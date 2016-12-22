Küçük mutfaklarda yer açmak için pratik fikirler

Evimizde rahatlık ve konfor vazgeçilmez kırmızı çizgilerimizdir. Bu nedenle her odanın dekorasyonunda öncelik geniş hareket alanı ve rahat yaşam alanlarıdır.Odalarda olduğu gibi mutfaklarda da en önemli faktör geniş hareket alanlarının olmasıdır. Küçük mutfaklarda bu durum daha zor olmaktadır. Küçük mutfak dekorasyonlarında dekorasyon planı yapılmadan veya uzmanlardan yardım alınmadan yapılacak dekorasyon mutfak yaşantınızın ızdıraba dönüşmesine neden olabilir. Bu nedenle küçük mutfaklarda yer açmanızı sağlayan parlak fikirleri uygulamalı veya örnek mutfak dekorasyonlarını inceleyerek kendi mutfaklarınıza uygulamalısınız. Bu yöntem mutfaklarınızda geniş hareket alanlarının oluşmasını sağladığı gibi mutfağınızdan maksimum verim almanızı da sağlayacaktır.