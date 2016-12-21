Az parayla ev sahibi olmak isteyenlere ilham verecek 7 örnek

Taş cephe her daim natürel dokusu ile cazip bir görünüme sahiptir. Burada cephe aydınlatmaları ile natürel dokuların estetiği ön plana çıkarılıyor. Pencere formları simetrik ve iç mekanın doğal ışık ihtiyacını muntazam karşılayacak şekilde dizayn edilmiş. Küçük ama huzurlu bir evde doğa ile iç içe yaşamayı arzulayanların ilgisini çekebilir.

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