Türkiye'den ev yaptırmak isteyenlere ilham verecek 7 örnek

Muğla'da bulunan taş evler adeta göz ziyafeti çektiriyor. Natürel dokuların bir araya geldiği huzurlu ve sakin bir atmosferi mevcut. Ev yaptırırken belki de dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri nasıl bir arazi yerleşimi olduğu ve çevresel faktörlerdir. Doğal malzemelerin yoğunlukla kullanıldığı ekolojik evler ise günümüzde oldukça rağbet görüyor.

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