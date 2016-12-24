Türkiye'den herkese fikir verecek 11 salon fotoğrafı

İlk örnek MimKare İç Mimarlık imzasını taşıyan bir salon modeli. Renk paleti olarak siyah beyaz ağırlıklı bir salon düşünülmüş. Tamamen beyaz renkli mobilyalar koyu renkli duvar kaplamaları ile vurgulanıp şık bir kontrast sağlanmış. Her ne kadar duvarlar siyah da olsa oturma odası karanlık ve boğucu değil. Geniş bir pencere ve ahşap zemin sayesinde ferah ve modern bir salon.