현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Büyüleyici ve dekoratif 22 şahane banyo

nihal e. nihal e.
Bagno Casa Mazzara, Alfonso D'errico Architetto Alfonso D'errico Architetto Modern Banyo
Loading admin actions …

Modern, rustik ve minimalist gibi farklı stillerdeki 22 banyonun dekoratif özelliklere sırayla göz atacağız.

​1- Farklı desenli seramikler

Casa Salina , Viviana Pitrolo architetto Viviana Pitrolo architetto Kırsal Banyo
Viviana Pitrolo architetto

Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto

İlk banyo örneğinde hem duşun bulunduğu duvarın bir kısmına hem de lavabonun bulunduğu duvara farklı desenli seramikler yerleştirilmiş.

​2- Ahşap zemin

Casa - Studio, ARCHILAB architettura e design ARCHILAB architettura e design Modern Banyo
ARCHILAB architettura e design

ARCHILAB architettura e design
ARCHILAB architettura e design
ARCHILAB architettura e design

Sırada ince, uzun bir banyo örneği var. Duvarları tamamen beyaz olan banyo minimalist dizaynıyla göz dolduruyor. Ahşap zemin ile lavabo tezgahıyla uyumlu.

​3- Tek duvara seramik kaplama

A casa di Giulia, Plastudio Plastudio Eklektik Banyo
Plastudio

Plastudio
Plastudio
Plastudio

Desenli seramikler mutfaklarla birlikte banyolarda da sıkça kullanılır. Eğer resimdeki gibi desenli bir model seçilecekse tüm banyo yerine tek duvara uygulanması daha estetik durur.

​4- Güçlü kontrast

Casa Vitelli, Ossigeno Architettura Ossigeno Architettura Akdeniz Banyo
Ossigeno Architettura

Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura

Bir başka ince ve uzun banyo örneğinde bu defa duvarlara koyu renkli kaplama uygulanmış.

​5- Arkadan aydınlatmalı ayna

VILLA A GUARENE, architetto roberta castelli architetto roberta castelli Modern Banyo
architetto roberta castelli

architetto roberta castelli
architetto roberta castelli
architetto roberta castelli

Arkadan aydınlatmalı aynalar banyo dışında salon ve diğer odalar için oldukça kullanışlı. Mavi duvar rengiyle de uyumlu.

​6- Duvar rafları

Bagno Casa Mazzara, Alfonso D'errico Architetto Alfonso D'errico Architetto Modern Banyo
Alfonso D&#39;errico Architetto

Alfonso D'errico Architetto
Alfonso D&#39;errico Architetto
Alfonso D'errico Architetto

Bu örnekte estetik için duvar renkleri ve seramik yerine sadelikten yararlanılmış. Duvar rafları depolama için pratik bir çözüm. Rafın altındaki bank ise yaratıcı bir fikir.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

​7- Banyoda yeşillik

Interior DM, Didonè Comacchio Architects Didonè Comacchio Architects Minimalist Banyo
Didonè Comacchio Architects

Didonè Comacchio Architects
Didonè Comacchio Architects
Didonè Comacchio Architects

Sırada basit ve aynı zamanda özgün bir banyo tasarımı var. Göz alıcı beyazlıktaki banyoda L biçimindeki ahşap ünite doğallığıyla ilginç bir tezatlık oluşturmuş. Yeşil bitkiler de ahşabı tamamlıyor.

8- Geometrik seramik

casa vintage, Laura Canonico Architetto Laura Canonico Architetto Modern Banyo
Laura Canonico Architetto

Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto

Yine duvarın bir kısmına seramik uygulanması örneği. Bu defa desenli değil, beyaz seramik. Duvar renginin koyu olması sebebiyle beyaz doğru bir tercih. Altıgen formuna sahip seramikler çağdaş bir hava katmış banyoya.

​9- Karanlık banyo

Recupero Sottotetto - Duplex 2, enzoferrara architetti enzoferrara architetti Modern Banyo
enzoferrara architetti

enzoferrara architetti
enzoferrara architetti
enzoferrara architetti

Göz alıcı beyazlıkta banyolarla birlikte daha karanlık banyo modelleri de mevcut. Bu resimde şık bir örneğini görüyoruz.

​10- Tavanda pencere

Interior design - White Loft - Treviso Italy, IMAGO DESIGN IMAGO DESIGN Minimalist Banyo
IMAGO DESIGN

IMAGO DESIGN
IMAGO DESIGN
IMAGO DESIGN

Tavan arasında yer alan banyo konum itibariyle eğilimli bir çatıya sahip. Bu nedenle penceresi de tavanda yer alıyor.

​11- Taş kaplama

APPARTAMENTO A PALERMO - 2013, Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione Modern Banyo
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione

Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione

Seramik ve fayanslar dışında banyo duvarları için başka dekoratif seçenek de var. örneğin taş kaplama duvarlar kendine özgü dokusuyla her zaman iyi bir tercih.

​12- Kemerli kapı

una casa di campagna, archbcstudio archbcstudio Klasik Banyo
archbcstudio

archbcstudio
archbcstudio
archbcstudio

Kimi banyolarda pencere yerine dışarı bakan kapı bulunabilir. Bu örnekte kemerli kapı perde ile kaplanmış.

​13- Baskın renk

Casa Amalasunta, Ossigeno Architettura Ossigeno Architettura Akdeniz Banyo
Ossigeno Architettura

Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura

Fotoğraftaki banyo küçük olmakla birlikte koyu yeşil renkli fayanslarıyla ilgi çekici hale gelmiş. Küçük banyoları hareketlendirmek için renkli fayanslar iyi bir yöntem.

​14- Rustik banyo

Rustico con charme, Fabio Carria Fabio Carria Rustik Banyo
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

Eğimli ahşap çatısı, eskitme ahşaptan lavabo tezgahı ve heykellerden merdivenlere dek ilginç objeleriyle banyodan çok bir sahneyi andıran sofistike bir örnek.

​15- Minimalist banyo

TARIMA DE ROBLE STORM - MADRID, Tarimas de Autor Tarimas de Autor Modern Banyo
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Ahşaptan kusursuz beyazlığa geçelim. Büyük şeffaf duşu ve pencere önüne denk gelen küvetiyle hem konforlu hem elegan bir banyo modeli.

​16- Ahşap banyo

TRADIZIONE, PERSONALITA', ECLETTISMO, STUDIO CERON & CERON STUDIO CERON & CERON Modern Banyo
STUDIO CERON &amp; CERON

STUDIO CERON & CERON
STUDIO CERON &amp; CERON
STUDIO CERON & CERON

Yüksek tavanı ve kütükten yapılma çatısıyla etkileyici görünümlü banyo epey geniş bir alana sahip.

Attico quartiere ostiense, zona gazometro - Roma, Formaementis Formaementis Minimalist Banyo
Formaementis

Formaementis
Formaementis
Formaementis

17-

Küçük ve dekoratif

Sırada küçük bir banyo var. Her ne kadar kısıtlı bir alana sahip de olsa dekorasyonuna özen gösterilmiş. Üçgen şekilli lavabo tezgahı ilgi çekici.

​18- Bahçe manzaralı

Una residenza privata nel campanile dell'antica cattedrale di Santa Colomba., Cumo Mori Roversi Architetti Cumo Mori Roversi Architetti Modern Banyo
Cumo Mori Roversi Architetti

Cumo Mori Roversi Architetti
Cumo Mori Roversi Architetti
Cumo Mori Roversi Architetti

Ağaçlı bahçeye bakan devasa camların önüne konulmuş şeffaf duşakabin mahremiyet arayanlar için pek ideal değil. Ancak bahçe güvenliğinden eminseniz sorun teşkil etmez.

​19- İki farklı lavabo

Bagno Zona Note Casa Mazzara due, Alfonso D'errico Architetto Alfonso D'errico Architetto Modern Banyo
Alfonso D&#39;errico Architetto

Alfonso D'errico Architetto
Alfonso D&#39;errico Architetto
Alfonso D'errico Architetto

Banyo içerisinden birden fazla lavabo bulunması şaşırtıcı değil. Fakat yan yana konulan lavaboların farklı modellerden oluşması yaratıcı.

​20- Devasa ayna

Trastevere House, Arabella Rocca Architettura e Design Arabella Rocca Architettura e Design Minimalist Banyo
Arabella Rocca Architettura e Design

Arabella Rocca Architettura e Design
Arabella Rocca Architettura e Design
Arabella Rocca Architettura e Design

Resimdeki küçük banyonun aynası öyle büyük ki banyo da olduğundan daha büyük duruyor.

​21- Mermerden lavabo

Open space in collina, QUADRASTUDIO QUADRASTUDIO Modern Banyo
QUADRASTUDIO

QUADRASTUDIO
QUADRASTUDIO
QUADRASTUDIO

Taş ve ahşap gibi malzemeler dışında mermer de dayanıklı olması sebebiyle banyolarda tercih edilebilir. Bu örnekte mermer lavaboda kullanılmış.

​22- Banyoda resimler

BALDUINA, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS Modern Banyo
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

Yuvarlak aynanın yansımasından gördüğünüz üzere banyoda dekoratif amaçlı resimler kullanılmış.

Daha fazla banyo örneği için ’Derli toplu bir banyo için 9 fikir ve örnek’ başlığına bakabilirsiniz.

Evinizi güzelleştirmek için 26 Kendin Yap fikri
Bu farklı banyolar arasında siz en çok hangisini sevdiniz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler