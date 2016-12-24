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Türkiye'den herkese fikir verecek 11 salon fotoğrafı

nihal e. nihal e.
homify Klasik Oturma Odası
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Her biri ülkemizden bir tasarımcının imzasını taşıyan 11 salon örneğine hayran kalacaksınız.

​Siyah beyaz

E. BUYUKKOKDERE SAHILEVLERI EV, Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti. Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti. Modern Oturma Odası
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.

E. BUYUKKOKDERE SAHILEVLERI EV

Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.

İlk örnek MimKare İç Mimarlık imzasını taşıyan bir salon modeli. Renk paleti olarak siyah beyaz ağırlıklı bir salon düşünülmüş. Tamamen beyaz renkli mobilyalar koyu renkli duvar kaplamaları ile vurgulanıp şık bir kontrast sağlanmış. Her ne kadar duvarlar siyah da olsa oturma odası karanlık ve boğucu değil. Geniş bir pencere ve ahşap zemin sayesinde ferah ve modern bir salon.

​Klasik ve sofistike

homify Klasik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Hakan Helvacıoğlu imzasını taşıyan bu oturma odası oldukça şık ve çarpıcı. Klasik stilde dekore edilmesine rağmen sıradan odalardan gayet farklı. Farklı renk ve tarzdaki koltukları bir arada kombinlemesi, dikkat çekici desenleri ve de zengin aksesuar detaylarıyla tamamen özgün bir oda örneği.

​Salon ve yemek odası bir arada

​A project in İzmir, Turkiye. - İzmir'de uygulaması bize ait bir projenin salonundan bir kare. Visage Home Style Modern Oturma Odası
Visage Home Style

​A project in İzmir, Turkiye. – İzmir'de uygulaması bize ait bir projenin salonundan bir kare.

Visage Home Style
Visage Home Style
Visage Home Style

Visage Home Style tasarımı bir başka salon örneğinde yemek odası ve oturma odasının iç içe olduğunu görüyoruz. Yüksek tavanı ve cam duvarları sayesinde doğal ışıktan bolca yararlanan bir salon burası. Turkuaz kanepenin arkasındaki yemek odası en az salon kadar şık. Kalın mermerden yapılma masa çok özel bir parça. Yemek takımını tamamlayan lambalar da bir o kadar güzel.

​Lacivert kadife

Phaselis Konutları Antalya, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Modern Oturma Odası
Mimoza Mimarlık

Phaselis Konutları Antalya

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

Kapitone dikişli koltuklara farklı bir yorum getiren salon örneği Mimoza Mimarlık imzasını taşıyor. Standart koltuklardan farklı olarak bu örnekte kapitone, koltuk kenarlarında kullanılmış. Lacivert rengi kadife kumaşıyla birleşince son derece lüks görünümlü bir takım elde edilmiş. Metal renkli yuvarlak sehpa da bu lüksü tamamlıyor.

​Yaratıcı dekorasyon

Housing, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture Modern Oturma Odası Ahşap Ahşap rengi
Murat Aksel Architecture

Housing

Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture

Vavien İç Mimarlık imzasını taşıyan bu örnekte o kadar çok yıldız parça var ki hangi birine bakacağımızı şaşırıyoruz. Üçgen şeklindeki ahşap duvar rafı çok yaratıcı. İki parçadan oluşan orta sehpa duvar rafıyla uyumlu. Duvar içine uygulanan parıltılı kaplamalar odaya şıklık katıyor. Yine altın ışıltılı lamba tasarımı gayet zengin duruyor. Kısacası salonda yok yok.

​Pastel tonlar

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Paker Mimarlık tasarımı salonda tek bir renk kullanılmasına rağmen dekorasyonun pastel tonundan ötürü hiç boğucu görünmüyor. Öyle ki yumuşak renk paleti oturma odasına asıl sıcaklığı katan etken diyebiliriz. Bununla birlikte mobilya detayları son derece özenli ve zenginlik barındırıyor.

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​Piksel desenli halı

CCT 172 Project in Trabzon, CCT INVESTMENTS CCT INVESTMENTS Modern Oturma Odası
CCT INVESTMENTS

CCT 172 Project in Trabzon

CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS

Modern stilde döşenmiş salonlar özellikle yenilik ve değişim isteyenlerin birinci tercihi. Piksel desenli halı için salonun yıldızı denebilir. Bu kadar orijinal bir halı yine orijinal bir sehpa ile tamamlanmış. Takımı tamamlayan yuvarlak hatlı siyah sandalyeler çok çağdaş. Sandalyelerle uyumlu lamba tasarımı da bir o kadar özel.

​Beyaz bir salon

Feng Shui Uygulama, Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Modern Oturma Odası
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Feng Shui Uygulama

Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Bu oturma odası örneğinde her ne kadar çeşitli renkler kullanılsa da ağırlıklı olarak beyaz bir salon diyebiliriz. Kristal lamba modeli oldukça lüks olduğundan beyaz rengi uygun bir seçim.

​Labirenti andıran masa

House E - E Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS Modern Oturma Odası
HANDE KOKSAL INTERIORS

House E – E Evi

HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS

Hande Köksal tasarımı olan bu modern salon çok lüks eşyalar kullanmadan da kusursuz bir dekorasyon yaratabileceğinize dair başarılı bir örnek. Öyle ki hangi bir parçadan başlasak karar veremiyoruz. Labirenti andıran cam sehpa, duvarlardaki mistik objeler, yerdeki renkli kilim ve son derece simetrik koltuğuyla gerçekten yaratıcı bir salon.

​Aydınlatma farkı

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Bir başka modern oturma odası örneği toprak tonlarındaki rengiyle hiç gözü yormuyor. Hatta bu sayede epey rahatlatıcı bir atmosfere sahip diyebiliriz. Bu salonda öne çıkan şey mobilyalardan çok aydınlatma gibi görünüyor.

​Pembe bir salon

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Son bir örneğimiz Logos Mimarlık imzasını taşıyor. Kanepe yerine tekli koltuklardan oluşan salon takımı bu tercihiyle ilginçleşmiş. Duvarlarında devasa resimler olmasında rağmen pembe rengi mobilyalarla uyum sağlamış.

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