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Proje fiyatları ile birlikte 19 muhteşem ev modeli

Homify Homify
Prefabricated House, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Minimalist Evler
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Çok katlı binalarda yaşamak yerine bahçesi olan ve size özel olarak dizayn edilmiş müstakil bir evde yaşamak her açıdan size avantaj sağlayacaktır. Maliyet avantajının yanı sıra yaşam konforunuzun ve yaşam standartlarınızın daha üst seviye de olacağı müstakil ev modelleri aynı zamanda bahçe keyfi yaşama imkanı da sağlamaktadır. Günümüzde şehirlerin ve yaşam alanlarının daha fazla betona boğulduğunu düşünürsek müstakil ve bahçeli bir eve sahip olmak daha doğal bir yaşam anlamına gelmektedir. Müstakil ev sahibi olmak için inşaatı tamamlanmış bir ev satın alabileceğiniz gibi projesini kendinizin tamamlayacağı bir evi de hayata geçirebilirsiniz. Yaşam tarzınıza ve ihtiyaçlarınıza yönelik olarak tasarlayacağınız model ev sahibi olabilir veya tasarımları yapılmış ve projeleri hazırlanmış modern ev modelleri de tercih edebilirsiniz. Ahşap, betonarme ev modelleri tercih edebilir veya cam ev modelleri tercih ederek modern bir eve sahip olabilirsiniz.

Ülkemizde yaygın konut tipi apartman daireleri olduğundan basit yapılı ve ekonomik müstakil evler bulmak pek kolay olmuyor. Bahçeli, çatılı, amerikan ya da iskandinav tipi müstakil evler de genelde çok yüksek fiyatlara alıcı bulan lüks villalar oluyor. Oysa diğer birçok ülkede rüya gibi müstakil evleri ortalama fiyatlara bulmak mümkün. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere farklı ülkelerden 20 farklı ev tipini proje teslim fiyatları ile birlikte sunacağız. Ülkemizdeki evlerle bir fiyat kıyaslaması yapmak isterseniz ya da başka bir ülkede ev satın alma hayalleriniz varsa bu yazıdaki evleri ve fiyatlarını mutlaka inceleyin. 

Bahçeli müstakil evlere ülkemizden de örnekle görmek isterseniz “Türkiye’de olduğuna şaşıracağınız 7 ev” başlıklı yazımızda birbirinden güzel ev modelleri bulabilirsiniz.

Muhteşem kır evi Türkiye'den

ersin usta ersin usta prefabrik Modern Evler Ahşap Kırmızı prefabrik ev
ersin usta prefabrik

ersin usta

ersin usta prefabrik
ersin usta prefabrik
ersin usta prefabrik

Kır evi konsepti veya köy evi modeli tercih edenler için bu eşsiz ev modeli hem maliyet avantajına sahip hem de oldukça kısa süre de inşa edilebiliyor. Küçük bir bahçe ile birlikte hayatınızın geri kalanını mutlu bir şekilde geçirebilirsiniz.

Yalın ve modern bir betonarme ev

Dr. Mustafa Ödemiş Villası, Hiba iç mimarik Hiba iç mimarik Modern Evler
Hiba iç mimarik

Dr. Mustafa Ödemiş Villası

Hiba iç mimarik
Hiba iç mimarik
Hiba iç mimarik

Betonarme bir eve sahip olmak istiyorsanız yalınlığı ile göz kamaştıran bu evi tercih edebilirsiniz. Görsel açıdan göze hitap eden ve şık bir dış cepheye sahip olan bu evi tercih edebilir ve geniş bir yaşam alanına sahip olabilirsiniz

Polonya'da bulunan bu modern aile evlerine bayılacaksınız!

PROJEKT DOMU LOTE G2 - przytulna harmonia w nowoczesnym wydaniu , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Modern Evler
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Küçük göründüğüne bakmayın, bu sevimli evin tam üç yatak odası, iki banyosu, iki de garajı bulunuyor. Mimarlar tarafından özel olarak tasarlanmış olan bu ev modern bir mutfak ve geniş bir oturma odasına sahip. Bu aile evinin fiyatı ise 240,000 TL civarında. Polonya da yaygın olan bu ev tipinin farklı örneklerini aşağıda bulabilirsiniz.  

Minimalist tasarımlar

DOM W CENIE MIESZKANIA - Flo II , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Modern Evler
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Üç yatak odalı, çift banyolu ve 27 metrekarelik oturma odasına sahip olan bu evin fiyatı da 200,000 TL. Geniş ve bakımlı bir bahçeye ve şık bir verandaya da sahip olan evin iç mekanlarını mutlaka görmelisiniz. Firma sayfasından odaların fotoğraflarına ulaşmanız mümkün. 

Modern ve sade mimari

PROJEKT DOMU LILA ECONOMIC , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Modern Evler
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Diğerlerinden daha küçük görünmesine rağmen bu ev de üç yatak odasına ve fazladan şık bir çalışma odasına sahip. Çatı pencereleri sayesinde ferahlayan çatı katını tasarımcılar muhteşem bir şekilde değerlendirmişler. Elbette evin güzel bir bahçesi ve bir garajı da var. Proje teslim fiyatı ise 150,000 TL.

Mat renkler ve şık dış cephe

PROJEKT DOMU KORNEL VI (z wiatą) ENERGO , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Modern Evler
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Polonya mimarisinde sık kullanılan Alüminyum-Titanyum kaplama çatılar evleri kış şartlarına çok daha dayanıklı hale getiriyor. Bu evin de çatısında aynı kaplama kullanılmış. Diğerlerine göre daha geniş bir terasa sahip olan bu evin fiyatı ise 160,000 TL civarında. Oda sayısı ise aynı.  

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Polonya'dan bu kez geleneksel bir mimari.

RETRO LINE, ITA Poland s.c. ITA Poland s.c. Rustik Evler Tuğla
ITA Poland s.c.

ITA Poland s.c.
ITA Poland s.c.
ITA Poland s.c.

Şehrin biraz daha dışında bulunan tuğla ve taş yapılar Polonya'da oldukça popüler. Sağlamlığı ve dayanıklığı tartışmasız olan bu tip evlerin fiyatı ise 200,000 TL ile 250,000 TL arasında değişiyor. İki veya üç katlı, geniş odalara ve büyük bir bahçeye sahip olan bu tip evleri ülkemizde çok daha yüksek fiyatlara bulabilirsiniz. Ancak bir mimar veya inşaat şirketinden danışmanlık alarak, farklı yapı sistemleri sayesinde, daha ekonomik fiyatlara yaptırmanız mümkün.  

Meksika'da bulunan sade ve şık bir ev.

Valle 239, SANTIAGO PARDO ARQUITECTO SANTIAGO PARDO ARQUITECTO Modern Evler
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

150 metrekarelik bu ufak evin arka bahçesinde bir yüzme havuzu bile var. Üç yatak odalı ve çift banyolu evin iç mekanları ferah ve dekorasyonu oldukça modern. Fiyatı ise 250,000 TL ile 300,000 TL civarında.

Brütal dizaynı modern özellikleri ile birleştiren bu ev İspanya'da.

57ALI Reforma y ampliación de casa entre medianeras al Centro de Terrassa, Vallribera Arquitectes Vallribera Arquitectes Minimalist Evler
Vallribera Arquitectes

Vallribera Arquitectes
Vallribera Arquitectes
Vallribera Arquitectes

İspanya'da bulunan bu ev bir yenileme projesinin ürünü. Eski hali tam bir harabe olan ve atıl durumda bekleyen binanın projesini alan mimar ekip işi 100,000 TL gibi bir fiyata tamamlamış. Evin son hali ise tam bir tasarım harikası. İç mekanlarını mutlaka görmelisiniz.

İspanya'dan bir başka tasarım.

Modelo Chipiona, Casas inHAUS Casas inHAUS Modern Evler
Casas inHAUS

Casas inHAUS
Casas inHAUS
Casas inHAUS

75 metrekarelik bu evin sağlam çelik konstrüksiyonu ve harikulade dekorasyonu 400,000 TL değerinde. Üç kişilik bir aileyi rahatlıkla barındırabilecek bu küçük evin en büyük özelliği sürdürülebilir, ekolojik bir tasarım olması. 

Küçük ev konseptinin en güzel örneği, İspanya'dan.

Estudios de cubiertas inclinadas 5, ecospace españa ecospace españa Modern Evler Ahşap Ahşap rengi
ecospace españa

ecospace españa
ecospace españa
ecospace españa

Tek kişilik, ekolojik, sürdürülebilir ve stüdyo ev konseptinin muhteşem bir üyesi olan bu ev İspanya'da bulunuyor. Fiyatı hakkında güncel bir bilgi bulamasak da firma ile iletişime geçerek bu evi ne kadara yaptırabileceğinizi öğrenebilirsiniz. 

Ukrayna'da bulunan, uluslararası stile sahip bir yapı.

Prefabricated House, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Minimalist Evler
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Modern tasarımın en güzel örneklerinden biri olabilecek bu yapının prefabrike bir ev olduğunu söylesek inanır mıydınız? Çelik konstrüksiyon yapıya sahip ve modüler tasarım ürünü olan bu evin fiyatı ise seçeceğiniz spesifikasyonlara göre 70,000 TL ile 240,000 TL arasında değişebiliyor. 

Bu muhteşem tasarımlar İngiltere'den.

Home Build homify
homify

Home Build

homify
homify
homify

Küçük görünse de bu ev tam dört yatak odasına sahip. Sevimli çatı katı, çift banyosu ve kullanışlı verandası ile böyle bir eve sahip olmayı kim istemez ki? Fiyatı ise 120,000 TL

Yeşil ile uyumlu ve sade bir ev

Down Sizing homify
homify

Down Sizing

homify
homify
homify

Diğerinin aksine tek katlı olan bu ev daha geniş bir oturuma sahip ayrıca daha kullanışlı bir verandası da var. Fiyatı ise tek katlı olduğu için diğer örnekten daha uygun, 100,000 TL.

İskandinav stili ile modern bir İngiliz evi.

A Timber-Clad House Design on the Isle of Wight: The Sett, Dow Jones Architects Dow Jones Architects Minimalist Evler
Dow Jones Architects

A Timber-Clad House Design on the Isle of Wight: The Sett

Dow Jones Architects
Dow Jones Architects
Dow Jones Architects

Göz alıcı bir tasarıma sahip olan bu evin son derece sağlam bir izolasyonu ve merkezi ısıtma sistemi var. Geniş odalara ve kullanışlı mutfak ve banyoya sahip olan evin değeri 290,000 TL civarında. Elbette fiyatlar evin bulunduğu toprağın fiyatına göre, bulunduğu ülkenin vergi politikasına göre şekilleniyor, aynı evi aynı firmaya Türkiye'de yaptırmak isteseniz size çok daha farklı bir fiyat çıkarabilirler.

Rusya'da bulunan modern bir çiftlik evi.

Реконструкция Дачного дома в Пушкино, МО., baboshin.com baboshin.com Minimalist Evler
baboshin.com

Реконструкция Дачного дома в Пушкино, МО.

baboshin.com
baboshin.com
baboshin.com

Bu büyüleyici çiftlik evi de bir yenileme projesi ürünü. Evin eski hali tam bir hayalet ev. Projeyi alan ekip yenileme sırasında epey yorulmuş olmalı ama projeyi 15,000 TL gibi bir fiyata tamamlamayı başarmışlar. Eğer sizin de kırsalda eski ve atıl durumda bir köy eviniz varsa hiç düşünmeden bir yenileme projesine atılabilirsiniz. Bunun için Homify uzmanlarına danışabilir, bahçeli bir eve sahip olmak veya bahçenizin yeniden düzenlenmesini sağlarken fikir alabilmek için '' Nefesinizi kesecek 44 bahçeli ev modeli '' yazımızı inceleyebilirsiniz.

Japonya'dan sıra dışı ve akıl alan tasarımlar.

​River side house / House in Horinouchi, 水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier 水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier Modern Evler
水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier

​River side house / House in Horinouchi

水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier
水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier
水石浩太建築設計室／ MIZUISHI Architect Atelier

Çok küçük bir arsanız var ve oraya bir ev sığdırmanın mümkün olmadığını mı düşünüyorsunuz? O halde Japonya'da bulunan bu eve bir göz atın. Ufak ama her ihtiyacı karşılayabilen bu yaşam alanı tam 75,000 TL 'ye mal olmuş. Yeni nesil yapı sistemleri ve yaratıcı inşaat çözümleri ile her bir metrekareyi değerlendirmek mümkün.  

Klasik Japon mimarisi

NaK-house, 門一級建築士事務所 門一級建築士事務所 Modern Evler Demirli Beton Beyaz
門一級建築士事務所

門一級建築士事務所
門一級建築士事務所
門一級建築士事務所

Japonya'da bulunan bu prefabrike ev oldukça geniş bir yapıya sahip. Her yönüyle eksiksiz olan bu yapı 260,000 TL civarında. Bahçesini ise dilediğiniz gibi bitkilendirebilirsiniz. 

Küçük ve fonksiyonel bir ev

Re:Toyosaki, coil松村一輝建設計事務所 coil松村一輝建設計事務所 Eklektik Evler
coil松村一輝建設計事務所

coil松村一輝建設計事務所
coil松村一輝建設計事務所
coil松村一輝建設計事務所

İki bina arasına sıkışıp kalmış bu ev de bir yenileme projesi ürünü. Oldukça uygun bir fiyatla yenilenen ev adeta yoktan var edilmiş. Ufacık bir toprağa, yıkık dökük bir eve bile sahip olsanız yenileme projelerinden ilham alarak harikalar yaratabilirsiniz. 

Kolombiya'da bulunan bu ev yaz için ideal.

Casa Minimalista, ARQUITECTOnico ARQUITECTOnico Minimalist Evler Beyaz
ARQUITECTOnico

ARQUITECTOnico
ARQUITECTOnico
ARQUITECTOnico

Modern ve lüks bir yaşam sunan bu harika evin geniş bir yüzme havuzu bile var. Özellikle sıcak iklimler için ideal olan bu yapıyı yazlık ev olarak da düşünebilirsiniz. Kolombiya'da böyle bir eve sahip olmak için 175,000 TL ödemeniz yeterli.  

Modern, sade ve şık.

Projekty, biuro40 biuro40 Modern Evler
biuro40

Projekty

biuro40
biuro40
biuro40

Sağlam bir çatı, güçlü bir izolasyon, kullanışlı ve ferah iç mekanlar, modern dekorasyon, şık bir veranda, bakımlı bir bahçe ve fiyatı ise sadece 150,000 TL. Keşke Polonya'da yaşasaydım diyebilirsiniz.

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