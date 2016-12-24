Kuzguncuk'ta baştan aşağı yenilenen bir daire

Özellikle yeni evlenen çiftler için şehir merkezinde yeni inşa edilmiş bir apartmanda sıfır bir daire bulmak bir hayli zor olabiliyor. Eski apartman dairelerinde ise hepimizin bildiği sıkıntı ve sorunlar baş gösteriyor elbette. Ancak özellikle ev alacaklar için bu sorunlardan kaçmak adına şehir dışında bir yere taşınmak ve her gün işe gitmek için uzun yollar kat etmek zorunda kalmak pek de akılcı ve konforlu bir seçenek olmayabilir. Bunun yerine eski bir apartman dairesini baştan aşağı yenileyerek modern ve sorunsuz bir eve sahip olmak hem daha ekonomik hem de daha konforlu bir çözüm. Çünkü Ev sahibi olmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken 8 şey başlıklı yazımızda da belirttiğimiz gibi, evinizin lokasyonu yaşam kalitenizi en çok etkileyen unsurlardan biri. Bugünkü yazımızda da Kuzguncuk'ta yeni evlenen bir çift için komple tadilatla baştan aşağı yenilenen bir apartman dairesine konuk olacağız ve evinize tadilat yaptırırken nelere dikkat etmeniz gerektiğinden bahsedeceğiz.