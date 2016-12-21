Sıkıcı bir balkondan yemyeşil bir vahaya

Şehirde yaşayan çoğumuz için balkonlar muhteşem bir potansiyel sunuyor ancak bunu pek azımız olması gerektiği şekilde değerlendirebiliyoruz. Küçücük dahi olsa ikinci bir yaşam alanı sunan, üstelik bunu açık hava avantajıyla yapan balkonların bu özellikleri maalesef genelde kullanılmıyor. Çoğu atıl bırakılıyor, kiminde ise tatsız bir şekilde konulmuş, dekorasyondan uzak, öylesine bir masa sandalye takımına rastlıyoruz. Oysa açık havanın verdiği huzur ve canlandırıcı etkiyi balkon tasarımınız ile artırmanız ve yaşam kalitenizi yükseltmeniz mümkün ve hatta kolay. Balkonunuzun dekorasyonunu bir iki saksı bitki, üç beş sandalye ve basit bir masa ile geçiştiriyorsanız, belki de evinizin en keyifli ve huzurlu yaşam alanını yaratmak için harekete geçme vaktiniz gelmiştir. İşte size ilham verebilecek harika bir balkon tasarımı. Önceden yapılan tatsız bir dekorasyon girişiminin birkaç küçük hamle ve biraz renk ile nasıl huzur veren, mükemmel bir vahaya dönüşebileceğinin kanıtı…