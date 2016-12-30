Başrolde ahşabın olduğu 20 güzel banyo

Banyo için ahşap malzeme kullanımı riskli gibi görünüyor, ancak günümüzde artık modern çözümlerle tasarlanan banyolarda ahşap kullanımına rastlıyoruz. Artık bakımı kolaylaşan ahşap materyal olarak ıslak zeminlerde, banyo ve mutfaklarda kullanılıyor. Ahşabın ağırlıklı kullanılmasıyla rustik bir hava estirmek ya da sofistike ve modern tasarımlarla banyo dekorasyonunda fark yaratmak mümkün. Banyo dekorasyonunda ahşabın başrolde olduğu örnekleri incelemek üzere alt başlıklarımızı inceleyebilirsiniz.
Doğru ve ölçülü ışıklandırma ile özenli bir banyo dekore etmek sanıldığı kadar zor değil. Tavan harici tüm yüzeylerde ahşap kaplamanın kullanıldığı bu banyo modern stil çözümlerle dizayn edilmiş.
Uzmanlar tarafından dizayn edilen ahşap zeminler banyonunza sıcaklık ve huzur getirir. Natürel dokularla bezenen duvarlar ve döşeme zeminleri hem dokusuyla hem de renk alternatifleriyle sıcaklık getirir, göze hitap eder. Banyo gizliliğini esas alan buzlu camlarla ahşap pencereler dizayn edilmiş. Şık aydınlatma unsurları ile banyo daha sıcak ve dingin bir atmosfere kavuşuyor.
Rustik ya da kırsal stil etkilerine rastlayacağınız bu banyo modelinde bağımsız bir küvet modeli tercih edilmiş. Banyo dekorasyonunda konfor ve rahatlığı esas alanlar için ahşap döşemenin bir banyoyu tamamen değiştirerek göz alıcı bir sonuç elde edileceğini söylemek mümkün. Günümüz olanakları ile kolay bakımı sağlanan ahşap döşeme zeminleri ile banyolardaki soğuk etkiden kurtulmak artık çok kolay.
Doğal ahşap şekil alabilirliği ve geniş yelpazeye yayılan renk ve doku alternatifleri ile cazip bir malzeme. Özellikle rustik stil etkiler ilginizi çekiyorsa ahşap materyal olarak vazgeçilmezlerinizden biri olabilir. Banyo tezgah ve dolaplarında stil ve tarzınıza uygun dokularını tercih ettiğinizde bambaşka bir banyoya sahip olabilir, rustik esintilerle huzur veren bir atmosfer oluşturabilirsiniz.
Ahşabın ağırlıklı kullanımı ile rustik banyolar konfor, rahatlık ve huzur veren bir atmosfer sağlıyor. Ayrıca, homify'da banyo tasarımcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde proje bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.
Banyonuzda doku zenginlikleri ile cazip bir sonuç elde etmek ve fark yaratmak istiyorsanız ahşap lambri ve çini kaplamalar ilginizi çekebeilir.
Banyonuza hareket katmak ve fakat kasvetli bir atmosfer oluşturmak istiyorsanız tek duvar dekoru için ahşap kaplamayı tercih edebilirsiniz.
Nötr renkler soğuk bir etki uyandıracağından, sıcak bir atmosfer oluşturmak için ahşap dokuların kullanıldığı rustik banyo modellerinden esinlenebilirsiniz.
Doğal malzemelerin iç mekan dizaynında natürel dokularla huzur veren bir etkisi bulunmaktadır. Ahşap, seramik ya da taş malzeme türlerini kaplamalarda kullanarak sıcak bir atmosfer oluşturabilirsiniz.
Banyonuzda oluşturmak istediğiniz ambiyansa göre daha sıcak renk ve doku alternatifleri ile duş alanını dekore edebilirsiniz.
Eğer hidromasajlı küvet kullanıyorsanız bu alanı göze hitap edecek şekilde dekore etmek için natürel dokular ve bitkiler kullanabilirsiniz.
Ahşap dolap, çekmece ve raf sistemleri banyo ile giyinme odası dekorunu benzer renk ve dokularla bütünleştirecek şekilde dizayn edilebilir.
Zarif çizgilerle ahşap parke ve seramik kaplama türleri ile uyum ve ahenk içeren modern bir banyo dekore edebilirsiniz.
Ahşap dokuları daha da öne çıkaran, natürel çalışmalarla ilgileniyorsanız suya dayanıklı cilalama işlemlerinden geçen kaplama türlerine odaklanabilirsiniz.
Sakin, huzurlu ve dingin bir banyo atmosferi oluşturmak için ahşap zeminin uygulandığı bu banyo minimalist yaklaşımla dekore ediliyor.
Doğal malzemelerle dayanımı kuvvetli ve göze hitap eden ahşap kaplamaların başında lamine parke avantajı gelmektedir. Modern stil dizayn edilen banyoda benzer dokuların uyumu hakim.
Rustik stil etkilerle dizayn edilen banyoda modern aksesuarlar kullanabilir, farklı stilleri bir araya getirebilirsiniz.
Eğimli tavan bulunan banyolarda göz yormayan nötr renklerle ahşap dokuları tercih edebilirsiniz.
Küçük banyo dekorasyonunda kullanılan tek duvar ayna, lamine parke döşeme ve geometrik formlarla duvar dekorları oldukça etkileyici.
Doğal taş duvar dekorları ile ahşap lamine parke modelleri bir araya getirilerek modern banyo aksesuarları kullanarak fark yaratabilirsiniz.
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