Küçük mutfaklarda yer açmak için pratik fikirler

Evimizde rahatlık ve konfor vazgeçilmez kırmızı çizgilerimizdir. Bu nedenle her odanın dekorasyonunda öncelik geniş hareket alanı ve rahat yaşam alanlarıdır.Odalarda olduğu gibi mutfaklarda da en önemli faktör geniş hareket alanlarının olmasıdır. Küçük mutfaklarda bu durum daha zor olmaktadır. Küçük mutfak dekorasyonlarında dekorasyon planı yapılmadan veya uzmanlardan yardım alınmadan yapılacak dekorasyon mutfak yaşantınızın ızdıraba dönüşmesine neden olabilir. Bu nedenle küçük mutfaklarda yer açmanızı sağlayan parlak fikirleri uygulamalı veya örnek mutfak dekorasyonlarını inceleyerek kendi mutfaklarınıza uygulamalısınız. Bu yöntem mutfaklarınızda geniş hareket alanlarının oluşmasını sağladığı gibi mutfağınızdan maksimum verim almanızı da sağlayacaktır.
Küçük bir eve sahipseniz yapmanız gereken mutfağınız ile salonunuzu aynı alanda dekore etmek ve salonun mobilyalarını mutfak mobilyaları olarak kullanmaktır. Bu sayede mutfak ile iç içe olan salon aynı zamanda mutfağın kullanım alanı içinde yer alacaktır. Mutfakta yemek pişirirken bir yandan tv izleyebilir bir yandan da mutfak işlerinizi halledebilirsiniz.
Mutfaklarınızda her alanı kullanmak ve verimi artırmak için köşe konsepti tercih etmeniz faydalı olur. Bu sayede mutfak içinde kullanmadığınız alan kalmayacak ve mutfakta fazladan depolama, muhafaza alanı oluşturduğunuz gibi daha kullanışlı bir mutfağa da sahip olacaksınız.
Her oda da olduğu gibi niş alanlar oluşturarak mutfağınızda yer açabilirsiniz. Niş alanlar mutfak içinde mutfak tezgahını ve mutfak dolaplarını kapsayacak şekilde olduğunda mutfağınızı hem gizlemiş olursunuz hem de mutfak içinde daha geniş hareket alanları oluşturmuş olursunuz. Örnek uygulama da kemerli bir niş alan oluşturularak mutfak genişletilmiş.
Mutfak kullanım alanını artırmanız size daha geniş bir mutfakta hareket etme imkanı sağlayacaktır. Örnek uygulama da olduğu gibi entegre yapılar tercih ederek hem daha fazla kullanım alanına sahip mutfağınız olur hem de mutfağın sınırını belirlediğiniz bir ek tezgaha sahip olabilirsiniz.
Mutfağınızda yer açmak için fazladan ihtiyaç duyduğunuz dolaplar yerine duvar rafları tercih edebilirsiniz. Böylece mutfağınız dolap işgali altında kalmamış olur. duvar rafı seçiminde estetik, küçük ve mutfak ile uyumlu olan modellerin seçilmesi mutfağın daha şık ve çekici olmasını sağlayacaktır.
Mutfak içinde özel tasarımlar yaparak mutfağınızın hem modern hem işlevsel hem de geniş bir mutfak olmasını sağlayabilirsiniz. Ek tezgah alanını farklı konsepte dekore edebilir, elektronik cihazların yan tarafına entegre yapılar ve aydınlatma sistemleri ekleyerek şık bir mutfak dekorasyonuna imza atabilirsiniz. Bu alanları aynı zamanda salonun bir parçası gibi dekore ettiğinizde eviniz daha güzel görünecektir.
Mutfak içinde klasik tasarımlar yerine örnek mutfakta olduğu gibi farklı tasarımlar uyguladığınızda mutfağınızda yer açmış olursunuz. Mutfak adası üzerinde mutfak ile ilgili tüm ekipmanlar ve tesisatlar yer alacağı için mutfağınızda kullanmadığınız duvarlar ve alanlar oluşacaktır. Bu alanları süsleyerek şık bir mutfağa sahip olabilirsiniz.