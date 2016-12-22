Bahçenize yaptıracağınız basit bir ek bina ile muhteşem bir dinlenme alanı kazanabileceğinizi biliyor muydunuz?

Stresli ve yoğun bir iş yaşamı, ekonomik ve sosyo-politik durumu pek de iç açıcı olmayan bir ülke ve kalabalık bir ev, insan ömrünü bir 10 yıl kısaltabilir öyle değil mi? Modern yaşamın debdebesine kapılmış herkes gibi, sizin de zaman zaman etrafınızdaki her şeyi ve herkesi susturup kaçmak istediğiniz, yalnızca yağmuru ya da kuşları dinlemek istediğiniz anlar oluyordur. O halde bu yazımızda tanıtacağımız “man cave” adı verilen yapıya bir göz atmalısınız. İngiltere’de bulunan bir mimarlık ofisi, ev sahibinin isteği üzerine, evin arka bahçesine muhteşem bir ek dinlenme alanı inşa etmiş. Oldukça basit bir yapıya sahip olan bu ek binayı, bahçesinde yeterli alanı olan herkes kolayca yaptırabilir. Eğer siz de bahçenizde kafa dinlemek için kaçabileceğiniz, size özel bir dört duvar olsun istiyorsanız bu yapıdan örnek alabilirsiniz. Yapının iç mekan tasarımı ve dekorasyonu ise oldukça ilham verici. Gelin bu ek binayı birlikte adım adım inceleyelim.
Şehir hayatından ve kalabalıktan kaçmak için aklınızda daha büyük bir plan varsa “Rüya gibi bir orman evinden herkese ilham verecek 6 fikir” başlıklı yazımızda tanıtılan orman evine de göz atabilirsiniz.
Bu tarz bir dinlenme alanını farklı amaçlarla da kullanabilirsiniz. Örneğin arkadaşlarınızla evin kalabalığından uzakta muhabbet etmek istediğinizde ya da misafirlerinizle iş hakkında görüşmeler yapmanız gerektiğinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yalnızca bir oda ve verandadan oluşan bu ek yapı, mutfak ve banyo gibi tesisat gerektiren odalar barındırmadığından yapımı çok kolay. Böyle bir yapı hakkında daha detaylı bilgi almak için mimarlara danışabilirsiniz.
Eğer bahçenizde böyle bir ek yapı için kolları sıvadıysanız ilk iş olarak nereye yaptıracağınıza karar vermelisiniz. Tek katlı basit bir yapı olacağından ve su, elektrik tesisatı gibi detaylara ihtiyaç duymadığından çok daha kolay bir şekilde tamamlanabilir. Mimar ve ustalardan yardım alarak inşaata başlayabilir ve dilediğiniz yapı şeklini tercih edebilirsiniz. Basit tuğla duvarlarla bile bu tarz bir ek yapı yaptırmak mümkün. Tek bir odaya sahip olacağı için planı üzerinde uğraşmanıza da gerek olmayacak.
İnşaat sırasında dikkat etmeniz gereken tek şey izolasyonu olabilir. Özellikle kış mevsiminde de bu ek alanı kullanmak istiyorsanız zemine, tavana ve duvarlara izolasyon yaptırabilirsiniz. Bu yapının sahibi iç mekana şık ve modern bir şömine yerleştirmiş. Siz de benzer bir ısıtma sistemi kullanmak isteyebilirsiniz, bu durumda baca işini de plana eklemeniz gerekecek. Dinlenme odası ve verandadan oluşan bu yapıyı yalnızca siz değil, gerektiğinde diğer aile bireyleri de kullanabilir.
Kaba inşaat tamamlandıktan sonra geriye iç mekan tasarımı ve dekorasyon kalıyor ki aslında işin en meşakkatli tarafı da burası. Duvarları ne renge boyayacağınız, zemin malzemesi için ne kullanacağınız, mobilyaları, aksesuarları, ısıtma sistemi derken en çok bu kısımda kafa yorabilirsiniz. Fakat merak etmeyin, Homify yeni fikir yazılarında gördüğünüz dekorasyon örneklerinden hoşunuza giden herhangi birini örnek alarak, dekorasyonu kolayca tamamlayabilirsiniz.
Sonuç muhteşem! Ahşap dış cephe kaplaması, ahşap parke zemini, şöminesi, parlak aydınlatmaları ve şık dekorasyonu ile herkesin sahip olmak isteyeceği bir dinlenme alanı yaratılmış. Dilerseniz bu alanı şık kitaplıklarla çevirip, sıcak bir okuma odasına dönüştürebilirsiniz.