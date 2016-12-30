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Başrolde ahşabın olduğu 20 güzel banyo

Meral Eser Meral Eser
Chalet - Megeve Fr, Andrea Rossini Architetto Andrea Rossini Architetto Rustik Banyo
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Banyo için ahşap malzeme kullanımı riskli gibi görünüyor, ancak günümüzde artık modern çözümlerle tasarlanan banyolarda ahşap kullanımına rastlıyoruz. Artık bakımı kolaylaşan ahşap materyal olarak ıslak zeminlerde, banyo ve mutfaklarda kullanılıyor. Ahşabın ağırlıklı kullanılmasıyla rustik bir hava estirmek ya da sofistike ve modern tasarımlarla banyo dekorasyonunda fark yaratmak mümkün. Banyo dekorasyonunda ahşabın başrolde olduğu örnekleri incelemek üzere alt başlıklarımızı inceleyebilirsiniz.

1. Tavan hariç tüm yüzeylerde ahşap kullanımı

Casa CH, GLR Arquitectos GLR Arquitectos Modern Banyo
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

Doğru ve ölçülü ışıklandırma ile özenli bir banyo dekore etmek sanıldığı kadar zor değil. Tavan harici tüm yüzeylerde ahşap kaplamanın kullanıldığı bu banyo modern stil çözümlerle dizayn edilmiş.

2. Duvarlar ve zeminlerde ahşap

Otros interiores de Patagonia Log Homes, Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén Kırsal Banyo Ahşap Ahşap rengi
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén

Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén
Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén

Uzmanlar tarafından dizayn edilen ahşap zeminler banyonunza sıcaklık ve huzur getirir. Natürel dokularla bezenen duvarlar ve döşeme zeminleri hem dokusuyla hem de renk alternatifleriyle sıcaklık getirir, göze hitap eder. Banyo gizliliğini esas alan buzlu camlarla ahşap pencereler dizayn edilmiş. Şık aydınlatma unsurları ile banyo daha sıcak ve dingin bir atmosfere kavuşuyor.

3. Ahşap döşeme

Ideas y más ideas, ALI-CURA ALI-CURA Modern Banyo
ALI-CURA

ALI-CURA
ALI-CURA
ALI-CURA

Rustik ya da kırsal stil etkilerine rastlayacağınız bu banyo modelinde bağımsız bir küvet modeli tercih edilmiş. Banyo dekorasyonunda konfor ve rahatlığı esas alanlar için ahşap döşemenin bir banyoyu tamamen değiştirerek göz alıcı bir sonuç elde edileceğini söylemek mümkün. Günümüz olanakları ile kolay bakımı sağlanan ahşap döşeme zeminleri ile banyolardaki soğuk etkiden kurtulmak artık çok kolay.

4. Natürel dokular

Viviendas Loteo Las Lavandas, Azcona Vega Arquitectos Azcona Vega Arquitectos Modern Banyo
Azcona Vega Arquitectos

Azcona Vega Arquitectos
Azcona Vega Arquitectos
Azcona Vega Arquitectos

Doğal ahşap şekil alabilirliği ve geniş yelpazeye yayılan renk ve doku alternatifleri ile cazip bir malzeme. Özellikle rustik stil etkiler ilginizi çekiyorsa ahşap materyal olarak vazgeçilmezlerinizden biri olabilir. Banyo tezgah ve dolaplarında stil ve tarzınıza uygun dokularını tercih ettiğinizde bambaşka bir banyoya sahip olabilir, rustik esintilerle huzur veren bir atmosfer oluşturabilirsiniz. 

5. Rustik banyo

Komplettsanierung eines Mehrfamilienhauses, von Mann Architektur GmbH von Mann Architektur GmbH Rustik Banyo
von Mann Architektur GmbH

von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH

Ahşabın ağırlıklı kullanımı ile rustik banyolar konfor, rahatlık ve huzur veren bir atmosfer sağlıyor. Ayrıca, homify'da banyo tasarımcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde proje bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.

6. Ahşap lambri ve çini kaplama

studio apartment, Angelina Alekseeva Angelina Alekseeva Minimalist Banyo
Angelina Alekseeva

Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva

Banyonuzda doku zenginlikleri ile cazip bir sonuç elde etmek ve fark yaratmak istiyorsanız ahşap lambri ve çini kaplamalar ilginizi çekebeilir.

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7. Ahşap tek duvar

Reforma Hostel Palermo, DX ARQ - DisegnoX Arquitectos DX ARQ - DisegnoX Arquitectos Modern Banyo
DX ARQ – DisegnoX Arquitectos

DX ARQ - DisegnoX Arquitectos
DX ARQ – DisegnoX Arquitectos
DX ARQ - DisegnoX Arquitectos

Banyonuza hareket katmak ve fakat kasvetli bir atmosfer oluşturmak istiyorsanız tek duvar dekoru için ahşap kaplamayı tercih edebilirsiniz.

8. Nötr gri ve ahşap

Chalet - Megeve Fr, Andrea Rossini Architetto Andrea Rossini Architetto Rustik Banyo
Andrea Rossini Architetto

Andrea Rossini Architetto
Andrea Rossini Architetto
Andrea Rossini Architetto

Nötr renkler soğuk bir etki uyandıracağından, sıcak bir atmosfer oluşturmak için ahşap dokuların kullanıldığı rustik banyo modellerinden esinlenebilirsiniz.

9. Ahşap, seramik ve taş

Apartament OpenSpace, Polygon arch&des Polygon arch&des İskandinav Banyo
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

Doğal malzemelerin iç mekan dizaynında natürel dokularla huzur veren bir etkisi bulunmaktadır. Ahşap, seramik ya da taş malzeme türlerini kaplamalarda kullanarak sıcak bir atmosfer oluşturabilirsiniz.

10. Duş alanında ahşap kaplama

Remodelación Departamento en Cabo Corrientes, ArqmdP - Arquitectura + Diseño ArqmdP - Arquitectura + Diseño Modern Banyo
ArqmdP – Arquitectura + Diseño

ArqmdP - Arquitectura + Diseño
ArqmdP – Arquitectura + Diseño
ArqmdP - Arquitectura + Diseño

Banyonuzda oluşturmak istediğiniz ambiyansa göre daha sıcak renk ve doku alternatifleri ile duş alanını dekore edebilirsiniz.

11. Hidromasajlı küvet konforu

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados Modern Banyo
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Eğer hidromasajlı küvet kullanıyorsanız bu alanı göze hitap edecek şekilde dekore etmek için natürel dokular ve bitkiler kullanabilirsiniz.

12. Depolama sistemleri

homify Modern Banyo
homify

homify
homify
homify

Ahşap dolap, çekmece ve raf sistemleri banyo ile giyinme odası dekorunu benzer renk ve dokularla bütünleştirecek şekilde dizayn edilebilir.

13. Ahşap parke ve seramik

BAÑOS LN, LN-arquitectura LN-arquitectura Modern Banyo
LN-arquitectura

BAÑOS LN

LN-arquitectura
LN-arquitectura
LN-arquitectura

Zarif çizgilerle ahşap parke ve seramik kaplama türleri ile uyum ve ahenk içeren modern bir banyo dekore edebilirsiniz.

14. Cilalı yüzeyler

VILLA - GASSIN, PASSAGE CITRON PASSAGE CITRON Akdeniz Banyo
PASSAGE CITRON

PASSAGE CITRON
PASSAGE CITRON
PASSAGE CITRON

Ahşap dokuları daha da öne çıkaran, natürel çalışmalarla ilgileniyorsanız suya dayanıklı cilalama işlemlerinden geçen kaplama türlerine odaklanabilirsiniz.

15. Minimalist yaklaşım

Einbau-Dokumentation eines Badeloft-Kunden anhand der freistehenden Badewanne BW-04, Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor Modern Banyo
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor

Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor

Sakin, huzurlu ve dingin bir banyo atmosferi oluşturmak için ahşap zeminin uygulandığı bu banyo minimalist yaklaşımla dekore ediliyor.

16. Lamine ahşap parke

homify Modern Banyo
homify

homify
homify
homify

Doğal malzemelerle dayanımı kuvvetli ve göze hitap eden ahşap kaplamaların başında lamine parke avantajı gelmektedir. Modern stil dizayn edilen banyoda benzer dokuların uyumu hakim.

17. Taş ve ahşap

L'envers du décor, Pixcity Pixcity Akdeniz Banyo
Pixcity

Pixcity
Pixcity
Pixcity

Rustik stil etkilerle dizayn edilen banyoda modern aksesuarlar kullanabilir, farklı stilleri bir araya getirebilirsiniz.

18. Sıcak ve samimi

UN CALDO CHALET DI DESIGN , archstudiodesign archstudiodesign İskandinav Banyo
archstudiodesign

archstudiodesign
archstudiodesign
archstudiodesign

Eğimli tavan bulunan banyolarda göz yormayan nötr renklerle ahşap dokuları tercih edebilirsiniz.

19. Modern ve çarpıcı

ARTILHARIA UM, Lisboa, LAVRADIO DESIGN LAVRADIO DESIGN Modern Banyo Metalik/Gümüş
LAVRADIO DESIGN

LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN

Küçük banyo dekorasyonunda kullanılan tek duvar ayna, lamine parke döşeme ve geometrik formlarla duvar dekorları oldukça  etkileyici.

20. Rustik ve moderni buluşturan banyo

Cases Singulars de l'Empordà - Tras Samària 14, Pals, TONO BAGNO | Pasión por tu baño TONO BAGNO | Pasión por tu baño Rustik Banyo
TONO BAGNO | Pasión por tu baño

TONO BAGNO | Pasión por tu baño
TONO BAGNO | Pasión por tu baño
TONO BAGNO | Pasión por tu baño

Doğal taş duvar dekorları ile ahşap lamine parke modelleri bir araya getirilerek modern banyo aksesuarları kullanarak fark yaratabilirsiniz.

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