Ev ilaveleri: Ek bina ya da kat çıkma

Malûm ulusal sporlarımızdan biridir, eve kat çıkmak. Özellikle şehirlerin dış çeperlerine adı üstünde kısa sürede kondurulan gecekonduların üst katlarında olası ilaveler, kaçak katlar, balkonlar, teraslar için demir filizleri açıkta bırakılır ve o kat da bir gün elbet çıkılır. Elbetten evsahibi iseniz ve eviniz küçük geliyorsa, gerekli izinleri almak şartıyla evinizi büyütmenin çeşitli yolları var. Bunlardan bir tanesi elbette kat çıkmak ama mesele bundan ibaret değil.
Aşağıdaki örneklerde görebileceğinizi gibi eviniz ve evin yayıldığı arsanın müsade ettiği sınırlar içinde bir kış bahçesinden tutun da ek bir bina ya da kulübeye kadar evinizi büyütmenin birçok yöntemi var. Hem birkaç ekstra metrekareye kavuşmak, hem farklı bir alan elde ederek yaşam kalitenizi yükseltmek için evinize yapabileceğiniz ilaveler sınırsız. İşte evini büyütmek isteyen evsahipleri için birkaç fikir.
Özellikle eski tek katlı ve mustakil evler söz konusu olduğunda günümüzün trendlerinden biri eski evi muhafaza edip, onunla üslup bütünlüğüne sahip olan ama çok daha modern bir ilave yapmak. Hamburg şehrindeki bu ek bina, söz konusu trendin en şık örneklerinden biri. Burada yeni yapılan ilavenin eski binanın tam ortasına, binanın geri kalanıyla kusursuz bir uyum sağlayacak şekilde yerleştirildiğini görüyoruz. Bir yandan eski binayla bu modern ilave arasında ilgi çekici bir kontrast oluşurken, diğer yandan ek binanın asıl yapının mimari çizgilerini sürdürüyor olması da belirgin bir devamlılık hissinin oluşmasına neden oluyor.
Türkiye'de eve bir ilave yapılacaksa bu genellikle ekstra bir kat çıkarak yapılır. Eğer bunu bu örnekte olduğu gibi binanın ahengini bozmadan yapabileceksiniz neden olmasın. Bu örnekte, Avusturya'da bulunan dört katlı bir evin üstüne, üç kat birden çıkıldığını görüyoruz. Burada eski binanın karakterini mümkün olduğunca koruyarak, cam ve betonun dengeli biçimde kullanıldığı tamamen modern bir ilavenin evin konumuna da çok yakıştığını ve oyuncul bir mimari imza yerine geçtiğini görüyoruz.
Eviniz müsaitse, ekstra yer elde etmek için inşa etmeyi düşünebileceğiniz göreceli olarak daha düşük maliyetli bir ilave de kış bahçesi olabilir. Zira böylece hem evinize bir ilave yapıyorsunuz, hem ek binadan daha az para harcıyorsunuz, hem de çok-amaçlı olarak kullanabileceğiniz yeni bir alan elde ediyorsunuz. Ayrıca bu örnekte görüldüğü gibi iyi tasarlanmış bir kış bahçesi evinizle bahçe arasında pürüzsüz bir geçiş işlevi de görebilir. Burada ekstra bir yemek alanı olarak tasarlanmış bir kış bahçesi görüyorsunuz ama bitki ve çiçek yetiştirmeye meraklıysanız bir sera, hobileriniz varsa bir hobi odası ve hatta çok misafiriniz oluyorsa bir misafir odası olarak kullanılabilecek kış bahçeleri inşa etmek de mümkün.
İşte yine son derece orijinal bir ek bina ya da ilave. 60'lı yıllardan kalma bu standard aile evine yapılan kırmızı küp şeklindeki ilave hem binanın dış görünüşünü birdenbire değiştirip, mimari ve estetik anlamda değerini artırıyor, hem de evin kendisine her amaç için kullanılabilecek ekstra bir oda ekliyor. Ayrıca yapılan ilavedeki birinci katın dışarıdan pek belli olmayan şeffaf pencereli alt katının etrafıyla nasıl uyum sağlayıp bütünleştiğine de dikkatinizi çekmek isteriz.
Bir başka ek bina projesinde daha yeni ile eski arasındaki kontrastın neden olduğu enteresan görüntüye tanık oluyoruz. Bu örnekte, projeyi üstlenen şirketi eski bir atölye binasını bir aile evine dönüştürürken, tamamıyla modern bir ek binayla da destekliyor. Modern çizgilere ve malazemey sahip ek bina kendine has cazibesiyle hem kontrast oluşturuyor, hem de asıl binanın karakterinin daha belirgin bir şekilde ortaya çıkmasını sağlıyor.
Şimdiye kadarki ek bina ve kat örneklerinde ana bina ile kontrastı vurguladık ama tam tersi bir yol takip edip, tamamıyla ana binanın çizgileirni ve malzemesini yansıtan bir ek bina inşa etmek de mümkün. İskoçya'daki bu kır evinde, söz konusu yaklaşımın neredeyse kusursuz bir örneğini görüyoruz. Binaya yapılan ilavenin sonradan eklendiği belli olmasın diye kullanılan taşlar özellikle elden geçirilmiş ve çatıdan pencereye, yapı stilinden en ufak malzemeye kadar her şeyin orijinale uygun olmasına özen gösterilmiş. Ortaya çıkan eve bakınca bütün bu çabalara değdiğini görebiliyoruz.