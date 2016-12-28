Modern bir mutfak için Türkiye'deki evlerden 8 fikir

Mutfak dekorasyonunda geometrik formlarla hareket katarken aydınlatma aksesuarları ile tamamen değiştirecek bir atmosfer sağlayabilirsiniz. Aydınlatma aksesuarları ve doğru ışıklandırma unsurları ile bir mutfağın tüm atmosferi tamamen değişebilir, modern stil çözümlerle göz alıcı bir mutfak dekore edebilirsiniz. Tavan dekoru ile uyum sağlayan renkli çerçevelenmiş aynalı duvar dekoru iç mekanda derinlik katan bir başka unsur olarak değerlendirilebilir.

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