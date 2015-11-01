Yüksek tezgahlar için en güzel bar tipi sandalye modelleri

Mutfaklarda son yıllarda oldukça yaygınlaşmış bir trend var: Mutfak barları, ya da diğer adıyla kahvaltı tezgahları. Bazı mutfaklarda ada ünite şeklinde görülen, bazılarında ise mutfak tezgahının bir uzantısı şeklinde boy gösteren bu yüksek masalar, klasik mutfak masalarının yerini aldı. Az bir alan kaplamaları, mutfakla bütünleşmiş şekildeki şık görüntüleri ile birçok insan, mutfaklarında kahvaltı tezgahı (ya da mutfak barı) denen bu tür yüksek masaları tercih ediyor.
Mutfak firmalarının hepsinin masa olarak kullanılan bu tezgahlara sahip tasarımları mevcut. Country (kırsal) tarzdan modern tarzda mutfaklara kadar, hoşunuza giden her tür mutfak modelinde benzer tezgahlar bulabilirsiniz.
Mutfakta kullanılan bu yüksek masalara kahvaltı barı isminin verilmesinin sebeplerinden biri, hafta içi çoğumuz için geçerli olduğu şekilde, sofra işini abartıp uzatmadan hızlıca yemek yeyip karnımızı doyurabileceğimiz bir masa türü olması.
Mutfak barlarının hayatımıza girmesiyle beraber, eskiden normalde ev ortamında pek de sık görmediğimiz bir mobilya türü de evlerimizde yerini aldı: Bar sandalyeleri ve tabureleri. Normal bir sandalyenin oturma yerinin yüksekliği kırk beş santimetre iken, bar tezgahına ergonomik bir şekilde uyum sağlaması adına, bar sandalyelerinin oturma yükseklikleri altmış beş ile yetmiş beş santimetre arasında olmaktadır. Arada on santimetre fark olmasının nedeni ise, mutfak barlarında tezgaha uygun şekilde, altmış beş santimetre gibi daha alçak modeller tercih edilirken, gerçek barlarda bu yüksekliğin daha fazla olmasıdır.
Böyle bir yükseklikte oturulduğu zaman ayakların konulacağı bir ayaklık gereksinimi duyulur zira ayakların sağlıklı bir biçimde yere basması imkansızdır. Bu nedenle bar sandalye ve taburelerinde ayakların yerleştirileceği bir de ayak yeri bulunur. Bazı bar işletmelerinde bu ayak yeri sandalyenin üzerinde değil, barın alt kısmında metal bir boru olarak da görülebilir, ancak evde kullanılan modellerde bu şekilde olmaz.
Bu sayfamızda, homify'dan birçok bar sandalyesi örneklerini derledik. Farklı tarzlara sahip mutfaklardan örnekler seçerek, farklı mutfak ve sandalye kombinasyonlarını gösterdik. Çoğunlukla, iç mimar ve dekoratörlerin yaptığı mutfak çalışmalarından olan örneklerimiz, mutfağına bar sandalyesi almak isteyen siz okuyucularımız için de ilham verici olacaktır.
İlk örneğimiz gerçek bir bardan: Caferağa'da konumlanan bir mekan için Lab:İstanbul tarafından tasarlanan ve imal edilen bu sandalye midcentury modern tarza sahip, retro görünümlü harika bir çalışma. Demir/bakır borunun bir noktadan başlayarak kesintisiz olarak kıvrılması ve başladığı noktaya dönmesiyle oluşturulan bu bar sandalyesinin oturma kısmı ise ahşaptan imal edilmiş. Bar taburesinin sırtına takılan deri çanta ise mekana ait menü ve/veya gazete/dergilerin konulmasına olanak verecek şekilde tasarlanmış.
Amerikan mutfak da denen, açık planlı mutfaklarda bar tezgahları, çoğunlukla mutfak ile oturma odasını birbirinden ayıran bir seperatör görevi görüyor. Yemek masasına erişimin oldukça kolay olduğu açık mutfaklarda, bar kısmı genelde oldukça küçük oluyor. Fotoğrafta görmüş olduğumuz, İngiliz mobilya ve aksesuar firması Iroka tarafından dekore edilen bu konutun mutfağı da aynen bu şekilde. Kahvaltı ya da kısa atıştırmalar için kullanılabilecek bu mutfak barının iki adet sandalyesi bulunmakta. Zeytin yeşili oturma ve sırt yerine sahip olan bu ahşap bar sandalyeleri İskandinav tasarımın şık, zarif ve sağlan görüntüsüne sahip.
Fotoğraftaki örnekte son derece güncel bir bar sandalyesi tasarımı görmekteyiz. Niyazi Özçakar Mimarlık tarafından dekore edilen bu konutun mutfağında Japon tasarımcılar Shin ve Tomoko Azumi tarafından 2000 yılında tasarlanıp imal edilen ünlü bar sandalyesi modeli LEM Piston kullanılmış. Piyasaya çıktığı yıl o yılın en iyi tasarımı ilan edilmiş bu bar sandalyesi FX İç Mimarlık Tasarım Ödülünü almayı başarmış bir çalışma. Ayarlanabilir boyu sayesinde hem yüksek bar sandalyesi olarak hem de normal yükseklikteki bir sandalye olarak kullanılabilen bu tasarım, heykelsi formu ve ergonomik yapısı ile modern çağın klasik tasarımlarından biri haline gelmiş durumda.
Eklektik tarzda en çok kullanılan detaylardan bazıları aslen country (kırsal) dekorasyon tarzına sahip olan parçalardan oluşmakta. Modern çizgiler ile kolayca uyum sağlayabilen country mobilya parçaları, eklektik tarzın yıldızı olmayı işte bu nedenle hak ediyor. Çapraz sırtlı bu sandalye modeli de, modern iç mimari ile sağladığı uyum nedeniyle son derece yaygın olarak kullanılan, şık ve sevimli bir model. İlk versiyonu Safavieh tarafından tasarlanıp imal edilen Eleanor isimli bir sandalye modelinden yola çıkarak tasarlanan çapraz sırtlı bu sandalyelerin benzerlerini birçok markada bulabiliriz. Sırt kısmı standart olan bu sandalyelerin oturma yerleri ise pamuklu döşemeden deriye, kontrplaktan hasıra kadar birçok farklı malzemeden üretilebiliyor.
Country tarzından hoşlanıyorsanız, Country tarzı bir mutfağa sahip olmanın 13 yolu başlıklı yazımız da ilginizi çekebilir.
Voltaj Tasarım'ın Bodrum'da bir konut için gerçekleştirdiği bu mutfak tasarımı açık planlı ve mutfak barı olarak kullanılan tezgah aynı zamanda mutfağın sınırlarını da belirliyor.Keskin çizgilere sahip bu modern mutfağa beyaz renk hakim. Tamamen düz parçalardan oluşan, ne kulp ne desen gibi ayrıntılarla yüzeyi bozmayan lake cilalı bu mutfağa, ince krom ayaklara sahip, şık ve zarif bar sandalyeleri kullanılmış. Siyah ve antrasit renklerinden oluşan, kendinden desenli bir döşemeye sahip olan bu konforlu bar sandalyeleri modern çizgileri ile mutfakla uyum içerisinde.
İtalyan tasarımcı Stefano Giovannoni’nin bu ikonik sandalyeleri tüm zamanların en popüler bar sandalyelerinden biri. Krom kaplama metal ayak üzerinde yükselen plastik oturma yerine sahip olan bu sandalye modeli 1997 yılına ait oldukça güncel bir tasarım. Ayak koyma yeri ve hafif yüksek sırtı ile son derece ergonomik bir yapıya sahip olan bu sandalye modelinin onlarca farklı rengi mevcut. Fütüristik yapısı sayesinde Star Trek ve Lost in Space gibi uzay temalı dizi ve filmlerde de kullanılmış olan Bombo taburenin bazı modelleri, aynı zamanda yüksek ayarına da sahip. Böylece, bu sandalyeyi yüksek bar sandalyesi ya da alçak normal sandalye şeklinde kullanabilirsiniz. Mono Mimarlık İnşaat tarafından modern ve sade bir dekor içerisinde kullanılan bu tabure modelinin oturmak kısmı üç yüz altmış derece dönebilen bir yapısı var.
Country tarzda da modern dekorasyon tarzlarında da sıklıkla gördüğümüz renk ikililerinin başında doğal ahşap rengi ile opak beyaz rengin birlikteliği geliyor. Çam ağacından meşe birçok ahşabın özellikle açık renkli halleri ile kullanılan beyaz renk mekanda ferah ve huzurlu bir ortam yaratıyor. Bu ikili aynı zamanda Provence (Fransız usulü country -kırsal- tarz) tarzı dekorasyonlarda en sık gördüğümüz renk gruplarının başında geliyor.
İç mimar Meral Akçay tarafından Feng Shui disipliniyle dekore edilen bu konutun mutfağında beyaz ve bordo renkler kullanılmış. Ana hatlarıyla beyaz renkte olan ancak bordo detaylara sahip olan bu mutfağın büfe tarzı bir bar masası mevcut. Duvara dayalı olan bu mutfak barı için son derece şık, kızıla çalan bacaklara sahip gri döşemeli bar sandalyeleri kullanılmış.
İç mimar Meral Akçay, mekanlarda mimari düzenlemeleri Feng Shui prensiplerine göre düzenlediklerini söylüyor ve ekliyor;
Uygulamalar esnasında, mekan içinde yaşayan insanların elementleri, pusula yönlerinin elementleri göz önüne alınarak dekorasyon şeması oluşturulur. Genel pusula yönlerini aktive ederken, kişilerinde bireysel Kua’larına uygun olarak gerekli alanlarda düzenleme yapılır. Olumsuzluklar bastırılarak, eksik pusula yönleri tanımlanarak Feng Shui çözümlemeleri mekana uygulanır.
Mimoza Mimarlık tarafından dekore edilen Antalya Phaselis Konutları'ındaki bu evin mutfağı lake cilalı beyaz üniteler ile döşenmiş. Modern çizgiler sahip bu ünitelerin ada şeklindeki mutfak barı krom bacaklı beyaz bar sandalyeleri ile kombine edilmiş. Tek bacaklı bu modern bar sandalyelerinin boyları arzu edilen yükseklikte ayarlanabiliyor. Daire şeklindeki ayakları ve yine daire şeklindeki ayak koyma yerleri ile bu bar sandalyeleri modern, şık, sağlam.
Polikarbonattan imal edilen ve tamamen transparan (yani şeffaf) bir yapıya sahip olan sandalyeler için son yılların en popüler tasarımı dersek yalan olmaz. 2002 yılında ünlü tasarımcı Philippe Starck'ın Louis Ghost sandalyesi ile başlayan akım günümüzde hızlanarak yaygınlaşıyor. Tamamen şeffaf olmaları nedeniyle neredeyse görünmez olan, bu nedenle de hemen hemen her dekorasyon türüne kolayca uyum sağlayabilen bu transparan sandalyelerin adı Glenda. Malzemesi modern, tasarımı klasik olan Glenda sandalyelerin yine şeffaf olacak şekilde birçok farklı rengi mevcut.