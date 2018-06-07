Antakya'da bir evden kopya çekebileceğiniz 10 fikir

Ev dekorasyonu yaparken ya da yeni bir ev satın almak için araştırma yaparken, hem zevk ve ihtiyaçlarınızı, hem bütçenizi, hem de evin kalite ve dayanıklılık özelliklerini göz önünde bulundurmanız gerekir. Bütün bu detayları hesaba katarak bir yaşam alanı oluşturmak hayli zahmetli bir iştir. Bu nedenle, işinizi biraz olsun kolaylaştırabilecek öneriler bulmak için uzman ellerden çıkmış ev tasarımları ve dekorasyonlar görmekte yarar var. Homify ekibi olarak size Türkiye’den ve dünyadan örnek alabileceğiniz dekorasyonlar sunmaya devam ediyoruz. Bu yazımızda ise Antakya’da bulunan şık bir evi tanıtacağız. Geleneksel ögelerin modern bir üslupla işlendiği bu tasarımı çok beğeneceksiniz.

Türkiye’den farklı ev örnekleri görmek isterseniz “Türkiye’den 6 ucuz ev alternatifi” başlıklı yazımızda daha fazla model bulabilirsiniz.