Farklı tasarımı ile olağanüstü Amerikan evi

Ortalama bir Amerikan evinin klasik ve standart özelliklerini göz önünde bulundurduğunuzda bir kaç yatak odasının olması, güzel ve geniş bir oturma odasına sahip olması, banyo ve açık mutfağı olması gibi herkesin bildiği klasik özelliklerden bahsedebilirsiniz. Ancak bu gün inceleyeceğimiz evde bu özellikler çok farklı bir şekilde işlendiği için klasikleşmiş olan tüm düşünceler ortadan kalkıyor. Farklı tasarımı ilginç ve bir o kadar aykırı özelliklere sahip olan olağanüstü bir amerikan evine misafir oluyoruz. Teksas merkezli mimarlık ofisi Randolp Architecs çalışanı olan Hugh Jefferson çok farklı bir projeyi üstlenerek hayal bile edilemeyecek kadar güzel ve farklı bir amerikan evi ortaya çıkarmış. Homify Amerikan evi sayfasında yer alan bu ev bildiğiniz evlerden çok farklı ve çok daha şık bir ev olmuş. Her detayı titiz bir şekilde tasarlanmış olan bu evi yakından inceleyelim.
Amerikan evlerinin neredeyse tamamında yer alan klasik dış cephe kaplaması ve şık aydınlatmalar ile iki bölme arası veranda bu evde de aynen uygulanmış. Dışarıdan bakıldığında klasik bir ev gibi görünen ancak içine adım attığınızda sizi şaşırtacak kadar farklı ve güzel olan bu ev bindirme çatısı, merdivenleri ve yemyeşil bahçesi ile standart bir ev görünümüne sahip.
Normal bir oturma odasına göre daha sade, daha mütevazi olan bu oturma odası diğer oturma odalarına nazaran daha davetkar, daha konforlu ve rahatlatıcı bir özelliğe sahip. Kırmızı tuğlaları, bağ bozumu halısı, doğal yumuşak ahşabı ile hem konforlu hem de sade bir oturma odası olarak sizi kendine çekiyor. Sıcak atmosfer kendinizi rahat hissetmenizi sağlıyor.
Klasik evlerde odalardan feragat edilmediği için koridorlar oldukça dar ve boğucu bir havaya sahip olur. ancak bu evde tam tersi uygulanmış ve geniş olduğu kadar ferah ve havadar koridorlar hayata geçirilmiş.Renk tercihleri de koridorların sıcak ve samimi olmasına katkı sağlamış.
Yemek odası tasarımı oldukça özenli yapılarak zevkli ve tarz bir yemek odası ortaya çıkarılmış. Ahşap uzun masa, kırmızı sandalyeler ile muhteşem uyum sağlamış ve yemek odasının zarif aydınlatması ile birleştiğinde resimdeki tablo gibi bir yemek odası ortaya çıkmış.
Mutfak köşe mutfak şeklinde dekor edilmiş ve desteklemek amacıyla mutfak adası kullanılmış. Köşe kısmı pencereye geldiği için klasik mutfaklara nazaran daha ferah ve insanın mutlu olacağı bir mutfak oluşturulmuş. Renk seçimleri tebriği hak edecek kadar uyumlu yapılmış.
Evin içinde pencerelerin ve bahçe manzarasının ön tarafına şık bir çay köşesi yapılarak arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirebileceğiniz farklı bir alan dekore edilmiş. Berjerler ve sehpa renkleri eve canlılık verdiği gibi pencereden görülen manzara ile de uyumlu olması bir bütünlük oluşturmuş.
Evin odalarından birini çalışma odası şeklinde tasarlamak yerine merdiven altında kalan ve kullanılmayan alan olarak düşünülen bölüm gizli bir çalışma ofisi olarak dekore edilmiş. duvar rafları ve yerleşimi ile bir ofisten farkı olmayan bu alan aynı zamanda evin en süslü alanı olarak da düşünülmüş.