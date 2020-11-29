Düşük bütçeyle inşa edilebilecek 8 küçük ev projesi

Yaşam tarzınıza göre geniş evleri tercih edebileceğiniz gibi küçük ve minimalist özelliklere sahip evler de tercih edebilirsiniz. Küçük evler, doğru projelendirildiğinde tüm ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek evler haline gelebilir. İhtiyaçlarınıza öncelik vererek küçük ev projesi hazırladığınızda hayranlık uyandıran işlevselliğe sahip bir eviniz olabilir. Küçük ev modelleri her zaman sade ve minimalist olmayabilir. Geniş bir bahçenin ortasında güzel bir eve sahip olabileceğiniz gibi evinizin ölçüleri ile birebir orantılı bir evde sizi mutlu edebilir. Küçük ev projeleri hazırlanırken bahçe peyzajı da unutulmamalıdır. Sizi mutlu edecek ve dört mevsim yeşil kalacak bir bahçe evinizin küçük olması dezavantajını da ortadan kaldıracaktır. Küçük ev projeleri için profesyonel mimarlar ile çalışmalı ve ihtiyaçlarınıza cevap verecek evlerin tasarlanmasına yardımcı olmalısınız.

Bugün sayfamıza 7 küçük evi örneği taşıdık. Farklı stillere sahip bu evlerin ortak özelliği ise düşük bütçeyle inşa edilebilir olmaları. Bu derleme küçük (ya da büyük) bir arsası olan ve bu arsaya bir ev kondurmayı düşünen okuyucularımız için ilham verici olacaktır.