Görenlerin aklını alacak bir dış mekan düzenlemesi için 7 fikir

Ev sahibi olduğumuzda bütün enerjimizi evin dekorasyonu ve iç mekanları üzerine harcayabiliyoruz. Oysa ki evin en çok kullanılan ve en çok göze görünen alanları dış mekanlar olabiliyor. Özellikle sıcak mevsimlerde vaktinizin çoğunu bahçede ve verandada geçirdiğinizi düşününce siz de evin dış mekanlarına daha çok özen gösterilmesi gerektiğine katılacaksınız. Homify ekibi olarak sizlere bu yazımızda 7 harika dış mekan düzenlemesi göstereceğiz. Farklı stillere ve modellere sahip ülkemizden ve dünyadan 7 evin dış mekan düzenlemesini görünce siz de kendi evinizi düzenlemek için heyecanlanacaksınız.
Bahçe, veranda ve teras gibi açık hava mekanların dekorasyonları hakkında daha fazla fikir bulmak isterseniz “Teras ve bahçeler için farklı öneriler” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Dış mekan denince akla ilk olarak teras ve verandalar gelebilir. Evin dış kısmında bulunmasına rağmen evin önemli bir parçası olan verandalar bahçe mobilyaları ve bitkilendirme ürünleri ile dekore edilebilir. Dilerseniz bu örnekteki gibi zemini dış cephe ahşap zemin kaplaması ile döşeyerek daha şık bir görüntü oluşturabilirsiniz. Zemin döşemesi ve dış mekan zeminleri hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz homify profesyonellerinden zemin döşemecilerine danışabilirsiniz.
Evin giriş kısmında ya da arka bahçeye açılan kapının önünde bulunabilen verandalar müstakil evlerin vazgeçilmez bir parçasıdır. Genelde çatının altında bulunduklarından ya da pergola gibi yapılar ile korunduklarından yağmur ve güneş gibi hava olaylarına karşı korumalıdırlar. Bu nedenle bahçeden daha kullanışlı bir açık mekan sayılabilirler. Eğer müstakil bir eviniz varsa siz de dış mekanları güzelleştirmeye verandalardan başlayabilirsiniz.
Evinizin dış mekanlarını daha kullanışlı bir hale getirmek istiyorsanız öncelikle hava şartlarına karşı sizi koruyacak çözümlere sonrasında ise konforlu mobilyalara ihtiyacınız olacak. Yağmur ve güneşten korunmak için en iyi yol şemsiyeler, tente ve brandalar ve pergolalardır. Ahşap ve sağlam bir pergola yaptırarak açık alanlarınızı daha kullanışlı hale getirebilirsiniz. Mobilya seçerken ise daha zor kirlenip daha çabuk temizlenebilen, pratik bahçe mobilyalarını seçmenizde yarar var. Bambu ve rattan gibi ürünleri değerlendirebilirsiniz.
Dış cephelerde daha göz alıcı bir görüntü oluşturmak için yapabileceğiniz en doğru şey bitkilendirme olabilir. Her mevsim çiçek açabilen bitkileri ya da bahar aylarında mis gibi kokular saçan çiçekleri dış mekan dekorasyonunuzda kullanabilirsiniz. Bu taş evde olduğu gibi rengarenk çiçeklerle canlanmış bir dış cepheye sahip olmak istemez miydiniz? Çiçekli sarmaşık bitkileri bu iş için ideal olacaktır.
Eğer bahçenizde bir yüzme havuzu varsa havuzun bakımına ve çevresine de özen göstererek dış mekanları güzelleştirebilirsiniz. Mesela havuzun etrafını ışıklandırabilirsiniz. Özellikle geceleri harika bir görüntü oluşturacaktır. Ya da havuz baş için şık oturma grupları seçerek özel bir dekorasyon oluşturabilirsiniz. Modern saksılarla bitkilendirme yapmayı da düşünebilirsiniz.
Bir eve değer katan özelliklerden biri de manzaradır. Eğer evinizin bakmaya değer bir manzarası varsa mutlaka o cepheyi şık oturma grupları ile dekore edin. Manzaraya dönük oluşturacağınız bir açık dinlenme alanı evinize güzellik ve değer katacaktır. ayrıca böyle bir alanda vakit geçirmek size de iyi gelebilir.
Evinizde birden fazla dış mekan varsa hepsini ayrı ayır değerlendirebilirsiniz. Bu örnekteki gibi bir eve hem havuz başı dekorasyonu, hem şık bir teras hem de büyük ve bol ağaçlı bir bahçe uygulanabilir. Dilerseniz terası ahşap pergolalarla kapatabilir ya da açılır kapanır tentelerle daha kullanışlı bir hale getirebilirsiniz.