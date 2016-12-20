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Modern mutfaklar için 8 açık raf sistemi

Özlem K. Özlem K.
Dom jednorodzinny w Redzie , PracowniaPolka PracowniaPolka İskandinav Mutfak
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Mutfak dekorasyonu demek kısıtlı alanda çok iş başarmak demek. Günümüzde mutfak için ayrılan alan yirmi, otuz yıl önceye kadar bir miktar artmış olsa da, hem fonksiyonel hem de şık bir mutfak dekorasyonu yapabilmek hala büyük bir mücadele anlamına gelebiliyor. Hem hazırlık, pişirme gibi süreçlerde kullanışlı hem depolama açısında yeterli hem de yemek yiyebileceğimiz bir alana sahip bir mutfak oluşturabilmek için ölü alanlara hiç yer vermemek ve mutfak tasarımını zekice yapmak gerekiyor. Üstelik tüm bunları gerçekleştirirken her gün saatlerimizi geçirdiğimiz bu alanın gözümüze de hoş görünmesi, estetik olması, zevklerimize hitap etmesi bu mekanda geçireceğimiz zamanın keyifli olması açısından şart.

Bugünkü yazımızda tıpkı eski zamanlarda olduğu üzere yeniden yaygınlaşan, ve hem kullanımı son derece pratik olan hem de güzel mutfak eşyalarımızı sergileyebilmemiz için bir alan oluşturan açık raf modellerinden bir derleme oluşturduk. Kapalı büyük duvar dolaplarına alternatif oluşturan açık raf sistemlerini sizler de mutfağınız için düşünebilirsiniz. 

Yeni nesil mutfak tasarımları kullanıcılarına mümkün olduğunca konforlu ve işlevsel bir yemek yapma ve yemek yeme alanı sunuyor. Uzun yemek yapma aşamasını mümkün olduğunca kolaylaştıran çeşitli unsurlarla bezeli, depolama alanları konusunda cömert, iyi bir aydınlatmaya sahip, göze hitap etmekten de geri kalmayan, ve aynı zamanda yemek yeme zamanlarını da keyifli hale getiren yeni nesil bir mutfağa sahip olmak için yapılabilecek en doğru hareket işin profesyonelleri, yani iç mimarlar, dekoratörler ya da işinin erbabı mutfak tasarım firmaları ile çalışmak olacaktır. Mutfak gibi tadilat aşaması masraflı ve meşakkatli bir mekanda sonradan farkedeceğimiz hatalara mahal vermemek için bu adım oldukça önemlidir.

1) Mutfak barı üstünde, çift taraflı kullanılabilen bir raf

homify İskandinav Mutfak
homify

homify
homify
homify

Ada ünite ya da mutfak barı olarak da sıklıkla kullanılan yarımada ünitelerin üst kısımları açık raf sistemi için son derece müsait bir alan oluşturur. Çift tarafklı kullanılabilecek bu raflarda dekoratif eşyalarınızı ya da günlük kullandığınız eşyaları depolayabilirsiniz.

2) Boş bir duvarda dar depolama alanı yaratma imkanı

homify Eklektik Mutfak
homify

homify
homify
homify

Dar rafların avantajlarından biri de alanı daraltmadan ve boğucu hale getirmeden depolama imkanı sunması. Fotoğraftaki gibi bir raf sistemi güzel kavanozlar içerisinde kuru gıdaların depolanması için kullanılabilir.

3) Açık raflar dar mutfakları ferah gösterir

homify İskandinav Mutfak
homify

homify
homify
homify

Mutfaklara taktırdığımız üst dolaplar mekanın fazlaca boğucu olmasına neden olur, ancak işlevleri nedeniyle yine de bunlara mecbur kalırız. Oysa mutfağın bir yanını fotoğraftaki gibi tezgah altı dolap ve açık raf sistemi, diğer yanını ise boydan boya dolapla kaplayabiliriz. Bu görüntü çok daha şık ve modern olacaktır.

4) LED ile boylu boyunca aydınlatabilirsiniz

homify Asyatik Mutfak
homify

homify
homify
homify

LED ışık bantları hem homojen bir şekilde ışığı yaymak hem de şık bir görünüm oluşturmak için ideal. Açık raflarınızı LED şeritleri ile aydınlatarak hoş bir görüntü oluşturabilirsiniz.

5) Stil ve konfor

Casa em Sonoma, California, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc Eklektik Mutfak
Antonio Martins Interior Design Inc

Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc

Günlük kullanılan ve sürekli el altında tutmak istediğimiz eşyalar için, güzel kavanozlara koyduğumuz bakliyat türü gıdalar için, şık görünüşlü elektrikli mutfak aletlerimiz için, yemek kitapları için, kahve kupaları için açık raflar idealdir.

6) Koleksiyon sergilemek için de muhteşem

Bilbaoo Residencial , Lo Interior Lo Interior Eklektik Mutfak
Lo Interior

Lo Interior
Lo Interior
Lo Interior

Açık raflar mutfakla ilgili koleksiyon eşyalarınızı sergilemek için de ideal. Koleksiyon eşyaların problemi genelde gözden ırak depolanmaları ve bu nedenle koleksiyon sahibinin de konukların da bu güzel birikimi yeteri sıklıkla görememeleri. Açık raf sistemi bu duruma çözüm buluyor.

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7) Sıra dışı ve göz alıcı modeller

Peponi House STUDIO [D] TALE Tropikal Mutfak
STUDIO [D] TALE

Peponi House

STUDIO [D] TALE
STUDIO [D] TALE
STUDIO [D] TALE

Raf deyince aklımıza gelende ahşap ya da belki paslanmaz çelik modeller geliyor ancak tıpkı fotoğraftaki örnek  gibi renkli pleksiglas açık raflar ise sevimli ve sıra dışı bir tasarım oluşturabiliriz.

8) Mutfak dolapları arasında

Apartamento DT, Amanda Carvalho - arquitetura e interiores Amanda Carvalho - arquitetura e interiores Modern Mutfak
Amanda Carvalho – arquitetura e interiores

Amanda Carvalho - arquitetura e interiores
Amanda Carvalho – arquitetura e interiores
Amanda Carvalho - arquitetura e interiores

Yeterli depolama alanı sağlamak için kapalı tip dolaplara ihtiyacınız varsa ve onlardan vazgeçemiyorsanız, açık raflar ile bu dolapları birlikte kullanarak monoton görüntüyü kırabilirsiniz.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ’Küçük mutfaklara özellik kazandırmanın 15 kolay yolu’ başlıklı yazımız da ilginizi çekebilir.

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