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Sürprizlerle dolu modern bir ev

umit atdağ umit atdağ
Objekt 336, meier architekten zürich meier architekten zürich Modern Oturma Odası Beyaz
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Geniş bir arazi içinde, geniş odaları olan, verandası ve terası bulunan, duvarlarının tamamı cam paneller ile yapılmış ışıl ışıl bir eve misafir oluyoruz bu gün. Modern mimarisi, çağdaş dekorasyonu, insana huzur veren şeffaf duvarları ile unutamayacağınız kadar güzel ve huzur dolu olan bu ev doğanın kalbinde yer aldığı için size doğal bir hayat vadediyor. Homify  aracılığı ile inceleyeceğimiz bu evin bir diğer özelliği de tüm odalarının geniş şeffaf duvarlara sahip olmasıdır.

Dış cephe

homify Modern Evler Siyah
homify

homify
homify
homify

Dışarıdan bakıldığında normal bir ev gibi düşünülse de içine girdiğinizde şaşkınlıktan ağzınız açık kalacak. Eğimli bir arazi üzerine kurulu olan bu ev koyu gri dış cephesi ve bitkilerden oluşan çitleri ile bakınca mutlu olacağınız bir dış cepheye sahip.

Teras

Objekt 336, meier architekten zürich meier architekten zürich Modern Balkon, Veranda & Teras Ahşap Siyah
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

Evin içine adım attığınızda bahçe kapısından itibaren dekore edilmiş bir teras sizi karşılıyor. Koyu dış cephe açık renkli  ahşaplar ile muhteşem bir görsellik oluşturmuş. ayrıca terasa yapılan özel üst örtü  ve teras mobilyaları terasın çekiciliğini artırmış.

Veranda

Objekt 336, meier architekten zürich meier architekten zürich Modern Balkon, Veranda & Teras Ahşap
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

Terası geçip ilerlediğinizde evin denize bakan bölümüne ev boyunca yapılmış olan veranda ve ahşap zemin döşemesinin muhteşem uyumunu görebiliyorsunuz. Özellikle ev boyunca yapılmış olan veranda hem bahçeye hem denize bakıyor. Terastan çıkıp iki adım atarak verandaya ulaşmanız evin fonksiyonelliğini de ortaya koyuyor.

Bahçe oturum alanı

Objekt 336, meier architekten zürich meier architekten zürich Modern Bahçe Ahşap
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

Ev sakinleri için teras ve veranda yeterli olmamış ve bahçe içine bahçe oturum alanı yapılarak sıcak günlerde doğal bir gölge içinde serinleme imkanı oluşturulmuş. Ayrıca doğal yaşamın bir parçası olma fikri de oldukça çekici bir fikir. Evin ön tarafına yerleştirilen oturum alanı  eve yakın olması ile de kolaylık sağlamış.

Yemek odası

Objekt 336, meier architekten zürich meier architekten zürich Modern Yemek Odası Bej
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

Evin bahçeye bakan odalarından birinin köşesine bir yemek alanı dekore edilmiş. Odanın duvarları geniş camlar ile kaplanmış ve görsellik üst düzeye çıkarılmış. Pencere kenarlarına minderler yerleştirilerek bu alanları ayrıca özel oturma alanları olması sağlanmış.

Sade mutfak

Objekt 336, meier architekten zürich meier architekten zürich Modern Mutfak Beyaz
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

Evin mutfağı  yemek alanının arkasına oldukça sade bir şekilde dekore edilmiş. Sadece mutfak tezgahlarından oluşan ve sadeliği ile göz kamaştıran mutfak ve yemek alanı evin en sade ve en görkemli alanını oluşturmuş. Zeminin ahşap olması ve koyu renkler tercih edilmesi mutfağın zarafetini artırmış.

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Salon

Objekt 336, meier architekten zürich meier architekten zürich Modern Oturma Odası Beyaz
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

Evin salonu güney cepheye dekore edilmiş. geniş cam duvarların yanı sıra açılıp katlanan cam kapılar ile hem bahçenin görselliğinin hem de deniz manzarasının salonun içinde olması sağlanmış. yerleşim planı denize bakacak şekilde yapılarak evin doğal bir manzaraya sahip olması sağlanmış.

Çalışma odası

Objekt 336, meier architekten zürich meier architekten zürich Modern Çalışma Odası
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

Çalışma odası evin üst katına dekore edilerek tüm manzaranın ayaklar altında olduğu bir çalışma odası oluşturulmuş. Çalışma odası içinde farklı bir zemin malzemesi tercih edilerek ilgi çekici bir desen kullanılmış. Ayrıca kullanılan mobilyalar da çekici olduğu kadar sade özelliklere de sahip.

Yatak odası

Objekt 336, meier architekten zürich meier architekten zürich Modern Yatak Odası Bej
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

Evin yatak odası diğer odalar gibi sade fikirler doğrultusunda dekore edilmiş. Bir yatak ve takımdan oluşan yatak odasınında duvarlar şeffaf duvarlar olarak tercih edilmiş. Beyaz iç duvarlar mor desenli yatak örtüsü ve hali ile renklendirilerek farklı renklerin bir arada uyum içinde olması sağlanmış. 

Giyinme odası

Objekt 336, meier architekten zürich meier architekten zürich Modern Giyinme Odası Bej
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

Evin sakinleri için özel bir alan giyinme odası olarak dekore edilmiş. Küçük bir oda olmasına karşın niş dolaplar şeklinde dekore edilen ve özel aydınlatması ile şıklığı pekiştirilen giyinme odasında diğer odalardan farklı olarak bej ve tonları kullanılmış. Ayrıca zemin burada da ahşap olarak tercih edilmiş ve evde zemin konusunda bir bütünlük sağlanmış.

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