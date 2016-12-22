현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Türkiye'den 6 ucuz ev alternatifi

Özlem K. Özlem K.
AHSB - AHŞAP EV MODEL B, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Prefabrik ev
Loading admin actions …

Bugünkü yazımızda küçük boyutlara sahip evlerden bir derleme hazırladık. Büyük ve betonarme yapılara kıyasla oldukça uygun maliyetleri olan bu evlerin tamamı ülkemizden; bu sayede üretici firmalarla homify üzerinden kolaylıkla irtibat kurup metrekare, fiyat ve merak ettiğiniz diğer birçok sorunuza cevap alabilirsiniz. Kimisi ahşap kimisi kerpiç kimisi ise çelik konstrüksiyonlu prefabrike evlerden oluşan bu derlememiz bir arsa satın alıp üzerine makul bir ev yaptırmayı düşünen okuyucularımızı için ilham verici olacaktır.

1) 1+1 küçücük ve sevimli bir ahşap ev

Özge Bungalow, Özge Hotel & Bungalow Özge Hotel & Bungalow Ticari alanlar Oteller
Özge Hotel &amp; Bungalow

Özge Bungalow

Özge Hotel & Bungalow
Özge Hotel &amp; Bungalow
Özge Hotel & Bungalow

İlk örneğimiz tamamen ahşaptan yapılmış sevimli bir bungalov. 1+1 olan ve makul boyuttaki odaları ve sevimli verandası ile dikkat çeken bu yapı oldukça küçük, daha çok tatillerde kullanılabilecek türde bir ev. Bu bungalovla ilgili detaylı bilgileri ’Türkiye'den herkesin inşa edebileceği bir yazlık ev alternatifi’ başlıklı yazımızda bulabilirsiniz.

2) Burdur'dan orman içerisinde muhteşem bir ahşap ev

Saklı Göl Evleri, SAKLI GÖL EVLERİ SAKLI GÖL EVLERİ Modern Evler
SAKLI GÖL EVLERİ

Saklı Göl Evleri

SAKLI GÖL EVLERİ
SAKLI GÖL EVLERİ
SAKLI GÖL EVLERİ

Bu ev ise ilk örneğimize göre biraz daa büyük, geniş pencereleri sayesinde bol bol doğal gün ışığı alan, orman içerisinde konumlanmış harika bir ahşap ev. Kızılçam ve sığla ormanlarıyla kaplı Karacaören Gölü kenarındaki bu muhteşem evlerin bir benzerini de neden siz yaptırmayasınız?

3) Harika bir prefabrike ahşap ev, hem de şömineli!

Şömineli Ahşap Ev, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Kırsal Evler
Kuloğlu Orman Ürünleri

Şömineli Ahşap Ev

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

Fotoğrafta görmüş olduğumuz bu yapı ise tam teşekküllü, yaz kış içinde yaşanabilecek, oldukça geniş bir ahşap ev. Ankaralı bir marangozluk firması tarafından tasarlanıp imal edilen bu evler prefabrike, yani önceden atölyelerde imal edilip altyapı çalışması gerçekleştirilmiş arsaların üzerine kısa sürede monte ediliyor. Mutfağıyla, banyosuyla kusursuz bir ev olan bu ahşap yapının üstelik bir de şöminesi var! Daha fazla fotoğraf için ’Şimdi ahşap evler çok moda’ başlıklı yazımıza göz atmayı unutmayın.

4) Saman ve kerpiçten yapılma bir eve ne dersiniz?

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Kerpiç ve saman bu coğrafyada yüzyıllardır kullanılan yapı malzemeleri. Yüzlerce deyişe, türküye, maniye konu olan bu malzemeler, hem pratik hem de son derece sağlıklı. Son yıllarda trend olan sağlıklı ürünlere geri dönüş, yapı alanında da kendini gösteriyor. Bu çerçevede kerpiç de yapı profesyonellerinin yeniden keşfettiği bir malzeme oldu. Eco House Turkey şirketi de bu hem ucuz, hem de her açıdan tasarruflu olan bu malzemeyi kullanarak müşterilerine sağlıklı evler sunuyor.

5) Saman ve kerpiçten yapılma bir eve ne dersiniz? (2)

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Kerpiç ve samandan yapılan evin bitmiş hali ise fotoğraftaki gibi görünüyor, yani dışarıdan malzemenin ne olduğu anlaşılmıyor. ’Kerpiç ev: Enerji tasarruflu, çevre dostu ve sağlıklı’ başlıklı yazımızda bu evlerle ilgili oldukça fazla detay bulabilirsiniz.

6) Amerikan tarzı prefabrik bir ev

Konutlar, Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Modern Evler
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Konutlar

Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Prefabrik evler atölyelerde üretilmiş malzemelerin altyapı çalışması önceden yapılmış arsalara monte edilmesiyle hızlı bir biçimde inşa edilen yapılardır. Özellikle Amerikan ev tipinde üretilen prefabrik ev modelleri birçok ülkede en çok tercih edilen ev modellerinin başında geliyor. Hem ekonomik hem de pratik bir yoldan ev sahibi olmak istiyorsanız prefabrike yapıları seçebilirsiniz. Diğer örneklerimize göre elbette daha kapsamlı olan bu tür prefabrik evler getirdikleri avantajlar nedenilyle artık birçok insanın tercihi. 

Konuyla ilgili, ’Prefabrik evler: Satın almadan önce mutlaka bilmeniz gereken 7 şey!’ başlıklı yazımızı da mutlaka okumanızı tavsiye ederiz.

Az parayla ev sahibi olmak isteyenlere ilham verecek 7 örnek
Bu evler arasında siz hangisini beğendiniz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler