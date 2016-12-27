Boyutu küçük marifeti büyük 8 ev

Evin geniş olması veya küçük olması kadar işlevsel veya hayatımızı kolaylaştıran etkenlere ve özelliklere de sahip olması gerekir. Büyük ölçekli evlerde nispeten daha kolay bir şekilde hayata geçirilen bu evler küçük ölçekli evlerde daha zor bir şekilde hayata geçirilir. Bir evin küçük olması kullanışlı ve marifetli olmasına engel değildir. Küçük ama marifetli bir eve sahip olmak için evinizde akıllı dönüşümler yapmalı, homify küçük ev dekorasyonları arasında yer alan ve marifeti kendisinden büyük olan ev örneklerini dikkatli bir şekilde inceleyerek dış cepheden iç cephede ki en küçük detaya kadar hayatınızı kolaylaştıracak özelliklere sahip bir eve sahip olabilirsiniz. Küçük evlerinin marifetlerinin ve işlevlerinin artırılması tamamen sizin tercihlerinize bağlıdır.