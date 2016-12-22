Türkiye'den 6 ucuz ev alternatifi

Bugünkü yazımızda küçük boyutlara sahip evlerden bir derleme hazırladık. Büyük ve betonarme yapılara kıyasla oldukça uygun maliyetleri olan bu evlerin tamamı ülkemizden; bu sayede üretici firmalarla homify üzerinden kolaylıkla irtibat kurup metrekare, fiyat ve merak ettiğiniz diğer birçok sorunuza cevap alabilirsiniz. Kimisi ahşap kimisi kerpiç kimisi ise çelik konstrüksiyonlu prefabrike evlerden oluşan bu derlememiz bir arsa satın alıp üzerine makul bir ev yaptırmayı düşünen okuyucularımızı için ilham verici olacaktır.
İlk örneğimiz tamamen ahşaptan yapılmış sevimli bir bungalov. 1+1 olan ve makul boyuttaki odaları ve sevimli verandası ile dikkat çeken bu yapı oldukça küçük, daha çok tatillerde kullanılabilecek türde bir ev. Bu bungalovla ilgili detaylı bilgileri ’Türkiye'den herkesin inşa edebileceği bir yazlık ev alternatifi’ başlıklı yazımızda bulabilirsiniz.
Bu ev ise ilk örneğimize göre biraz daa büyük, geniş pencereleri sayesinde bol bol doğal gün ışığı alan, orman içerisinde konumlanmış harika bir ahşap ev. Kızılçam ve sığla ormanlarıyla kaplı Karacaören Gölü kenarındaki bu muhteşem evlerin bir benzerini de neden siz yaptırmayasınız?
Fotoğrafta görmüş olduğumuz bu yapı ise tam teşekküllü, yaz kış içinde yaşanabilecek, oldukça geniş bir ahşap ev. Ankaralı bir marangozluk firması tarafından tasarlanıp imal edilen bu evler prefabrike, yani önceden atölyelerde imal edilip altyapı çalışması gerçekleştirilmiş arsaların üzerine kısa sürede monte ediliyor. Mutfağıyla, banyosuyla kusursuz bir ev olan bu ahşap yapının üstelik bir de şöminesi var! Daha fazla fotoğraf için ’Şimdi ahşap evler çok moda’ başlıklı yazımıza göz atmayı unutmayın.
Kerpiç ve saman bu coğrafyada yüzyıllardır kullanılan yapı malzemeleri. Yüzlerce deyişe, türküye, maniye konu olan bu malzemeler, hem pratik hem de son derece sağlıklı. Son yıllarda trend olan sağlıklı ürünlere geri dönüş, yapı alanında da kendini gösteriyor. Bu çerçevede kerpiç de yapı profesyonellerinin yeniden keşfettiği bir malzeme oldu. Eco House Turkey şirketi de bu hem ucuz, hem de her açıdan tasarruflu olan bu malzemeyi kullanarak müşterilerine sağlıklı evler sunuyor.
Kerpiç ve samandan yapılan evin bitmiş hali ise fotoğraftaki gibi görünüyor, yani dışarıdan malzemenin ne olduğu anlaşılmıyor. ’Kerpiç ev: Enerji tasarruflu, çevre dostu ve sağlıklı’ başlıklı yazımızda bu evlerle ilgili oldukça fazla detay bulabilirsiniz.
Prefabrik evler atölyelerde üretilmiş malzemelerin altyapı çalışması önceden yapılmış arsalara monte edilmesiyle hızlı bir biçimde inşa edilen yapılardır. Özellikle Amerikan ev tipinde üretilen prefabrik ev modelleri birçok ülkede en çok tercih edilen ev modellerinin başında geliyor. Hem ekonomik hem de pratik bir yoldan ev sahibi olmak istiyorsanız prefabrike yapıları seçebilirsiniz. Diğer örneklerimize göre elbette daha kapsamlı olan bu tür prefabrik evler getirdikleri avantajlar nedenilyle artık birçok insanın tercihi.
Konuyla ilgili, ’Prefabrik evler: Satın almadan önce mutlaka bilmeniz gereken 7 şey!’ başlıklı yazımızı da mutlaka okumanızı tavsiye ederiz.