Modern bir mutfak için Türkiye'deki evlerden 8 fikir

Mutfak dekorasyonunda planlama ve fonksiyonellik açısından akılcı tasarımlar oldukça ilgi görüyor. Modern stil tasarlanan bu mutfaklarda geometrik formlar, sofistike ve estetik unsurların kullanıldığı tasarım örnekleri mevcut. Mutfağınızda ihtiyacınıza göre işlevsel ve ferah alanlar dizayn etmek istiyorsanız sizin için derlediğimiz örnek modern mutfak modellerinden ilham alarak yeniden dekore edebilirsiniz. Türkiye'den ilham veren modern 8 mutfak modeli derledik, bu mutfaklardan hangileri size hitap ediyor?
Tavandan döşeme zeminine, duvar zeminlerinden mutfak dolaplarına beyaz rengin hakim olduğu ferah bir mutfak. Ana renk beyaz tercih edildiğinde, mutfak tezgahı gibi detaylarda kullanılan doku ve renk alternatiflerini seçmek daha da kolaylaşıyor. Üstelik ferah ve aydınlık bir mutfak atmosferine sahip oluyorsunuz. Modern stil objelerle dizayn edilen mutfakta, yalınlık ve sakinlik hakim. Şeffaf sandalye tercihi ile renkli dekoratif objeleri öne çıkaran beyaz rengin kullanımı, sade ve etkili çizgisiyle modern stil dekorasyon özellikleri taşıyor.
Mutfak adası birçok amaca hizmet edecek şekilde yalın ve sade bir çizgi ile tasarlanmış. Beyaz ve ahşabın kullanıldığı mutfak modern sistemlerle aydınlatılarak şık bir atmosfer sağlanıyor. Enfes bir manzaraya sahip mutfak genel olarak beyazın ağırlık kullanımı ile minimalist yaklaşımla tasarlanıyor. Burada mutfak adası için pişirme ve hazırlama amacına hizmet eden alanda, depolama sistemleri için raflar dizayn edilmiş.
Ahşap dokularla beyaz rengin oluşturduğu kontrast mutfağa dinamik bir hava katıyor. Genel olarak beyazın ağırlıklı kullanıldığı mutfaklarda soğuk etkiden kurtulmak için, denge unsuru sağlayacak natürel dokular tercih ediliyor. Natürel renk ve dokular huzur veren bir atmosfer oluştururken ayrıca sıcaklık katıyor.
Mavi ve beyaz ağırlık dekore edilen mutfakta, renklerin cazibesini öne çıkaran ahşap dokular kullanılmış. Dekorasyonda ferahlık katan renklere yer vermek istiyorsanız mavi ya da yeşil renk tonlarının uyum ve ahenk içeren dokularla kombinasyonunu tercih edebilirsiniz.
Eğer huzur dolu bir mutfak atmosferi oluşturmak istiyorsanız, hem estetik hem de dayanım açısından ahşap dokuların geniş renk ve doku yelpazesinden faydalanabilirsiniz. Mimariden iç dekorasyona birçok alanda kolay şekil alabilirliğinden ötürü her stil ve tarza uyum sağlayan dokuları bulunabilir. Sıcak ve samimi bir atmosfer oluşturmak için uygulanacak stil ve tarz ne olursa olsun, ahşap dokular kullanmaktan çekinmeyin.
Mutfak dekorasyonunda fark yaratmak istiyorsanız tavan dekoruna özen gösterebilirsiniz. Doğru ve ölçülü ışıklandırma ile ferah ve modern bir mutfak dekore edebilirsiniz. Geometrik formların tavan dekorunda kullanılarak modern stil öğeler barındıran bir mutfak dekore edilmiş. Ayrıca, homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda mutfak modeli bulabilirsiniz.
Mutfak dekorasyonunda geometrik formlarla hareket katarken aydınlatma aksesuarları ile tamamen değiştirecek bir atmosfer sağlayabilirsiniz. Aydınlatma aksesuarları ve doğru ışıklandırma unsurları ile bir mutfağın tüm atmosferi tamamen değişebilir, modern stil çözümlerle göz alıcı bir mutfak dekore edebilirsiniz. Tavan dekoru ile uyum sağlayan renkli çerçevelenmiş aynalı duvar dekoru iç mekanda derinlik katan bir başka unsur olarak değerlendirilebilir.
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