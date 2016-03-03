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Açık mutfak anlayışınızı kökten değiştirecek 10 şahane fotoğraf

umit atdağ umit atdağ
Mehrfamilienhaus mit Büro, Architekturbüro Martin Raffelt Architekturbüro Martin Raffelt Modern Mutfak
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Geleneksel Türk mutfağı zaman içerisinde farklılaşmış ve Avrupai bir tarza bürünerek modern mutfak olarak karşımıza çıkmıştır. Günümüzde modern ve çağdaş mutfaklar olarak Amerikan tarzı açık mutfaklar ve Avrupa'ya özgü açık mutfaklar daha fazla tercih edilmektedir. Açık mutfak kavramı artık faklı bir tanıma sahip hale gelmiş ve mutfaklar salonun bir parçası, salona ait bir unsur veya bir köşe şeklini almıştır. günümüzde klasik açık mutfakların yerini  görenleri büyüleyen ve herkesin hayran kaldığı tasarımlar almıştır. Bu gün açık mutfak anlayışınızı kökten değiştirecek, açık mutfaklar hakkındaki fikirlerinizi silip atacak farklı ve modern açık mutfak örneklerini inceliyoruz.  Homify açık mutfak dekorasyoları arasından seçtiğimiz 10 farklı örneği sizlere sunuyoruz. Bu örnekleri inceleyerek evinizdeki mutfağı farkınızı ortaya koyan bir mutfak haline getirebilirsiniz.

Oturma odasında bir köşe

MIESZKANIE WAKACYJNE STYL PROWANSALSKI – AVIATOR – GDAŃSK, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz Akdeniz Oturma Odası
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Bu fotoğrafta mutfak ile oturma odası ayrı iki bölüm gibi değil de mutfak oturma odasının doğal bir unsuru, doğal bir köşesi şeklinde bir açık mutfak dekorasyonu yapılmış. Aynı renkte mobilyalar ve uyumlu yerleşim planı ile oturma odasında mutfak olduğu neredeyse anlaşılmıyor.

Kromun zarafeti

Luxusküche / italienische Designerküche in Edelstahl und Echtholz, Küchengaleria Oßwald GmbH Küchengaleria Oßwald GmbH Mutfak
Küchengaleria Oßwald GmbH

Küchengaleria Oßwald GmbH
Küchengaleria Oßwald GmbH
Küchengaleria Oßwald GmbH

Farklı açık mutfak modelleri içinde yer alan bu mutfak oval  hareket alanı ve krom malzemesi ile salonun parlayan incisi şeklinde düşünülmüş. Ek olarak yapılan beyaz tezgah mutfağın salon içinde bir fonksiyonel bir kullanım alanı olmasını sağlamış.

Teras ve salon

ZEN BODRUM, ARTHUR&MILLER ARTHUR&MILLER Modern Mutfak
ARTHUR&amp;MILLER

ZEN BODRUM

ARTHUR&MILLER
ARTHUR&amp;MILLER
ARTHUR&MILLER

Bu mutfak modelimiz teras ve salonun uyumlu dekorasyonu arasında sırıtmayan ve şekil olarak da bir bütünün parçalarından biri gibi duruyor. Renk seçimleri ve yerleşim planı mutfağın ayrı bir bölüm gibi durmasını önlemiş.

Bar mutfak

Mehrfamilienhaus mit Büro, Architekturbüro Martin Raffelt Architekturbüro Martin Raffelt Modern Mutfak
Architekturbüro Martin Raffelt

Architekturbüro Martin Raffelt
Architekturbüro Martin Raffelt
Architekturbüro Martin Raffelt

Bu örnekte açık mutfak salonda bir bar havası oluşturmuş. tasarım ve mutfak adasının geometrik şekli bar tabureleri ile desteklenerek mutfağın salona farklılık kazandırmasını sağlamış.

Beyaz ve zarafet

DUPLEX APARTMENT ON THE CANAL Atelier UOA Modern Yemek Odası
Atelier UOA

DUPLEX APARTMENT ON THE CANAL

Atelier UOA
Atelier UOA
Atelier UOA

Bu fotoğrafta mutfak ile diğer alanların uyumunun yanında bütün duvarın ve tavanın beyaza boyanmış olması mutfağın zarif ve salon ile iç içe olmasını sağlamış. ayrıca özel bir alan olarak değil salonun geri kalanı gibi görünmesi de sağlanarak salonun zarafeti artırılmış.

Avrupai mutfak

Richmond Kitchen Laura Gompertz Interiors Ltd Klasik Mutfak Mor Banquette seating,Island seating,island,purple,Brassica,Farrow and Ball,family kitchen,family,dining,dining area,L-shape island
Laura Gompertz Interiors Ltd

Richmond Kitchen

Laura Gompertz Interiors Ltd
Laura Gompertz Interiors Ltd
Laura Gompertz Interiors Ltd

Avrupa da neredeyse tüm mutfaklarda yer alan köşe konsepti mu mutfak dekorasyonunda da uygulanmış. Mutfak adası olarak koltuğun sırt kısmı kullanılmış. Ön tarafta hem salonun hem de mutfağın ortak oturum alanı oluşturularak mutfak ile salonun bir bütün olması sağlanmış.

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Deniz manzarası

House A1 - A1 Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS Modern Mutfak
HANDE KOKSAL INTERIORS

House A1 – A1 Evi

HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS

Deniz kenarında yer alan evlerin mutfakları güneşten mahrum ve manzarasız alanlara dekore edilirken bu mutfak örneğinde mutfak alanı okyanusu veya denizi tam cepheden görüyor. Salon ile sırt sırta yapılan mutfak hem salonun tamamına hakim hem de evin sahip olduğu manzaranın tamamına hakim.

Yuvarlak mutfak

Ali Dablan Evi, Hiba iç mimarik Hiba iç mimarik Modern Mutfak
Hiba iç mimarik

Ali Dablan Evi

Hiba iç mimarik
Hiba iç mimarik
Hiba iç mimarik

Standart kare veya ince uzun mutfaklar yerine resimde yer alan  yuvarlak mutfak modeli salon içinde özel bir alan oluşmasını, farklı geometrisi ve beyaz rengi ile salonun zarafetini artırmasını sağlamış. Orta masa da uyumlu renklerden seçilerek salonun ve mutfağın kontrastının kusursuz olmasına katkı sağlamış.

Niş mutfaklar

Яркий вкус, MIODESIGN MIODESIGN Eklektik Mutfak
MIODESIGN

MIODESIGN
MIODESIGN
MIODESIGN

Açık mutfak kavramı niş mutfak modelleri ile farklı bir tanıma sahip olmuş. Salonun içinde yeterli alan olmadığı için resimdeki gibi özel niş alan açılarak salonun bir parçası haline getirilen mutfak evin en görkemli alanı haline gelmiş. 

Sıradan mutfaklar

BILBOHOMES, Hiruki studio Hiruki studio Endüstriyel Mutfak
Hiruki studio

Hiruki studio
Hiruki studio
Hiruki studio

Açık mutfak konseptini kökten değiştiren bu mutfak, salonun bir duvarı boyunca normal bir duvar rafı gibi dekor edilmiş. düz bir mutfak olarak ilginç bir tasarıma sahip olması ve salon içinde sırıtmaması aynı zamanda salonun dekoratif bir görüntüye sahip olmasını da sağlamış.

Ocak 2016 için en çok tercih edilen yeni trend dekorasyon fikirleri nelerdir?
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