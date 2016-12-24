Müstakil evinizin bahçesini yılbaşına hazırlayın

Neredeyse yılın sonuna geldik ve kışı da yarıladık. Bu dönem artık bahçelerimizi bırakıp tamamen içeri taşınma mevsimi, değil mi? Hayır, öyle olmak zorunda değil! Gerekli düzeni kurduğumuz takdirde, küçük birkaç müdahale ile bahçemizi ve teras gibi açık hava alanlarını kışın soğuk günlerinde de zaman zaman kullanmaya devam edebiliriz. Bu şahane mekanları yılın neredeyse dört-beş ayı boş bırakmak ve hiç kullanmamak hiç doğru değil. Üstelik, özellikle açık havalarda kışları dışarıda vakit geçirmek çok da eğlencelidir. Kaldı ki, soğuktan hiç hoşlanmıyorsak ve dışarıda vakit geçirmek istemiyorsak bile, evimizin bir parçası olan bahçe ve teraslarımızı atıl bırakmak kötü bir görünüme de neden olacaktır. Hem kendimiz hem de konuklarımız için evimizin herhangi bir kısmının kötü görünmesini istemeyiz.
Bakalım kış için ve hemen önümüzdeki yılbaşı arifesi için bahçemize ve terasımıza nasıl bir şekil verebiliriz? Gerekli şartlar sağlanırsa, yılbaşı gecesi için bahçede parti vermek bile mümkün olabilir!
İlk iş bahçemizi ve terasımızı temizleyip derli toplu hale getirmek. Kurumuş yaprakları, uçup gelen çeri çöpü bir güzel temizlemek, saksılarımıza kışın donmayacak, güzel kış bitkileri ekmek, mobilyalarımızı kış mevsimine uygun hale getirmek, kullanmadığımız zaman pratik örtülerle korumak…
Kış geliyor diye evinizi, terasınızı, balkonunuzu veya bahçelerinizi renklendiren çiçeklerinizden vazgeçmek zorunda değilsiniz. Kışın soğuğuna dayanıklı kış bitkileri ile çiçeklerin rengârenk dünyasından keyif almaya devam edebilirsiniz. Fototğraftaki gibi Atatürk çiçeği olarak da bilinen Noel yıldızı veya Poinsettialar yılbaşı renkleriyle mükemmel bir seçim. Ayrıca çuha çiçeği, siklamen, açelya da kış için uygun çiçekler. Lale, sümbül gibi baharda açan çiçeklerin soğanlarını da kıştan ekmek gerekiyor. Çiçekçilerden ve peyzaj mimarlarından bu konuda yardım alabilirsiniz.
Soğuk havalarda dahi bahçede ve terasta yemek yenebilir, yalnızca kötü hava şartlarına uygun mobilyalara ihtiyaç var. Fotoğraftaki gibi plastik rattan mobilyalar bu iş için oldukça uygun. Onun dışında açık havaya uygun ahşap mobilyalar da mevcut. Basit bir piknik masası ile soğuk kışa aylarında kendi bahçenizde piknik yapmak çok eğlenceli olacaktır! Günümüzde çok şık plastik mobilyalar da üretiliyor, bu da bir seçenek.
’En şık plastik sandalye modelleri’ başlıklı yazımızda birçok güzel çeşit bulabilirsiniz.
Bahçe mobilyalarınızı direkt çimin ya da toprağın üzerine koymak istemiyorsanız, bahçeler için üretilen mükemmel zemin kaplamaları bulunmaktadır. Ahşap rabıtalar şeklide ya da ahşap karolar geklinde olan modellerin yanı sıra, delikli beton karolardan ya da seramikten de çeşitler mevcut.
Kışın soğuğuna karşı açık hava şöminesi ile hem içinizi hem çevrenizi ısıtın! Açık hava şömineleri mükemmel bir görüntü oluşturmakla birlikte, kış gecelerini dahi açık havada rahatça geçirmenizi sağlayacak son defrece işlevsel unsurlardır. Açık hava şöminenizin çevresine koltuklar atabilir, bu alanda döküm ızgaralar üstünde yemeğinizi dahi pişirebilir, soğuğun ortasında sıcak havanın tadını çıkarabilirisiniz.
İç mekana yılbaşı ağacı koymak yerine bahçenizdeki ağaçları ışıklarla süsleyebilirsiniz! Bunun için açık havaya uygun LED şerit aydınlatmalar kullanabileceğiniz gibi, güneş enerjisi ile çalışan şerit lambalar da kullanabilirsiniz. Ancak unutmayın ki, mevsim dolayısıyla güneş enerjisi ile çalışan lambalar yalnızca birkaç saat ışık veriyor.