Sürprizlerle dolu modern bir ev

Geniş bir arazi içinde, geniş odaları olan, verandası ve terası bulunan, duvarlarının tamamı cam paneller ile yapılmış ışıl ışıl bir eve misafir oluyoruz bu gün. Modern mimarisi, çağdaş dekorasyonu, insana huzur veren şeffaf duvarları ile unutamayacağınız kadar güzel ve huzur dolu olan bu ev doğanın kalbinde yer aldığı için size doğal bir hayat vadediyor. Homify aracılığı ile inceleyeceğimiz bu evin bir diğer özelliği de tüm odalarının geniş şeffaf duvarlara sahip olmasıdır.