.
Deniz kenarında yer alan evlerin mutfakları güneşten mahrum ve manzarasız alanlara dekore edilirken bu mutfak örneğinde mutfak alanı okyanusu veya denizi tam cepheden görüyor. Salon ile sırt sırta yapılan mutfak hem salonun tamamına hakim hem de evin sahip olduğu manzaranın tamamına hakim.
Standart kare veya ince uzun mutfaklar yerine resimde yer alan yuvarlak mutfak modeli salon içinde özel bir alan oluşmasını, farklı geometrisi ve beyaz rengi ile salonun zarafetini artırmasını sağlamış. Orta masa da uyumlu renklerden seçilerek salonun ve mutfağın kontrastının kusursuz olmasına katkı sağlamış.
Açık mutfak kavramı niş mutfak modelleri ile farklı bir tanıma sahip olmuş. Salonun içinde yeterli alan olmadığı için resimdeki gibi özel niş alan açılarak salonun bir parçası haline getirilen mutfak evin en görkemli alanı haline gelmiş.
Açık mutfak konseptini kökten değiştiren bu mutfak, salonun bir duvarı boyunca normal bir duvar rafı gibi dekor edilmiş. düz bir mutfak olarak ilginç bir tasarıma sahip olması ve salon içinde sırıtmaması aynı zamanda salonun dekoratif bir görüntüye sahip olmasını da sağlamış.