Ev ilaveleri: Ek bina ya da kat çıkma

Malûm ulusal sporlarımızdan biridir, eve kat çıkmak. Özellikle şehirlerin dış çeperlerine adı üstünde kısa sürede kondurulan gecekonduların üst katlarında olası ilaveler, kaçak katlar, balkonlar, teraslar için demir filizleri açıkta bırakılır ve o kat da bir gün elbet çıkılır. Elbetten evsahibi iseniz ve eviniz küçük geliyorsa, gerekli izinleri almak şartıyla evinizi büyütmenin çeşitli yolları var. Bunlardan bir tanesi elbette kat çıkmak ama mesele bundan ibaret değil.

Aşağıdaki örneklerde görebileceğinizi gibi eviniz ve evin yayıldığı arsanın müsade ettiği sınırlar içinde bir kış bahçesinden tutun da ek bir bina ya da kulübeye kadar evinizi büyütmenin birçok yöntemi var. Hem birkaç ekstra metrekareye kavuşmak, hem farklı bir alan elde ederek yaşam kalitenizi yükseltmek için evinize yapabileceğiniz ilaveler sınırsız. İşte evini büyütmek isteyen evsahipleri için birkaç fikir.