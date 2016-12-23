현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Daha güzel bir yatak odası için kopya çekebileceğiniz 25 fotoğraf

Özlem K. Özlem K.
Yatak Odası, PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE Modern Yatak Odası Orta Yoğunlukta Lifli Levha Beyaz
Loading admin actions …

Güne başladığımız ve günü bitirdiğimiz mekanlar: Yatak odaları. Çoğunu uyku halinde geçiriyor olsak bile, evde belki de en uzun sürelerimizi geçirdiğimiz mekan da burası. Üstelik, iyi bir uyku çekememek tüm günümüzü nasıl etkiler bilirsiniz. Boyun, sırt ağrıları bir yana, tüm gün süren bir keyifsizlik hali alır insanı. Yaptığımız işe odaklanamaz hale gelir, yaşamdan tat alamayız. 

Peki, yatağımızın kalitesi kadar yatak odamızın dekorunun da ruh halimizi etkilediğini biliyor muydunuz? Günümüzün ortalama üçte birini geçirdiğimiz yatak odalarımıza yeteri kadar özen gösteriyor muyuz? 'O vakti çoğunlukla uyurken geçiriyoruz, o nedenle bir önemi yok' diye düşünmemek lazım, zira tarzımızı ve kişiliğimizi yansıtan bir odada güne başlamak demek, günümüzü çok daha verimli geçirip o günden doyum sağlayabileceğimiz anlamına gelir. 

Nasıl ki her birimizin bir diğerimizden farklı dekorasyon anlayışı ve  ihtiyacı var, yatak odası mobilyaları da aynı işlevi görse dahi, birbirinden oldukça farklı çizgilere sahip. Üstelik seçenekler o kadar fazla ki, birbirinden tamamen farklı zevklere sahip her bir insanın kendi beğenisine göre bir yatak odası dekorasyonu yapamaması için hiçbir neden yok. homify sayfalarında karyola modellerinden giysi dolaplarına, makyaj masalarından koltuk ve puflara kadar yüzlerce değişik model arasından gönlünüze göre seçim yapabilir, kendi tarzınızı ifade edecek doğru ürünleri bulabilirsiniz.

1) Sevimli bir yatak örtüsü ile kendinize özgü, benzersiz bir dekorasyon oluşturun

CASTELLDEFELS, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

2) Yatak başının olduğu duvarı boydan boya dolap ve raf olarak değerlendirin

N.Ö. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Yatak Odası
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

N.Ö. EVİ

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

3) Yatak başının olduğu duvarı tamamen farklı, koyu bir renge boyayın

Apartamento bairro Ipanema, Débora Pagani Arquitetura de Interiores Débora Pagani Arquitetura de Interiores Modern Yatak Odası
Débora Pagani Arquitetura de Interiores

Débora Pagani Arquitetura de Interiores
Débora Pagani Arquitetura de Interiores
Débora Pagani Arquitetura de Interiores

4) Her biri özenle seçilmiş parçalarla sultanlara yakışır bir yatak odası dekorasyonu yapın

homify Klasik Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

5) Sayvanlı karyola ile benzersiz bir yatak odası oluşturun, hatta Kendiniz Yapın!

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Yatak Odası
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

6) Pastel renklerin hakim olduğu bir dekorasyon ile rüya alemlerine dalmaya hazırlanın

OHY Evi Sunflower Sitesi homify Modern Yatak Odası Pembe
homify

OHY Evi Sunflower Sitesi

homify
homify
homify

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

7) Benzersiz bir İstanbul silueti ile yatak odanızda fark yaratın

homify Modern Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

8) Yatak başınızı pencerenin altına denk gelecek şekilde yerleştirin

BM, Yatak Odası PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE Modern Yatak Odası Orta Yoğunlukta Lifli Levha Beyaz yatak odası,yatak,gardrop,dolap,
PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE

BM, Yatak Odası

PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE
PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE
PRATIKIZ MIMARLIK/ ARCHITECTURE

9) Yatak başının tepesine asacağınız gösterişli bir cibinlikle prenseslere yakışır bir yatak odası tasarlayın

Vezir Proje / Özel Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Klasik Yatak Odası
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Vezir Proje / Özel

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

10) Yatak başının arkasını ayna ile kaplayarak odayı olduğundan geniş ve ferah gösterin

Yunus Emre - Alsancak Konut, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Modern Yatak Odası
VERO CONCEPT MİMARLIK

Yunus Emre – Alsancak Konut

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

11) İnce bir sıra ve çalışma sandalyesi ile sakin bir çalışma ortamını yatak odanızda oluşturun

homify Modern Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

12) Abartın! Yuvarlak bir yatak ile saunayı yan yana koyarak lüksün ve benzersizliğin tadını çıkartın

homify Modern Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

13) Yatak başından tavana uzanan bir yapı ile eşsiz bir görsellik yaratın

homify Modern Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

14) Ayak ucunuza geniş bir uzanma koltuğu ve/veya puf yerleştirin

Ankara Villa Projesi homify Modern Yatak Odası
homify

Ankara Villa Projesi

homify
homify
homify

15) Başucunuzda çılgın bir pop-art tablo ile dinamik bir görüntü yaratın

homify Modern Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

16) Açık renkli parlak kumaşların yardımıyla aydınlık ve pırıl pırıl bir mekan oluşturun

CCT 172 Project in Trabzon, CCT INVESTMENTS CCT INVESTMENTS Modern Yatak Odası
CCT INVESTMENTS

CCT 172 Project in Trabzon

CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS

17) Karyola ile dinlenme alanını cam bir seperatörle ayırın

Göktürk Konutu, QZENS MOBİLYA QZENS MOBİLYA Modern Yatak Odası
QZENS MOBİLYA

Göktürk Konutu

QZENS MOBİLYA
QZENS MOBİLYA
QZENS MOBİLYA

18) Manzaraya karşı açık planlı bir en-suite banyo yaptırın

Interior Designs , CCT INVESTMENTS CCT INVESTMENTS Modern Yatak Odası
CCT INVESTMENTS

Interior Designs

CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS

19) LED teknolojisinin yardımıyla rengarenk ışıklar veren bir tavan kaplaması yaptırtın

homify Modern Yatak Odası Pembe
homify

homify
homify
homify

20) Başucu lambası için yaratıcı çözümlerle alternatif aydınlatma çalışmalarına yönelin

Ulus'ta Ev No.1, Bozantı Mimarlık Bozantı Mimarlık Modern Yatak Odası
Bozantı Mimarlık

Ulus'ta Ev No.1

Bozantı Mimarlık
Bozantı Mimarlık
Bozantı Mimarlık

21) Antikalarla süslü, şatolardan fırlamış gibi görünen ahşap ağırlıklı bir dekorasyon yapın

homify Modern Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

22) Pastel renkleri bir arada kullanarak huzur dolu bir yatak odası oluşturun

Спальня "Le vol de l'air" vol. 1, Студия дизайна Дарьи Одарюк Студия дизайна Дарьи Одарюк Eklektik Yatak Odası Rengarenk
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

23) Tıpkı otel odaları gibi, bembeyaz, temiz, pırıl pırıl bir yatak odası dekoru oluşturun

Yatak Odası (Bed Room) - Model ham hali Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop Modern Yatak Odası
Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop

Yatak Odası (Bed Room) – Model ham hali

Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop
Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop
Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop

24) Yuvarlak karyola ve yatak ile geniş ve rahat, sıra dışı bir yarak odası dekoru yapın

villa, teknogrup design teknogrup design Minimalist Yatak Odası
teknogrup design

villa

teknogrup design
teknogrup design
teknogrup design

25) Yatak başı oturma alanı olarak devam eden, sıra dışı bir karyola seti satın alın

T.H House, Fabbrica Mobilya Fabbrica Mobilya Klasik Yatak Odası
Fabbrica Mobilya

T.H House

Fabbrica Mobilya
Fabbrica Mobilya
Fabbrica Mobilya


Daha ferah bir yatak odası için yapabileceğiniz 7 şey’ başlıklı yazımızda da göz atmayı unutmayın.

45 senelik binada yepyeni ve modern bir daire
Bu yatak odası örneklerini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler