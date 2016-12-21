Az parayla ev sahibi olmak isteyenlere ilham verecek 7 örnek

Doğa ile iç içe huzur veren müstakil bir evde yaşamayı birçok insan arzular. Eğer geniş ve ferah bir eve sahipseniz birçok ihtiyacınız muntazam karşılanır. Fakat geniş evler için yeterli bütçeye sahip değilseniz, bu ihtiyacınızı karşılamanın başka yolları da mevcut. Küçük ama konforlu tasarımlarıyla geniş evlerin sağladığı birçok ihtiyacı karşılayan evler ilginizi çekebilir. Birçok ihtiyacı bünyesinde karşılayan küçük evler modern tasarımlarıyla fonksiyonellik ve estetik ihtiyacını karşılıyor. Çok fazla masraf etmeden metrekare bakımından daha küçük fakat konfor sunan evlere bir göz atabilirsiniz. Düşük bütçe ile sahip olabileceğiniz evlerle ilgili bazı başlıklar derledik, ilham veren fikirler bulabilirsiniz.
Bahçe içinde küçük ve mütevazı bir ev tüm ihtiyaçlarınızı muntazam karşılayacak şekilde dizayn edilebilir. Huzur veren atmosferi ile bulunduğu çevreye uyum sağlayan yapısı ile ahşap ayrıca göze hitap ediyor. Çelik konstrüksiyonla ahşap giydirme cephe uygulamaları hem estetik bakımdan, hem de dayanıklılık bakımından oldukça ilgi görüyor. Taşıyıcı sistemleri çelik, betonarme ya da ahşap iskeletle sağlanabilir. Geniş pencere açıklıkları ile doğayı davet eden tasarımıyla bu ev aranılan konforu sağlıyor.
Cube Basic olarak anılan kutu gibi modern stil tasarlanmış bir ev. Kısa vadede tasarlanan bu ev modelleri, geçici kullanım süresi için de kullanım kolaylıkları sunuyor. İspanyol bir firma tarafından yapılan bu ev modelleri iki tür üretiliyor. Çok geniş bir alana yayılmadan ev ihtiyacını gideren bu tasarımda, mimarlar tarafından birçok ihtiyaç göz önüne alınarak tasarlanmış. Ayrıca, homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen, birçok farklı stil ve tarzda ev projesi bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.
Sakin ve huzurlu bir yaşam arzuluyorsanız doğa içinde küçük ama ihtiyaçları karşılayan bu ev modeli ilginizi çekebilir. Ahşap evler kış koşullarına uygun tasarlanır ve bulunduğu çevre ile uyumlu natürel dokularla tasarlanan bu ev birçok insanın hayallerini süsleyebilir. Üç basamakla su basman seviyesi aşılarak zemin kat kotuna ulaşılıyor. Teras kapatma modellerine bir örnek teşkil edecek terası bu açıdan görülüyor. Peyzaj mimarisine gösterilen özen ile sıcak ve samimi manzara göz okşuyor.
Ahşap evlerin sağladığı sıcak atmosfer özellikle kış koşullarına uygun olması bakımından ideal ve göze hitap ediyor. Natürel dokuların kullanımı ev dekorasyonunda huzur veren bir etki sağlamaktadır. Bütçenize uygun müstakil bir eve sahip olmak yalın ve akılcı tasarımı ile ahşap evlerde de tercih sebebi olabiliyor. Taşıyıcı sistemlerini değiştirebilir, betonarme ya da çelik konstrüksiyonda inşa etseniz bile giydirme cephede ahşabın sıcaklığı ve estetiği paha biçilemez.
Tabiatı sevenler için kerpiç ve samandan yapılan bu ev modeline yer verelim. Bulunduğu çevre ile uyum sağlayan ekolojik evler, natürel dokularla yapılmasından ötürü ilgi çekiyor. Günümüzde artık ekolojik evler oldukça ilgi görüyor. Geniş pencere ve cam kapıları ile modern çözümlerle ekolojik değerlerin bir araya getirildiği akılcı tasarlanan bir yapı.
Huzurlu, sakin ve konfor sunan bir yaşam için geniş ve büyük evlerde oturmak zorunda değiliz. Eğer kendi evinizi yaptırmak istiyorsanız size ve ihtiyaçlarınıza özel akılcı tasarlanan ev modelleri daha kazançlı çıkmanızı sağlayacaktır. Küçük ama mütevazı tasarımıyla örnek görseldeki ahşap evin verandası boyunca çatı saçağı uzatılmış. Her mevsim konfor sağlayan tasarımıyla dingin bir atmosfere sahip.
Taş cephe her daim natürel dokusu ile cazip bir görünüme sahiptir. Burada cephe aydınlatmaları ile natürel dokuların estetiği ön plana çıkarılıyor. Pencere formları simetrik ve iç mekanın doğal ışık ihtiyacını muntazam karşılayacak şekilde dizayn edilmiş. Küçük ama huzurlu bir evde doğa ile iç içe yaşamayı arzulayanların ilgisini çekebilir.
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