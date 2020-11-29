Düşük bütçeyle inşa edilebilecek 8 küçük ev projesi

Yaşam tarzınıza göre geniş evleri tercih edebileceğiniz gibi küçük ve minimalist özelliklere sahip evler de tercih edebilirsiniz. Küçük evler, doğru projelendirildiğinde tüm ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek evler haline gelebilir. İhtiyaçlarınıza öncelik vererek küçük ev projesi hazırladığınızda hayranlık uyandıran işlevselliğe sahip bir eviniz olabilir. Küçük ev modelleri her zaman sade ve minimalist olmayabilir. Geniş bir bahçenin ortasında güzel bir eve sahip olabileceğiniz gibi evinizin ölçüleri ile birebir orantılı bir evde sizi mutlu edebilir. Küçük ev projeleri hazırlanırken bahçe peyzajı da unutulmamalıdır. Sizi mutlu edecek ve dört mevsim yeşil kalacak bir bahçe evinizin küçük olması dezavantajını da ortadan kaldıracaktır. Küçük ev projeleri için profesyonel mimarlar ile çalışmalı ve ihtiyaçlarınıza cevap verecek evlerin tasarlanmasına yardımcı olmalısınız.
Bugün sayfamıza 7 küçük evi örneği taşıdık. Farklı stillere sahip bu evlerin ortak özelliği ise düşük bütçeyle inşa edilebilir olmaları. Bu derleme küçük (ya da büyük) bir arsası olan ve bu arsaya bir ev kondurmayı düşünen okuyucularımız için ilham verici olacaktır.
Küçük ev projeleri tamamen size özel projeler olacağı için evinizin tüm detayları ize hitap edecektir. Dilediğiniz gibi bir tasarım yaparak evinizin işlevselliğini artırabilir, hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz.
Küçük bir eve sahip olma hayaliniz varsa betonarme evler dışında ahşap ev modellerini de tercih edebilirsiniz. Daha doğal ve daha estetik özelliklere sahip bu evlerin projeleri için '' Ev yaptırmayı düşünenlere ilham verecek 14 inşaat planı '' başlıklı yazımızı incelemelisiniz.
Fotoğraftaki bu ev 67 metrekare büyüklüğünde ve taş kaplama görünümü dış cephesiyle göz dolduruyor. Ahşap detayları ve kızıl kiremit çatısıyla özgün bir taş ev görünümünde. Ahşap pergolası ve taş yüzeyleri nedeniyle bu evin prefabrik olduğuna inanmak oldukça güç. ’Ucuz ama çok güzel: 67 metrekarelik ev’ başlıklı yazımızda bu evin diğer fotoğtaflarını da görebilirsiniz.
Kerpiç ve saman yüzyıllardır kullanılan yapı malzemeleri. Son yıllarda trend olan sağlıklı ürünlere geri dönüş, yapı alanında da kendini gösteriyor. Bu çerçevede kerpiç de yapı profesyonellerinin yeniden keşfettiği bir malzeme oldu. Eco House Turkey şirketi de bu hem ucuz, hem de her açıdan tasarruflu olan bu malzemeyi kullanarak müşterilerine sağlıklı evler sunuyor. ’Kerpiç ev: Enerji tasarruflu, çevre dostu ve sağlıklı’ başlıklı yazımızda bu evlerle ilgili oldukça fazla detay bulabilirsiniz.
Prefabrik ev deyince eskiden insanların aklıma kağıt gibi duvarları olan, sevimsiz ve kalitesiz görünen evler gelirdi, oysaki artık öyle mi? Gerçek ahşaptan dahi prefabrik evler yapılıyor, hem de kusursuz bir görünümde. Ankaralı bir marangozluk firması tarafından atölyelerde üretilerek altyapısı önceden hazırlanmış arsaya kısa sürede monte edilebilen böyle bir eve kim hayır diyebilir?
Prefabrike ahşap evlerin bir çok avantajı vardır. Atölyelerde önceden üretilerek altyapı çalışması gerçekleştirilmiş yere monte edilen ahşap evlerin yapımı oldukça hızlı. Nesef alan bir malzeme olduğu için, ahşap evler sağlıklı olmasıylada dikkat çeker. Ahşap evler, betonarme evlere göre daha güvenlidir, depreme ve hatta yangına karşı dayanıklılıklarıdır. Fiyatları diğer evlere göre daha düşük olan ahşap evler, izolasyon malzemeleri ile iyi yalıtım sağlanmaktadır
Çelik konstrüksiyona sahip bu yapı ise boydan boya pencereleri ve ferah yapısı ile ön plana çıkıyor. Prefabrik yapıların kusursuz örneklerinden olan bu ev, 12 çelik sütunun üzerinde ayakta duruyor ve tamamen mobil yapıda, yani nereye istenirse, oraya konabilir.
Fotoğrafta görmüş olduğumuz bu yapı ise tam teşekküllü, yaz kış içinde yaşanabilecek, oldukça geniş bir ahşap ev. Ankaralı bir firma tarafından tasarlanıp imal edilen bu evler prefabrike, yani önceden atölyelerde imal edilip altyapı çalışması gerçekleştirilmiş arsaların üzerine kısa sürede monte ediliyor. Mutfağıyla, banyosuyla kusursuz bir ev olan bu ahşap yapının üstelik bir de şöminesi var!
Konteyner yapıları inşaatların şantiyelerinde ofis olarak vs kullnaılırken görmeye zaten alışkın. Birçok konteyner firması, aynı zamanda tam teşekküllü, derhal içinde yaşanmaya başlayabilecek şekilde ev olarak dizayn edilmiş konteynerler de üretiyor. Daha yaratıcı tasarımlardan hoşlanan okuyucularımız ise fotoğraftaki örnekte de gördüğümüz gibi, iki katlı konteyner ev ya da daha farklı yerleşimlere yönelebilirler.
Ahşap prefabrik evlerde genelde geleneksel çizgileri görüyoruz ancak modern ve minimalist çizigilerden hoşlananlar için de alternatifler mevcut. Örneğin, fotoğraftaki bu ev ahşap ve suntadan yapılmış! Hatta iç kısımlardaki sunta görünümü bırakılmış, üstü kaplanmamış. Bu evin diğer fotoğraflarını şu linkten görebilirsiniz.
Son örneğimiz ise 20 metrekare büyüklüğünde, ancak taş teşekküllü bir mini ev. En güzel özelliği ise tekerlekler üzerinde olması ve bir yerden başka bir yere kolayca götürmenin mümkün olması. Meraklıları için, şuradan diğer fotoğrafları da incelenebilir.