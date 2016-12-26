Evde para saklamamanız gereken 7 yer

Bazı değerli eşyalarımızı ve birikmiş paramızı bankada tutmayı tercih etmeyiz. Bunun çeşitli sebepleri olabilir. Anlık bir durumu korumak istediğimizden ya da ertesi gün bir ödeme yapmak zorunda olduğumuzdan gibi sayısız neden sayılabilir bu duruma. Sonuç olarak aslında paradan tasarruf etmek için en doğru yol bankaya yatırmak iken bazen dediğimiz gibi paramızı evimizde saklarız. Buna, acil ihtiyaçlar için ATM aramak yerine evden halletmek istemek gibi çok basit sebepler de dahil edilebilir. Bu yazıda konu edeceğimiz mesele ise şayet evde para saklayacaksanız nereye koymamanız üzere. Evet, yanlış duymadınız. Nereye saklamanız gerektiğini değil nereye saklamamanız gerektiğini konuşacağız. Çünkü hırsızlar evin içinde nereyi arayacaklarını gayet iyi biliyorlar. Zira herkesin güvenli bulduğu bazı ortak yerler. Şimdi sırasıyla hangi yerler olduklarına bir bakalım.
Parayı yatağın altında tutmak oldukça yaygındır. Bu sebeple hırsızlar evinize girdiğinde ilk bakacakları yerlerden biri yatak altı olacaktır. Üstelik hızlı ve kolay bir işlemdir eğilip yatağın altına bakmak. Bu nedenle yatak altına mücevher, belge, para veya diğer değerli eşyalarınızı saklamayın. Ayrıca o yatağın üzerinde sizin ya da ailenizden birilerinin uyuduğunu hesaba katarsanız tehlikeli sonuçları da olabilir. Kısacası yatak altı yanlış seçim.
Hırsızların yatak altı dışında en kolay bakacakları ikinci şey kesinlikle cüzdanlar ve çantalardır. Zira adı üstünde para cüzdanda saklanır. Bu yüzden tüm paranızı asla cüzdanda tutmayın. Sadece ihtiyacınızı görecek kadar bir miktar bulundurun. Cüzdan dışında evrak çantaları ve saklama kutuları da hırsızların ilk akla gelen şeylerden biri olacak. Para ile birlikte önemli belgelerinizi de el çantasına koymayın.
Değerli eşyaların muhafaza edildiği yerler genellikle dolap ve çekmecelerdir. Ancak sadece gardırop olarak düşünmeyin. Örneğin kozmetik ve parfüm gibi malzemelerinizi yerleştirdiğiniz lüks bir makyaj masası da kurcalanabilir. Makyaj masası dışında komodin gibi eşyalar da riskli bölgeler.
Bahçeye para ya da pahalı mücevher gömmek kulağa abartılı gelebilir. Ancak lüks konutlarda yaşayıp büyük bir bahçeye sahip olanların saklayacak şeyi çoktur. Çünkü hırsızların hedefindedirler. Bu sebeple kimsenin aklına gelmez diye düşünüp sakın bahçeye gömmeyin. Öncelikle bu sırrınız bir şekilde kulaktan kulağa yayılabilir. Ayrıca yağmurlu havalarda kötü bir sürprizle karşılaşabilirsiniz. Hatta bahçede köpek besliyorsanız olacakları tahmin etmek pek zor değil.
Muhtemelen çamaşır sepetlerinin hırsızlar tarafından araştırılmayacağını düşünebilirsiniz. Ancak gerçek şu ki zamanınız varsa her şeyi arayabilirsiniz. Hatta çamaşır odasını da. Yani burası da iyi bir seçim değil. Ayrıca dikkatsizlik sonucu küçük kazalara sebebiyet verebilirsiniz. Kısacası hırsız girmese dahi güvenli değil.
Günümüzde büyük kitaplıklar sadece çalışma odasının değil, oturma odasının da baş köşesine yerleştirilebiliyor. Sebebi sadece kitaplık olarak kalmayıp çok amaçlı kullanılabilmesi. Öyle ki bazı kitaplıkların içine plazma dahi yerleştirilebiliyor. Kısacası salonun önemli ve de büyük bir parçası olan kitaplıklar para saklama amaçlı kullanılabilir. Özellikle bazı kitaplıkların kapaklı bölmeleri kasa koymak için ideal büyüklüktedir. Ancak kitaplıkların oturma odasında olduğunu düşünürsek hayli riskli bir tercih olacaktır.
Hollywood filmlerinde sıkça rastladığımız şeylerden biri antika tablo arkasına para yahut kasa anahtarı saklamaktır. Bir film klişesi gibi düşünülse de hırsızlar tarafından kolaylıkla keşfedilebilir. Ne de olsa hepimiz aynı filmleri izleyerek büyüdük. Ayrıca günümüzde arka kısmı kasalı saatler epey revaçta. Yani saatler de riskli eşyalardan biri oluyor.
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