Sıkıcı bir balkondan yemyeşil bir vahaya

Şehirde yaşayan çoğumuz için balkonlar muhteşem bir potansiyel sunuyor ancak bunu pek azımız olması gerektiği şekilde değerlendirebiliyoruz. Küçücük dahi olsa ikinci bir yaşam alanı sunan, üstelik bunu açık hava avantajıyla yapan balkonların bu özellikleri maalesef genelde kullanılmıyor. Çoğu atıl bırakılıyor, kiminde ise tatsız bir şekilde konulmuş, dekorasyondan uzak, öylesine bir masa sandalye takımına rastlıyoruz. Oysa açık havanın verdiği huzur ve canlandırıcı etkiyi balkon tasarımınız ile artırmanız ve yaşam kalitenizi yükseltmeniz mümkün ve hatta kolay. Balkonunuzun dekorasyonunu bir iki saksı bitki, üç beş sandalye ve basit bir masa ile geçiştiriyorsanız, belki de evinizin en keyifli ve huzurlu yaşam alanını yaratmak için harekete geçme vaktiniz gelmiştir. İşte size ilham verebilecek harika bir balkon tasarımı. Önceden yapılan tatsız bir dekorasyon girişiminin birkaç küçük hamle ve biraz renk ile nasıl huzur veren, mükemmel bir vahaya dönüşebileceğinin kanıtı…
Balkon boş ya da atıl değil, ufak bir dekorasyon çalışması yapılmış gibi ancak hem bakımsız hem de son derece tatsız. Genişliğinden dolayı muhteşem bir potansiyel barındırıyor ancak bu potansiyel hiç kullanılmamış. Zemini ahiap görünümlü seramik karolarla kaplanmış, çocuklar için masa sandalye takımları var ve birçok da saksu bulunuyor ancak içlerindeki bitkiler henüz küçük, bu nedenle yeteri kadar yeşil bir görünüm yok. Kısacası, bu balkonda sıcak ve misafirperver bir hava yok, mekan son derece soğuk ve sevimsiz görünüyor, biraz dokunuşa ihtiyacı var.
Ne kadar küçük bir hamle, ne kadar büyük bir değişim! Balkon ekseriyetle çocık oyun alanı olarak kullanıldığı için zeminin büyük bir kısmı yapay çimle kaplanmış. Diğer fotoğraflarda göreceksiniz ki, bazı kısımlarda orijinal zemin korunmuş. Kenarlarda yer yer ise çakıl taşları ile hoş bir dekorasyon oluşturulmuş. Duvarlar beyaz renkli boyanmış, kötü ve kirli görünüm yok olmuş. Ve küçük bitkilerle dolu tekdüze büyük saksıların yerine içinde kocaman bitkiler olan, çeşit çeşit saksılar gelmiş.
Balkon son derecegeniş olmasına rağmen sanki alan kısıtlıymış gibi bir izlenmim oluşturuyor. Renklerin boğucu olması da bu görünümün nedenlerinden biri. Duvarlardaki eski moda şampanya rengi mekana devlet dairesi havası veriyor. Üstelik yapılan çalışmalar nedeniyle badana yer yer dökülmüş, çirkin bir görüntü oluşmuş.
DIY (Do-It-Yourself) Türkçe'ye Kendin Yap olarak çevirdiğimiz bir kavram ve aslında hiç de yabancısı olduğumuz bir şey değil. Evde kendi kendimize gerçekleştirdiğimiz basit tamiratlardan tutun yeni bir şeyler üretmeye, kendi giysilerimizi dikip örmeye kadar birçok çalışmayı kapsıyor. Bu fotoğrafta görmüş olduğumuz iki saksılık da muhteşem birer Kendin Yap projesine dönüşebilecek çalışmalar.
Evin oturma odasının penceresinden dışarı baktığımızda sanki bahçeli bir evdeymişiz de, bahçeyi görüyormuşuz gibi yemyeşil bir alan görüyoruz. Şehirde bundan büyük lüks mü var?
Kendin Yap projesi için işte bir başka örnek! Eski tabureler de güzel ve canlı renklere boyanarak saksılık olarak değerlendirilebilir. Benzeri birçok fikri homify sayfalarında bulabilirsiniz. ’Geri dönüşüm ürünleriyle tasarlanan en güzel 15 Kendin Yap projesi’ başlıklı yazımızda da muhteşem örnekler mevcut.