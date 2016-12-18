Farklı tasarımı ile olağanüstü Amerikan evi

Ortalama bir Amerikan evinin klasik ve standart özelliklerini göz önünde bulundurduğunuzda bir kaç yatak odasının olması, güzel ve geniş bir oturma odasına sahip olması, banyo ve açık mutfağı olması gibi herkesin bildiği klasik özelliklerden bahsedebilirsiniz. Ancak bu gün inceleyeceğimiz evde bu özellikler çok farklı bir şekilde işlendiği için klasikleşmiş olan tüm düşünceler ortadan kalkıyor. Farklı tasarımı ilginç ve bir o kadar aykırı özelliklere sahip olan olağanüstü bir amerikan evine misafir oluyoruz. Teksas merkezli mimarlık ofisi Randolp Architecs çalışanı olan Hugh Jefferson çok farklı bir projeyi üstlenerek hayal bile edilemeyecek kadar güzel ve farklı bir amerikan evi ortaya çıkarmış. Homify Amerikan evi sayfasında yer alan bu ev bildiğiniz evlerden çok farklı ve çok daha şık bir ev olmuş. Her detayı titiz bir şekilde tasarlanmış olan bu evi yakından inceleyelim.