İç açıcı bir mutfak için kopya çekebileceğiniz 7 fikir

Günlük rutinlerden sonra mutfağınıza girdiğinizde ferah ve iç açıcı bir atmosferle karşılaşmak istiyorsanız bazı dekorasyon unsurlarına dikkat etmelisiniz. Bu yazımızda birbirinden güzel ve ferah mutfak modellerini derledik. Cazip mutfak modellerinden beğenilerinize hitap eden örnekleri gözden geçirebilir, ilham veren fikirler bulabilirsiniz.
Geniş, ferah ve huzur dolu evlerde yaşamak birçok insanın arzusu. Geniş yemek masası ile konforlu bir mutfakta akşam sevdiklerinizle kahvaltı yapabilirsiniz. Beyaz duvar zemini daha renkli ve çiçekli perde modelleri kullanımına olanak vermiş. Yemek masasını süsleyen çiçekler uyum ve ahenk yaratıyor. Aydınlık ve ferah mutfağı renklendiren çiçekler ve meyvelerle göze hitap eden bir mutfak dekorasyonu oluşuyor.
Doğru ve ölçülü ışıklandırma unsurları ile tavan dekorları ve mutfak duvarı dekorları oluşturabilirsiniz. Bir mutfağı olduğundan daha cazip ve çarpıcı hale getiren unsur ışıklandırmadır. Mutfak adasında kullanılan fonksiyonel raf ve dolaplar ile karmaşadan ve göz yoran bir görünümden uzaklaşabilir, depolama sistemleri ile mutfak düzeni oluşturabilirsiniz. Açık renk tonlarının ağırlıklı kullanıldığı mutfakta özenle tasarlanan aydınlatma sistemleri ve parlak yüzeylerle ışıl ışıl bir mutfak atmosferine dönüşüyor.
Renklerin ahengi özenle tasarlanan ışıklandırma ile buluşunca ortaya aydınlık ve ferah bir mutfak atmosferi çıkıyor. Açık ve pastel renkler mutfak dekorasyonuna dingin ve huzurlu bir atmosfer katar. Dolayısıyla renklerin ahengi için uygun bir renk paleti belirleyebilir, modern stil dizayn edilen bir mutfakta aydınlatma aksesuarlarına özen göstererek fark yaratabilirsiniz. Açık renk ahşap mutfak dolapları ile döşeme zemini kaplaması ve mobilyalarda benzer tonlar kullanılarak uyuma özen gösterilmiş.
Beyaz ve ahşap dokuların ağırlıklı kullanıldığı mutfakta country stil etkilere rastlayabilirsiniz. Huzur dolu, sakin ve natürel dokularla bezenen country mutfaklar birçok insanın hayallerini süsler. Ahşabın natürel dokusunun kırsal stil ve rustik esintilerle mutfaklarda kullanıldığını gözlemleyebilirsiniz. Hasır mobilya ve sepetler de natürel dokularla ayrıca uyum sağlayarak göze hitap ediyor.
Mutfaklarda yeme, hazırlama ve pişirme alanlarını ayırmak bazı küçük detaylarla oldukça kolay. Aydınlatma aksesuarlarını alanların görevlerine göre ayırırken farklı modelleri ile tercih edebilirsiniz. Yemek alanını aydınlatan lamba aksesuarları ile mutfak alanında kullanılan aksesuarlar değişkenlik gösterebilir. Ayrıca açık ve ferah bir mutfakta konukları ağırlamanın keyfi başkadır.
İhtiyaca göre sebzelerin doğrama ve hazırlama aşamalarında kullanılabilecek mutfak adaları, istenildiğinde şık bir yemek masası alanına dönüşebilir. Modern stil çözümlerle tekerlekli ayaklarla sürüklenme özelliği olan mutfak adaları ve masalar çok amaçlı kullanıma hizmet etmektedir. Ayrıca, homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda mutfak modeli bulabilirsiniz.
Mutfağınızda konfor ve rahatlığı esas alıyorsanız, huzur veren bir atmosfer oluşturmak istersiniz. Konuklarınızı ağırlarken ya da sevdiklerinizle keyifli vakit geçirmek için yemeklerinizi hazırlama esnasında sohbetten ayrılmak zorunda kalmayacağınız bir alan dizayn edebilirsiniz. Yemek alanı ile oturma alanını bir araya getirebilir, pencere önü minderli bank gibi modelleri değerlendirebilirsiniz.
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