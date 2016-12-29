İç açıcı bir mutfak için kopya çekebileceğiniz 7 fikir

Mutfağınızda konfor ve rahatlığı esas alıyorsanız, huzur veren bir atmosfer oluşturmak istersiniz. Konuklarınızı ağırlarken ya da sevdiklerinizle keyifli vakit geçirmek için yemeklerinizi hazırlama esnasında sohbetten ayrılmak zorunda kalmayacağınız bir alan dizayn edebilirsiniz. Yemek alanı ile oturma alanını bir araya getirebilir, pencere önü minderli bank gibi modelleri değerlendirebilirsiniz.

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