Eşyası çok, yeri az olanlar ustalarından bunları istemeli!

İyi bir planlama, doğru ve ölçülü tasarım ile en küçük alanlar bile akılcı dekore edilebilir. Hangi stil ve tarzı uygularsanız uygulayın, küçük ve dar alanları daha verimli dekore etmenin birçok yolları mevcut. Ölü alanları değerlendirmek, depolama sistemlerini akılcı kullanmak, kompakt sistemlerle birçok ihtiyacı tek bünyede karşılamak mümkün. Döşeme zemini alanından yer kazanmak için duvar dekorları, nişler ve hatta tavan boşluklarını değerlendirebilirsiniz. İşte size depolama sistemlerinden akılcı tasarım fikirlerine birbirinden güzel 7 örnek.
Özellikle koridor gibi geçiş alanları oturma alanları gibi dinlenme amaçlı kullanılmaz. Tavan boşlukları depolama amaçlı değerlendirilmek üzere raf ve dolap sistemleri ile dizayn edilebilir. Açık renk tonları ve dokular tercih edilerek ahşap dolap ve raflarla duvar ve tavanları dekore edebileceğiniz gibi, niş ya da gömme dolap sistemlerini de benzer amaçla kullanabilirsiniz.
Sehpa modelleri renk ve doku bakımından zengin alternatiflere sahip. Peki fonksiyonellik açısından elverişli kullanım olanakları sunan çok fonksiyonlu sehpa modellerine ne dersiniz? Gizli çekmece tasarımıyla depolama olanağı sunan bu sepha modeli cazip renkleri ve dokusuyla göze hitap ediyor. Çekmeceler kapandığında varlığı hissedilmiyor, daha derli ve toplu bir alan dekorasyonu yapmanızı kolaylaştırıyor.
Çalışma alanı birçok eşya ve aletle kalabalık ve karmaşık bir görünüm oluşturabilir. Pratik fikirlerle çalışma masası alanını yeniden düzenleyebilir, daha derli toplu hale getirebilirsiniz. Çalışma masası tasarımında bulunan raf gözleri sayesinde depolama amaçlı raflar kullanabilir, daha kullanışlı hale getirebilirsiniz. Masa üzerinde daha fazla alan kazanmak için akıllı raf sistemiyle masa modellerini marangozlarınıza yaptırabilirsiniz.
Üç basamakla belli bir yüksekliğe ulaştıktan sonra sakin, huzurlu ve dingin bir yatak alanına ulaşmak mümkün. Oluşan kot farkı ise açık raf sistemleri ile dizayn edilerek daha kullanışlı hale getirilir. Sade ve basit tasarımıyla oldukça kullanışlı ve pratik kullanım olanakları sunuyor.
Açık raf sistemleri tavandan yer döşemesine ya da duvardan duvara dizayn edilerek işlevsel amaçlı kullanılabilir. Böylelikle döşeme zemini alanında yer kazanabilir. Eşya ve objeleri, sanat eserleri, aile fotoğrafları gibi dekorasyona kişisellik katan öğeleri sergileme olanağı tanır. Duvar ve tavan zemini ile aynı renk dizayn edilen açık raf sistemleri karmaşık bir görünüm yaratmaz, daha düzenli ve derinlik katan bir oda dekore etmenizi kolaylaştırır.
Alanları daha verimli kullanmak açısından depolama sistemlerini akılcı çözümlerle dizayn edebilirsiniz. Gömme dolap sistemleri ile döşeme zemini alanından yer kazanabilir. Giyinme odaları, mutfaklar ve yatak odalarında birçok eşyanın depolanması ve muhafaza edilmesi için gömme dolap ve raf sistemleri ile daha derli toplu bir alana sahip olabilirsiniz.
Eğer mutfağınızı yeniden yaptırmayı düşünüyorsanız kompakt dolap sistemleri ilginizi çekebilir. Çok fonksiyonlu tasarımlarıyla bünyesinde birçok ihtiyacı karşılar. Uygulanacak duvar ölçüsü alınarak L şeklinde de dizayn ettirebileceğiniz kompakt dolapları açtığınızda mutfak tezgahından, beyaz eşya alanlarına kadar yer edinebilirsiniz. Kapaklar kapandığında daha derli toplu bir mutfağa sahip olabilirsiniz. Ayrıca, homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda mutfak modeli bulabilirsiniz.
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