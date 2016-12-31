현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Eşyası çok, yeri az olanlar ustalarından bunları istemeli!

Meral Eser Meral Eser
Cobertura Freguesia, fpr Studio fpr Studio İskandinav Yatak Odası Beyaz
Loading admin actions …

İyi bir planlama, doğru ve ölçülü tasarım ile en küçük alanlar bile akılcı dekore edilebilir. Hangi stil ve tarzı uygularsanız uygulayın, küçük ve dar alanları daha verimli dekore etmenin birçok yolları mevcut. Ölü alanları değerlendirmek, depolama sistemlerini akılcı kullanmak, kompakt sistemlerle birçok ihtiyacı tek bünyede karşılamak mümkün. Döşeme zemini alanından yer kazanmak için duvar dekorları, nişler ve hatta tavan boşluklarını değerlendirebilirsiniz. İşte size depolama sistemlerinden akılcı tasarım fikirlerine birbirinden güzel 7 örnek.

1. Tavan boşluklarını depolama amaçlı değerlendirin

Storage homify Eklektik Yatak Odası
homify

Storage

homify
homify
homify

Özellikle koridor gibi geçiş alanları oturma alanları gibi dinlenme amaçlı kullanılmaz. Tavan boşlukları depolama amaçlı değerlendirilmek üzere raf ve dolap sistemleri ile dizayn edilebilir. Açık renk tonları ve dokular tercih edilerek ahşap dolap ve raflarla duvar ve tavanları dekore edebileceğiniz gibi, niş ya da gömme dolap sistemlerini de benzer amaçla kullanabilirsiniz.

2. Gizli çekmece

Linea Reciclato, Semillero Muebles Semillero Muebles Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları
Semillero Muebles

Semillero Muebles
Semillero Muebles
Semillero Muebles

Sehpa modelleri renk ve doku bakımından zengin alternatiflere sahip. Peki fonksiyonellik açısından elverişli kullanım olanakları sunan çok fonksiyonlu sehpa modellerine ne dersiniz? Gizli çekmece tasarımıyla depolama olanağı sunan bu sepha modeli cazip renkleri ve dokusuyla göze hitap ediyor. Çekmeceler kapandığında varlığı hissedilmiyor, daha derli ve toplu bir alan dekorasyonu yapmanızı kolaylaştırıyor.

3. Akıllı raf sistemi

Escritorio H1, PUNCH TAD PUNCH TAD Çalışma OdasıÇalışma Masaları Orta Yoğunlukta Lifli Levha Gri
PUNCH TAD

PUNCH TAD
PUNCH TAD
PUNCH TAD

Çalışma alanı birçok eşya ve aletle kalabalık ve karmaşık bir görünüm oluşturabilir. Pratik fikirlerle çalışma masası alanını yeniden düzenleyebilir, daha derli toplu hale getirebilirsiniz. Çalışma masası tasarımında bulunan raf gözleri sayesinde depolama amaçlı raflar kullanabilir, daha kullanışlı hale getirebilirsiniz. Masa üzerinde daha fazla alan kazanmak için akıllı raf sistemiyle masa modellerini marangozlarınıza yaptırabilirsiniz.

4. Kot farkını değerlendirin

Cobertura Freguesia, fpr Studio fpr Studio İskandinav Yatak Odası Beyaz
fpr Studio

fpr Studio
fpr Studio
fpr Studio

Üç basamakla belli bir yüksekliğe ulaştıktan sonra sakin, huzurlu ve dingin bir yatak alanına ulaşmak mümkün. Oluşan kot farkı ise açık raf sistemleri ile dizayn edilerek daha kullanışlı hale getirilir. Sade ve basit tasarımıyla oldukça kullanışlı ve pratik kullanım olanakları sunuyor.

5. Boydan boya açık raf sistemleri

homify Tropikal Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Açık raf sistemleri tavandan yer döşemesine ya da duvardan duvara dizayn edilerek işlevsel amaçlı kullanılabilir. Böylelikle döşeme zemini alanında yer kazanabilir. Eşya ve objeleri, sanat eserleri, aile fotoğrafları gibi dekorasyona kişisellik katan öğeleri sergileme olanağı tanır. Duvar ve tavan zemini ile aynı renk dizayn edilen açık raf sistemleri karmaşık bir görünüm yaratmaz, daha düzenli ve derinlik katan bir oda dekore etmenizi kolaylaştırır.

6. Gömme dolaplar

Çubukluvadi Evi Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Giyinme Odası
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Çubukluvadi Evi

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Alanları daha verimli kullanmak açısından depolama sistemlerini akılcı çözümlerle dizayn edebilirsiniz. Gömme dolap sistemleri ile döşeme zemini alanından yer kazanabilir. Giyinme odaları, mutfaklar ve yatak odalarında birçok eşyanın depolanması ve muhafaza edilmesi için gömme dolap ve raf sistemleri ile daha derli toplu bir alana sahip olabilirsiniz.

7. Kompakt dolap sistemleri

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Eğer mutfağınızı yeniden yaptırmayı düşünüyorsanız kompakt dolap sistemleri ilginizi çekebilir. Çok fonksiyonlu tasarımlarıyla bünyesinde birçok ihtiyacı karşılar. Uygulanacak duvar ölçüsü alınarak L şeklinde de dizayn ettirebileceğiniz kompakt dolapları açtığınızda mutfak tezgahından, beyaz eşya alanlarına kadar yer edinebilirsiniz. Kapaklar kapandığında daha derli toplu bir mutfağa sahip olabilirsiniz. Ayrıca, homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda mutfak modeli bulabilirsiniz.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Küçük ama şıkır şıkır 7 mutfak’ yazımız da ilginizi çekebilir.

Ev dekorasyonunda yapmamanız gereken 9 hata
Bu akılcı çözümleri siz de beğendiniz mi?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler