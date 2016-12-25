Modern, ferah ve aydınlık: Dört dörtlük bir apartman dairesi

Brezilya’nın Porto Alegre şehrinde bulunan bir apartman projesini inceleyeceğimiz yazıda sade fakat zarif, aynı zamanda rahat ve fonksiyonel modern bir daire gezeceğiz. Kali Arquitetura imzasını taşıyan dairede evin aydınlık ve havadar görünmesi için ağırlıklı olarak beyaz renk kullanıldı. Ek olarak çok sayıda pencere ve modern mobilyalar sayesinde iç mekanda şıklık ve konfor gözetildi. Eğer daire detaylarını merak ediyorsanız aşağıdaki yazımıza göz atabilirsiniz.
Fotoğrafta görüldüğü üzere dairenin mutfağı oldukça geniş. L biçimindeki tezgahın bir duvarında pencereler bulunuyor. Hem bu pencereler hem de mekanın beyazlığı sayesinde ferahlık hissi güçlendirilmiş. Parlak tezgah yüzeyi ve tavan dışında diğer bir duvar beyaz seramiklerle kaplanmış. Bunun dışındaki mutfak dolapları ve raflar ahşaptan yapılma. Dolap tercihi olarak klasik üst dolap yerine açıklık ve pencereler tercih edilmiş. Bu seçim mutfağı daha aydınlık ve havadar gösteriyor. Ek depolama alanı olarak kapının bulunduğu duvarın üst kısmına ahşap raflık yapılmış.
Dairede ayrı bir yemek odası bulunmuyor. Ancak mutfak epey geniş olduğundan yemek alanı mutfağa güzel bir şekilde entegre edilmiş. Mobilya tercihi olarak basit ama şık bir takım tercih edilmiş. Mutfağın geniş pencereleri sayesinde yemek alanı da aydınlık. Sağdaki ahşap ünite depolama için kullanılıyor. Aynı zamanda televizyon da yerleştirilmiş.
Yemek alanında gördüğümüz ahşap duvarın içi aslında küçük bir çamaşırhane durumunda. Bununla birlikte depolama için de kullanılıyor, bir duvarı tamamen dolapla kaplanmış. Bu alanın kapalı olması dağınıklığı da önlenmiş oluyor. Ayrıca bir apartman dairesi için epey kullanışlı.
Dar çamaşır odasında mutfakta olduğu gibi beyaz renk kullanılmış, bu gibi küçük odalar için en uygun renk beyazdır. Çünkü daha geniş gösterir.
Düz, beyaz renkte tasarlanan bu dar banyo havadar ve ferah görünecek şekilde akıllıca tasarlanmış. Duş kabini, tuvalet malzemelerinin düzenlenmesi için yerleşik bir niş ile birlikte gelirken, lavabo ve tuvalet aynı duvarda aerodinamik bir görünüm elde etmek için yerleştirilmiş. Lavabo ünitesinin aynalı kapakları banyoyu olduğundan daha büyük gösterir.
Dairenin genelindeki beyaz hakimiyeti yatak odasında da devam ediyor. Ancak soğuk bir manzara yok. Çünkü ahşap parke döşemesi sıcak bir atmosfer sağlamak için hazır. Pencere önüne yerleştirilen yatak büyük ve konforlu görünüyor. Yatağın hemen yanında bulunan masa ise hem komodin hem çalışma masası işlevi görüyor. Basit ve pratik bir çözüm.
Yatak odasını başka bir açıdan gördüğümüz fotoğrafta yatağın karşısındaki büyük dolabı görürüz. Bu dolabı ilginç yapan ise bir bölümünün tamamen ayna ile kaplanması. İlginç bir göz yanılsaması yaratıyor. Dolap dışında tavandaki avize ile uyumlu şık bir duvar aynası ve makyaj masası bulunuyor. Aynanın arkadan aydınlatması ise şık bir görünüm oluşturmuş. Tekerlekli sandalye ise çalışma masası ile makyaj masası arasında mekik dokuyor.
Dairede bulunan ikinci banyo diğerine oranla biraz daha büyük. Yine ilkinde olduğu gibi bir duşakabin, klozet ve lavabo bulunuyor. Bu banyonun duvar ve zemininde mermer kullanılmış. Lavabo tezgahı ise oldukça geniş. Bu defa ayna kapaklı dolap yerine düz ve büyük bir ayna tercih edilmiş. Geniş lavabo tezgahının altındaki ahşap dolaplar ise depolama için ideal.
Son olarak lavabonun bitip kapının başladığı küçük duvara yapılan dikey duvar rafını görüyoruz. Duvara gömülü olarak tasarlanmış raflık yine ahşaptan yapılma ve oldukça kullanışlı.
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