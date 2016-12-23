Daha güzel bir yatak odası için kopya çekebileceğiniz 25 fotoğraf

Güne başladığımız ve günü bitirdiğimiz mekanlar: Yatak odaları. Çoğunu uyku halinde geçiriyor olsak bile, evde belki de en uzun sürelerimizi geçirdiğimiz mekan da burası. Üstelik, iyi bir uyku çekememek tüm günümüzü nasıl etkiler bilirsiniz. Boyun, sırt ağrıları bir yana, tüm gün süren bir keyifsizlik hali alır insanı. Yaptığımız işe odaklanamaz hale gelir, yaşamdan tat alamayız.

Peki, yatağımızın kalitesi kadar yatak odamızın dekorunun da ruh halimizi etkilediğini biliyor muydunuz? Günümüzün ortalama üçte birini geçirdiğimiz yatak odalarımıza yeteri kadar özen gösteriyor muyuz? 'O vakti çoğunlukla uyurken geçiriyoruz, o nedenle bir önemi yok' diye düşünmemek lazım, zira tarzımızı ve kişiliğimizi yansıtan bir odada güne başlamak demek, günümüzü çok daha verimli geçirip o günden doyum sağlayabileceğimiz anlamına gelir.

Nasıl ki her birimizin bir diğerimizden farklı dekorasyon anlayışı ve ihtiyacı var, yatak odası mobilyaları da aynı işlevi görse dahi, birbirinden oldukça farklı çizgilere sahip. Üstelik seçenekler o kadar fazla ki, birbirinden tamamen farklı zevklere sahip her bir insanın kendi beğenisine göre bir yatak odası dekorasyonu yapamaması için hiçbir neden yok. homify sayfalarında karyola modellerinden giysi dolaplarına, makyaj masalarından koltuk ve puflara kadar yüzlerce değişik model arasından gönlünüze göre seçim yapabilir, kendi tarzınızı ifade edecek doğru ürünleri bulabilirsiniz.