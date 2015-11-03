Banyo taşması ile nasıl baş edilir?

İlk çağlardan beri bütün inanç sistemleri suyu manevi arınma aracı olarak görmüş ve abdest, vaftiz, ganj nehrinde yıkanma gibi ibadetlerle birlikte vücudu arındırmak, önemli bir yaşamsal döngü olagelmiştir. Banyo kültürü zamanla, şehir yıkanma odalarından yıkanma teknelerine, hamamlardan saunalara kadar yol almış ve atık su sisteminin yerleşmesiyle de modern ev banyoları formuna kavuşmuştur. Her ne kadar atık su sistemi, modern banyo anlayışımızın temelini atmış olsa da, zaman zaman yarattığı problemlerle kabuslar da yaşatabilir. Modern banyo dekorasyonu ve atık su sisteminin yaratabileceği sorunlar hakkında kısa bir okuma yapmaya ne dersiniz?

Modern banyo dekorasyonlarının, ev dekorasyonu içerisinde oldukça önemli bir yeri var, zira sadece stil ve görünümüyle değil, tesisat, su ve kanalizasyon sistemi ile de uzmanlık gerektiren bir yapıya sahip. İlerde banyonuzun su ve kanalizasyon sistemi ile ilgili sıkıntılar yaşamak istemiyorsanız, dekorasyona başlamadan önce mutlaka banyonuzu usta ellerin bakımından geçirin. Özellikle eviniz birinci katta ise bakım yaptırmakla kalmayıp, giderinizin üst katlardan gelen hatlardan ayrılıp, ayrı bir hat ile kanalizasyona verilmesini sağlarsanız ilerde karşılaşabileceğiniz taşma ve tıkanma sorunlarına karşı ciddi bir önlem almış olursunuz.

Homify profesyoneller ekibi olarak bu yazımızı, banyo tıkanıklık ve taşmaları ile baş etmenin yollarına ayırıyoruz. Aldığınız bütün önlemlere veya dikkatli kullanımınıza rağmen tıkanma ve taşma sorunuyla karşılaştıysanız bu yazımıza bir göz atmanızda fayda var. Ayrıca birbirinden güzel banyo dekorasyon örnekleri vermeden de geçmeyeceğiz. Banyo dekorasyonu hakkında fikirlere ihtiyacınız varsa “Son moda banyo teknesi ve küvet modelleri” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.

Banyo taşmaları genelde, evlerden şehir kanalizasyon sistemine giden kanallarda oluşan tıkanıklık sebebi ile biriken suyun, özellikle zemin ve birinci katlarda, tuvalet ve giderlerden evin içerisine taşması şeklinde oluşur. Yapılabilecek en doğru çözüm tıkanıklığın yerini tespit ederek, bir rögar açıp veya en yakındaki rögardan girip tıkanıklığı gidermektir. Rögar kelimesi Fransızcadan dilimize geçmiştir. Kanalizasyona inerek, tıkanıklığı gidermek üzere yapılmış özel baca anlamına gelir. Logar şeklindeki yanlış kullanımına da sık sık rastlarız. Banyo taşmasının zararları, tıkanıklığın büyüklüğüne ve bulunduğu hattı kullanan konut sayısına göre değişir. Küçük çaplı tıkanıklıklar sadece banyoda oluşan bir lavabo, gider taşmasına sebep olurken daha ciddi tıkanıklıklar bütün bir evi kullanılmaz hale getirecek kadar büyüyebilir. Peki banyo taşmaları sırasında neler yapmalı ve nasıl davranmalıyız?