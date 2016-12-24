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Kuzguncuk'ta baştan aşağı yenilenen bir daire

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Kuzguncuk Yuvam Apt. Komple Tadilat Projesi, Mandalin Dizayn Mandalin Dizayn Modern Yatak Odası
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Özellikle yeni evlenen çiftler için şehir merkezinde yeni inşa edilmiş bir apartmanda sıfır bir daire bulmak bir hayli zor olabiliyor. Eski apartman dairelerinde ise hepimizin bildiği sıkıntı ve sorunlar baş gösteriyor elbette. Ancak özellikle ev alacaklar için bu sorunlardan kaçmak adına şehir dışında bir yere taşınmak ve her gün işe gitmek için uzun yollar kat etmek zorunda kalmak pek de akılcı ve konforlu bir seçenek olmayabilir. Bunun yerine eski bir apartman dairesini baştan aşağı yenileyerek modern ve sorunsuz bir eve sahip olmak hem daha ekonomik hem de daha konforlu bir çözüm. Çünkü Ev sahibi olmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken 8 şey başlıklı yazımızda da belirttiğimiz gibi, evinizin lokasyonu yaşam kalitenizi en çok etkileyen unsurlardan biri. Bugünkü yazımızda da Kuzguncuk'ta yeni evlenen bir çift için komple tadilatla baştan aşağı yenilenen bir apartman dairesine konuk olacağız ve evinize tadilat yaptırırken nelere dikkat etmeniz gerektiğinden bahsedeceğiz. 

Şık ve modern bir görünüm

Kuzguncuk Yuvam Apt. Komple Tadilat Projesi, Mandalin Dizayn Mandalin Dizayn Modern Oturma Odası
Mandalin Dizayn

Kuzguncuk Yuvam Apt. Komple Tadilat Projesi

Mandalin Dizayn
Mandalin Dizayn
Mandalin Dizayn

İstanbul'un boğaz kıyısında konumlanan en güzel ve en eski semtlerinden biri olan Kuzguncuk'ta yer alan bu apartman dairesi 2 oda ve 1 salondan oluşan mimariye sahip. Yazının başında da belirttiğimiz gibi yeni evlenen bir çiftin yaşayacağı ev eski ve yıpranmış bir haldeymiş ancak komple tadilatla yepyeni bir görünüme kavuşmuş. Siz de evinize komple tadilat yaptırmak istiyorsanız elbette ki ilk düşünmeniz gereken şey evinizin tasarımının nasıl olması gerektiğidir. Estetik olarak nasıl bir görünüm istediğinize karar verdikten sonra zemin, duvar ve tavan gibi iç mimari ayrıntıların malzeme, tarz ve renklerine de karar verebilirsiniz. 

Malzeme seçimi ve yerleşim

Kuzguncuk Yuvam Apt. Komple Tadilat Projesi, Mandalin Dizayn Mandalin Dizayn Modern Banyo
Mandalin Dizayn

Kuzguncuk Yuvam Apt. Komple Tadilat Projesi

Mandalin Dizayn
Mandalin Dizayn
Mandalin Dizayn

Evinizi komple tadilat ile yenilerken üzerinde en çok düşünmeniz gereken konulardan bir diğeri ise malzeme seçimi olacaktır. Özellikle banyo ve mutfak gibi ıslak zeminli ve nemli yaşam alanlarında kullanacağınız malzemeler ileride hayatınızı olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilir. Bunun için size tavsiyemiz özellikle banyo ve mutfak dolaplarında ve fayanslarında kaliteli malzeme tercih etmeniz ve gerekirse bütçenizi başka şeylerden kısıp bu alanlarda biraz daha çoğaltmanız olacaktır. Çünkü kalitesiz mutfak ve banyo dolapları çok hızlı yıpranır ve emin olun evinizi yeniledikten yalnızca bir ya da iki sene sonra dolap ve fayanslarınızı yeniden değiştirmek zorunda kalmak istemezsiniz. 

İhtiyaçlarınıza göre özellikler eklemek

Kuzguncuk Yuvam Apt. Komple Tadilat Projesi, Mandalin Dizayn Mandalin Dizayn Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Mandalin Dizayn

Kuzguncuk Yuvam Apt. Komple Tadilat Projesi

Mandalin Dizayn
Mandalin Dizayn
Mandalin Dizayn

Evinizi yenilerken kalıpların dışına çıkıp ihtiyaçlarınıza göre özellikler ekleyebilir ve böylece yaşam kalitenizi ve evinizin fonksiyonelliğini arttırabilirsiniz. Mesela bu örnekte gördüğümüz gibi, koridor alanına country tarzı ahşap bir dolap kapısı ile ekstra depolama alanı ekleterek evinizi dağınıklıktan kurtarabilirsiniz. 

Zamanlama

Kuzguncuk Yuvam Apt. Komple Tadilat Projesi, Mandalin Dizayn Mandalin Dizayn Modern Oturma Odası
Mandalin Dizayn

Kuzguncuk Yuvam Apt. Komple Tadilat Projesi

Mandalin Dizayn
Mandalin Dizayn
Mandalin Dizayn

Evinizi baştan aşağı yeniletmek istiyorsanız bunun öyle bir ya da iki günde hallolmayacağını kabul edip zamanınızı ona göre ayarlamanız en doğrusu. Mandalin Dizayn isimli firma tarafından gerçekleştirilen bu 2+1 planlı dairenin yenileme projesi dört haftada tamamlanmış. 

Zemin döşemesi tercihi

Kuzguncuk Yuvam Apt. Komple Tadilat Projesi, Mandalin Dizayn Mandalin Dizayn Modern Yatak Odası
Mandalin Dizayn

Kuzguncuk Yuvam Apt. Komple Tadilat Projesi

Mandalin Dizayn
Mandalin Dizayn
Mandalin Dizayn

Evinizi yenilerken en çok üzerinde duracağınız şeylerden bir diğeri ise zemin döşemesi olacaktır pek tabii ki. İster parke, ister rabıta, ister taş kaplama tercih edin, kalitesiz malzemelerin ömrünün uzun olmayacağı ve yeterince tarz sahibi bir görünüm sağlayamayacağını unutmayın. Ancak yer döşemesinin uygulanması da en az malzeme kalitesi kadar önemli. Ustaların iyi bir işçilik çıkarması zemin döşemelerinizin geleceğini belirleyen unsurlardandır.

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