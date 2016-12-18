Akıllara kazınacak 5 avlu dönüşümü

Bazıları terk edilmiş halde, yenilenme ihtiyacı olan 5 avlu dönüşümünü bir araya getirdik. Kullanıcıların ihtiyaçlarını muntazam karşılayan avlular dizayn etmek, uzun vadede işlevsellik sağlayacak ve konfor sağlayacaktır. Genel olarak evleri kullanan ailelerin havadar alanlarda vakit geçirmelerini sağlayacak, temiz hava solumak ve doğa ile iç içe yaşam anlayışı ile yeniden tasarlanan avlular ihtiyacı muntazam karşılıyor. Gün ışığına maruz kalmak gevşeme ve rahatlama imkanı sağlarken d vitamini ihtiyacını da karşılayan bir faktör. Dolayısıyla avlular hayatı kolaylaştıran ve temiz hava ihtiyacını karşılayan en yakın açık alanlar olarak kabul edilebilir. Gelin eski ve artık bakıma ihtiyacı olan 5 avlunun dönüşüm aşamalarını birlikte inceleyelim.
Almanya'da bulunan bir bungalov evin eski ve artık bakıma ihtiyacı olan avlusundan bir görünüm. Oldukça renksiz ve cansız görünen avluda soluk renkler hakim. Elden geçirildikten sonra daha canlı ve davetkar bir giriş sunması için ideal atmosfere sahip olacak. Geniş ve kullanışlı alanı akılcı bir biçimde değerlendirmek ve huzur veren bir atmosfer oluşturmak mümkün.
Nötr griler, beyaz renkle oluşturulan zemin tercihleri kırmızı gibi sıcak ve canlı renklerin kullanımına olanak tanıyor. Daha canlı ve göze hitap eden tasarımıyla bu avlu oldukça davetkar bir görünüme kavuşuyor. Güneşli havanın keyfini çıkarmak, eş-dostla keyifli yemekler yemek için ideal bir ortam. Sıcak yaz aylarında geniş pencere ve sürgülü cam kapılar açıldığında avlu ile oturma odası bütünleşiyor.
Taş cephe ve geniş iç avludan oluşan evin eski hali adeta bir harabeden ibaret. Önce ve sonrası görselleri ile avlunun muhteşem dönüşümü gözler önünde. Geniş bir yüzme havuzu alanı tasarlanarak daha konforlu ve kullanışlı hale getiriliyor. Birçok insanın hayallerini süsleyen havuzlu ev modeli bakım ve tadilattan sonra ideal bir şekilde tasalanıyor. Teras alanında ayrıca barbekü ve davetler için uygun bir ortam tasarlanmış.
Tamamen kullanım dışı hale gelmiş ve ihmal edilmiş bir durumda olan bu avlu Güney Afrika'da bulunuyor. Artık bir harabeye dönen alanda sağlıklı yaşam koşulları mevcut değil. Elden geçirildiğinde daha kullanışlı ve yaşanılır hale gelecek olan avlunun dönüşüm sonrası hallerini inceleyelim.
Daha yalın çizgilerle modern bir görünüme kavuşan avluda ahşap zemin ile bahçe atmosferine uyum sağlayan dokular tercih edilmiş. Sadece avludan bir görünüm paylaştığımız evin tamamında büyük bir değişim söz konusu. Daha kullanışlı ve modern çözümlerle dizayn edilen evin ağaç ve bitkilerine dokunulmamış, huzur veren bir bahçesi mevcut.
Bu avluda yanlış depolama yüzünden istiflenen eşyalarla karmaşa oluşturan bir görünüm hakim. Artık bakım isteyen ve yeniden düzenlenmesi gereken bu alanda öncelikle ortada enkaz görünümü veren eşyaların toparlanması gerekiyor. Avluda yapılacak değişimler sağlanırken zemin kaplamaları da yeniden gözden geçirilecek.
Yeşili davet eden bu tasarım işlevsel ve estetik tasarımıyla muhteşem bir avluya dönüşüyor. Doğal ahşap zemin natürel dokularla uyum sağlıyor. Yalın ve sade diliyle daha sakin ve huzurlu bir atmosfer oluşturuyor. Ayrıca, homify'da peyzaj mimarları tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde proje bulabilir, ilgi çeken fikirler edinebilirsiniz.
Bahçenin uzun süredir bakımdan geçirilmemesi üzerine artık kullanışlı olmayan alanlar yeniden dizayn edilmek isteniyor. Ev sahipleri tarafından sadece avlu değil, tüm yapının yenilenmesine adım attıkları bu projenin dönüşüm sonrası haline bir göz atalım.
Aynı evin bahçesi olduğuna inanabiliyor musunuz? Dış cepheden tüm zeminlere kadar muhteşem dönüşümüyle daha modern bir avlu dizayn edilmiş. Havadar oturma alanında enfes bir bahçe manzarası eşliğinde konforlu bir yaşam sağlanıyor. Sade, yalın ve basit çizgileri ile çarpıcı bir görünüme kavuşan avlunun eski halinden eser kalmamış!
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