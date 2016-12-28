Çok eşyası olanlar için 15 mükemmel mobilya fikri

Özellikle kalabalık ailelerin çok işine yarayacak bir mobilya fikri var sırada. Bir değil iki değil tam üç adet yatak. Ayrıca üst kata çıkan merdivenler çekmece işlevi de görüyor. Üç tane yatağı ayrı ayrı yerleştirmek çok yer kaplayacağından bu tür bir akıllı yatak eşyalarınız için epey yer açacaktır.