Eşyası çok, yeri az olanlar ustalarından bunları istemeli!

Eğer mutfağınızı yeniden yaptırmayı düşünüyorsanız kompakt dolap sistemleri ilginizi çekebilir. Çok fonksiyonlu tasarımlarıyla bünyesinde birçok ihtiyacı karşılar. Uygulanacak duvar ölçüsü alınarak L şeklinde de dizayn ettirebileceğiniz kompakt dolapları açtığınızda mutfak tezgahından, beyaz eşya alanlarına kadar yer edinebilirsiniz. Kapaklar kapandığında daha derli toplu bir mutfağa sahip olabilirsiniz. Ayrıca, homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda mutfak modeli bulabilirsiniz.

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