Başrolde ahşabın olduğu 20 güzel banyo

Banyo için ahşap malzeme kullanımı riskli gibi görünüyor, ancak günümüzde artık modern çözümlerle tasarlanan banyolarda ahşap kullanımına rastlıyoruz. Artık bakımı kolaylaşan ahşap materyal olarak ıslak zeminlerde, banyo ve mutfaklarda kullanılıyor. Ahşabın ağırlıklı kullanılmasıyla rustik bir hava estirmek ya da sofistike ve modern tasarımlarla banyo dekorasyonunda fark yaratmak mümkün. Banyo dekorasyonunda ahşabın başrolde olduğu örnekleri incelemek üzere alt başlıklarımızı inceleyebilirsiniz.