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İç açıcı bir mutfak için kopya çekebileceğiniz 7 fikir

Meral Eser Meral Eser
Kitchen design , holly keeling interiors and styling holly keeling interiors and styling Kırsal Mutfak
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Günlük rutinlerden sonra mutfağınıza girdiğinizde ferah ve iç açıcı bir atmosferle karşılaşmak istiyorsanız bazı dekorasyon unsurlarına dikkat etmelisiniz. Bu yazımızda birbirinden güzel ve ferah mutfak modellerini derledik. Cazip mutfak modellerinden beğenilerinize hitap eden örnekleri gözden geçirebilir, ilham veren fikirler bulabilirsiniz.

1. Aydınlık ve ferah

Nobilia project 4 20mm Focus door in Glossy lacquered Ivory with a stainless steel handle Eco German Kitchens Modern Mutfak Orta Yoğunlukta Lifli Levha Beyaz Nobilia,Focus door,Gloss Ivory Laquer,stainless steel handle,U shaped kitchen,Breeze Ashen Light Quartzforms worktops,Neff oven,Neff combi microwave,Neff gas hob,Blanco silgranite sink,Blanco tap,floor to ceiling cabinets
Eco German Kitchens

Nobilia project 4 20mm Focus door in Glossy lacquered Ivory with a stainless steel handle

Eco German Kitchens
Eco German Kitchens
Eco German Kitchens

Geniş, ferah ve huzur dolu evlerde yaşamak birçok insanın arzusu. Geniş yemek masası ile konforlu bir mutfakta akşam sevdiklerinizle kahvaltı yapabilirsiniz. Beyaz duvar zemini daha renkli ve çiçekli perde modelleri kullanımına olanak vermiş. Yemek masasını süsleyen çiçekler uyum ve ahenk yaratıyor. Aydınlık ve ferah mutfağı renklendiren çiçekler ve meyvelerle göze hitap eden bir mutfak dekorasyonu oluşuyor.

2. Doğru ışıklandırma unsurları

Feng Shui Uygulama, Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Modern Mutfak
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Feng Shui Uygulama

Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Doğru ve ölçülü ışıklandırma unsurları ile tavan dekorları ve mutfak duvarı dekorları oluşturabilirsiniz. Bir mutfağı olduğundan daha cazip ve çarpıcı hale getiren unsur ışıklandırmadır. Mutfak adasında kullanılan fonksiyonel raf ve dolaplar ile karmaşadan ve göz yoran bir görünümden uzaklaşabilir, depolama sistemleri ile mutfak düzeni oluşturabilirsiniz. Açık renk tonlarının ağırlıklı kullanıldığı mutfakta özenle tasarlanan aydınlatma sistemleri ve parlak yüzeylerle ışıl ışıl bir mutfak atmosferine dönüşüyor.

3. Çiçek gibi bir mutfak

homify İskandinav Mutfak
homify

homify
homify
homify

Renklerin ahengi özenle tasarlanan ışıklandırma ile buluşunca ortaya aydınlık ve ferah bir mutfak atmosferi çıkıyor. Açık ve pastel renkler mutfak dekorasyonuna dingin ve huzurlu bir atmosfer katar. Dolayısıyla renklerin ahengi için uygun bir renk paleti belirleyebilir, modern stil dizayn edilen bir mutfakta aydınlatma aksesuarlarına özen göstererek fark yaratabilirsiniz. Açık renk ahşap mutfak dolapları ile döşeme zemini kaplaması ve mobilyalarda benzer tonlar kullanılarak uyuma özen gösterilmiş.

4. Country mutfak

Kitchen design , holly keeling interiors and styling holly keeling interiors and styling Kırsal Mutfak
holly keeling interiors and styling

Kitchen design

holly keeling interiors and styling
holly keeling interiors and styling
holly keeling interiors and styling

Beyaz ve ahşap dokuların ağırlıklı kullanıldığı mutfakta country stil etkilere rastlayabilirsiniz. Huzur dolu, sakin ve natürel dokularla bezenen country mutfaklar birçok insanın hayallerini süsler. Ahşabın natürel dokusunun kırsal stil ve rustik esintilerle mutfaklarda kullanıldığını gözlemleyebilirsiniz. Hasır mobilya ve sepetler de natürel dokularla ayrıca uyum sağlayarak göze hitap ediyor.

5. Geniş ve ferah

Orford | A classic country kitchen with coastal inspiration Davonport Klasik Mutfak Ahşap
Davonport

Orford | A classic country kitchen with coastal inspiration

Davonport
Davonport
Davonport

Mutfaklarda yeme, hazırlama ve pişirme alanlarını ayırmak bazı küçük detaylarla oldukça kolay. Aydınlatma aksesuarlarını alanların görevlerine göre ayırırken farklı modelleri ile tercih edebilirsiniz. Yemek alanını aydınlatan lamba aksesuarları ile mutfak alanında kullanılan aksesuarlar değişkenlik gösterebilir. Ayrıca açık ve ferah bir mutfakta konukları ağırlamanın keyfi başkadır.

6. Çok amaçlı tezgah

Cliff Dwelling, Specht Architects Specht Architects Eklektik Mutfak
Specht Architects

Cliff Dwelling

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

İhtiyaca göre sebzelerin doğrama ve hazırlama aşamalarında kullanılabilecek mutfak adaları, istenildiğinde şık bir yemek masası alanına dönüşebilir. Modern stil çözümlerle tekerlekli ayaklarla sürüklenme özelliği olan mutfak adaları ve masalar çok amaçlı kullanıma hizmet etmektedir. Ayrıca, homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda mutfak modeli bulabilirsiniz.

7. Pencere önü minderli bank

Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Mutfak
Bilgece Tasarım

Mekan Tasarımı

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Mutfağınızda konfor ve rahatlığı esas alıyorsanız, huzur veren bir atmosfer oluşturmak istersiniz. Konuklarınızı ağırlarken ya da sevdiklerinizle keyifli vakit geçirmek için yemeklerinizi hazırlama esnasında sohbetten ayrılmak zorunda kalmayacağınız bir alan dizayn edebilirsiniz. Yemek alanı ile oturma alanını bir araya getirebilir, pencere önü minderli bank gibi modelleri değerlendirebilirsiniz.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca 'Mutfağından sıkılanların aklını başından alacak 10 mutfak fotoğrafı’ yazımız da ilginizi çekebilir.

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