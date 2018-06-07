Antakya'da bir evden kopya çekebileceğiniz 10 fikir

Ev dekorasyonu yaparken ya da yeni bir ev satın almak için araştırma yaparken, hem zevk ve ihtiyaçlarınızı, hem bütçenizi, hem de evin kalite ve dayanıklılık özelliklerini göz önünde bulundurmanız gerekir. Bütün bu detayları hesaba katarak bir yaşam alanı oluşturmak hayli zahmetli bir iştir. Bu nedenle, işinizi biraz olsun kolaylaştırabilecek öneriler bulmak için uzman ellerden çıkmış ev tasarımları ve dekorasyonlar görmekte yarar var. Homify ekibi olarak size Türkiye’den ve dünyadan örnek alabileceğiniz dekorasyonlar sunmaya devam ediyoruz. Bu yazımızda ise Antakya’da bulunan şık bir evi tanıtacağız. Geleneksel ögelerin modern bir üslupla işlendiği bu tasarımı çok beğeneceksiniz.
Türkiye’den farklı ev örnekleri görmek isterseniz “Türkiye’den 6 ucuz ev alternatifi” başlıklı yazımızda daha fazla model bulabilirsiniz.
Evin dış cephesine göz attığınızda ferforje kapılar ve ahşap çatı gibi geleneksel ögeleri ve ahşap dış cephe kaplaması gibi modern unsurları bir arada bulabilirsiniz. Eve şıklık ve aynı zamanda işlevsellik kazandıran bu özellik iç mekanlarda da dikkatinizi çekebilir. Siz de tasarımı ile dikkat çeken, tarz sahibi bir ev yaptırmak isterseniz mimar ve tasarımcılardan danışmanlık alabilirsiniz.
Evin iç mekanlarında geniş pencereler ve açık renk fon sayesinde sağlanmış bir ferahlık dikkat çekiyor. Bir evin iç mekanları gün ışığından ne kadar iyi faydalanabilirse o kadar ferah ve sağlıklı olacaktır. Daha iyi havalanan, daha çok ışık alan bir oda nemlenme sorunu yaşamaz ve her zaman daha iyi aydınlanır.
Evin oturma odasına bakınca ilk dikkat çeken özellik klasik ve modern mobilyaların bir arada kullanıldığı oluyor. Oturma odasında iki farklı merkez oluşturan bu düzenleme odaya işlevsellik ve zenginlik kazandırmış. Evin fonunda olduğu gibi mobilyalarda da genelde açık tonlar tercih edilmiş ve vurgu renkleri aksesuarlara bırakılmış.
Yalnızca salonda değil evin neredeyse her odasında göz alıcı mobilyalar ve aksesuarlar kullanılmış. Klasik avizeler, işlemeli ve desenli kumaşlar, oymalı mobilyalar evin hemen her odasında göze çarpıyor. Avangart dizaynın gösterişini sevenler için böyle bir ev muhteşem bir örnek olabilir.
Tıpkı diğer alanlarda olduğu gibi mutfakta da klasik ve modern ögelerin bütünleştiği bir stil oluşturulmuş. Stilinin yanı sıra fonksiyonelliği ve konforlu ekipmanları ile de öne çıkan bir mutfak tasarlanmış. Beyaz renkli ve klasik oymalı mutfak dolapları, ahşap çatı strüktürleri ve çiçek desenli perdeler ile hoş bir hava yaratmış.
Evin banyosunda, genel stile uygun olacak şekilde, bakır renkli lavabo bataryaları ve lavabo haznesi kullanılarak klasik bir şıklık oluşturulmuş. Mermer ve açık renkli taş malzeme ile uyum sağlayan bu özellik eve zenginlik kazandırıyor.
Evin ebeveyn yatak odasında da şık bir hava hakim. Toprak tonlarının tercih edildiği yatak odası dekorasyonunda gösterişli avizeler ve şık bir markiz öne çıkıyor. Konforlu bir yatağı, ebeveyn banyosu ve giyinme odası bulunan bu yatak odası her yönüyle eksiksiz planlanmış.
Giyinme odası küçük bir alana sahip olduğu için beyaz renkler ile dekore edilerek ferahlık sağlanmış. Aynalı ve işlemeli dolap kapakları odanın stilini çok iyi şekilde yansıtıyor. Baskı düğmeli, siyah bir puf ile de giyinme odası dekorasyonu tamamlanmış. Kullanışlı bir ev için oldukça önemli bir depolama alanı olan giyinme odası böylece tamamlanmış.
Bir diğer banyoda ise siyah ve beyaz renklerin kontrast özelliğinden faydalanılmış. Yer yer işlemeli duvar dekorasyonlarının tercih edildiği bu banyoda diğerine göre daha modern bir hava hakim.
Evde bulunan çocuk odasında ise tam bir prenses teması hakim. Canlı renklerin pembe tonları ile birlikte kullanıldığı bu oda prenses temasını seven her çocuk için rüya gibi olabilir. Kullanışlı depolama alanları ve rahat bir yatak da oda da göze çarpan özelliklerden oluyor.