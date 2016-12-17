Temel barınma ihtiyaçlarını karşılamak birincil görev kabul edilir. Ev yaptırmak ve kendi evinin sahibi olmak ise birçok açıdan yaşam konforunu arttırır. Öncelikle ev yaptırmak isteyenlerin bazı avantajları bulunmaktadır. Kullanıcı kişi sayısı ve ihtiyaçlara göre dizayn edilen evler biricik ve özgündürler. Dolayısıyla kendi ihtiyaçlarınızı esas alan bir ev yaptırırken hangi stil ve tarza yakın olduğunuz, beğeni ve zevkleriniz doğrultusunda bir çalışma süreci başlar. Hangi stil ve tarza yakın olduğunuzu bulmak için homify'da ev dekorasyonundan tasarım fikirlerine birçok konuda proje ve kaynak bulabilirsiniz. Bu yazımızda Türkiye'den ev yaptırmak isteyenlere ilham verecek 7 örnek derledik, ilham veren fikirler bulabilirsiniz.
Bahçeli bir müstakil ev birçok ailenin tüm ihtiyaçlarını muntazam karşılayabilir. Geniş bir bahçe manzarasına bakan cephede kontrast sağlayan renklerle giydirme cephe uygulanmış. Modern çizgisiyle konforlu ve fonksiyonel özellikle dizayn edilen evin cephesinde simetri uyumuna rastlıyoruz. Teras kapatma modellerine uygun bir örnek teşkil edecek kullanışlı bir terası mevcut. Peyzaj mimarisine özen gösterilen villa ferah bir atmosfere sahip.
Doğal taş malzeme ile kaplanan enfes cephe modellerini gözden geçirebilirsiniz. Kendi eviniz kalenizdir. Özgün ve fark yaratan projeler ilham kaynağı olabilir. Farklı stilleri bir araya getiren projeleri değerlendirebilir kendinizi rahat ve konfor içinde hissedeceğiniz bir yapı sistemine odaklanabilirsiniz. Taş mimari çarpıcı örnekleri ile dikkat çeker. Taşıyıcı sistemler betonarme olsa bile natürel dokularla uyum sağlayacak doğal taş kaplama türleri ilginizi çekebilir.
Klasik mimari özellikleri taşıyan ve bunu geniş pencere açıklıkları ile modernize eden bir villa. Cephede pencerelerin simetrik konumlanması klasik stil mimari özellikleri taşır. Bunun yanı sıra geniş pencere aralıkları ile doğal ışığın muntazam alınması modern çözümlerle bir araya geldiğinde tam donanımlı bir villa projesi elde ediliyor. Geniş bahçesi ve konfor sunan teras alanları ile cazip bir villa alternatifi.
Havuzlu villa modelleri ilginizi çekiyorsa şahane ışıklandırması ile bu villa ilginizi çekebilir. Modern stil çizgileri ile konturlerin belirginleştiği özenle dizayn edilen bir çalışma. Geniş pencere açıklıkları ile iç mekanla manzara bütünleşiyor. Birçok insanın hayallerini süsleyebilecek bu villa yaptırmak istediğiniz ev modeli ile ilgili fikirler verebilir.
Hayalinizi kurduğunuz evin nasıl bir bahçesi olmalı? Eğer bahçenizde konuklarınızı ağırlamayı tercih ediyorsanız bu villa tipi ilginizi çekebilir. Zemin kat cephesinde geniş pencere açıklıkları tercih edilmiş. Dolayısıyla doğal ışığı muntazam alan oturma alanları ile teras alanı bütünleşiyor. Özellikle ortak kullanıl alanları için açık plan tasarım oldukça kullanışlı ve ideal bir tercih olacaktır.
Eğer tatiller için uygun bir ev modeli arıyorsanız bu ev size hitap ediyor olabilir. Taş cephe estetiği ve doğal bitkilerle örtünen bu eve sıcaklık katan başka faktörler de mevcut. Genel olarak sıcak ve huzurlu bir atmosfere sahip olan eve kırmızı renk sıcaklık katan bir başka unsur. Korkuluklardan pencere ve kapı kasalarına kadar kırmızı renge boyanan ev natürel dokularla bezeniyor. Ayrıca, homify'da peyzaj mimarları tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde proje bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.
Muğla'da bulunan taş evler adeta göz ziyafeti çektiriyor. Natürel dokuların bir araya geldiği huzurlu ve sakin bir atmosferi mevcut. Ev yaptırırken belki de dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri nasıl bir arazi yerleşimi olduğu ve çevresel faktörlerdir. Doğal malzemelerin yoğunlukla kullanıldığı ekolojik evler ise günümüzde oldukça rağbet görüyor.
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