Proje fiyatları ile birlikte 19 muhteşem ev modeli

Çok katlı binalarda yaşamak yerine bahçesi olan ve size özel olarak dizayn edilmiş müstakil bir evde yaşamak her açıdan size avantaj sağlayacaktır. Maliyet avantajının yanı sıra yaşam konforunuzun ve yaşam standartlarınızın daha üst seviye de olacağı müstakil ev modelleri aynı zamanda bahçe keyfi yaşama imkanı da sağlamaktadır. Günümüzde şehirlerin ve yaşam alanlarının daha fazla betona boğulduğunu düşünürsek müstakil ve bahçeli bir eve sahip olmak daha doğal bir yaşam anlamına gelmektedir. Müstakil ev sahibi olmak için inşaatı tamamlanmış bir ev satın alabileceğiniz gibi projesini kendinizin tamamlayacağı bir evi de hayata geçirebilirsiniz. Yaşam tarzınıza ve ihtiyaçlarınıza yönelik olarak tasarlayacağınız model ev sahibi olabilir veya tasarımları yapılmış ve projeleri hazırlanmış modern ev modelleri de tercih edebilirsiniz. Ahşap, betonarme ev modelleri tercih edebilir veya cam ev modelleri tercih ederek modern bir eve sahip olabilirsiniz.

Ülkemizde yaygın konut tipi apartman daireleri olduğundan basit yapılı ve ekonomik müstakil evler bulmak pek kolay olmuyor. Bahçeli, çatılı, amerikan ya da iskandinav tipi müstakil evler de genelde çok yüksek fiyatlara alıcı bulan lüks villalar oluyor. Oysa diğer birçok ülkede rüya gibi müstakil evleri ortalama fiyatlara bulmak mümkün. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere farklı ülkelerden 20 farklı ev tipini proje teslim fiyatları ile birlikte sunacağız. Ülkemizdeki evlerle bir fiyat kıyaslaması yapmak isterseniz ya da başka bir ülkede ev satın alma hayalleriniz varsa bu yazıdaki evleri ve fiyatlarını mutlaka inceleyin.

Bahçeli müstakil evlere ülkemizden de örnekle görmek isterseniz “Türkiye’de olduğuna şaşıracağınız 7 ev” başlıklı yazımızda birbirinden güzel ev modelleri bulabilirsiniz.