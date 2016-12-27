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Boyutu küçük marifeti büyük 8 ev

umit atdağ umit atdağ
Church Mews, Hartland, Devon, The Bazeley Partnership The Bazeley Partnership Modern Evler
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Evin geniş olması veya küçük olması kadar işlevsel veya hayatımızı kolaylaştıran etkenlere ve özelliklere de sahip olması gerekir. Büyük ölçekli evlerde nispeten daha kolay bir şekilde hayata geçirilen bu evler küçük ölçekli evlerde daha zor bir şekilde hayata geçirilir. Bir evin küçük olması kullanışlı ve marifetli olmasına engel değildir. Küçük ama marifetli bir eve sahip olmak için evinizde akıllı dönüşümler yapmalı, homify küçük ev dekorasyonları arasında yer alan ve marifeti kendisinden büyük olan ev örneklerini dikkatli bir şekilde inceleyerek dış cepheden iç cephede ki en küçük detaya kadar hayatınızı kolaylaştıracak özelliklere sahip bir eve sahip olabilirsiniz. Küçük evlerinin marifetlerinin ve işlevlerinin artırılması tamamen sizin tercihlerinize bağlıdır.

Basit dış cephe

homify Küçük Evler
homify

homify
homify
homify

Küçük evlerde dış cephe alanı oldukça küçük olduğu için basit bir formda dekore edilmesi ve az bütçe ayrılması ideal olan tercihtir. Bu örnekte de küçük evimizin dış cephesi basit bir formda dekore edilmiş ancak evin bahçe ve bahçe oturum alanı ile olan uyumu oldukça mükemmel bir dekorasyonla etkileyici bir güzelliğe sahip olmuş. Geniş kapısı ve pencereleri ile oturma odası bahçedeymiş havası veriyor.

Modern mimari

Timber Clad Exterior Facit Homes Ahşap ev
Facit Homes

Timber Clad Exterior

Facit Homes
Facit Homes
Facit Homes

Küçük evleri çekici ve cazibesi fazla evler olarak düşünmek için estetiğe önem vermeli ve örnek ev gibi modern bir mimari ile inşa etmelisiniz. Dış cephe kaplaması olarak zarif görünümü olan ahşaplar kullanarak evinizin görselliğini pekiştirerek marifetini ve özelliğini artırmalısınız. Geniş ve farklı girişi ile evin muhteşem bir ev olmasını sağlayarak küçük özelliğini göz ardı edebilirsiniz.

Kutu gibi ama fonksiyonel

TINY HOUSE CONCEPT - , TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC Eklektik Evler
TINY HOUSE CONCEPT – BERARD FREDERIC

TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC
TINY HOUSE CONCEPT – BERARD FREDERIC
TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC

Bu örneğimiz çok küçük ve kutu gibi bir ev olmasına rağmen her ihtiyacınızı karşılayan mobil bir ev olarak özelliklerini saymakla bitiremeyeceğiniz bir ev. Kendi enerjisini karşılayan verandası ve şık pencereleri ile ilgi çeken bir ev olarak tercih edebilirsiniz.

Masalsı evler

Church Mews, Hartland, Devon The Bazeley Partnership Modern Evler
The Bazeley Partnership

Church Mews, Hartland, Devon

The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership
The Bazeley Partnership

Küçük evlerin görselliğinin artırılması için masalsı bir hava vermeniz yeterli olur. Bu örnekte olduğu gibi desenler ve renk seçimleri evin masalsı bir ev olmasını sağlamış ve küçük olmasına rağmen çekici biri ev olarak tercih edilebilir olmasını sağlamış. Bahçe çitleri evin şirinliğini artırmış.

Havuz etkisi

O.S. Çalışma Ofisi, CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti. CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti. Modern Evler
CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.

O.S. Çalışma Ofisi

CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.
CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.
CO Mimarlık Dekorasyon İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Küçük evlerin genel özelliklerinden biri de ihtiyaçlara cevap verememesidir. Bu örnek evimizi ihtiyaçlara cevap verdiği gibi havuzu ile ekstra özelliklere sahip bir ev olarak kendini aşmış.  Yemyeşil bahçesi verandası ile sıfır havuzu olan bu ev oturum alanı az olmasına karşın muhteşem bir ev olarak karşımızda duruyor.

Sade ve küçük

Konutlar, Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Modern Evler
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Konutlar

Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Küçük evleri estetik ve işlevsel bir şekilde dekore ederek marifetlerinin fazla olmasını sağlamak için  sade bir şekilde dekore etmek ve dış cephesini sade bir şekilde dizayn etmek yeterli olur.  Bu örnek evimizde dış cephe kaplaması iki renk olarak tercih edilmiş ve estetik açıdan insanı mutlu edecek bir dış cepheye sahip olması, yalıtım özelliğine de sahip olması sağlanmış.

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Görkem ve ihtişam

CCT 175 Villa Project in Yalova, CCT INVESTMENTS CCT INVESTMENTS Modern Evler
CCT INVESTMENTS

CCT 175 Villa Project in Yalova

CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS

Küçük bir evin marifetlerinden biri de görkemli olması ve ihtişamlı olması olabilir. Bu örnek evimizde farklı geometrik yapıların modüler bir şekilde birleştirilmesi ile görkem ve ihtişam en üst seviyeye çıkarılmış.Geniş pencereler ve veranda ile evin ışıl ışıl ve aydınlık olması sağlanmış.

Siyah ve beyazın dansı

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Küçük evlerde renk uyumları evin geniş ve şirin görünmesini sağlar. Bu örnek evimizde de siyah ve beyaz renkler uyumlu bir şekilde kullanılarak evin küçük şirin ve büyüleyici bir güzelliğe sahip olması sağlanmış. Evin bahçe çitleri demir şebekelerden yapılarak görsellik ve uyum en üst seviyeye çıkarılmış.

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