Feng Shui'ye göre yatak odası nasıl döşenir?

Feng shui uzmanı dekoratör Johndennis Govert, feng shui yatak yönü yerleşiminin de önemli olduğunu söylüyor ve yatak başının kuzeye gelecek şekilde yerleştirilmesini öneriyor. Öncelikle yatak karyolasının bir pencere önüne konulmaması gerekiyor. Gücü ve istikrarı temsil etmesi bakımından her zaman yatağın konumu sağlam bir duvar önüne yerleştirilmelidir. Eğer mecburi bir durum var ise, yatakla pencerenin arasına bir sandalye ya da başka bir obje konularak, yatak ile pencere arasında bir mesafe bırakılması tavsiye ediliyor. Genel olarak ayak hizasının kapı ile aynı hizada olmaması öneriliyor. Feng shui yatak yönü ile kuzeye göre hizalanan yatak başı, beden ekseninin yerkürenin ekseni ile paralel olmasını sağlıyor. Kuzey kutbundan yerküreye akan manyetik enerjiyi almak için doğru aksta olmasını sağlıyor. Ayrıca bu şekilde rüyaların kolaylıkla hatırlanması, onları daha iyi algılayıp anlamanızı mümkün kılacağınızı söylüyor. Rivayetlere göre eski Çin toplumu, ölen kişiyi ayakları kapıya gelecek şekilde yatırıyor. O sebeple bu yönelim ölüm pozisyonu olarak anılıyor. Görselimizde de yakalayabileceğiniz yatak poziyonu detayları, genel olarak duvar önüne yatak karyolası konumlanarak, baş hizası kapı hizasına gelecek şekilde konumlanıyor. Pencere ile yatak karyolası arasında özellikle bir mesafe bırakılıyor ve küçük yatak odaları için de Feng Shui'ye uygun yatak konumunda ayak hizası ile ilgili ayrıca bir örnek teşkil ediyor.