Banyo taşması ile nasıl baş edilir?

İlk çağlardan beri bütün inanç sistemleri suyu manevi arınma aracı olarak görmüş ve abdest, vaftiz, ganj nehrinde yıkanma gibi ibadetlerle birlikte vücudu arındırmak, önemli bir yaşamsal döngü olagelmiştir. Banyo kültürü zamanla, şehir yıkanma odalarından yıkanma teknelerine, hamamlardan saunalara kadar yol almış ve atık su sisteminin yerleşmesiyle de modern ev banyoları formuna kavuşmuştur. Her ne kadar atık su sistemi, modern banyo anlayışımızın temelini atmış olsa da, zaman zaman yarattığı problemlerle kabuslar da yaşatabilir. Modern banyo dekorasyonu ve atık su sisteminin yaratabileceği sorunlar hakkında kısa bir okuma yapmaya ne dersiniz?
Modern banyo dekorasyonlarının, ev dekorasyonu içerisinde oldukça önemli bir yeri var, zira sadece stil ve görünümüyle değil, tesisat, su ve kanalizasyon sistemi ile de uzmanlık gerektiren bir yapıya sahip. İlerde banyonuzun su ve kanalizasyon sistemi ile ilgili sıkıntılar yaşamak istemiyorsanız, dekorasyona başlamadan önce mutlaka banyonuzu usta ellerin bakımından geçirin. Özellikle eviniz birinci katta ise bakım yaptırmakla kalmayıp, giderinizin üst katlardan gelen hatlardan ayrılıp, ayrı bir hat ile kanalizasyona verilmesini sağlarsanız ilerde karşılaşabileceğiniz taşma ve tıkanma sorunlarına karşı ciddi bir önlem almış olursunuz.
Homify profesyoneller ekibi olarak bu yazımızı, banyo tıkanıklık ve taşmaları ile baş etmenin yollarına ayırıyoruz. Aldığınız bütün önlemlere veya dikkatli kullanımınıza rağmen tıkanma ve taşma sorunuyla karşılaştıysanız bu yazımıza bir göz atmanızda fayda var. Ayrıca birbirinden güzel banyo dekorasyon örnekleri vermeden de geçmeyeceğiz. Banyo dekorasyonu hakkında fikirlere ihtiyacınız varsa “Son moda banyo teknesi ve küvet modelleri” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Banyo taşmaları genelde, evlerden şehir kanalizasyon sistemine giden kanallarda oluşan tıkanıklık sebebi ile biriken suyun, özellikle zemin ve birinci katlarda, tuvalet ve giderlerden evin içerisine taşması şeklinde oluşur. Yapılabilecek en doğru çözüm tıkanıklığın yerini tespit ederek, bir rögar açıp veya en yakındaki rögardan girip tıkanıklığı gidermektir. Rögar kelimesi Fransızcadan dilimize geçmiştir. Kanalizasyona inerek, tıkanıklığı gidermek üzere yapılmış özel baca anlamına gelir. Logar şeklindeki yanlış kullanımına da sık sık rastlarız. Banyo taşmasının zararları, tıkanıklığın büyüklüğüne ve bulunduğu hattı kullanan konut sayısına göre değişir. Küçük çaplı tıkanıklıklar sadece banyoda oluşan bir lavabo, gider taşmasına sebep olurken daha ciddi tıkanıklıklar bütün bir evi kullanılmaz hale getirecek kadar büyüyebilir. Peki banyo taşmaları sırasında neler yapmalı ve nasıl davranmalıyız?
Hiç kimse işten ya da tatilden döndüğünde veya bir sabah uyandığında banyosunu taşmış kanalizasyon suyu ile kaplı halde bulmak istemez. Ne yazık ki kalabalık ve çok konutlu şehir yaşantısında bu gibi sorunlarla karşılaşmak çok olası. Bu korkunç sahne ile karşılaştığınızda yapmanız gereken ilk ve en önemli adım banyodaki elektrikli cihazları kapatmak, fişlerini çekmek veya şalterleri indirmek olmalıdır. Çünkü en ufak bir elektrik kaçak ya da arızası, su basmasını ölümcül bir tehlikeye dönüştürebilecek kadar ciddidir. Hemen ardından, su taşması olan yerlerin kapatılması veya tıkanması, kısaca gelen suyun bir şekilde durdurulması gerekir. Halılar, ahşaplar, aksesuar ve bitkiler taşma sırasında en çok zarar görecek ögelerdir. Su tahliyesine başlamadan önce bu tip ögeleri taşma alanından uzaklaştırmak, kirlenenleri balkon veya temizlik odasına çekmek önemlidir. Su tahliyesi için, suya temizlik yapan temizlik robotlarını da kullanabilirsiniz. Halı veya döşemeleri yıkama ayarında çalıştırarak fazla suyu çekip tahliyeyi sağlayabilirsiniz. Eğer banyonuz örnekteki gibi ahşap ve lake ögeler barındırıyorsa dekorasyonunuza zarar gelmemesi için daha hızlı ve dikkatli bir şekilde suyu tahliye etmeniz gerekir.
İşin en zahmetli ve can sıkıcı kısmı burasıdır. Bu noktada hasarın boyutuna göre karar verip hızla harekete geçmeniz lazım. Suyu siz tahliye edebilir misiniz ya da bunun için bir usta çağırmanız veya tahliye pompası kullanmanız gerekir mi? Durumun ciddiyetine göre su tahliyesini nasıl yapacağınıza karar verdiyseniz bir an önce işe koyulun. Eğer taşan lavabo veya duş gideriyse bu işinizi biraz kolaylaştırır gözden çıkardığınız havluları basarak da suyu azaltabilirsiniz. Eğer taşma tuvalette ise su tahliyesini sizin yapmanız pek hijyenik olmayabilir. Bu durumda tuvaleti kullanmanız veya sifonu çekmeniz hiç doğru olmaz. Derhal bir usta arayarak yardım istemeniz daha akıllıca olacaktır.
Böyle durumlarda banyo zemininin taş veya seramik olması sizi kurtarabilir. Su ve atıktan çok fazla zarar görmeyen ve kolay temizlenen yapılarıyla taş veya seramik banyolar yükünüzü hafifletir. Plaza Yapı Malzemeleri imzası taşıyan bu mükemmel dekor, taş görünümlü İtalyan seramikleri ile şık ve sağlam bir banyo sunuyor. Siyah rengin cazibesini kaliteli malzeme ile buluşturan göz alıcı bir tasarım.
Su tahliyesinin ardından yapılması gereken en önemli şey tabii ki yüzeysel bir temizlik ve ıslanan mobilyaları saç kurutma makinesi ile kurutmaktır. Böylece ahşap ve lake gibi mobilyaların su alıp şişmesini önleyebilirsiniz. Su tahliyesini siz de yapsanız profesyonel bir ekip de yapmış olsa tahliye sonrası mutlaka kirlilik oluşacaktır. Bu nedenle temizlik ve kurutma işlemi gerekecek. Özellikle ahşap zemin ve mobilyalar kurutma işleminde önceliğiniz olmalı.
Hasar tespiti sorunun çözümünde en önemli adımdır. Su taşmasının nereden geldiği, tazyiki ve yoğunluğu tıkanıklı hakkında değerli bilgiler verir. Tıkanıklığı çözmesi için usta çağırdığınızda ona bu bilgileri vermeniz gerekecektir. Bu nedenle banyonuzu iyice yoklayın. Sadece ustaya bilgi vermek için değil sonrasında hasarınızı tespit edebilmeniz için de bu yoklamayı yapmanız şart. Özellikle sigortaya başvuracaksanız evde nerelerin zarar gördüğünü net bir şekilde çıkarabilmelisiniz. Ayrıca bütün bu hasarlarınızın belgelenebilir olmasına da dikkat edin, taşma anındaki görüntünün fotoğraflarını çekmiş olmanız, ve banyonuzda kullanılan ürünlerin garanti veya faturalarının bulunması sigorta başvurunuz sırasında işinizi kolaylaştırır.
Şehirlerde meydana gelen bu tip tıkanıklıklar sizden bağımsız birçok başka nedenle ortaya çıkmış olabilir. Bu yüzden sorunun çözümü sizin evinizin tamamen dışında bir yerde de olabilir. Bunu sadece gözlemleyerek çözme şansınız ne yazık ki yok. Mutlaka bir rögar ustasının desteğini almanız gerekiyor. Böyle durumlarda şehir belediyelerinin çok ekonomik yollarla çözüm bulan ekiplerini arayabilirsiniz. Gelen usta tıkanıklığın kaynağını, tıkanıklık oluşan yerin fiziksel yapısını ve çözüm için gerekecek adımları belirleyecektir. Bilinçsizce yapılan rögar işlemleri ilerde daha ciddi sorunlar yaratabileceğinden, tazyik ve görüntüleme robotlarıyla çalışan profesyonel bir ekipten yardım almak daha akıllıca olacaktır. Sadece tıkanıklığı çözmek için değil su tahliyesi için de gelen ustadan yardım alabilirsiniz.
Son olarak bütün hasarınızın belgelenebilir olduğundan emin olup sigorta işlemlerine başlayabilirsiniz. Hasar belgelemek için fotoğraflara, gelen ustaların kesmiş olduğu fatura ve iş makbuzlarına ve hasar gören ürünlerinize ait belgelere ihtiyacınız olacak.
Önemli not: Birçok sigorta şirketi konut hasarları konusunda ekspertiz raporu istiyor. Hasarı ilk fark ettiğiniz anda sigorta acentenizi arayarak ekspertiz için onların mı geleceğini yoksa hasarı sizin belgelemenizin yeterli olup olmayacağını netleştirmeniz, sigorta işlemlerinizin daha hızlı ilerlemesini sağlar.