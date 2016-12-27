Evinizi güzelleştirmek için 26 Kendin Yap fikri

Zaman ve emek harcanan Kendin Yap projeleri ile ilgili araştırma ve fikir edinme süreci işlerinizi kolaylaştırır. Evinizi güzelleştirmek için oturma odası ya da diğer alanlarda değerlendireceğiniz projeler hakkında bir ön araştırma yapabilirsiniz. Yapılacak işleri hızlandıracak püf noktaları ihtiyacınız olan ön bilgileri edinmenizi sağlayacaktır. Uygulama fikirleri ile ilgili bazı püf noktaları için, bu yazımızda derlediğimiz 26 pratik fikri dikkate alabilirsiniz.
İhtiyaç listenizi belirleyin. Uygulama projesi için döşenecek alan veya ebatlarla ilgili bilgileri edinmek için gerekirse önceden ölçüler alın.
Bir poşet yardımıyla sıkıca sarıp daha sonra tekrar kullanacaksanız muhafaza edebilirsiniz.
Uzun ömürlü kullanım için biraz yağ kullanarak bağlantı noktalarındaki menteşelerine sürerek oluşan ses ve gürültüye son verin.
Ayrıca, homify'da dekoratörler tarafından dizayn edilen, birçok farklı stil ve tarzda proje örnekleri bulabilir, ilginizi çeken dekor fikirlerini değerlendirebilirsiniz.
Yüzeylerde kalan herhangi bir boya lekeleri, keten tohumu yağı kullanımı ile birlikte ortadan kaldırılabilir.
Çift taraflı bantların maliyeti düşük olduğundan halı ve kilimler için sabitleme aracı olarak kullanılabilir.
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