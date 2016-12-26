Çok beğeneceğiniz 8 muhteşem aile evi

Hepimizin ideal ev anlayışı farklı. İdeal ev olarak hayal ettiğimiz ve günün birinde inşa ettirmeyi düşündüğümüz evler belki çocukluğumuzdan kalan bir anı, belki bir filmde gördüğümüz mutlu aile yuvası, ya da belki de yaptığımız onlarca araştırma sonucu karar kıldığımız bir mimari. İster modern olsun isterse de rustik, ideal evin en önemli özelliği davetkar bir yapıda olması ve insanı kendine doğru çekmesi; bu eve bakınca orada mutlu bir hayat olduğunu düşünmemizi sağlaması.

Bugünkü yazımızda her biri farklı mimari stillere sahip olsa da, sıcak ve samimi havaları ile son derece davetkar görünen, birbirinden güzel 10 müstakil ev örneğini derledik. Hayalini kurması bile zevk veren bu evler, umuyoruz ki bir gün hakikaten inşa ettirmeye girişeceğimiz evler için ilham kaynağı olur.