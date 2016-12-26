Sürprizlerle dolu modern bir ev

Geniş bir arazi içinde, geniş odaları olan, verandası ve terası bulunan, duvarlarının tamamı cam paneller ile yapılmış ışıl ışıl bir eve misafir oluyoruz bu gün. Modern mimarisi, çağdaş dekorasyonu, insana huzur veren şeffaf duvarları ile unutamayacağınız kadar güzel ve huzur dolu olan bu ev doğanın kalbinde yer aldığı için size doğal bir hayat vadediyor. Homify aracılığı ile inceleyeceğimiz bu evin bir diğer özelliği de tüm odalarının geniş şeffaf duvarlara sahip olmasıdır.
Dışarıdan bakıldığında normal bir ev gibi düşünülse de içine girdiğinizde şaşkınlıktan ağzınız açık kalacak. Eğimli bir arazi üzerine kurulu olan bu ev koyu gri dış cephesi ve bitkilerden oluşan çitleri ile bakınca mutlu olacağınız bir dış cepheye sahip.
Evin içine adım attığınızda bahçe kapısından itibaren dekore edilmiş bir teras sizi karşılıyor. Koyu dış cephe açık renkli ahşaplar ile muhteşem bir görsellik oluşturmuş. ayrıca terasa yapılan özel üst örtü ve teras mobilyaları terasın çekiciliğini artırmış.
Terası geçip ilerlediğinizde evin denize bakan bölümüne ev boyunca yapılmış olan veranda ve ahşap zemin döşemesinin muhteşem uyumunu görebiliyorsunuz. Özellikle ev boyunca yapılmış olan veranda hem bahçeye hem denize bakıyor. Terastan çıkıp iki adım atarak verandaya ulaşmanız evin fonksiyonelliğini de ortaya koyuyor.
Ev sakinleri için teras ve veranda yeterli olmamış ve bahçe içine bahçe oturum alanı yapılarak sıcak günlerde doğal bir gölge içinde serinleme imkanı oluşturulmuş. Ayrıca doğal yaşamın bir parçası olma fikri de oldukça çekici bir fikir. Evin ön tarafına yerleştirilen oturum alanı eve yakın olması ile de kolaylık sağlamış.
Evin bahçeye bakan odalarından birinin köşesine bir yemek alanı dekore edilmiş. Odanın duvarları geniş camlar ile kaplanmış ve görsellik üst düzeye çıkarılmış. Pencere kenarlarına minderler yerleştirilerek bu alanları ayrıca özel oturma alanları olması sağlanmış.
Evin mutfağı yemek alanının arkasına oldukça sade bir şekilde dekore edilmiş. Sadece mutfak tezgahlarından oluşan ve sadeliği ile göz kamaştıran mutfak ve yemek alanı evin en sade ve en görkemli alanını oluşturmuş. Zeminin ahşap olması ve koyu renkler tercih edilmesi mutfağın zarafetini artırmış.
Evin salonu güney cepheye dekore edilmiş. geniş cam duvarların yanı sıra açılıp katlanan cam kapılar ile hem bahçenin görselliğinin hem de deniz manzarasının salonun içinde olması sağlanmış. yerleşim planı denize bakacak şekilde yapılarak evin doğal bir manzaraya sahip olması sağlanmış.
Çalışma odası evin üst katına dekore edilerek tüm manzaranın ayaklar altında olduğu bir çalışma odası oluşturulmuş. Çalışma odası içinde farklı bir zemin malzemesi tercih edilerek ilgi çekici bir desen kullanılmış. Ayrıca kullanılan mobilyalar da çekici olduğu kadar sade özelliklere de sahip.
Evin yatak odası diğer odalar gibi sade fikirler doğrultusunda dekore edilmiş. Bir yatak ve takımdan oluşan yatak odasınında duvarlar şeffaf duvarlar olarak tercih edilmiş. Beyaz iç duvarlar mor desenli yatak örtüsü ve hali ile renklendirilerek farklı renklerin bir arada uyum içinde olması sağlanmış.
Evin sakinleri için özel bir alan giyinme odası olarak dekore edilmiş. Küçük bir oda olmasına karşın niş dolaplar şeklinde dekore edilen ve özel aydınlatması ile şıklığı pekiştirilen giyinme odasında diğer odalardan farklı olarak bej ve tonları kullanılmış. Ayrıca zemin burada da ahşap olarak tercih edilmiş ve evde zemin konusunda bir bütünlük sağlanmış.