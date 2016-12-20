Modern mutfaklar için 8 açık raf sistemi

Mutfak dekorasyonu demek kısıtlı alanda çok iş başarmak demek. Günümüzde mutfak için ayrılan alan yirmi, otuz yıl önceye kadar bir miktar artmış olsa da, hem fonksiyonel hem de şık bir mutfak dekorasyonu yapabilmek hala büyük bir mücadele anlamına gelebiliyor. Hem hazırlık, pişirme gibi süreçlerde kullanışlı hem depolama açısında yeterli hem de yemek yiyebileceğimiz bir alana sahip bir mutfak oluşturabilmek için ölü alanlara hiç yer vermemek ve mutfak tasarımını zekice yapmak gerekiyor. Üstelik tüm bunları gerçekleştirirken her gün saatlerimizi geçirdiğimiz bu alanın gözümüze de hoş görünmesi, estetik olması, zevklerimize hitap etmesi bu mekanda geçireceğimiz zamanın keyifli olması açısından şart.
Bugünkü yazımızda tıpkı eski zamanlarda olduğu üzere yeniden yaygınlaşan, ve hem kullanımı son derece pratik olan hem de güzel mutfak eşyalarımızı sergileyebilmemiz için bir alan oluşturan açık raf modellerinden bir derleme oluşturduk. Kapalı büyük duvar dolaplarına alternatif oluşturan açık raf sistemlerini sizler de mutfağınız için düşünebilirsiniz.
Yeni nesil mutfak tasarımları kullanıcılarına mümkün olduğunca konforlu ve işlevsel bir yemek yapma ve yemek yeme alanı sunuyor. Uzun yemek yapma aşamasını mümkün olduğunca kolaylaştıran çeşitli unsurlarla bezeli, depolama alanları konusunda cömert, iyi bir aydınlatmaya sahip, göze hitap etmekten de geri kalmayan, ve aynı zamanda yemek yeme zamanlarını da keyifli hale getiren yeni nesil bir mutfağa sahip olmak için yapılabilecek en doğru hareket işin profesyonelleri, yani iç mimarlar, dekoratörler ya da işinin erbabı mutfak tasarım firmaları ile çalışmak olacaktır. Mutfak gibi tadilat aşaması masraflı ve meşakkatli bir mekanda sonradan farkedeceğimiz hatalara mahal vermemek için bu adım oldukça önemlidir.
Ada ünite ya da mutfak barı olarak da sıklıkla kullanılan yarımada ünitelerin üst kısımları açık raf sistemi için son derece müsait bir alan oluşturur. Çift tarafklı kullanılabilecek bu raflarda dekoratif eşyalarınızı ya da günlük kullandığınız eşyaları depolayabilirsiniz.
Dar rafların avantajlarından biri de alanı daraltmadan ve boğucu hale getirmeden depolama imkanı sunması. Fotoğraftaki gibi bir raf sistemi güzel kavanozlar içerisinde kuru gıdaların depolanması için kullanılabilir.
Mutfaklara taktırdığımız üst dolaplar mekanın fazlaca boğucu olmasına neden olur, ancak işlevleri nedeniyle yine de bunlara mecbur kalırız. Oysa mutfağın bir yanını fotoğraftaki gibi tezgah altı dolap ve açık raf sistemi, diğer yanını ise boydan boya dolapla kaplayabiliriz. Bu görüntü çok daha şık ve modern olacaktır.
LED ışık bantları hem homojen bir şekilde ışığı yaymak hem de şık bir görünüm oluşturmak için ideal. Açık raflarınızı LED şeritleri ile aydınlatarak hoş bir görüntü oluşturabilirsiniz.
Günlük kullanılan ve sürekli el altında tutmak istediğimiz eşyalar için, güzel kavanozlara koyduğumuz bakliyat türü gıdalar için, şık görünüşlü elektrikli mutfak aletlerimiz için, yemek kitapları için, kahve kupaları için açık raflar idealdir.
Açık raflar mutfakla ilgili koleksiyon eşyalarınızı sergilemek için de ideal. Koleksiyon eşyaların problemi genelde gözden ırak depolanmaları ve bu nedenle koleksiyon sahibinin de konukların da bu güzel birikimi yeteri sıklıkla görememeleri. Açık raf sistemi bu duruma çözüm buluyor.
Raf deyince aklımıza gelende ahşap ya da belki paslanmaz çelik modeller geliyor ancak tıpkı fotoğraftaki örnek gibi renkli pleksiglas açık raflar ise sevimli ve sıra dışı bir tasarım oluşturabiliriz.
Yeterli depolama alanı sağlamak için kapalı tip dolaplara ihtiyacınız varsa ve onlardan vazgeçemiyorsanız, açık raflar ile bu dolapları birlikte kullanarak monoton görüntüyü kırabilirsiniz.
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