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Modern bir mutfak için Türkiye'deki evlerden 8 fikir

Meral Eser Meral Eser
İLKO SİTESİ- ÖRNEK VİLLA , vanetta mutfak Çankaya vanetta mutfak Çankaya Modern Mutfak
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Mutfak dekorasyonunda planlama ve fonksiyonellik açısından akılcı tasarımlar oldukça ilgi görüyor. Modern stil tasarlanan bu mutfaklarda geometrik formlar, sofistike ve estetik unsurların kullanıldığı tasarım örnekleri mevcut. Mutfağınızda ihtiyacınıza göre işlevsel ve ferah alanlar dizayn etmek istiyorsanız sizin için derlediğimiz örnek modern mutfak modellerinden ilham alarak yeniden dekore edebilirsiniz. Türkiye'den ilham veren modern 8 mutfak modeli derledik, bu mutfaklardan hangileri size hitap ediyor?

1. Beyaz ve ferah

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI, İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. Modern Mutfak
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI

İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

Tavandan döşeme zeminine, duvar zeminlerinden mutfak dolaplarına beyaz rengin hakim olduğu ferah bir mutfak. Ana renk beyaz tercih edildiğinde, mutfak tezgahı gibi detaylarda kullanılan doku ve renk alternatiflerini seçmek daha da kolaylaşıyor. Üstelik ferah ve aydınlık bir mutfak atmosferine sahip oluyorsunuz. Modern stil objelerle dizayn edilen mutfakta, yalınlık ve sakinlik hakim. Şeffaf sandalye tercihi ile renkli dekoratif objeleri öne çıkaran beyaz rengin kullanımı, sade ve etkili çizgisiyle modern stil dekorasyon özellikleri taşıyor.

2. Çok fonksiyonlu tasarımlar

İLKO SİTESİ- ÖRNEK VİLLA , vanetta mutfak Çankaya vanetta mutfak Çankaya Modern Mutfak
vanetta mutfak Çankaya

İLKO SİTESİ- ÖRNEK VİLLA

vanetta mutfak Çankaya
vanetta mutfak Çankaya
vanetta mutfak Çankaya

Mutfak adası birçok amaca hizmet  edecek şekilde yalın ve sade bir çizgi ile tasarlanmış. Beyaz ve ahşabın kullanıldığı mutfak modern sistemlerle aydınlatılarak şık bir atmosfer sağlanıyor. Enfes bir manzaraya sahip mutfak genel olarak beyazın ağırlık kullanımı ile minimalist yaklaşımla tasarlanıyor. Burada mutfak adası için pişirme ve hazırlama amacına hizmet eden alanda, depolama sistemleri için raflar dizayn edilmiş.

3. Ahşap ve beyaz

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Ahşap dokularla beyaz rengin oluşturduğu kontrast mutfağa dinamik bir hava katıyor. Genel olarak beyazın ağırlıklı kullanıldığı mutfaklarda soğuk etkiden kurtulmak için, denge unsuru sağlayacak natürel dokular tercih ediliyor. Natürel renk ve dokular huzur veren bir atmosfer oluştururken ayrıca sıcaklık katıyor.

4. Renk uyumu ve ahenk

Orge Yapı Tasarım, ORGE YAPI TASARIM DEK.İNŞ.NAK.MAD.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ. ORGE YAPI TASARIM DEK.İNŞ.NAK.MAD.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ. Modern Mutfak
ORGE YAPI TASARIM DEK.İNŞ.NAK.MAD.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

Orge Yapı Tasarım

ORGE YAPI TASARIM DEK.İNŞ.NAK.MAD.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.
ORGE YAPI TASARIM DEK.İNŞ.NAK.MAD.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.
ORGE YAPI TASARIM DEK.İNŞ.NAK.MAD.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

Mavi ve beyaz ağırlık dekore edilen mutfakta, renklerin cazibesini öne çıkaran ahşap dokular kullanılmış. Dekorasyonda ferahlık katan renklere yer vermek istiyorsanız mavi ya da yeşil renk tonlarının uyum ve ahenk içeren dokularla kombinasyonunu tercih edebilirsiniz.

5. Kontrast renk kullanımı

Fatoş -Halil Kaan evi / Boğaz, Şölen Üstüner İç mimarlık Şölen Üstüner İç mimarlık Modern Mutfak Beyaz
Şölen Üstüner İç mimarlık

Fatoş -Halil Kaan evi / Boğaz

Şölen Üstüner İç mimarlık
Şölen Üstüner İç mimarlık
Şölen Üstüner İç mimarlık

6. Ahşap dokularla sıcak atmosfer

Gabriel Apartment Kitchen Atelye 70 Planners & Architects Modern Mutfak
Atelye 70 Planners &amp; Architects

Gabriel Apartment Kitchen

Atelye 70 Planners & Architects
Atelye 70 Planners &amp; Architects
Atelye 70 Planners & Architects

Eğer huzur dolu bir mutfak atmosferi oluşturmak istiyorsanız, hem estetik hem de dayanım açısından ahşap dokuların geniş renk ve doku yelpazesinden faydalanabilirsiniz. Mimariden iç dekorasyona birçok alanda kolay şekil alabilirliğinden ötürü her stil ve tarza uyum sağlayan dokuları bulunabilir. Sıcak ve samimi bir atmosfer oluşturmak için uygulanacak stil ve tarz ne olursa olsun, ahşap dokular kullanmaktan çekinmeyin.

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7. Geometrik formlarla tavan dekoru

RBK evi Lapta/ Girne, Şölen Üstüner İç mimarlık Şölen Üstüner İç mimarlık Modern Mutfak
Şölen Üstüner İç mimarlık

RBK evi Lapta/ Girne

Şölen Üstüner İç mimarlık
Şölen Üstüner İç mimarlık
Şölen Üstüner İç mimarlık

Mutfak dekorasyonunda fark yaratmak istiyorsanız tavan dekoruna özen gösterebilirsiniz. Doğru ve ölçülü ışıklandırma ile ferah ve modern bir mutfak dekore edebilirsiniz. Geometrik formların tavan dekorunda kullanılarak modern stil öğeler barındıran bir mutfak dekore edilmiş. Ayrıca, homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda mutfak modeli bulabilirsiniz.

8. Modern aksesuarlar

Housing, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture Modern Mutfak Ahşap Beyaz
Murat Aksel Architecture

Housing

Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture

Mutfak dekorasyonunda geometrik formlarla hareket katarken aydınlatma aksesuarları ile tamamen değiştirecek bir atmosfer sağlayabilirsiniz. Aydınlatma aksesuarları ve doğru ışıklandırma unsurları ile bir mutfağın tüm atmosferi tamamen değişebilir, modern stil çözümlerle göz alıcı bir mutfak dekore edebilirsiniz. Tavan dekoru ile uyum sağlayan renkli çerçevelenmiş aynalı duvar dekoru iç mekanda derinlik katan bir başka unsur olarak değerlendirilebilir.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Mutfağından sıkılanların aklını başından alacak 10 mutfak fotoğrafı’ yazımız da ilginizi çekebilir.

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