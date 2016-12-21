Çok kısa sürede inşa edilen 10 prefabrik ev projesi

Prefabrike, istenilen metrekarede ve kat sayısında üretilebilen, dekorasyonu, su ve kanalizasyon sistemi, elektrik tesisatı, ısı ve ses yalıtımı gibi özellikleri diğer yapı çeşitleriyle aynı çözümlere dayanan, modüler bir yapı sistemidir. Yapı sektörünün gelişmesi ve teknolojik ilerlemeler sayesinde artık betonarmeye alternatif olabilecek birçok yapı sistemi üretiliyor. Yapı malzemelerinin her geçen gün gelişmesi ve çeşitlerinin artması da daha kullanışlı ve ekonomik yapı çözümleri sunuyor. Bunların içerisinde en yaygın olanı, son yıllarda ülkemizde de popüler olan modüler ve prefabrike yapı sistemleridir. Modüler ve prefabrike yapılar, tıpkı bir lego gibi parçalardan oluşan, ana malzemeleri fabrikalarda üretilen ve yerleşeceği alana taşınabilen yapılar olarak biliniyor. Çelik konstrüksiyon evler ve konteyner evler de birer modüler yapı çeşididir. Prefabrike yapıların betonarmelere göre birçok avantajı bulunmasının yanı sıra neredeyse hiçbir eksiği de yoktur. Modüler yapılarda da tıpkı geleneksel mimaride olduğu gibi kullanıcının isteği doğrultusunda üretim yapılır. Isı ve ses yalıtımı gibi konularda betonarme için geçerli olan bütün teknikler uygulanabilir. Ayrıca modüler yapılarda genelde çelik konstrüksiyon kullanıldığı için çok daha dayanıklı ve sağlamdır. Minimum inşaat atığı çıkardığı ve beton sulama gibi ihtiyaçları olmadığı için inşası oldukça ekolojiktir. Betonarme yapılarla aynı konfor ve özelliklerde üretilebilen modüler yapıları monte edip yerleştirdikten sonra bile başka alanlara taşıma şansınız da vardır. Üstelik hızlı üretimi ve inşası da cabası. Prefabrike evler, üretildiği ilk yıllarda, çok kısa sürede inşa edildiği için afet durumlarında kullanılıyordu oysa artık betonarme yapılara güçlü bir rakip olmuş durumda. Haliyle bu kadar çok avantajı barındıran modüler ve prefabrike yapılar yeni nesil mimarinin yükselen yıldızı oluyor. Eğer siz de betonarme yapılara alternatif arıyorsanız ve taşınabilir modüler yapılar ilginizi çekiyorsa bu yazıda sizlere Türkiye'den ve Dünya'dan prefabrike ev modelleri sunacağız. Çok kısa sürede inşa edilebilen bu 10 ev modeline bayılacaksınız.
Hayalinizde, kısa sürede inşa edilen ve aynı zamanda dağ evi temasına sahip olan bir ev varsa “Birbirinden güzel 10 ahşap ev” başlıklı yazımızda ahşap ev modelleri bulabilirsiniz.
Dış cephesinde taş, alüminyum, tuğla, plastik boya, beton, ahşap ve hatta farklı mantolama sistemleri kullanılabilen yeni nesil prefabrike evleri şık betonarme villalardan ayırmak oldukça zor. Güçlü ve sağlam yapıları, kullanışlı çatıları ve bakımlı bahçeleri ile muhteşem görünen bu evleri siz de mutlaka değerlendirmelisiniz.
Prefabrike evlerde betonarme yapılarda kullanılan bütün çatı çözümleri kullanılabiliyor. Bütçenize göre seçeceğiniz kalite ve özellikte çatıları prefabrike evlere rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Bu evde alüminyum/titanyum kaplama bir çatı kullanılmış. Oldukça sağlam olan bu çatı tipi sert hava şartları için idealdir.
Çelik yapısı ve yekpare odaları ile sağlam bir kutuya benzeyen bu ev post-apokaliptik bir hikayenin sığınağı olabilecek görüntüye sahip. Yüksek bir tepede bulunan evin konumu itibari ile de oldukça güzel bir manzarası var. Sürdürülebilir ve ekolojik özelliklere sahip olan bu modüler ev modern ve sıra dışı yapıları sevenler için ideal.
Ahşap, metal ve beton gibi malzemelerin bir arada kullanıldığı bu modüler ev en güzel prefabrike evlerden biri olabilir. Modern bir iç dizayna sahip olan evin ekolojik özellikleri de ön planda. Böyle bir eve sahip olmak istiyorsanız, hemen mimarlara veya inşaat şirketlerine danışabilirsiniz.
Geniş cam cepheleri ile son derece modern ve iç açıcı bir görüntüye sahip olan bu evin en büyük özelliği, dayanıklı çelik strüktürlerdir. Dayanıklı kaplaması, güçlü izolasyonu ve sağlam taşıyıcıları ile muhteşem bir çatıya da sahip olan bu ev tam anlamıyla peri masalı gibi.
Ahşap dış cephe kaplamasının kullanıldığı ve sade bir dikdörtgen forma sahip olan bu evi siz de kolayca yaptırabilirsiniz. Verandasında dinlenebileceğiniz, bahçesini dilediğiniz gibi kullanabileceğiniz ve ferah iç mekanlarından yararlanabileceğiniz bu evi mutlaka daha yakından inceleyin.
Eğer hayalinizdeki ev ağaç yapıya sahipse ve kulübe tipi masalsı evleri seviyorsanız bu modelleri daha yakından inceleyebilirsiniz. Oldukça geniş iç hacme sahip olan bu evin planlarını ve iç yapısı hakkında bilgileri firma sayfasında bulmanız mümkün.
Yalın ve kübik forma sahip olan modern bir ev düşünüyorsanız bu harikulade evi inceleyebilirsiniz. Rengiyle, modeliyle, yapı şekliyle ve iç mekanlarıyla aradığınız özellik farklılıksa bu ev sizin hayaliniz olabilir.
Amerikan tipi evler son yıllarda ülkemizde de oldukça popüler. Eğer siz de bahçeli, çatılı, verandalı Amerikan tipi evleri seviyorsanız bu evin ülkemizde bulunduğunu duyunca sevinebilirsiniz. Daha fazla bilgi için firma sayfasına uğramayı unutmayın.
Siyah, alüminyum/titanyum alaşımlı malzeme ile hem çatısı hem de dış cephesi kaplanmış olan bu harika ev filmlerde kullanılabilecek cinsten. Üstelik modüler bir yapıya sahip olduğu için üretimi oldukça hızlı ve ekolojik.