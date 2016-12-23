Zarif ve minimalist taş ev

Sırada mutfaktan bir fotoğraf var. Görüldüğü üzere burada da iç mekandaki kaplamalar kullanılmış. Gümüş, beyaz ve ahşap olmak üzere başka herhangi bir renk tercih edilmemiş. Her ne kadar basit gibi görünse de büyük camlar sayesinde oldukça sıcak ve zarif bir mutfak.