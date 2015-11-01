Yüksek tezgahlar için en güzel bar tipi sandalye modelleri

Mutfaklarda son yıllarda oldukça yaygınlaşmış bir trend var: Mutfak barları, ya da diğer adıyla kahvaltı tezgahları. Bazı mutfaklarda ada ünite şeklinde görülen, bazılarında ise mutfak tezgahının bir uzantısı şeklinde boy gösteren bu yüksek masalar, klasik mutfak masalarının yerini aldı. Az bir alan kaplamaları, mutfakla bütünleşmiş şekildeki şık görüntüleri ile birçok insan, mutfaklarında kahvaltı tezgahı (ya da mutfak barı) denen bu tür yüksek masaları tercih ediyor.

Mutfak firmalarının hepsinin masa olarak kullanılan bu tezgahlara sahip tasarımları mevcut. Country (kırsal) tarzdan modern tarzda mutfaklara kadar, hoşunuza giden her tür mutfak modelinde benzer tezgahlar bulabilirsiniz.

Mutfakta kullanılan bu yüksek masalara kahvaltı barı isminin verilmesinin sebeplerinden biri, hafta içi çoğumuz için geçerli olduğu şekilde, sofra işini abartıp uzatmadan hızlıca yemek yeyip karnımızı doyurabileceğimiz bir masa türü olması.

Mutfak barlarının hayatımıza girmesiyle beraber, eskiden normalde ev ortamında pek de sık görmediğimiz bir mobilya türü de evlerimizde yerini aldı: Bar sandalyeleri ve tabureleri. Normal bir sandalyenin oturma yerinin yüksekliği kırk beş santimetre iken, bar tezgahına ergonomik bir şekilde uyum sağlaması adına, bar sandalyelerinin oturma yükseklikleri altmış beş ile yetmiş beş santimetre arasında olmaktadır. Arada on santimetre fark olmasının nedeni ise, mutfak barlarında tezgaha uygun şekilde, altmış beş santimetre gibi daha alçak modeller tercih edilirken, gerçek barlarda bu yüksekliğin daha fazla olmasıdır.

Böyle bir yükseklikte oturulduğu zaman ayakların konulacağı bir ayaklık gereksinimi duyulur zira ayakların sağlıklı bir biçimde yere basması imkansızdır. Bu nedenle bar sandalye ve taburelerinde ayakların yerleştirileceği bir de ayak yeri bulunur. Bazı bar işletmelerinde bu ayak yeri sandalyenin üzerinde değil, barın alt kısmında metal bir boru olarak da görülebilir, ancak evde kullanılan modellerde bu şekilde olmaz.

Bu sayfamızda, homify'dan birçok bar sandalyesi örneklerini derledik. Farklı tarzlara sahip mutfaklardan örnekler seçerek, farklı mutfak ve sandalye kombinasyonlarını gösterdik. Çoğunlukla, iç mimar ve dekoratörlerin yaptığı mutfak çalışmalarından olan örneklerimiz, mutfağına bar sandalyesi almak isteyen siz okuyucularımız için de ilham verici olacaktır.