Boyutu küçük marifeti büyük 8 ev

Evin geniş olması veya küçük olması kadar işlevsel veya hayatımızı kolaylaştıran etkenlere ve özelliklere de sahip olması gerekir. Büyük ölçekli evlerde nispeten daha kolay bir şekilde hayata geçirilen bu evler küçük ölçekli evlerde daha zor bir şekilde hayata geçirilir. Bir evin küçük olması kullanışlı ve marifetli olmasına engel değildir. Küçük ama marifetli bir eve sahip olmak için evinizde akıllı dönüşümler yapmalı, homify küçük ev dekorasyonları arasında yer alan ve marifeti kendisinden büyük olan ev örneklerini dikkatli bir şekilde inceleyerek dış cepheden iç cephede ki en küçük detaya kadar hayatınızı kolaylaştıracak özelliklere sahip bir eve sahip olabilirsiniz. Küçük evlerinin marifetlerinin ve işlevlerinin artırılması tamamen sizin tercihlerinize bağlıdır.
Küçük evlerde dış cephe alanı oldukça küçük olduğu için basit bir formda dekore edilmesi ve az bütçe ayrılması ideal olan tercihtir. Bu örnekte de küçük evimizin dış cephesi basit bir formda dekore edilmiş ancak evin bahçe ve bahçe oturum alanı ile olan uyumu oldukça mükemmel bir dekorasyonla etkileyici bir güzelliğe sahip olmuş. Geniş kapısı ve pencereleri ile oturma odası bahçedeymiş havası veriyor.
Küçük evleri çekici ve cazibesi fazla evler olarak düşünmek için estetiğe önem vermeli ve örnek ev gibi modern bir mimari ile inşa etmelisiniz. Dış cephe kaplaması olarak zarif görünümü olan ahşaplar kullanarak evinizin görselliğini pekiştirerek marifetini ve özelliğini artırmalısınız. Geniş ve farklı girişi ile evin muhteşem bir ev olmasını sağlayarak küçük özelliğini göz ardı edebilirsiniz.
Bu örneğimiz çok küçük ve kutu gibi bir ev olmasına rağmen her ihtiyacınızı karşılayan mobil bir ev olarak özelliklerini saymakla bitiremeyeceğiniz bir ev. Kendi enerjisini karşılayan verandası ve şık pencereleri ile ilgi çeken bir ev olarak tercih edebilirsiniz.
Küçük evlerin görselliğinin artırılması için masalsı bir hava vermeniz yeterli olur. Bu örnekte olduğu gibi desenler ve renk seçimleri evin masalsı bir ev olmasını sağlamış ve küçük olmasına rağmen çekici biri ev olarak tercih edilebilir olmasını sağlamış. Bahçe çitleri evin şirinliğini artırmış.
Küçük evlerin genel özelliklerinden biri de ihtiyaçlara cevap verememesidir. Bu örnek evimizi ihtiyaçlara cevap verdiği gibi havuzu ile ekstra özelliklere sahip bir ev olarak kendini aşmış. Yemyeşil bahçesi verandası ile sıfır havuzu olan bu ev oturum alanı az olmasına karşın muhteşem bir ev olarak karşımızda duruyor.
Küçük evleri estetik ve işlevsel bir şekilde dekore ederek marifetlerinin fazla olmasını sağlamak için sade bir şekilde dekore etmek ve dış cephesini sade bir şekilde dizayn etmek yeterli olur. Bu örnek evimizde dış cephe kaplaması iki renk olarak tercih edilmiş ve estetik açıdan insanı mutlu edecek bir dış cepheye sahip olması, yalıtım özelliğine de sahip olması sağlanmış.
Küçük bir evin marifetlerinden biri de görkemli olması ve ihtişamlı olması olabilir. Bu örnek evimizde farklı geometrik yapıların modüler bir şekilde birleştirilmesi ile görkem ve ihtişam en üst seviyeye çıkarılmış.Geniş pencereler ve veranda ile evin ışıl ışıl ve aydınlık olması sağlanmış.
Küçük evlerde renk uyumları evin geniş ve şirin görünmesini sağlar. Bu örnek evimizde de siyah ve beyaz renkler uyumlu bir şekilde kullanılarak evin küçük şirin ve büyüleyici bir güzelliğe sahip olması sağlanmış. Evin bahçe çitleri demir şebekelerden yapılarak görsellik ve uyum en üst seviyeye çıkarılmış.