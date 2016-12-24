Türkiye'den herkese fikir verecek 11 salon fotoğrafı

İlk örnek MimKare İç Mimarlık imzasını taşıyan bir salon modeli. Renk paleti olarak siyah beyaz ağırlıklı bir salon düşünülmüş. Tamamen beyaz renkli mobilyalar koyu renkli duvar kaplamaları ile vurgulanıp şık bir kontrast sağlanmış. Her ne kadar duvarlar siyah da olsa oturma odası karanlık ve boğucu değil. Geniş bir pencere ve ahşap zemin sayesinde ferah ve modern bir salon.
Hakan Helvacıoğlu imzasını taşıyan bu oturma odası oldukça şık ve çarpıcı. Klasik stilde dekore edilmesine rağmen sıradan odalardan gayet farklı. Farklı renk ve tarzdaki koltukları bir arada kombinlemesi, dikkat çekici desenleri ve de zengin aksesuar detaylarıyla tamamen özgün bir oda örneği.
Visage Home Style tasarımı bir başka salon örneğinde yemek odası ve oturma odasının iç içe olduğunu görüyoruz. Yüksek tavanı ve cam duvarları sayesinde doğal ışıktan bolca yararlanan bir salon burası. Turkuaz kanepenin arkasındaki yemek odası en az salon kadar şık. Kalın mermerden yapılma masa çok özel bir parça. Yemek takımını tamamlayan lambalar da bir o kadar güzel.
Kapitone dikişli koltuklara farklı bir yorum getiren salon örneği Mimoza Mimarlık imzasını taşıyor. Standart koltuklardan farklı olarak bu örnekte kapitone, koltuk kenarlarında kullanılmış. Lacivert rengi kadife kumaşıyla birleşince son derece lüks görünümlü bir takım elde edilmiş. Metal renkli yuvarlak sehpa da bu lüksü tamamlıyor.
Vavien İç Mimarlık imzasını taşıyan bu örnekte o kadar çok yıldız parça var ki hangi birine bakacağımızı şaşırıyoruz. Üçgen şeklindeki ahşap duvar rafı çok yaratıcı. İki parçadan oluşan orta sehpa duvar rafıyla uyumlu. Duvar içine uygulanan parıltılı kaplamalar odaya şıklık katıyor. Yine altın ışıltılı lamba tasarımı gayet zengin duruyor. Kısacası salonda yok yok.
Paker Mimarlık tasarımı salonda tek bir renk kullanılmasına rağmen dekorasyonun pastel tonundan ötürü hiç boğucu görünmüyor. Öyle ki yumuşak renk paleti oturma odasına asıl sıcaklığı katan etken diyebiliriz. Bununla birlikte mobilya detayları son derece özenli ve zenginlik barındırıyor.
Modern stilde döşenmiş salonlar özellikle yenilik ve değişim isteyenlerin birinci tercihi. Piksel desenli halı için salonun yıldızı denebilir. Bu kadar orijinal bir halı yine orijinal bir sehpa ile tamamlanmış. Takımı tamamlayan yuvarlak hatlı siyah sandalyeler çok çağdaş. Sandalyelerle uyumlu lamba tasarımı da bir o kadar özel.
Bu oturma odası örneğinde her ne kadar çeşitli renkler kullanılsa da ağırlıklı olarak beyaz bir salon diyebiliriz. Kristal lamba modeli oldukça lüks olduğundan beyaz rengi uygun bir seçim.
Hande Köksal tasarımı olan bu modern salon çok lüks eşyalar kullanmadan da kusursuz bir dekorasyon yaratabileceğinize dair başarılı bir örnek. Öyle ki hangi bir parçadan başlasak karar veremiyoruz. Labirenti andıran cam sehpa, duvarlardaki mistik objeler, yerdeki renkli kilim ve son derece simetrik koltuğuyla gerçekten yaratıcı bir salon.
Bir başka modern oturma odası örneği toprak tonlarındaki rengiyle hiç gözü yormuyor. Hatta bu sayede epey rahatlatıcı bir atmosfere sahip diyebiliriz. Bu salonda öne çıkan şey mobilyalardan çok aydınlatma gibi görünüyor.
Son bir örneğimiz Logos Mimarlık imzasını taşıyor. Kanepe yerine tekli koltuklardan oluşan salon takımı bu tercihiyle ilginçleşmiş. Duvarlarında devasa resimler olmasında rağmen pembe rengi mobilyalarla uyum sağlamış.
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