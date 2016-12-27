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Evinizi güzelleştirmek için 26 Kendin Yap fikri

Meral Eser Meral Eser
Eating , 99chairs 99chairs Yemek OdasıMasalar
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Zaman ve emek harcanan Kendin Yap projeleri ile ilgili araştırma ve fikir edinme süreci işlerinizi kolaylaştırır. Evinizi güzelleştirmek için oturma odası ya da diğer alanlarda değerlendireceğiniz projeler hakkında bir ön araştırma yapabilirsiniz. Yapılacak işleri hızlandıracak püf noktaları ihtiyacınız olan ön bilgileri edinmenizi sağlayacaktır. Uygulama fikirleri ile ilgili bazı püf noktaları için, bu yazımızda derlediğimiz 26 pratik fikri dikkate alabilirsiniz. 

1. Bütçenize uygun plan yapın

경기도 과천시 원문동 래미안슈르 43평형, MID 먹줄 MID 먹줄 Modern Koridor, Hol & Merdivenler
MID 먹줄

MID 먹줄
MID 먹줄
MID 먹줄

 İhtiyaç listenizi belirleyin. Uygulama projesi için döşenecek alan veya ebatlarla ilgili bilgileri edinmek için gerekirse önceden ölçüler alın.

2. Duvarlarınızı boyarken kullandığınız fırçaları her zaman yıkamayın

Comedores, Ociohogar Ociohogar Yemek OdasıMasalar
Ociohogar

Ociohogar
Ociohogar
Ociohogar

Bir poşet yardımıyla sıkıca sarıp daha sonra tekrar kullanacaksanız muhafaza edebilirsiniz.

3. Kapı gıcırtısı oluştuğunda ihmal etmeyin

Ravenna Oak Internal Door Prefinished Modern Doors Ltd Pencere & KapılarKapılar İşlenmiş Ahşap Ahşap rengi
Modern Doors Ltd

Ravenna Oak Internal Door Prefinished

Modern Doors Ltd
Modern Doors Ltd
Modern Doors Ltd

Uzun ömürlü kullanım için biraz yağ kullanarak bağlantı noktalarındaki menteşelerine sürerek oluşan ses ve gürültüye son verin.

​4. Bebek yağı ile cildinize bulaşan boyaları temizleyebilirsiniz

Isis Leoline Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları
Leoline

Isis

Leoline
Leoline
Leoline

Ayrıca, homify'da dekoratörler tarafından dizayn edilen, birçok farklı stil ve tarzda proje örnekleri bulabilir, ilginizi çeken dekor fikirlerini değerlendirebilirsiniz.

5. Badana sonrası oluşan kötü kokulardan arınmak için birkaç damla vanilya kokusu kullanın

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

6. Boya sızıntılarına karşı keten tohumu yağı uygulayın

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Yüzeylerde kalan herhangi bir boya lekeleri, keten tohumu yağı kullanımı ile birlikte ortadan kaldırılabilir.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

7. Çift taraflı bant, kilim tutacağı olarak kullanılabilir

Kangan Arora - Weft FLOOR_STORY Duvar & ZeminHalı & Kilimler
FLOOR_STORY

Kangan Arora – Weft

FLOOR_STORY
FLOOR_STORY
FLOOR_STORY

Çift taraflı bantların maliyeti düşük olduğundan halı ve kilimler için sabitleme aracı olarak kullanılabilir.

8. Narin kumaşları kesmeden önce makasınızı sıcak suya batırmak işlerinizi kolaylaştıracaktır

Monochromes Sinclair Till Duvar & ZeminHalı & Kilimler
Sinclair Till

Monochromes

Sinclair Till
Sinclair Till
Sinclair Till

9. Geçici çözüm olarak damlayan musluk sesinden kurtulmak için diş ipi damlayan musluğa takılabilir

Bathroom Temza design and build BanyoLavabolar
Temza design and build

Bathroom

Temza design and build
Temza design and build
Temza design and build

10. Maske bandı şablon oluşturmada pratik ve kullanışlıdır

Drummond's Case Study: London Townhouse, Notting Hill homify BanyoLavabolar
homify

Drummond's Case Study: London Townhouse, Notting Hill

homify
homify
homify

11. El fırçası cila uygulaması ve benzeri işlemlerde kullanışlı ve elverişlidir

Bona Decking System, Bona Bona Duvar & ZeminRenk & Vernikler
Bona

Bona
Bona
Bona

12. Tebeşir kalemleri, aynalar üzerinde istediğiniz zaman silinebilecek duvar resimleri oluşturmanızı sağlar

Make any smooth, low porosity surface dry erase. Clear Erase is transparent, so underlying colour and pattern shine through. Apply like paint. Tektura Wallcoverings Duvar & ZeminRenk & Vernikler
Tektura Wallcoverings

Make any smooth, low porosity surface dry erase. Clear Erase is transparent, so underlying colour and pattern shine through. Apply like paint.

Tektura Wallcoverings
Tektura Wallcoverings
Tektura Wallcoverings

13. Boya kutularının altına kağıt tabaka sererseniz dökülme esnasında oluşabilecek lekeleri önlersiniz. Basit ama etkili!

Produkte und Neuheiten, Design Manufaktur GmbH Design Manufaktur GmbH Duvar & ZeminRenk & Vernikler
Design Manufaktur GmbH

Design Manufaktur GmbH
Design Manufaktur GmbH
Design Manufaktur GmbH

​14. Ahşap zeminde oluşabilecek çizikler için zımparalama ve ovma işlemlerinin yanı sıra koyu renklerle cilalamak da pürüzleri ortadan kaldıracaktır

Old White Oak Dark Quick-Step Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları
Quick-Step

Old White Oak Dark

Quick-Step
Quick-Step
Quick-Step

15. Gevşeyen vidaların bulunduğu boşlukları sıkılaştırdıktan sonra tırnak cilası ile sabitleyebilirsiniz

Products, Maze Interior Maze Interior Koridor, Hol & MerdivenlerElbise Askısı & Gardroplar
Maze Interior

Products

Maze Interior
Maze Interior
Maze Interior

16. Eski radyatörlere yeni bir hayat vermek için ısıya dayanıklı boya kullanın. Aerosol versiyonlarını alabilirsiniz.

Radiators , Stelrad Stelrad Koridor, Hol & MerdivenlerAksesuarlar & Dekorasyon
Stelrad

Radiators

Stelrad
Stelrad
Stelrad

17. Çivi çakma esnasında biraz sabun sürmek sabitlemenizi kolaylaştırır

Farmhouse Ivory 9 Drawer Chest The Cotswold Company Oturma OdasıDepo
The Cotswold Company

Farmhouse Ivory 9 Drawer Chest

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

18. Bir ahşap girintideki lekeleri çıkarmak için birkaç damla su ekleyin, daha sonra yağa dayanıklı kağıt ve demir ile örtün. Hemen çıkacak!

Vintage House Coruna, Vintage House Coruna Vintage House Coruna Oturma OdasıDepo
Vintage House Coruna

Vintage House Coruna

Vintage House Coruna
Vintage House Coruna
Vintage House Coruna

19. Birkaç damla alkol ile bazı boyalı zeminleri kalıcı hale getirmek mümkün

Caterina Ikat Wing Chair, A Rum Fellow A Rum Fellow Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
A Rum Fellow

Caterina Ikat Wing Chair

A Rum Fellow
A Rum Fellow
A Rum Fellow

20. Önce güvenlik! Ne yaparsanız yapın, tesisatı ilgilendiren işlerde daima elektrikleri kapatın!

Painted kitchen, Clachan Wood Clachan Wood MutfakDolap & Raflar
Clachan Wood

Painted kitchen

Clachan Wood
Clachan Wood
Clachan Wood

21. Elektrik kesintilerinde, el feneri ve benzeri aletleri doğru ışıklandırma açısı ile kullanın

Torch S1, Sylvain WILLENZ Sylvain WILLENZ Yatak OdasıIşıklandırma
Sylvain WILLENZ

Sylvain WILLENZ
Sylvain WILLENZ
Sylvain WILLENZ

22. Yaylı bir aparat ile otomatik kapı kapatma sistemi oluşturabilirsiniz

Adamson Doors Adamson Doors Pencere & KapılarKapılar Ahşap Beyaz
Adamson Doors

Adamson Doors

Adamson Doors
Adamson Doors
Adamson Doors

​23. Sirke ve küle daldırılmış gazlı bez, odun sobası camını yenileştirir, birazcık fırçalama ile iyi hale getirecektir.

Charnwood Country 4 Multi Fuel / Wood Burning Defra Approved Stove Direct Stoves Oturma OdasıŞömine & Aksesuarları
Direct Stoves

Charnwood Country 4 Multi Fuel / Wood Burning Defra Approved Stove

Direct Stoves
Direct Stoves
Direct Stoves

24. Eski sos kavanozlarınızı sevimli vazolar olarak yeniden tasarlayın ve gerekirse boyayın

Scandinavian eating 99chairs Yemek OdasıMasalar
99chairs

Scandinavian eating

99chairs
99chairs
99chairs

25. Eşya ve objeleri sabitlemek için keçeden yapılan destek malzemelerini kullanın

Landscaping and Garden Storage, Heritage Gardens UK Online Garden Centre Heritage Gardens UK Online Garden Centre BahçeMobilyalar
Heritage Gardens UK Online Garden Centre

Landscaping and Garden Storage

Heritage Gardens UK Online Garden Centre
Heritage Gardens UK Online Garden Centre
Heritage Gardens UK Online Garden Centre

26. Gerektiğinde profesyonel destek alın. Sınırlarınızı tanıyın ve akılcı müdahale ile kazanç elde edin!

House in Chandlers Ford II, LA Hally Architect LA Hally Architect Modern Koridor, Hol & Merdivenler
LA Hally Architect

House in Chandlers Ford II

LA Hally Architect
LA Hally Architect
LA Hally Architect

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca 'Evinizi ve bahçenizi kendiniz güzelleştirin: 12 Kendin Yap fikri' yazımızı da inceleyebilirsiniz.

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