Adım adım dekorasyon rehberi: Evinizi baştan yaratın!

Evinizi yeniden düzenlemek isteyebilirsiniz ya da yeni bir daireye taşınmak üzere olabilirsiniz; evinizi dizayn etmeden önce bilmeniz gereken püf noktaları 6 başlıkta sıraladık. Konfor ve rahatlığı esas alan, estetik ve fonksiyonel detayları öne çıkaran tasarım anlayışı ile yepyeni bir ev dekor etmeye hazır olun. Evinizde daha ferah ve yaşanılası bir atmosfer yaratmak için hangi tarz ve stile yakın olduğunuza dair fikirler edinebilir, sizler için hazırladığımız örnek görselleri inceleyebilirsiniz.
Tekdüze ve sıradan bir ev dekorasyonu yapmaktan kaçınıyorsanız, evinizi dekore etmeden önce bazı ölçüm ve hesaplar yapabilirsiniz. Daha sonra mobilya ve eşyaların ölçülerinde kullanılmak üzere taslaklar oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Salon ve odaların metrekare alanlarını hesaplayabilir, daha sonra oluşturacağınız plan düzleminde yerleşim planı oluştururken duvar ölçülerini alabilirsiniz. Ebat ve yüksekliklerle ilgili detaylı bilgiler, kusursuz bir dekorasyon yapmanıza yardımcı olacaktır.
Evinizi dekore etmeden önce taslak üzerinde plan oluşturabilir, isterseniz bunun için mimarlardan profesyonel yardım da alabilirsiniz. Üç boyutlu proje çalışmaları evinizi dekore etmeden önce kullanışlılık ve estetik bakımdan beğenilerinize hitap edip etmeyeceği hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Daha önce aldığınız ölçüleri plan düzleminde eskizlere işleyebilir, hayalinizdeki yerleşim planını bu taslağa işleyebilirsiniz. Böylelikle alanları daha verimli kullanmak için ölçülerle birlikte net fikirleriniz olacaktır. Ayrıca, homify'da iç mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde proje bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.
Dekorasyon bir bakıma zevk ve beğeni işidir. Hangi stil ve tarza yakın olduğunuzu keşfetmek üzere homify'da sizler için derlediğimiz görseller üzerinden fikir sahibi olarak araştırabilirsiniz. Ahşap yoğunluklu çalışmalar ilginizi çekiyorsa rustik ya da country stil projeler ilginizi çekebilir. Yalın ve sade çizgiler dekore etmek istiyorsanız, modernist ve minimalist yaklaşımlar ilginizi çekebilir. Ferah esintileri ile Akdeniz stilden tropikal stile kadar birçok farklı stil ve dekorasyon tarzını gözden geçirebilir, uyum ve ahenk yaratacak farklı stilleri bir araya getirebilirsiniz.
Su ve elektrik tesisatınızın halihazırda var olduğunu varsayarsak, planlama esnasında mutfak tezgahı ya da eviye gibi mutfak elemanlarının bulundukları yeri belirlemek kolay olacaktır. Mutfağınızda görev alanlarını işlevsel açıdan bir araya getirebilirsiniz. Hazırlama-pişirme-yeme alanlarını organize ederken mutfak akışını alan kaybetmeden en verimli şekilde kullanmaya odaklanın. Mutfak zeminlerinde kullanılacak materyallerin dayanıklılık, uzun ömürlülük ve estetik açıdan değerlerini gözden geçirebilirsiniz.
Banyo dekorasyon diğer yerlere nazaran daha küçük ve dar bir alana yerleşmek durumunda kalınacağından daha zahmetlidir. Birçok banyo aleti ve eşyanın depolandığı banyolarda görsel açıdan ferah ve estetik bir görünüm kazandırmak için kolları sıvayabilirsiniz. Temel ihtiyaçları esas alarak banyonuzu daha da güzelleştirecek renk ve doku paleti belirleyebilir, ferah bir atmosfer oluşturabilirsiniz. Beyaz ağırlıklı dekore edilen örnek banyoya yeşim dolaplarla daha ferah ve göze hitap eden bir banyo dekorasyonu oluşturulmuş.
Daha dingin ve yatıştırıcı bir yatak odası atmosferi arıyorsanız, pastel ya da nötr renkler, açık renk tonlarında duvar ve tavan zeminleri ilginizi çekebilir. Krem ve açık kahve tonları ise natürel renklerdir. Natürel renk ve dokular huzur veren ferah bir atmosfer oluşturmanızı sağlayacaktır. Mavinin dinginliği, yeşilin ferahlığı ve renklerin dili ile yatak odanızı daha dingin ya da daha canlı dekore edebilirsiniz.
Sanatla ilgileniyorsanız ve ilgili çalışmalarınız varsa odanıza kişisellik ve karakteristik özellikler katabilirsiniz. Evinizi size özgü bir yaklaşımla donatabilir, duvar dekorlarını süsleyebilirsiniz. Ev dekorasyonuna kişisellik katmak ve uygulanacak stillere göre farklı yaklaşımları bir araya getirmek mümkün.
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