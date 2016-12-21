Çok kısa sürede inşa edilen 10 prefabrik ev projesi

Prefabrike, istenilen metrekarede ve kat sayısında üretilebilen, dekorasyonu, su ve kanalizasyon sistemi, elektrik tesisatı, ısı ve ses yalıtımı gibi özellikleri diğer yapı çeşitleriyle aynı çözümlere dayanan, modüler bir yapı sistemidir. Yapı sektörünün gelişmesi ve teknolojik ilerlemeler sayesinde artık betonarmeye alternatif olabilecek birçok yapı sistemi üretiliyor. Yapı malzemelerinin her geçen gün gelişmesi ve çeşitlerinin artması da daha kullanışlı ve ekonomik yapı çözümleri sunuyor. Bunların içerisinde en yaygın olanı, son yıllarda ülkemizde de popüler olan modüler ve prefabrike yapı sistemleridir. Modüler ve prefabrike yapılar, tıpkı bir lego gibi parçalardan oluşan, ana malzemeleri fabrikalarda üretilen ve yerleşeceği alana taşınabilen yapılar olarak biliniyor. Çelik konstrüksiyon evler ve konteyner evler de birer modüler yapı çeşididir. Prefabrike yapıların betonarmelere göre birçok avantajı bulunmasının yanı sıra neredeyse hiçbir eksiği de yoktur. Modüler yapılarda da tıpkı geleneksel mimaride olduğu gibi kullanıcının isteği doğrultusunda üretim yapılır. Isı ve ses yalıtımı gibi konularda betonarme için geçerli olan bütün teknikler uygulanabilir. Ayrıca modüler yapılarda genelde çelik konstrüksiyon kullanıldığı için çok daha dayanıklı ve sağlamdır. Minimum inşaat atığı çıkardığı ve beton sulama gibi ihtiyaçları olmadığı için inşası oldukça ekolojiktir. Betonarme yapılarla aynı konfor ve özelliklerde üretilebilen modüler yapıları monte edip yerleştirdikten sonra bile başka alanlara taşıma şansınız da vardır. Üstelik hızlı üretimi ve inşası da cabası. Prefabrike evler, üretildiği ilk yıllarda, çok kısa sürede inşa edildiği için afet durumlarında kullanılıyordu oysa artık betonarme yapılara güçlü bir rakip olmuş durumda. Haliyle bu kadar çok avantajı barındıran modüler ve prefabrike yapılar yeni nesil mimarinin yükselen yıldızı oluyor. Eğer siz de betonarme yapılara alternatif arıyorsanız ve taşınabilir modüler yapılar ilginizi çekiyorsa bu yazıda sizlere Türkiye'den ve Dünya'dan prefabrike ev modelleri sunacağız. Çok kısa sürede inşa edilebilen bu 10 ev modeline bayılacaksınız.

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