Feng Shui'ye göre yatak odası nasıl döşenir?

Eski Çin öğretilerine göre yaşadığımız iç ve dış mekanlarda bizi olumlu ya da olumsuz etkileyen metafiziksel enerjiler bulunmaktadır. Devamlı hareket eden kozmik bağ ile bu enerjinin adı
Chi'dir. Çin'liler bu enerjiyi
Ejderha'nın kozmik nefesi olarak betimliyor. Feng Shui'nin amacı bu enerjiyi bize en faydalı olacak şekilde yakalamak ve kullanmaktır. Son yıllarda batıda da ilgi çeken Feng Shui yatak odası dekorasyonu ile ilgili, bilmek isteyeceğiniz bazı başlıkları ele aldık.
Feng Shui çok eski zamanlara dayanan bir Çin öğretisidir.
Rüzgar ve
su anlamına gelir, doğada var olan enerjiyi yaşam alanlarına yansıtmanızı sağlayabilir. İki akıcı elementte anlamını bulur. Kesinlikle bir dekorasyon stili değilidir, kimi zaman söylenen ve yazılanlara bakarak bir dekorasyon stili gibi algılanmış olabilir. Sihirli bir dokunuş, ya da mucizevi bir yaklaşım değildir. Dekorasyondaki rolüne gelirsek; yaşam alanlarındaki yapı elemanlarını, eşyaları ve objeleri renk ve yönelimleri üzerinden değerlendirerek, olumlu enerjinin akışı sağlanmasında etkili bir öğretidir. Dolayısıyla kötü enerjinin etkisinden kurtulmak, bir nebze renklerin dili, dokular ve eşyaların, yapı elemanlarının konumu üzerinden sağlanabiliyor. İyi ve kötü enerjinin dengesini sağlamak açısından örneğin
Yin Yang, özetle evrendeki karşıtlıkları ve doğada görülebilecek zıtlıkları esas alan, tamamlanma ve dengeleme esaslarını içine alan çok eskilere dayanan Çin felsefi öğretisi değerlendirilir. Bütünü sağlayan karşıtlıkları ele alırken;
Yin edilgeni, karanlığı, dişili temsil ederek geceye karşılık gelir.
Yang etkeni, aydınlığı, erili temsil ederek gündüze karşılık gelir. Dolayısıyla ikisi birlikte bir bütünü oluştururlar.
Feng shui uzmanı dekoratör Johndennis Govert, feng shui yatak yönü yerleşiminin de önemli olduğunu söylüyor ve yatak başının kuzeye gelecek şekilde yerleştirilmesini öneriyor. Öncelikle yatak karyolasının bir pencere önüne konulmaması gerekiyor. Gücü ve istikrarı temsil etmesi bakımından her zaman yatağın konumu sağlam bir duvar önüne yerleştirilmelidir. Eğer mecburi bir durum var ise, yatakla pencerenin arasına bir sandalye ya da başka bir obje konularak, yatak ile pencere arasında bir mesafe bırakılması tavsiye ediliyor. Genel olarak ayak hizasının kapı ile aynı hizada olmaması öneriliyor. Feng shui yatak yönü ile kuzeye göre hizalanan yatak başı, beden ekseninin yerkürenin ekseni ile paralel olmasını sağlıyor. Kuzey kutbundan yerküreye akan manyetik enerjiyi almak için doğru aksta olmasını sağlıyor. Ayrıca bu şekilde rüyaların kolaylıkla hatırlanması, onları daha iyi algılayıp anlamanızı mümkün kılacağınızı söylüyor. Rivayetlere göre eski Çin toplumu, ölen kişiyi ayakları kapıya gelecek şekilde yatırıyor. O sebeple bu yönelim
ölüm pozisyonu olarak anılıyor. Görselimizde de yakalayabileceğiniz yatak poziyonu detayları, genel olarak duvar önüne yatak karyolası konumlanarak, baş hizası kapı hizasına gelecek şekilde konumlanıyor. Pencere ile yatak karyolası arasında özellikle bir mesafe bırakılıyor ve küçük yatak odaları için de Feng Shui'ye uygun yatak konumunda ayak hizası ile ilgili ayrıca bir örnek teşkil ediyor.
Feng Shui'ye göre yatak odası dekorasyonlarında uygun yatak karyolası modeli için sıklıkla tercih edilen yatak altına eşya depolama ya da dolap üzeri kutu veya valizler barındırılmıyor. Yatak altında biriktirilen eşyaların olumsuz karşılandığı Feng Shui'de, mümkün olabildiğince enerji akışının olumlu yönde düzenlenmesi gerekiyor. Görselimizde görüdğünüz yatak karyolası modeli Feng Shui'ye göre yatak odası için uygun formatta tasarlanmış, yatak altını boş bırakılmış. Genel olarak enerji akışının sağlanması bakımından mümkün olduğunda mobilya ve yatak karyolası hatları daha yuvarlak tercih ediliyor ve bu da formlar üzerinden enerji akışının daha rahat sağlanmasına yardımcı oluyor. Yer yatağı formunu da anımsatan yatak karyolası tasarımının köşeleri sivri olmamasına özen gösterilmiş.
Ayrıca gerek yatak karyolası, gerekse diğer mobilyalarda simetriye dikkat ediliyor. Asimetriye eşya formlarında rastlanmazken, kısaca eşyaların bir yanını diğer yanı ile aynı tasarlanmasını gerektirir, bu aynı zamanda güç dengesini oluşturur. Yatak karyolasının bir yanına komodin konuluyorsa diğer yana da bir komodin konuluyor, genel olarak aynı eşyaların diğer yanda kullanılması güç dengesinin oluşması bakımından tercih ediliyor. Eğer yatak odanızda ayna kullanımına çok önem veriyorsanız, buna bir dekoratif aynadan başkasının kullanılması tavsiye edilmiyor. Hatta eğer mümkün ise odanın ahengi ve enerji akışı açısından fazla aynaların örtülmesini tavsiye ediyor eski Çin öğretisi. Dekoratif raflar, gardırop ve çekmeceler söz konusu olunca, denge esas alınıyor, köşelere konumlanmak yerine mümkün olabildiğince simetri boşlukları yaratacak şekilde yatak odası tasarlanıyor.
İç mekan ve dış mekan bitkilerini baz alarak, Feng Shui insanların dışındaki canlı kavramını da esas alıyor. Mümkün olabildiğince olumsuz enerjiyi uzaklaştırmak amaçlı kapı önüne konulan bitkiler de tercih edilir. Kaktüs çiçeğinin Feng Shui'de çok fazla tercih edilmediğini belirten İç Mimar Meral Akçay, mümkün olabildiğince daha yuvarlak yapraklı bitkilerin mekanda olumlu ve hoş bir etki yaratacağını söylüyor. Dolayısıyla sivri ve yüksek bitkiler mekanda maskülen bir atmosfer oluşturuyor. Kurumuş bitkiler, ölü bitkiler özellikle sağlık açısından olumlu enerji ihtiyacı olan bölgelerde daha olumsuz etkiler yaratacağı belirtiliyor. Dolayısıyla kullandığınız bitkilerin sivri yapraklı ya da çok yüksek olmayacağına dikkat ederken, bitkilerin bakımına özen gösterilmeli ve ölü ya da kurutulmuş bitkilerin olumsuz etkileri yadsınmayacak derecede bulunduğu bölgeyi negatif etki altına alabilir.
Feng shui yatak odası renkleri de oldukça önemli. Refah ve başarıyı temsil eden mor renk gibi, mavi ve kırmızı da refahı ve gücü temsil ediyor. Eğer tutku ve enerji arıyorsanız, ateş elementinin renklerinden faydalanabilir; mor, turuncu, kırmızı, pembe ve koyu sarı renklerinden faydalanabilirsiniz. Dokuların ve renklerin aracılığıyla pusula alanların elementleri ile kozmik bağını kurarak kullanılacak renkler belirlenebilir. Renklerin dilinin hem yatak odası dekorasyonunda etkilerini kabul etmek gerekir, hem de Feng Shui ile bazı anlamlarına değinmek gerekirse, kırmızı, turuncu ve parlak sarı şanı temsil edebilirken, çocukların şansını temsil eden renkler pastel renkler, beyaz, metalik renkler ve gri olabiliyor.
Tüm bunların yanı sıra kişilerin başarı, sağlık ve duygularla ilgili kişisel renkleri belirlenebiliyor, ayrılabiliyor. Kişisel başarı ve olumlu enerjinizi algılayabileceğiniz renkler eğer mor ve beyaz renk tonları ise, bunun için gardırobunuzu da gözden geçirmeniz, eksik bulunanları saptamanız gerekecektir.
Doğru biçimde Feng Shui ile yatak odası dekore etmek istiyorsanız dik açılı köşelerden ve sivri kenarlardan kaçınmanızı tavsiye ederiz. Yukarıdaki görsel gördüğünüz üzere, yatak karyolasının formu ve genel hatları eğrilerden oluşuyor. Dolayısıyla dikdörtgen biçiminde ya da kare formlu bir yatak formu kullanılacaksa bile, kenar hatların ve köşelerin çok keskin olmamasına özen göstermeli, ayrıca yuvarlak yatak karyolası modelleri de bu gruba oldukça uygun bir tasarım olarak tercih ediliyor. Sivri köşeleri ve kesin kenar hatlarının kullanılmaması, daha yuvarlak kenar ve köşe hatlarının tasarlanması doğru ve olumlu yönde enerji akışını etkileyecektir.
Aynalar, Fheng Shui'ye göre gerçek anlamıyla bir dinlenme ortamı ile uyumlu değildir. Dolayısıyla iyi bir uyku çekmek için daha dinlendirici bir atmosfer oluşturmak üzere çok fazla ayna kullanılmaması tavsiye edilir. Öte yandan yatak başında da ayna kullanılması uygun görülmüyor. Daha dingin bir atmosfer oluşturmak istiyorsanız, renklerin kontrolünü sağlarken mümkünse bir ayna kullanın. Gardırop modellerinde de fazla ayna yerine, tek aynalı kapak kullanımı tavsiye edilir. Eğer daha fazla ayna kullanmayı tercih ediyorsanız, ya da mecbur kalıyorsanız, aynaların fazla enerji yaymasını engelleyebilir, kaliteli bir uyku açısından rahatsız olmak istemiyorsanız, fazla aynaların örtülmesi de bir yöntem olarak değerlendirilebilir. Gardırop modellerinde de fazla ayna yerine, tek aynalı kapak kullanımı tavsiye edilir.
Ayrıca ’ İşlevsel tasarımlarla dekoratif aynalar ’yazımızı da okuyabilirsiniz.
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