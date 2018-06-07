현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Antakya'da bir evden kopya çekebileceğiniz 10 fikir

Homify Homify
VİLLA-2, AYAYAPITASARIM AYAYAPITASARIM Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Loading admin actions …

Ev dekorasyonu yaparken ya da yeni bir ev satın almak için araştırma yaparken, hem zevk ve ihtiyaçlarınızı, hem bütçenizi, hem de evin kalite ve dayanıklılık özelliklerini göz önünde bulundurmanız gerekir. Bütün bu detayları hesaba katarak bir yaşam alanı oluşturmak hayli zahmetli bir iştir. Bu nedenle, işinizi biraz olsun kolaylaştırabilecek öneriler bulmak için uzman ellerden çıkmış ev tasarımları ve dekorasyonlar görmekte yarar var. Homify ekibi olarak size Türkiye’den ve dünyadan örnek alabileceğiniz dekorasyonlar sunmaya devam ediyoruz. Bu yazımızda ise Antakya’da bulunan şık bir evi tanıtacağız. Geleneksel ögelerin modern bir üslupla işlendiği bu tasarımı çok beğeneceksiniz.

Türkiye’den farklı ev örnekleri görmek isterseniz “Türkiye’den 6 ucuz ev alternatifi” başlıklı yazımızda daha fazla model bulabilirsiniz.

Geleneksel ve modern ögelerin buluştuğu bir dış cephe

VİLLA-2, AYAYAPITASARIM AYAYAPITASARIM Modern Evler
AYAYAPITASARIM

VİLLA-2

AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

Evin dış cephesine göz attığınızda ferforje kapılar ve ahşap çatı gibi geleneksel ögeleri ve ahşap dış cephe kaplaması gibi modern unsurları bir arada bulabilirsiniz. Eve şıklık ve aynı zamanda işlevsellik kazandıran bu özellik iç mekanlarda da dikkatinizi çekebilir. Siz de tasarımı ile dikkat çeken, tarz sahibi bir ev yaptırmak isterseniz mimar ve tasarımcılardan danışmanlık alabilirsiniz.   

Ferah ve şık iç mekanlar

VİLLA-2, AYAYAPITASARIM AYAYAPITASARIM Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
AYAYAPITASARIM

VİLLA-2

AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

Evin iç mekanlarında geniş pencereler ve açık renk fon sayesinde sağlanmış bir ferahlık dikkat çekiyor. Bir evin iç mekanları gün ışığından ne kadar iyi faydalanabilirse o kadar ferah ve sağlıklı olacaktır. Daha iyi havalanan, daha çok ışık alan bir oda nemlenme sorunu yaşamaz ve her zaman daha iyi aydınlanır. 

Dekorasyonda klasik ve modern stil bir arada

VİLLA-2, AYAYAPITASARIM AYAYAPITASARIM Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
AYAYAPITASARIM

VİLLA-2

AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

Evin oturma odasına bakınca ilk dikkat çeken özellik klasik ve modern mobilyaların bir arada kullanıldığı oluyor. Oturma odasında iki farklı merkez oluşturan bu düzenleme odaya işlevsellik ve zenginlik kazandırmış. Evin fonunda olduğu gibi mobilyalarda da genelde açık tonlar tercih edilmiş ve vurgu renkleri aksesuarlara bırakılmış.   

Gösterişli aksesuarlar

VİLLA-2, AYAYAPITASARIM AYAYAPITASARIM Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
AYAYAPITASARIM

VİLLA-2

AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

Yalnızca salonda değil evin neredeyse her odasında göz alıcı mobilyalar ve aksesuarlar kullanılmış. Klasik avizeler, işlemeli ve desenli kumaşlar, oymalı mobilyalar evin hemen her odasında göze çarpıyor. Avangart dizaynın gösterişini sevenler için böyle bir ev muhteşem bir örnek olabilir.   

Fonksiyonel bir mutfak

VİLLA-2, AYAYAPITASARIM AYAYAPITASARIM MutfakDolap & Raflar
AYAYAPITASARIM

VİLLA-2

AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

Tıpkı diğer alanlarda olduğu gibi mutfakta da klasik ve modern ögelerin bütünleştiği bir stil oluşturulmuş. Stilinin yanı sıra fonksiyonelliği ve konforlu ekipmanları ile de öne çıkan bir mutfak tasarlanmış. Beyaz renkli ve klasik oymalı mutfak dolapları, ahşap çatı strüktürleri ve çiçek desenli perdeler ile hoş bir hava yaratmış.  

Banyoda şık detaylar

VİLLA-2, AYAYAPITASARIM AYAYAPITASARIM BanyoLavabolar
AYAYAPITASARIM

VİLLA-2

AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

Evin banyosunda, genel stile uygun olacak şekilde, bakır renkli lavabo bataryaları ve lavabo haznesi kullanılarak klasik bir şıklık oluşturulmuş. Mermer ve açık renkli taş malzeme ile uyum sağlayan bu özellik eve zenginlik kazandırıyor.  

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Yatak odası

VİLLA-2, AYAYAPITASARIM AYAYAPITASARIM Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
AYAYAPITASARIM

VİLLA-2

AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

Evin ebeveyn yatak odasında da şık bir hava hakim. Toprak tonlarının tercih edildiği yatak odası dekorasyonunda gösterişli avizeler ve şık bir markiz öne çıkıyor. Konforlu bir yatağı, ebeveyn banyosu ve giyinme odası bulunan bu yatak odası her yönüyle eksiksiz planlanmış.  

Giyinme odası

VİLLA-2, AYAYAPITASARIM AYAYAPITASARIM Giyinme OdasıElbise Dolabı & Komodinler
AYAYAPITASARIM

VİLLA-2

AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

Giyinme odası küçük bir alana sahip olduğu için beyaz renkler ile dekore edilerek ferahlık sağlanmış. Aynalı ve işlemeli dolap kapakları odanın stilini çok iyi şekilde yansıtıyor. Baskı düğmeli, siyah bir puf ile de giyinme odası dekorasyonu tamamlanmış. Kullanışlı bir ev için oldukça önemli bir depolama alanı olan giyinme odası böylece tamamlanmış.    

İkinci banyo

VİLLA-2, AYAYAPITASARIM AYAYAPITASARIM BanyoLavabolar
AYAYAPITASARIM

VİLLA-2

AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

Bir diğer banyoda ise siyah ve beyaz renklerin kontrast özelliğinden faydalanılmış. Yer yer işlemeli duvar dekorasyonlarının tercih edildiği bu banyoda diğerine göre daha modern bir hava hakim. 

Çocuk odası

VİLLA-2, AYAYAPITASARIM AYAYAPITASARIM Çocuk OdasıIşıklandırma
AYAYAPITASARIM

VİLLA-2

AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

Evde bulunan çocuk odasında ise tam bir prenses teması hakim. Canlı renklerin pembe tonları ile birlikte kullanıldığı bu oda prenses temasını seven her çocuk için rüya gibi olabilir. Kullanışlı depolama alanları ve rahat bir yatak da oda da göze çarpan özelliklerden oluyor.  

Mutfak aydınlatmaları için şaşırtıcı dekorasyon önerileri
Bu yerli ev projesini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler