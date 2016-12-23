Banyonuza hava katın: Türkiye'deki evlerden 7 fotoğraf

Temizlik ihtiyaçlarımız ve aynı zamanda bedensel arınma ve dinlenme için de kullandığımız banyoların, ev dekorasyonunda oldukça önemli bir yeri vardır. Temiz, çekici ve modern bir banyo dekorasyonu bir eve değer kazandıran önemli özelliklerdendir. Banyo dekorasyonunu daha kullanışlı ve şık hale getiren unsurları tek tek saymak gerekirse; stil sahibi bir dekorasyon, kullanışlı depolama alanları, ferahlık ve kaliteli ekipmanlar ilk sıraları alacaktır. Peki banyo dekorasyonunu basit ögelerle daha şık bir hale getirmek mümkün mü? Eğer banyo dekorasyonunuza hava katmak istiyorsanız, basit çözümler için, Türkiye’deki evlerden derlenmiş 7 banyo dekorasyonundan ilham alabilirsiniz. Ayrıca banyolarınızı güzelleştirecek farklı öneriler için “Daha güzel bir banyo için yapabileceğiniz 9 şey” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Daha şık ve dikkat çekici bir banyo dekorasyonu için banyolarınızı ufak ama stil sahibi aksesuarlarla renklendirebilirsiniz. Basit birkaç aksesuar ya da bir iki dal çiçek bile banyo dekorunuzun havasını değiştirebilir. Banyonun tarzına ya da renk dengesine uygun seçeceğiniz ufak aksesuarlarla siz de banyolarınızı güzelleştirmek isterseniz işe banyo tasarımcılarından tüyolar alarak başlayabilirsiniz.
Banyo lavabolarına şık bir dresuar seti görünümü kazandıran aksesuarları da tercih edebilirsiniz. Örneğin bu tasarımda kullanılan ayna ve aplik seti banyo lavabosu ile birlikte muhteşem bir şıklık oluşturmuş. Pırıl pırıl bir banyo dekorasyonuna sahip olmak için yapabileceğiniz en uygun önerilerden biri bu olabilir.
Özellikle gösterişli tasarımların vazgeçilmezi olan altın detayları siz de banyolarınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Özellikle bu tasarımda olduğu gibi beyaz ağırlıklı dekorasyonlara altın detaylar oldukça yakışıyor. Duvar seramiklerinde, dolaplarda, lavabo bataryasında ya da aksesuarlarda altın tonlarını kullanarak siz de bu şıklığı yakalayabilirsiniz.
Siyah ve altın tonları, parlak ışıklar, gösterişli bir stil ve klasik aksesuarlar ile oluşturulmuş bu banyo dekorasyonunda ilham alabileceğiniz çok şey var. Saraylara layık bir banyo tasarımı yaptırmak istiyorsanız siz de bu özelliklerden en az birini kullanarak aradığınız stile yaklaşabilirsiniz. Görkemli evinize uyum sağlayacak ya da evinize değer katacak bir banyo istiyorsanız bu modelleri sevebilirsiniz.
Banyolarda aksesuar kullanımına gösterilebilecek örneklerden biri de tablolar olabilir. Modern bir dekorasyon uyum sağlayacak şekilde seçilmiş tablolarla daha zengin bir banyo dekorasyonuna kavuşabilirsiniz. Ayrıca bu örnek tasarımda ilgi çekecek başka detaylar da var. Örneğin retro zemin kaplaması ve modern malzemelerle oluşturulan banyoya klasik bir şıklık kazandıracak altın detaylar uygulanmış. Sıra dışı ve yaratıcı bir dokunuş.
Farklı renk ve desenlere sahip duvar seramikleri banyoları güzelleştirmenin en kolay yollarından biri olabilir. Desenli seramikleri seviyorsanız, rustik stilin gözde ögelerinden biri olan desenli karo seramiklerden, bu tasarımdaki gibi çizgili modellere kadar birçok farklı tarzı kullanabilirsiniz. Banyolarınıza canlılık ve sıcaklık kazandıracak bu ögeyi kullanırken dekorasyonun stil bütünlüğüne ve renk dengesine uyumlu olup olmamasına dikkat etmeniz gerekecek.
Banyo tasarımı yaparken alışılmışın dışına çıkmak istiyorsanız bu modelden örnek alabilirsiniz. Öncelikle bir hidromasajlı küvet yaptırmaya karar vermiş olmanız gerekiyor. Banyo keyfini spa ve masaj rahatlığı ile birleştiren hidromasajlı küvetler banyolarınıza değer katabilir. Özellikle böyle ustaca bir tasarımla uygulanmışsa. Bu tasarımda, tavan uygulamasından duvar dekorasyonuna, hidromasajlı küvetten aksesuarlara kadar her detay ayrı ayrı dikkat çekiyor. Böyle detaylı bir duvar dekorasyonu için bir uzmana danışmanızda yara var. Ayrıca ışıklandırması da başlı başına uzmanlık gerektiren bir çalışma gibi görünüyor.