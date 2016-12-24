Müstakil evinizin bahçesini yılbaşına hazırlayın

Neredeyse yılın sonuna geldik ve kışı da yarıladık. Bu dönem artık bahçelerimizi bırakıp tamamen içeri taşınma mevsimi, değil mi? Hayır, öyle olmak zorunda değil! Gerekli düzeni kurduğumuz takdirde, küçük birkaç müdahale ile bahçemizi ve teras gibi açık hava alanlarını kışın soğuk günlerinde de zaman zaman kullanmaya devam edebiliriz. Bu şahane mekanları yılın neredeyse dört-beş ayı boş bırakmak ve hiç kullanmamak hiç doğru değil. Üstelik, özellikle açık havalarda kışları dışarıda vakit geçirmek çok da eğlencelidir. Kaldı ki, soğuktan hiç hoşlanmıyorsak ve dışarıda vakit geçirmek istemiyorsak bile, evimizin bir parçası olan bahçe ve teraslarımızı atıl bırakmak kötü bir görünüme de neden olacaktır. Hem kendimiz hem de konuklarımız için evimizin herhangi bir kısmının kötü görünmesini istemeyiz.

Bakalım kış için ve hemen önümüzdeki yılbaşı arifesi için bahçemize ve terasımıza nasıl bir şekil verebiliriz? Gerekli şartlar sağlanırsa, yılbaşı gecesi için bahçede parti vermek bile mümkün olabilir!