Evde para saklamamanız gereken 7 yer

Bazı değerli eşyalarımızı ve birikmiş paramızı bankada tutmayı tercih etmeyiz. Bunun çeşitli sebepleri olabilir. Anlık bir durumu korumak istediğimizden ya da ertesi gün bir ödeme yapmak zorunda olduğumuzdan gibi sayısız neden sayılabilir bu duruma. Sonuç olarak aslında paradan tasarruf etmek için en doğru yol bankaya yatırmak iken bazen dediğimiz gibi paramızı evimizde saklarız. Buna, acil ihtiyaçlar için ATM aramak yerine evden halletmek istemek gibi çok basit sebepler de dahil edilebilir. Bu yazıda konu edeceğimiz mesele ise şayet evde para saklayacaksanız nereye koymamanız üzere. Evet, yanlış duymadınız. Nereye saklamanız gerektiğini değil nereye saklamamanız gerektiğini konuşacağız. Çünkü hırsızlar evin içinde nereyi arayacaklarını gayet iyi biliyorlar. Zira herkesin güvenli bulduğu bazı ortak yerler. Şimdi sırasıyla hangi yerler olduklarına bir bakalım.