Önce & Sonra: Eski değirmenden yepyeni ev

İlgi çekici ve ilham verici dönüşüm projelerini ele aldığımız Önce & Sonra serisinde bugün Almanya'dan şahane bir restorasyon projesini sizlere tanıtacağız. Bu projeyi ilginç kılan en önemli etkenlerden biri alışılmışın dışında, 18. yüzyıldan kalma bir değirmenin baştan aşağıya ele alınarak hip bir daireye dönüştürülmesi. Frankfurt şehri yakınlarında bulunan Beerbach değirmeni önceleri başka amaçlarla kullanıldıktan sonra 1856 yılında klasik bir un değirmenine dönüştürülmüş. 1924 yılından 60'lı yıllara kadar binada bir restoran hizmet verirken, sonrasında bina koruma kapsamına alınmış.

Değirmenin restorasyon projesini üstlenen Alman mimar Anja Thede, bir yandan mekânın tarihsel karakterini muhafaza ederken, bir yandan da modern bir hava katmayı başarmış. Gelin bu ilgi çekici projeyi yakından inceleyelim.