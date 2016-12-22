Bahçenize yaptıracağınız basit bir ek bina ile muhteşem bir dinlenme alanı kazanabileceğinizi biliyor muydunuz?

Stresli ve yoğun bir iş yaşamı, ekonomik ve sosyo-politik durumu pek de iç açıcı olmayan bir ülke ve kalabalık bir ev, insan ömrünü bir 10 yıl kısaltabilir öyle değil mi? Modern yaşamın debdebesine kapılmış herkes gibi, sizin de zaman zaman etrafınızdaki her şeyi ve herkesi susturup kaçmak istediğiniz, yalnızca yağmuru ya da kuşları dinlemek istediğiniz anlar oluyordur. O halde bu yazımızda tanıtacağımız “man cave” adı verilen yapıya bir göz atmalısınız. İngiltere’de bulunan bir mimarlık ofisi, ev sahibinin isteği üzerine, evin arka bahçesine muhteşem bir ek dinlenme alanı inşa etmiş. Oldukça basit bir yapıya sahip olan bu ek binayı, bahçesinde yeterli alanı olan herkes kolayca yaptırabilir. Eğer siz de bahçenizde kafa dinlemek için kaçabileceğiniz, size özel bir dört duvar olsun istiyorsanız bu yapıdan örnek alabilirsiniz. Yapının iç mekan tasarımı ve dekorasyonu ise oldukça ilham verici. Gelin bu ek binayı birlikte adım adım inceleyelim.

Şehir hayatından ve kalabalıktan kaçmak için aklınızda daha büyük bir plan varsa “Rüya gibi bir orman evinden herkese ilham verecek 6 fikir” başlıklı yazımızda tanıtılan orman evine de göz atabilirsiniz.