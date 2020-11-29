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Düşük bütçeyle inşa edilebilecek 8 küçük ev projesi

Özlem K. Özlem K.
VIMOB by COLECTIVO CREATIVO , COLECTIVO CREATIVO COLECTIVO CREATIVO Modern Evler
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Yaşam tarzınıza göre geniş evleri tercih edebileceğiniz gibi küçük ve minimalist özelliklere sahip evler de tercih edebilirsiniz. Küçük evler, doğru projelendirildiğinde tüm ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek evler haline gelebilir. İhtiyaçlarınıza öncelik vererek küçük ev projesi hazırladığınızda hayranlık uyandıran işlevselliğe sahip bir eviniz olabilir. Küçük ev modelleri her zaman sade ve minimalist olmayabilir. Geniş bir bahçenin ortasında güzel bir eve sahip olabileceğiniz gibi evinizin ölçüleri ile birebir orantılı bir evde sizi mutlu edebilir. Küçük ev projeleri hazırlanırken bahçe peyzajı da unutulmamalıdır. Sizi mutlu edecek ve dört mevsim yeşil kalacak bir bahçe evinizin küçük olması dezavantajını da ortadan kaldıracaktır. Küçük ev projeleri için profesyonel mimarlar ile çalışmalı ve ihtiyaçlarınıza cevap verecek evlerin tasarlanmasına yardımcı olmalısınız.

Bugün sayfamıza 7 küçük evi örneği taşıdık. Farklı stillere sahip bu evlerin ortak özelliği ise düşük bütçeyle inşa edilebilir olmaları. Bu derleme küçük (ya da büyük) bir arsası olan ve bu arsaya bir ev kondurmayı düşünen okuyucularımız için ilham verici olacaktır.

Minik ve size özel

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Küçük ev projeleri tamamen size özel projeler olacağı için evinizin tüm detayları ize hitap edecektir. Dilediğiniz gibi bir tasarım yaparak evinizin işlevselliğini artırabilir, hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz.

Ahşap evler

http://www.ahsapev.net/bungalov/ahsap-bungalow/bungalov-ahsap-otel-002 SİSNELİ AHŞAP EV - AĞAÇ EV - KÜTÜK EV - BUNGALOV -KAMELYA Ahşap ev ahşap ev,sahil evi
SİSNELİ AHŞAP EV – AĞAÇ EV – KÜTÜK EV – BUNGALOV -KAMELYA

http://www.ahsapev.net/bungalov/ahsap-bungalow/bungalov-ahsap-otel-002

SİSNELİ AHŞAP EV - AĞAÇ EV - KÜTÜK EV - BUNGALOV -KAMELYA
SİSNELİ AHŞAP EV – AĞAÇ EV – KÜTÜK EV – BUNGALOV -KAMELYA
SİSNELİ AHŞAP EV - AĞAÇ EV - KÜTÜK EV - BUNGALOV -KAMELYA

Küçük bir eve sahip olma hayaliniz varsa betonarme evler dışında ahşap ev modellerini de tercih edebilirsiniz. Daha doğal ve daha estetik özelliklere sahip bu evlerin projeleri için '' Ev yaptırmayı düşünenlere ilham verecek 14 inşaat planı '' başlıklı yazımızı incelemelisiniz.

1) 67 metrekarelik, taş ev görünümünde prefabrik ev

Casa Modular Rústica en Salamanca, MODULAR HOME MODULAR HOME Rustik Evler
MODULAR HOME

MODULAR HOME
MODULAR HOME
MODULAR HOME

Fotoğraftaki bu ev 67 metrekare büyüklüğünde ve taş kaplama görünümü dış cephesiyle göz dolduruyor. Ahşap detayları ve kızıl kiremit çatısıyla özgün bir taş ev görünümünde. Ahşap pergolası ve taş yüzeyleri nedeniyle bu evin prefabrik olduğuna inanmak oldukça güç. ’Ucuz ama çok güzel: 67 metrekarelik ev’ başlıklı yazımızda bu evin diğer fotoğtaflarını da görebilirsiniz.

2) Saman ve kerpiçten yapılma ev

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Kerpiç ve saman yüzyıllardır kullanılan yapı malzemeleri. Son yıllarda trend olan sağlıklı ürünlere geri dönüş, yapı alanında da kendini gösteriyor. Bu çerçevede kerpiç de yapı profesyonellerinin yeniden keşfettiği bir malzeme oldu. Eco House Turkey şirketi de bu hem ucuz, hem de her açıdan tasarruflu olan bu malzemeyi kullanarak müşterilerine sağlıklı evler sunuyor. ’Kerpiç ev: Enerji tasarruflu, çevre dostu ve sağlıklı’ başlıklı yazımızda bu evlerle ilgili oldukça fazla detay bulabilirsiniz.

3) Prefabrik ahşap ev

AHSB - AHŞAP EV MODEL B, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Prefabrik ev
Kuloğlu Orman Ürünleri

AHSB – AHŞAP EV MODEL B

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

Prefabrik ev deyince eskiden insanların aklıma kağıt gibi duvarları olan, sevimsiz ve kalitesiz görünen evler gelirdi, oysaki artık öyle mi? Gerçek ahşaptan dahi prefabrik evler yapılıyor, hem de kusursuz bir görünümde. Ankaralı bir marangozluk firması tarafından atölyelerde üretilerek altyapısı önceden hazırlanmış arsaya kısa sürede monte edilebilen böyle bir eve kim hayır diyebilir?

Prefabrike ahşap evlerin bir çok avantajı vardır. Atölyelerde önceden üretilerek altyapı çalışması gerçekleştirilmiş yere monte edilen ahşap evlerin yapımı oldukça hızlı. Nesef alan bir malzeme olduğu için, ahşap evler sağlıklı olmasıylada dikkat çeker. Ahşap evler, betonarme evlere göre daha güvenlidir, depreme ve hatta yangına karşı dayanıklılıklarıdır. Fiyatları diğer evlere göre daha düşük olan ahşap evler, izolasyon malzemeleri ile iyi yalıtım sağlanmaktadır

4) Modern yapıda bir prefabrik ev

The Edge, Boutique Modern Ltd Boutique Modern Ltd Modern Evler
Boutique Modern Ltd

The Edge

Boutique Modern Ltd
Boutique Modern Ltd
Boutique Modern Ltd

Çelik konstrüksiyona sahip bu yapı ise boydan boya pencereleri ve ferah yapısı ile ön plana çıkıyor. Prefabrik yapıların kusursuz örneklerinden olan bu ev, 12 çelik sütunun üzerinde ayakta duruyor ve tamamen mobil yapıda, yani nereye istenirse, oraya konabilir.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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5) Şömineli, ahşap, prefabrik ev

Şömineli Ahşap Ev, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Kırsal Evler
Kuloğlu Orman Ürünleri

Şömineli Ahşap Ev

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

Fotoğrafta görmüş olduğumuz bu yapı ise tam teşekküllü, yaz kış içinde yaşanabilecek, oldukça geniş bir ahşap ev. Ankaralı bir firma tarafından tasarlanıp imal edilen bu evler prefabrike, yani önceden atölyelerde imal edilip altyapı çalışması gerçekleştirilmiş arsaların üzerine kısa sürede monte ediliyor. Mutfağıyla, banyosuyla kusursuz bir ev olan bu ahşap yapının üstelik bir de şöminesi var! 

6) Konteyner ev

Residência Containers, eduardopetry eduardopetry Endüstriyel Evler
eduardopetry

eduardopetry
eduardopetry
eduardopetry

Konteyner yapıları inşaatların şantiyelerinde ofis olarak vs kullnaılırken görmeye zaten alışkın. Birçok konteyner firması, aynı zamanda tam teşekküllü, derhal içinde yaşanmaya başlayabilecek şekilde ev olarak dizayn edilmiş konteynerler de üretiyor. Daha yaratıcı tasarımlardan hoşlanan okuyucularımız ise fotoğraftaki örnekte de gördüğümüz gibi, iki katlı konteyner ev ya da daha farklı yerleşimlere yönelebilirler.

7) 37 metrekarelik modern, ahşap, prefabrik ev

VIMOB by COLECTIVO CREATIVO , COLECTIVO CREATIVO COLECTIVO CREATIVO Modern Evler
COLECTIVO CREATIVO

COLECTIVO CREATIVO
COLECTIVO CREATIVO
COLECTIVO CREATIVO

Ahşap prefabrik evlerde genelde geleneksel çizgileri görüyoruz ancak modern ve minimalist çizigilerden hoşlananlar için de alternatifler mevcut. Örneğin, fotoğraftaki bu ev ahşap ve suntadan yapılmış! Hatta iç kısımlardaki sunta görünümü bırakılmış, üstü kaplanmamış. Bu evin diğer fotoğraflarını şu linkten görebilirsiniz.

8) Mini mini bir vagon ev

TINY HOUSE CONCEPT - , TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC Eklektik Evler
TINY HOUSE CONCEPT – BERARD FREDERIC

TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC
TINY HOUSE CONCEPT – BERARD FREDERIC
TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC

Son örneğimiz ise 20 metrekare büyüklüğünde, ancak taş teşekküllü bir mini ev. En güzel özelliği ise tekerlekler üzerinde olması ve bir yerden başka bir yere kolayca götürmenin mümkün olması. Meraklıları için, şuradan diğer fotoğrafları da incelenebilir.

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