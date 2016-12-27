Büyüleyici ve dekoratif 22 şahane banyo

Modern, rustik ve minimalist gibi farklı stillerdeki 22 banyonun dekoratif özelliklere sırayla göz atacağız.
İlk banyo örneğinde hem duşun bulunduğu duvarın bir kısmına hem de lavabonun bulunduğu duvara farklı desenli seramikler yerleştirilmiş.
Sırada ince, uzun bir banyo örneği var. Duvarları tamamen beyaz olan banyo minimalist dizaynıyla göz dolduruyor. Ahşap zemin ile lavabo tezgahıyla uyumlu.
Desenli seramikler mutfaklarla birlikte banyolarda da sıkça kullanılır. Eğer resimdeki gibi desenli bir model seçilecekse tüm banyo yerine tek duvara uygulanması daha estetik durur.
Bir başka ince ve uzun banyo örneğinde bu defa duvarlara koyu renkli kaplama uygulanmış.
Arkadan aydınlatmalı aynalar banyo dışında salon ve diğer odalar için oldukça kullanışlı. Mavi duvar rengiyle de uyumlu.
Bu örnekte estetik için duvar renkleri ve seramik yerine sadelikten yararlanılmış. Duvar rafları depolama için pratik bir çözüm. Rafın altındaki bank ise yaratıcı bir fikir.
Sırada basit ve aynı zamanda özgün bir banyo tasarımı var. Göz alıcı beyazlıktaki banyoda L biçimindeki ahşap ünite doğallığıyla ilginç bir tezatlık oluşturmuş. Yeşil bitkiler de ahşabı tamamlıyor.
Yine duvarın bir kısmına seramik uygulanması örneği. Bu defa desenli değil, beyaz seramik. Duvar renginin koyu olması sebebiyle beyaz doğru bir tercih. Altıgen formuna sahip seramikler çağdaş bir hava katmış banyoya.
Göz alıcı beyazlıkta banyolarla birlikte daha karanlık banyo modelleri de mevcut. Bu resimde şık bir örneğini görüyoruz.
Tavan arasında yer alan banyo konum itibariyle eğilimli bir çatıya sahip. Bu nedenle penceresi de tavanda yer alıyor.
Seramik ve fayanslar dışında banyo duvarları için başka dekoratif seçenek de var. örneğin taş kaplama duvarlar kendine özgü dokusuyla her zaman iyi bir tercih.
Kimi banyolarda pencere yerine dışarı bakan kapı bulunabilir. Bu örnekte kemerli kapı perde ile kaplanmış.
Fotoğraftaki banyo küçük olmakla birlikte koyu yeşil renkli fayanslarıyla ilgi çekici hale gelmiş. Küçük banyoları hareketlendirmek için renkli fayanslar iyi bir yöntem.
Eğimli ahşap çatısı, eskitme ahşaptan lavabo tezgahı ve heykellerden merdivenlere dek ilginç objeleriyle banyodan çok bir sahneyi andıran sofistike bir örnek.
Ahşaptan kusursuz beyazlığa geçelim. Büyük şeffaf duşu ve pencere önüne denk gelen küvetiyle hem konforlu hem elegan bir banyo modeli.
Yüksek tavanı ve kütükten yapılma çatısıyla etkileyici görünümlü banyo epey geniş bir alana sahip.
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Küçük ve dekoratif
Sırada küçük bir banyo var. Her ne kadar kısıtlı bir alana sahip de olsa dekorasyonuna özen gösterilmiş. Üçgen şekilli lavabo tezgahı ilgi çekici.
Ağaçlı bahçeye bakan devasa camların önüne konulmuş şeffaf duşakabin mahremiyet arayanlar için pek ideal değil. Ancak bahçe güvenliğinden eminseniz sorun teşkil etmez.
Banyo içerisinden birden fazla lavabo bulunması şaşırtıcı değil. Fakat yan yana konulan lavaboların farklı modellerden oluşması yaratıcı.
Resimdeki küçük banyonun aynası öyle büyük ki banyo da olduğundan daha büyük duruyor.
Taş ve ahşap gibi malzemeler dışında mermer de dayanıklı olması sebebiyle banyolarda tercih edilebilir. Bu örnekte mermer lavaboda kullanılmış.
Yuvarlak aynanın yansımasından gördüğünüz üzere banyoda dekoratif amaçlı resimler kullanılmış.
Daha fazla banyo örneği için ’Derli toplu bir banyo için 9 fikir ve örnek’ başlığına bakabilirsiniz.