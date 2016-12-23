Herkese esin verecek 5 mucizevi küçük banyo tadilatı

Banyolar günün yorgunluğunu attığımız, rahatlamak için bazen uzun zamanlar geçirdiğimiz, yıkanmak dışında arınma hissi için de ihtiyaç duyduğumuz adeta birer spa, birer dinlenme alanı görevi de görmeye başladı. Kültürümüzde iç mekanda banyo kavramı aslında oldukça yeni, oysa banyonun bir arınma, dinlenme ve yenilenme mekanı olması ise oldukça eski. Eski zamanlarda banyo için hemen hemen her mahallede bulunan hamamlara gidilir, tuvalet ise genelde evin dışında yer alırmış. Zamanla, kanalizasyon sisteminin düzgün kurulması ve apartman hayatına geçişle banyolar konutların içlerine taşınmış ancak bu aşamada boyutları oldukça küçülmüş, bu esnada banyonun dinlenme alanı olma görevi de ihmal edilmiş.

Günümüzde ise banyo tasarımına verilen önem nihayet artmaya başladı. Yoğun bir şehir ve iş hayatından sonra dinlenmek ve huzur bulmak için birçok kimse banyonun temiz ve tazeleyici özelliğinden yararlanmaya başladı. Hatta birçoğumuz güne duş ile başlayarak bu mekanları yatmadan önce ve kalktıktan hemen sonra ilk gördüğümüz mekanlar haline getirdik.

Tüm bu nedenlerden dolayı eski püskü, yıpranmış, ne kadar temizlersek temizleyelim her zaman kirli görünün banyoların tadilatı da oldukça yaygınlaştı. Mutfakla birlikte, bir evde en çok değiştirme isteği uyandıran mekan haline dönüştü. Bugünkü yazımızda da kötü görünen 5 adet eski banyonun yenilenerek nasıl değiştiğine ve pırıl pırıl mekanlar haline getirildiğine tanık olacağız. Banyo tadilatı yaptırmayı düşünen okuyucularımızı için ilham verici olduğunu düşünüyoruz.