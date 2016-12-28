Çok eşyası olanlar için 15 mükemmel mobilya fikri

Çocuk sahibi kalabalık aileler başta olmak üzere, çok fazla eşyası olanlar için depolama önemli bir sorundur. Aşağıda her biri yaratıcı ve yenilikçi 15 mobilya tasarımını derlediğimiz yazımızı inceleyerek siz de kendi eviniz için çözüm bulabilirsiniz.
Bir duvar boyunca uzanan kompakt ranza modeli yatakla birlikte giysi dolabını da kapsıyor. Tüm duvarı boşluksuz olarak kaplaması mevcut alanı en iyi şekilde kullandığını gösterir.
Günümüzde oldukça popüler olan palet mobilyalar, kolayca monte edilebilmesi ve rahatlıkla tasarlanabilmesi bakımından son derece kullanışlıdır. Bu örnekte de ayaklarına tekerlek takılmış palet mobilya bir kutu işlevi görüp ortalığı toplamak için gayet pratik.
Çok fazla kitap sahibiyseniz kütüphane oluşturmak için ayrı bir oda açmak yerine oturma odası gibi alanları değerlendirebilirsiniz. Örneğin bu resimde gördüğümüz geniş salonun bir duvarı tamamen kitaplık olarak tasarlanmış. Şömine, pencere ve televizyon için yer ayrılması duvara özel olarak yapıldığını gösteriyor.
Evdeki ölü alanlardan biri olan merdiven altı boşlukları depolama için en ideal alanlardan biridir. Özellikle çok yüksek olmayan merdivenlerin alt kısımları kullanışsız olduğundan buraya özel dolap yaptırmak yapacağınız en doğru harekettir diyebiliriz.
Özellikle kalabalık ailelerin çok işine yarayacak bir mobilya fikri var sırada. Bir değil iki değil tam üç adet yatak. Ayrıca üst kata çıkan merdivenler çekmece işlevi de görüyor. Üç tane yatağı ayrı ayrı yerleştirmek çok yer kaplayacağından bu tür bir akıllı yatak eşyalarınız için epey yer açacaktır.
Yine çocuklu ailelere uygun bir mobilya örneği daha. Küçük çocukların oyun oynarken etrafı ne kadar dağıttığı hepimizin malumu. Hem çocuğun oyuncaklarını toplamak hem de estetik gözükmesini sağlamak için resimdeki gibi rengarenk kutular çok işinize yarar.
Banyo da en az diğer odalar kadar depolama alanına ihtiyaç duyar. Bilhassa kişisel bakım ürünlerine düşkün biriyseniz. Ancak çoğu banyo küçük bir alana sahip olduğundan banyoya dolap almak yerine mümkün olan her yere raf yaptırmanız daha akıllıcadır.
Dağınık bir evi en derli toplu gösteren mobilya fikri hiç şüphesiz gömme dolaplardır. Özellikle örnekteki gibi duvar renginde bir dolap tasarımı tercih ederseniz duvarda dolap olduğu anlaşılmayabilir de.
Tek çocuğu olanların da akıllı mobilyalara ihtiyacı olur. Zira örnekteki gibi hem yatak hem çalışma masası hem de dolap işlevi gören kompakt mobilya depolama için harika bir fikir.
Banyoda da depolamaya ihtiyaç olduğunu belirtmiştik. En çok yer kaplayan parçalardan biri küvet olduğuna göre depolamaya katkıda bulunabilir.
En fazla dolabın bulunduğu odalardan biri olan mutfaklar yaratıcı depolama çözümleri ile göz dolduruyor.
Tam köşeye denk gelen ahşap duvar rafı labirenti andıran şekliyle hem yer kaplamıyor hem de gayet eğlenceli.
Ada tezgahları daha kullanışlı hale getirmenin bir yolu alt kısmını dolap olarak değerlendirmektir. Bir diğer yolu ise yarısını masaya dönüştürmek.
Ek depolama alanları için en pratik yol duvar raflarıdır. Resimdeki gibi hem yaratıcı hem de eğlenceli duvar rafı ise fonksiyonel olduğu kadar dekoratiftir de.
Mutfakta askı ne arar diye düşünmeyin. Kupaları asmak için gayet işlevsel.
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