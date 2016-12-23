Banyonuza hava katın: Türkiye'deki evlerden 7 fotoğraf

Temizlik ihtiyaçlarımız ve aynı zamanda bedensel arınma ve dinlenme için de kullandığımız banyoların, ev dekorasyonunda oldukça önemli bir yeri vardır. Temiz, çekici ve modern bir banyo dekorasyonu bir eve değer kazandıran önemli özelliklerdendir. Banyo dekorasyonunu daha kullanışlı ve şık hale getiren unsurları tek tek saymak gerekirse; stil sahibi bir dekorasyon, kullanışlı depolama alanları, ferahlık ve kaliteli ekipmanlar ilk sıraları alacaktır. Peki banyo dekorasyonunu basit ögelerle daha şık bir hale getirmek mümkün mü? Eğer banyo dekorasyonunuza hava katmak istiyorsanız, basit çözümler için, Türkiye’deki evlerden derlenmiş 7 banyo dekorasyonundan ilham alabilirsiniz. Ayrıca banyolarınızı güzelleştirecek farklı öneriler için “Daha güzel bir banyo için yapabileceğiniz 9 şey” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.