Modern, ferah ve aydınlık: Dört dörtlük bir apartman dairesi

Yemek alanında gördüğümüz ahşap duvarın içi aslında küçük bir çamaşırhane durumunda. Bununla birlikte depolama için de kullanılıyor, bir duvarı tamamen dolapla kaplanmış. Bu alanın kapalı olması dağınıklığı da önlenmiş oluyor. Ayrıca bir apartman dairesi için epey kullanışlı.

Dar çamaşır odasında mutfakta olduğu gibi beyaz renk kullanılmış, bu gibi küçük odalar için en uygun renk beyazdır. Çünkü daha geniş gösterir.