Zarif ve minimalist taş ev

Bugün minimalist stiliyle öne çıkan çağdaş bir projeyi inceleyeceğiz. PSF Mimarlık imzasını taşıyan Casa RM adlı proje, geleneksel malzemeleri modern bir mimari birleştirirken; fonksiyonel ve mükemmel güzellikte bir ev ortaya koyuyor. Evin iç mekanı modern alanlar ve kaliteli bir mimari ile sunulurken çevresi geçmişle ve bölgenin gelenekleriyle ilişkili bir ev olarak düşünülmüş. Proje ile abartılı ve göz yoran süslemelere gerek kalmadan sade fakat estetik bir mekan elde etmenin mümkün olabileceği gösterilmiş. Şimdi hazırsanız projenin detaylarına göz gezdirelim.
Derin bir çukuru andıran giriş sundurması tamamen asgari bir boyutta olduğundan başka amaçlarla değerlendirilmesi mümkün gözükmüyor. Bununla birlikte sabit bir paneli andıran şık ahşap kapı ana girişe gizemli bir dokunuş katmış. Bahçeden ana girişe erişim çimlerin üzerinde ilerleyen kutucuklarla sağlanmış.
Evin karakterini tanımlayan en iyi kelimeler: Basit ve minimalist. Genel olarak bakıldığında gereksiz süslemelerden kaçınarak temiz cam, beton ve taş gibi malzemeler kullanılmış.
Bahçe girişinden çekilen bu resimde evin biraz daha iç kısımda kaldığını görürüz. Hava geçirmez niteliği ve oldukça özel bir cephe tasarımı olan ev, sokaktaki meraklı bakışlar için bir sığınma işlevi görüyor. Ve yine bu sebepten gizemli bir görünüşü var.
Projenin bir diğer ilginç özelliği misafirler için ayrı bir konuk evi barındırması. Ana avludan doğrudan erişime sahip olan konuk evi; ana evin cephelerinin bir bölümünde kullanılan doğal taşla kaplı, tek bir hacim ve sağlam bir yapı olarak sunuluyor. Bu alana verilebilecek dahili kullanım, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre değiştirilebilir ve birden çok kullanım alanı haline getirilebilir.
Ana eve yakın bir konumda bulunan, geniş hareketli cam panellerine ve ahşaptan yapılmış garaj kapısına sahip donanımlı konuk evi görüldüğü üzere oldukça geniş. Bu evin bir avantajı da misafirler haricinde çeşitli toplantılar ve özel davetler için kullanılabilmesi.
Evin iç mekanını keşfederken cephelerde olduğu gibi, malzeme ve ışık tonları arasında kontrast yakalarız. Beyaz duvarlarla kombine bej zemin, doğal ahşabın güzel görünümünü vurgulamak için boş bir tuval olarak iş görür.
Tavanın güzel kaplamalardan sıyrılmış spot ışıklarla görsel açıdan yeniden doldurulmaması için, aydınlatma, dolaylı bir şekilde çalıştı. Yani hafif ve ince bir efekt olarak tercih edildi.
Sırada mutfaktan bir fotoğraf var. Görüldüğü üzere burada da iç mekandaki kaplamalar kullanılmış. Gümüş, beyaz ve ahşap olmak üzere başka herhangi bir renk tercih edilmemiş. Her ne kadar basit gibi görünse de büyük camlar sayesinde oldukça sıcak ve zarif bir mutfak.
Duvara dayalı ahşap basamaklardan oluşan merdiven son derece sağlam olup dekoratif açıdan da kayan görüntüsü sayesinde oldukça güzeldir.
Evin sade stiline uygun merdiven tasarımında parmaklık olarak şeffaf cam tercih edilmiş.
Yatak odasında diğer odalardan farklı olarak beyaz ağırlıklı bir dekorasyon var. bu odanın dinlenme ve konfor için kullanıldığını düşünürsek beyaz uygun bir seçimdir. Aynı zamanda ahşap ile kontrast oluşturarak daha estetik görünmesini sağlar.
Tavanda kullanılan dolaylı aydınlatma yatak başı için de kullanılmış. Bu aydınlatma biçiminin bir özelliği kontrol paneline sahip olup ışıkları açıp kapamada hiçbir zorluk çekmemenizdir.
Resimden görüldüğü üzere banyo duvarında mermer kaplama tercih edilmiş.
İki adet blok biçimindeki lavabo tasarımı banyoda modernlik katıyor.
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