Proje fiyatları ile birlikte 19 muhteşem ev modeli

Çok katlı binalarda yaşamak yerine bahçesi olan ve size özel olarak dizayn edilmiş müstakil bir evde yaşamak her açıdan size avantaj sağlayacaktır. Maliyet avantajının yanı sıra yaşam konforunuzun ve yaşam standartlarınızın daha üst seviye de olacağı müstakil ev modelleri aynı zamanda bahçe keyfi yaşama imkanı da sağlamaktadır. Günümüzde şehirlerin ve yaşam alanlarının daha fazla betona boğulduğunu düşünürsek müstakil ve bahçeli bir eve sahip olmak daha doğal bir yaşam anlamına gelmektedir. Müstakil ev sahibi olmak için inşaatı tamamlanmış bir ev satın alabileceğiniz gibi projesini kendinizin tamamlayacağı bir evi de hayata geçirebilirsiniz. Yaşam tarzınıza ve ihtiyaçlarınıza yönelik olarak tasarlayacağınız model ev sahibi olabilir veya tasarımları yapılmış ve projeleri hazırlanmış modern ev modelleri de tercih edebilirsiniz. Ahşap, betonarme ev modelleri tercih edebilir veya cam ev modelleri tercih ederek modern bir eve sahip olabilirsiniz.
Ülkemizde yaygın konut tipi apartman daireleri olduğundan basit yapılı ve ekonomik müstakil evler bulmak pek kolay olmuyor. Bahçeli, çatılı, amerikan ya da iskandinav tipi müstakil evler de genelde çok yüksek fiyatlara alıcı bulan lüks villalar oluyor. Oysa diğer birçok ülkede rüya gibi müstakil evleri ortalama fiyatlara bulmak mümkün. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere farklı ülkelerden 20 farklı ev tipini proje teslim fiyatları ile birlikte sunacağız. Ülkemizdeki evlerle bir fiyat kıyaslaması yapmak isterseniz ya da başka bir ülkede ev satın alma hayalleriniz varsa bu yazıdaki evleri ve fiyatlarını mutlaka inceleyin.
Bahçeli müstakil evlere ülkemizden de örnekle görmek isterseniz “Türkiye’de olduğuna şaşıracağınız 7 ev” başlıklı yazımızda birbirinden güzel ev modelleri bulabilirsiniz.
Kır evi konsepti veya köy evi modeli tercih edenler için bu eşsiz ev modeli hem maliyet avantajına sahip hem de oldukça kısa süre de inşa edilebiliyor. Küçük bir bahçe ile birlikte hayatınızın geri kalanını mutlu bir şekilde geçirebilirsiniz.
Betonarme bir eve sahip olmak istiyorsanız yalınlığı ile göz kamaştıran bu evi tercih edebilirsiniz. Görsel açıdan göze hitap eden ve şık bir dış cepheye sahip olan bu evi tercih edebilir ve geniş bir yaşam alanına sahip olabilirsiniz
Küçük göründüğüne bakmayın, bu sevimli evin tam üç yatak odası, iki banyosu, iki de garajı bulunuyor. Mimarlar tarafından özel olarak tasarlanmış olan bu ev modern bir mutfak ve geniş bir oturma odasına sahip. Bu aile evinin fiyatı ise 240,000 TL civarında. Polonya da yaygın olan bu ev tipinin farklı örneklerini aşağıda bulabilirsiniz.
Üç yatak odalı, çift banyolu ve 27 metrekarelik oturma odasına sahip olan bu evin fiyatı da 200,000 TL. Geniş ve bakımlı bir bahçeye ve şık bir verandaya da sahip olan evin iç mekanlarını mutlaka görmelisiniz. Firma sayfasından odaların fotoğraflarına ulaşmanız mümkün.
Diğerlerinden daha küçük görünmesine rağmen bu ev de üç yatak odasına ve fazladan şık bir çalışma odasına sahip. Çatı pencereleri sayesinde ferahlayan çatı katını tasarımcılar muhteşem bir şekilde değerlendirmişler. Elbette evin güzel bir bahçesi ve bir garajı da var. Proje teslim fiyatı ise 150,000 TL.
Polonya mimarisinde sık kullanılan Alüminyum-Titanyum kaplama çatılar evleri kış şartlarına çok daha dayanıklı hale getiriyor. Bu evin de çatısında aynı kaplama kullanılmış. Diğerlerine göre daha geniş bir terasa sahip olan bu evin fiyatı ise 160,000 TL civarında. Oda sayısı ise aynı.
Şehrin biraz daha dışında bulunan tuğla ve taş yapılar Polonya'da oldukça popüler. Sağlamlığı ve dayanıklığı tartışmasız olan bu tip evlerin fiyatı ise 200,000 TL ile 250,000 TL arasında değişiyor. İki veya üç katlı, geniş odalara ve büyük bir bahçeye sahip olan bu tip evleri ülkemizde çok daha yüksek fiyatlara bulabilirsiniz. Ancak bir mimar veya inşaat şirketinden danışmanlık alarak, farklı yapı sistemleri sayesinde, daha ekonomik fiyatlara yaptırmanız mümkün.
150 metrekarelik bu ufak evin arka bahçesinde bir yüzme havuzu bile var. Üç yatak odalı ve çift banyolu evin iç mekanları ferah ve dekorasyonu oldukça modern. Fiyatı ise 250,000 TL ile 300,000 TL civarında.
İspanya'da bulunan bu ev bir yenileme projesinin ürünü. Eski hali tam bir harabe olan ve atıl durumda bekleyen binanın projesini alan mimar ekip işi 100,000 TL gibi bir fiyata tamamlamış. Evin son hali ise tam bir tasarım harikası. İç mekanlarını mutlaka görmelisiniz.
75 metrekarelik bu evin sağlam çelik konstrüksiyonu ve harikulade dekorasyonu 400,000 TL değerinde. Üç kişilik bir aileyi rahatlıkla barındırabilecek bu küçük evin en büyük özelliği sürdürülebilir, ekolojik bir tasarım olması.
Tek kişilik, ekolojik, sürdürülebilir ve stüdyo ev konseptinin muhteşem bir üyesi olan bu ev İspanya'da bulunuyor. Fiyatı hakkında güncel bir bilgi bulamasak da firma ile iletişime geçerek bu evi ne kadara yaptırabileceğinizi öğrenebilirsiniz.
Modern tasarımın en güzel örneklerinden biri olabilecek bu yapının prefabrike bir ev olduğunu söylesek inanır mıydınız? Çelik konstrüksiyon yapıya sahip ve modüler tasarım ürünü olan bu evin fiyatı ise seçeceğiniz spesifikasyonlara göre 70,000 TL ile 240,000 TL arasında değişebiliyor.
Küçük görünse de bu ev tam dört yatak odasına sahip. Sevimli çatı katı, çift banyosu ve kullanışlı verandası ile böyle bir eve sahip olmayı kim istemez ki? Fiyatı ise 120,000 TL.
Diğerinin aksine tek katlı olan bu ev daha geniş bir oturuma sahip ayrıca daha kullanışlı bir verandası da var. Fiyatı ise tek katlı olduğu için diğer örnekten daha uygun, 100,000 TL.
Göz alıcı bir tasarıma sahip olan bu evin son derece sağlam bir izolasyonu ve merkezi ısıtma sistemi var. Geniş odalara ve kullanışlı mutfak ve banyoya sahip olan evin değeri 290,000 TL civarında. Elbette fiyatlar evin bulunduğu toprağın fiyatına göre, bulunduğu ülkenin vergi politikasına göre şekilleniyor, aynı evi aynı firmaya Türkiye'de yaptırmak isteseniz size çok daha farklı bir fiyat çıkarabilirler.
Bu büyüleyici çiftlik evi de bir yenileme projesi ürünü. Evin eski hali tam bir hayalet ev. Projeyi alan ekip yenileme sırasında epey yorulmuş olmalı ama projeyi 15,000 TL gibi bir fiyata tamamlamayı başarmışlar. Eğer sizin de kırsalda eski ve atıl durumda bir köy eviniz varsa hiç düşünmeden bir yenileme projesine atılabilirsiniz. Bunun için Homify uzmanlarına danışabilir, bahçeli bir eve sahip olmak veya bahçenizin yeniden düzenlenmesini sağlarken fikir alabilmek için '' Nefesinizi kesecek 44 bahçeli ev modeli '' yazımızı inceleyebilirsiniz.
Çok küçük bir arsanız var ve oraya bir ev sığdırmanın mümkün olmadığını mı düşünüyorsunuz? O halde Japonya'da bulunan bu eve bir göz atın. Ufak ama her ihtiyacı karşılayabilen bu yaşam alanı tam 75,000 TL 'ye mal olmuş. Yeni nesil yapı sistemleri ve yaratıcı inşaat çözümleri ile her bir metrekareyi değerlendirmek mümkün.
Japonya'da bulunan bu prefabrike ev oldukça geniş bir yapıya sahip. Her yönüyle eksiksiz olan bu yapı 260,000 TL civarında. Bahçesini ise dilediğiniz gibi bitkilendirebilirsiniz.
İki bina arasına sıkışıp kalmış bu ev de bir yenileme projesi ürünü. Oldukça uygun bir fiyatla yenilenen ev adeta yoktan var edilmiş. Ufacık bir toprağa, yıkık dökük bir eve bile sahip olsanız yenileme projelerinden ilham alarak harikalar yaratabilirsiniz.
Modern ve lüks bir yaşam sunan bu harika evin geniş bir yüzme havuzu bile var. Özellikle sıcak iklimler için ideal olan bu yapıyı yazlık ev olarak da düşünebilirsiniz. Kolombiya'da böyle bir eve sahip olmak için 175,000 TL ödemeniz yeterli.