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Çok eşyası olanlar için 15 mükemmel mobilya fikri

nihal e. nihal e.
Arigatò, infiniti design infiniti design Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
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Çocuk sahibi kalabalık aileler başta olmak üzere, çok fazla eşyası olanlar için depolama önemli bir sorundur. Aşağıda her biri yaratıcı ve yenilikçi 15 mobilya tasarımını derlediğimiz yazımızı inceleyerek siz de kendi eviniz için çözüm bulabilirsiniz.

​1- Hem dolap hem yatak

Интерьер IL, INT2architecture INT2architecture Minimalist Çocuk Odası
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

Bir duvar boyunca uzanan kompakt ranza modeli yatakla birlikte giysi dolabını da kapsıyor. Tüm duvarı boşluksuz olarak kaplaması mevcut alanı en iyi şekilde kullandığını gösterir.

​2- Palet mobilya

homify Endüstriyel Koridor, Hol & Merdivenler
homify

homify
homify
homify

Günümüzde oldukça popüler olan palet mobilyalar, kolayca monte edilebilmesi ve rahatlıkla tasarlanabilmesi bakımından son derece kullanışlıdır. Bu örnekte de ayaklarına tekerlek takılmış palet mobilya bir kutu işlevi görüp ortalığı toplamak için gayet pratik.

​3- Bir duvar boyunca kitaplık

The Long Brick House, Földes Architects Földes Architects Oturma OdasıRaflar
Földes Architects

The Long Brick House

Földes Architects
Földes Architects
Földes Architects

Çok fazla kitap sahibiyseniz kütüphane oluşturmak için ayrı bir oda açmak yerine oturma odası gibi alanları değerlendirebilirsiniz. Örneğin bu resimde gördüğümüz geniş salonun bir duvarı tamamen kitaplık olarak tasarlanmış. Şömine, pencere ve televizyon için yer ayrılması duvara özel olarak yapıldığını gösteriyor.

​4- Merdiven altı

Manhattan Micro-Loft, Specht Architects Specht Architects Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Specht Architects

Manhattan Micro-Loft

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

Evdeki ölü alanlardan biri olan merdiven altı boşlukları depolama için en ideal alanlardan biridir. Özellikle çok yüksek olmayan merdivenlerin alt kısımları kullanışsız olduğundan buraya özel dolap yaptırmak yapacağınız en doğru harekettir diyebiliriz.

​5- Bir değil üç tane

Compact Sport Triple Ranza Alım Mobilya Çocuk OdasıYatak & Beşikler
Alım Mobilya

Compact Sport Triple Ranza

Alım Mobilya
Alım Mobilya
Alım Mobilya

Özellikle kalabalık ailelerin çok işine yarayacak bir mobilya fikri var sırada. Bir değil iki değil tam üç adet yatak. Ayrıca üst kata çıkan merdivenler çekmece işlevi de görüyor. Üç tane yatağı ayrı ayrı yerleştirmek çok yer kaplayacağından bu tür bir akıllı yatak eşyalarınız için epey yer açacaktır.

​6- Renkli kutular

homify Modern Çocuk Odası
homify

homify
homify
homify

Yine çocuklu ailelere uygun bir mobilya örneği daha. Küçük çocukların oyun oynarken etrafı ne kadar dağıttığı hepimizin malumu. Hem çocuğun oyuncaklarını toplamak hem de estetik gözükmesini sağlamak için resimdeki gibi rengarenk kutular çok işinize yarar.

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​7- Daha fazla depolama

Cubic Bathroom, Arreda Progetta di Alice Bambini Arreda Progetta di Alice Bambini Eklektik Banyo
Arreda Progetta di Alice Bambini

Arreda Progetta di Alice Bambini
Arreda Progetta di Alice Bambini
Arreda Progetta di Alice Bambini

Banyo da en az diğer odalar kadar depolama alanına ihtiyaç duyar. Bilhassa kişisel bakım ürünlerine düşkün biriyseniz. Ancak çoğu banyo küçük bir alana sahip olduğundan banyoya dolap almak yerine mümkün olan her yere raf yaptırmanız daha akıllıcadır.

​8- Gömme dolap

Wohnhaus in Witikon, hausbuben architekten gmbh hausbuben architekten gmbh Klasik Giyinme Odası
hausbuben architekten gmbh

hausbuben architekten gmbh
hausbuben architekten gmbh
hausbuben architekten gmbh

Dağınık bir evi en derli toplu gösteren mobilya fikri hiç şüphesiz gömme dolaplardır. Özellikle örnekteki gibi duvar renginde bir dolap tasarımı tercih ederseniz duvarda dolap olduğu anlaşılmayabilir de.

​9- Kompakt mobilya

Mobiliario juvenil , Sofás Camas Cruces Sofás Camas Cruces Erkek çocuk yatak odası
Sofás Camas Cruces

Sofás Camas Cruces
Sofás Camas Cruces
Sofás Camas Cruces

Tek çocuğu olanların da akıllı mobilyalara ihtiyacı olur. Zira örnekteki gibi hem yatak hem çalışma masası hem de dolap işlevi gören kompakt mobilya depolama için harika bir fikir.

​10- Çok amaçlı küvet

BAÑOS, Muebles Flores Torreblanca Muebles Flores Torreblanca Minimalist Banyo
Muebles Flores Torreblanca

Muebles Flores Torreblanca
Muebles Flores Torreblanca
Muebles Flores Torreblanca

Banyoda da depolamaya ihtiyaç olduğunu belirtmiştik. En çok yer kaplayan parçalardan biri küvet olduğuna göre depolamaya katkıda bulunabilir.

​11- Yaratıcı çekmece

Harbourside kitchen, Tim Jasper Tim Jasper Kırsal Mutfak
Tim Jasper

Harbourside kitchen

Tim Jasper
Tim Jasper
Tim Jasper

En fazla dolabın bulunduğu odalardan biri olan mutfaklar yaratıcı depolama çözümleri ile göz dolduruyor.

​12- Köşe duvar rafı

My Work, Fabbedfx Fabbedfx Oturma OdasıRaflar
Fabbedfx

My Work

Fabbedfx
Fabbedfx
Fabbedfx

Tam köşeye denk gelen ahşap duvar rafı labirenti andıran şekliyle hem yer kaplamıyor hem de gayet eğlenceli.

​13- Masa ve tezgah

Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Mutfak
Bilgece Tasarım

Mekan Tasarımı

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Ada tezgahları daha kullanışlı hale getirmenin bir yolu alt kısmını dolap olarak değerlendirmektir. Bir diğer yolu ise yarısını masaya dönüştürmek.

14- Eğlenceli tasarım

Arigatò, infiniti design infiniti design Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
infiniti design

infiniti design
infiniti design
infiniti design

Ek depolama alanları için en pratik yol duvar raflarıdır. Resimdeki gibi hem yaratıcı hem de eğlenceli duvar rafı ise fonksiyonel olduğu kadar dekoratiftir de.

​15- Askılı mutfak dolabı

The Warwickshire Barn Shaker Kitchen deVOL Kitchens Kırsal Mutfak
deVOL Kitchens

The Warwickshire Barn Shaker Kitchen

deVOL Kitchens
deVOL Kitchens
deVOL Kitchens

Mutfakta askı ne arar diye düşünmeyin. Kupaları asmak için gayet işlevsel.

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