Herkese esin verecek 5 mucizevi küçük banyo tadilatı

Banyolar günün yorgunluğunu attığımız, rahatlamak için bazen uzun zamanlar geçirdiğimiz, yıkanmak dışında arınma hissi için de ihtiyaç duyduğumuz adeta birer spa, birer dinlenme alanı görevi de görmeye başladı. Kültürümüzde iç mekanda banyo kavramı aslında oldukça yeni, oysa banyonun bir arınma, dinlenme ve yenilenme mekanı olması ise oldukça eski. Eski zamanlarda banyo için hemen hemen her mahallede bulunan hamamlara gidilir, tuvalet ise genelde evin dışında yer alırmış. Zamanla, kanalizasyon sisteminin düzgün kurulması ve apartman hayatına geçişle banyolar konutların içlerine taşınmış ancak bu aşamada boyutları oldukça küçülmüş, bu esnada banyonun dinlenme alanı olma görevi de ihmal edilmiş.
Günümüzde ise banyo tasarımına verilen önem nihayet artmaya başladı. Yoğun bir şehir ve iş hayatından sonra dinlenmek ve huzur bulmak için birçok kimse banyonun temiz ve tazeleyici özelliğinden yararlanmaya başladı. Hatta birçoğumuz güne duş ile başlayarak bu mekanları yatmadan önce ve kalktıktan hemen sonra ilk gördüğümüz mekanlar haline getirdik.
Tüm bu nedenlerden dolayı eski püskü, yıpranmış, ne kadar temizlersek temizleyelim her zaman kirli görünün banyoların tadilatı da oldukça yaygınlaştı. Mutfakla birlikte, bir evde en çok değiştirme isteği uyandıran mekan haline dönüştü. Bugünkü yazımızda da kötü görünen 5 adet eski banyonun yenilenerek nasıl değiştiğine ve pırıl pırıl mekanlar haline getirildiğine tanık olacağız. Banyo tadilatı yaptırmayı düşünen okuyucularımızı için ilham verici olduğunu düşünüyoruz.
Aynı alanın doğru bir şekilde kullanım ile ne derece fark yaratılabildiğine muhteşem bir kanıt! Bu banyo sanki sıfır bir evin yepyeni banyosu gibi. Yepyeni olduğu doğru, ancak eski halini de biliyoruz! Yine açık renklerin hakim olduğu banyo modern ve kullanışlı vitrifiye ile yenilenip güzelce aydınlatılmış.
Bu banyo ilk örneğimizdeki kadar kötü durumda değil ancak tamamen esk moda kalmış vaziyette. Konut komple tadilata irecek, banyoyu bu halde bırakmak olmaz.
İlk örneğimiz yer yer fayansları dökülmüş, eski püskü bir banyodan. Bu banyoya gidip temiz çıkılacağına inanmak bile güç. İnsanın hiçbir yere dokunası gelmez.
Evet, aynı banyoyu görüyoruz, yerleşim planının bile değiştirilmesi gerekmemiş! Koyu renkli zemin ve duvar seramikleri ile kaplanan banyoda beyaz vitrifiye ile kontrast yaratılmış.
Bu eski banyonun renk seçimi ise tam bir felaket. Küçük olması nedeniyle açık renklerin tercih edilmesi gerekirken berbat bir kahverengi tonu kullanılmış.
Küçük banyo için tamamen beyaz renk tercih edilmiş, bu sayede iyi bir aydınlatmanın da yardımıyla mekan çok daha ferah bir görünüme kavuşarak adeta genişlemiş.
Yine kötü renk seçimine kurban gitmiş bir banyo görüyoruz. Bakalım nasıl bir değişim geçirecek?
Bu banyo için de bir önceki örneğimizde olduğu üzere beyaz renk tercih edilmiş. Küçük banyoları ferah ve şık hale getirmek için beyaz rengin yansıtıcı özelliğini kullanmak son derece akıllıca.
Son örneğimiz ise çok kötü durumda olmamakla birlikte, basit ve sevimsiz bir atmosfere sahip. Penceredeki vatilatör berbat görünüyor, mekan ise klostrofobik. İyi bir aydınlatmaya ihtiyacı var.
Aynı küçücük banyo, yepyeni bir yerleşim planı! Vintage labavo ünitesi ile stil sahibi hale gelen banyodaki büyük aynanın görevi de yadsınamaz.
Bu yazımızı beğeniyseniz, ’Modern bir mutfağa sahip olmanın 14 kolay yolu’ başlıklı yazımıza da ilginizi çekebilir.