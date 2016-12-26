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Görenlerin aklını alacak bir dış mekan düzenlemesi için 7 fikir

Homify Homify
gümüşlük taş evler, Gülercan Mimarlık Gülercan Mimarlık Kırsal Evler
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Ev sahibi olduğumuzda bütün enerjimizi evin dekorasyonu ve iç mekanları üzerine harcayabiliyoruz. Oysa ki evin en çok kullanılan ve en çok göze görünen alanları dış mekanlar olabiliyor. Özellikle sıcak mevsimlerde vaktinizin çoğunu bahçede ve verandada geçirdiğinizi düşününce siz de evin dış mekanlarına daha çok özen gösterilmesi gerektiğine katılacaksınız. Homify ekibi olarak sizlere bu yazımızda 7 harika dış mekan düzenlemesi göstereceğiz. Farklı stillere ve modellere sahip ülkemizden ve dünyadan 7 evin dış mekan düzenlemesini görünce siz de kendi evinizi düzenlemek için heyecanlanacaksınız.

Bahçe, veranda ve teras gibi açık hava mekanların dekorasyonları hakkında daha fazla fikir bulmak isterseniz “Teras ve bahçeler için farklı öneriler” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.

Ahşap zemin döşemesi ile şık bir teras

CASTELLDEFELS, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

Dış mekan denince akla ilk olarak teras ve verandalar gelebilir. Evin dış kısmında bulunmasına rağmen evin önemli bir parçası olan verandalar bahçe mobilyaları ve bitkilendirme ürünleri ile dekore edilebilir. Dilerseniz bu örnekteki gibi zemini dış cephe ahşap zemin kaplaması ile döşeyerek daha şık bir görüntü oluşturabilirsiniz. Zemin döşemesi ve dış mekan zeminleri hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz homify profesyonellerinden zemin döşemecilerine danışabilirsiniz. 

Verandasız olmaz

PIERA, HOUSE HABITAT HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT
HOUSE HABITAT

Evin giriş kısmında ya da arka bahçeye açılan kapının önünde bulunabilen verandalar müstakil evlerin vazgeçilmez bir parçasıdır. Genelde çatının altında bulunduklarından ya da pergola gibi yapılar ile korunduklarından yağmur ve güneş gibi hava olaylarına karşı korumalıdırlar. Bu nedenle bahçeden daha kullanışlı bir açık mekan sayılabilirler. Eğer müstakil bir eviniz varsa siz de dış mekanları güzelleştirmeye verandalardan başlayabilirsiniz.  

Pergola ve oturma grubunu mutlaka değerlendirin

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Evler
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Evinizin dış mekanlarını daha kullanışlı bir hale getirmek istiyorsanız öncelikle hava şartlarına karşı sizi koruyacak çözümlere sonrasında ise konforlu mobilyalara ihtiyacınız olacak. Yağmur ve güneşten korunmak için en iyi yol şemsiyeler, tente ve brandalar ve pergolalardır. Ahşap ve sağlam bir pergola yaptırarak açık alanlarınızı daha kullanışlı hale getirebilirsiniz. Mobilya seçerken ise daha zor kirlenip daha çabuk temizlenebilen, pratik bahçe mobilyalarını seçmenizde yarar var. Bambu ve rattan gibi ürünleri değerlendirebilirsiniz. 

Renkli çiçekler ile dış cepheleri canlandırın

gümüşlük taş evler, Gülercan Mimarlık Gülercan Mimarlık Kırsal Evler
Gülercan Mimarlık

gümüşlük taş evler

Gülercan Mimarlık
Gülercan Mimarlık
Gülercan Mimarlık

Dış cephelerde daha göz alıcı bir görüntü oluşturmak için yapabileceğiniz en doğru şey bitkilendirme olabilir. Her mevsim çiçek açabilen bitkileri ya da bahar aylarında mis gibi kokular saçan çiçekleri dış mekan dekorasyonunuzda kullanabilirsiniz. Bu taş evde olduğu gibi rengarenk çiçeklerle canlanmış bir dış cepheye sahip olmak istemez miydiniz? Çiçekli sarmaşık bitkileri bu iş için ideal olacaktır. 

Havuz ve havuz başı

ÇEŞME VİLLA, MİNERVA MİMARLIK MİNERVA MİMARLIK Modern Evler
MİNERVA MİMARLIK

ÇEŞME VİLLA

MİNERVA MİMARLIK
MİNERVA MİMARLIK
MİNERVA MİMARLIK

Eğer bahçenizde bir yüzme havuzu varsa havuzun bakımına ve çevresine de özen göstererek dış mekanları güzelleştirebilirsiniz. Mesela havuzun etrafını ışıklandırabilirsiniz. Özellikle geceleri harika bir görüntü oluşturacaktır. Ya da havuz baş için şık oturma grupları seçerek özel bir dekorasyon oluşturabilirsiniz. Modern saksılarla bitkilendirme yapmayı da düşünebilirsiniz.   

Manzaraya sahip dinlenme alanları

Camp Hammer, Uptic Studios Uptic Studios Modern Evler
Uptic Studios

Camp Hammer

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

Bir eve değer katan özelliklerden biri de manzaradır. Eğer evinizin bakmaya değer bir manzarası varsa mutlaka o cepheyi şık oturma grupları ile dekore edin. Manzaraya dönük oluşturacağınız bir açık dinlenme alanı evinize güzellik ve değer katacaktır. ayrıca böyle bir alanda vakit geçirmek size de iyi gelebilir. 

Peki ya böyle bir dış mekan?

Casa Xixim, Specht Architects Specht Architects Tropikal Balkon, Veranda & Teras
Specht Architects

Casa Xixim

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

Evinizde birden fazla dış mekan varsa hepsini ayrı ayır değerlendirebilirsiniz. Bu örnekteki gibi bir eve hem havuz başı dekorasyonu, hem şık bir teras hem de büyük ve bol ağaçlı bir bahçe uygulanabilir. Dilerseniz terası ahşap pergolalarla kapatabilir ya da açılır kapanır tentelerle daha kullanışlı bir hale getirebilirsiniz.

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