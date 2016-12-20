Modern mutfaklar için 8 açık raf sistemi

Mutfak dekorasyonu demek kısıtlı alanda çok iş başarmak demek. Günümüzde mutfak için ayrılan alan yirmi, otuz yıl önceye kadar bir miktar artmış olsa da, hem fonksiyonel hem de şık bir mutfak dekorasyonu yapabilmek hala büyük bir mücadele anlamına gelebiliyor. Hem hazırlık, pişirme gibi süreçlerde kullanışlı hem depolama açısında yeterli hem de yemek yiyebileceğimiz bir alana sahip bir mutfak oluşturabilmek için ölü alanlara hiç yer vermemek ve mutfak tasarımını zekice yapmak gerekiyor. Üstelik tüm bunları gerçekleştirirken her gün saatlerimizi geçirdiğimiz bu alanın gözümüze de hoş görünmesi, estetik olması, zevklerimize hitap etmesi bu mekanda geçireceğimiz zamanın keyifli olması açısından şart.

Bugünkü yazımızda tıpkı eski zamanlarda olduğu üzere yeniden yaygınlaşan, ve hem kullanımı son derece pratik olan hem de güzel mutfak eşyalarımızı sergileyebilmemiz için bir alan oluşturan açık raf modellerinden bir derleme oluşturduk. Kapalı büyük duvar dolaplarına alternatif oluşturan açık raf sistemlerini sizler de mutfağınız için düşünebilirsiniz.

Yeni nesil mutfak tasarımları kullanıcılarına mümkün olduğunca konforlu ve işlevsel bir yemek yapma ve yemek yeme alanı sunuyor. Uzun yemek yapma aşamasını mümkün olduğunca kolaylaştıran çeşitli unsurlarla bezeli, depolama alanları konusunda cömert, iyi bir aydınlatmaya sahip, göze hitap etmekten de geri kalmayan, ve aynı zamanda yemek yeme zamanlarını da keyifli hale getiren yeni nesil bir mutfağa sahip olmak için yapılabilecek en doğru hareket işin profesyonelleri, yani iç mimarlar, dekoratörler ya da işinin erbabı mutfak tasarım firmaları ile çalışmak olacaktır. Mutfak gibi tadilat aşaması masraflı ve meşakkatli bir mekanda sonradan farkedeceğimiz hatalara mahal vermemek için bu adım oldukça önemlidir.