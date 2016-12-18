Akıllara kazınacak 5 avlu dönüşümü

Aynı evin bahçesi olduğuna inanabiliyor musunuz? Dış cepheden tüm zeminlere kadar muhteşem dönüşümüyle daha modern bir avlu dizayn edilmiş. Havadar oturma alanında enfes bir bahçe manzarası eşliğinde konforlu bir yaşam sağlanıyor. Sade, yalın ve basit çizgileri ile çarpıcı bir görünüme kavuşan avlunun eski halinden eser kalmamış!

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