Görenlerin aklını alacak bir dış mekan düzenlemesi için 7 fikir

Ev sahibi olduğumuzda bütün enerjimizi evin dekorasyonu ve iç mekanları üzerine harcayabiliyoruz. Oysa ki evin en çok kullanılan ve en çok göze görünen alanları dış mekanlar olabiliyor. Özellikle sıcak mevsimlerde vaktinizin çoğunu bahçede ve verandada geçirdiğinizi düşününce siz de evin dış mekanlarına daha çok özen gösterilmesi gerektiğine katılacaksınız. Homify ekibi olarak sizlere bu yazımızda 7 harika dış mekan düzenlemesi göstereceğiz. Farklı stillere ve modellere sahip ülkemizden ve dünyadan 7 evin dış mekan düzenlemesini görünce siz de kendi evinizi düzenlemek için heyecanlanacaksınız.

Bahçe, veranda ve teras gibi açık hava mekanların dekorasyonları hakkında daha fazla fikir bulmak isterseniz “Teras ve bahçeler için farklı öneriler” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.