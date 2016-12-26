Çok beğeneceğiniz 8 muhteşem aile evi

Hepimizin ideal ev anlayışı farklı. İdeal ev olarak hayal ettiğimiz ve günün birinde inşa ettirmeyi düşündüğümüz evler belki çocukluğumuzdan kalan bir anı, belki bir filmde gördüğümüz mutlu aile yuvası, ya da belki de yaptığımız onlarca araştırma sonucu karar kıldığımız bir mimari. İster modern olsun isterse de rustik, ideal evin en önemli özelliği davetkar bir yapıda olması ve insanı kendine doğru çekmesi; bu eve bakınca orada mutlu bir hayat olduğunu düşünmemizi sağlaması.
Bugünkü yazımızda her biri farklı mimari stillere sahip olsa da, sıcak ve samimi havaları ile son derece davetkar görünen, birbirinden güzel 10 müstakil ev örneğini derledik. Hayalini kurması bile zevk veren bu evler, umuyoruz ki bir gün hakikaten inşa ettirmeye girişeceğimiz evler için ilham kaynağı olur.
İlk örneğimiz modern ögeler ile rustik stilin birleşiminden oluşan, eğimli çatılı güzel bir bungalov projesi. Bu evin en güzel özelliklerinden biri özel yüzme havuzuna sahip olması ve açık havada yer alan geniş yaşam alanları. Ön cepheden baktığımızda L şeklinde olduğunu gördüğümüz yapının kapalı otoparkı da bulunuyor. Tek katlı gibi görünmesine rağmen, eğimli çatının altında tavan pencerelerine sahip sevimli çatı katı yatak odaları bulunuyor. ’Hayalini kurduğunuz modern bir ev projesi’ başlıklı yazıdan ev hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
Bu geniş evin ise her bir cepheye bakan ve ayrıca gökyüzüne de açılan pencereleri var ve bu sayede her açıdan bol bol doğal gün ışığı alıyor. Diğer fotoğraflarını görmek için bu linke tıklayabilirsiniz.
Yapılarıın bol bol penceresinin olmasının önemi bu fotoğraftan çok iyi anlaşılıyor. Mekanların ferah ve aydınlık olması için her açıdan gelebilecek doğal gün ışığı gerekiyor. Açık planlı yaşam alanları bu konuda daha da avantajlı.
Dik eğimli, kızıl kiremitli çatısı ve yer yer taş ile kaplanmıl duvarları ile masallardan fırmalış gibi görünen sıcak ve sevimli bir ev, hem de yüksek ağaçların altında, çimlerle kaplı bir bahçede… Enteresan eğimiyle dikkat çeken pergolası ve geniş kaya parçalarının üzerinde duruyor gibi görünen duvarları ile son derece dikkat çeken bu yapının diğer fotoğrafları için buraya tıklayınız.
Kuzey Kore'de konumlanan bu yapı ise İskandinav stilin net ve temiz çizgilerine sahip. Asimetrik yapısı ve farklı malzemelerin bir arada mükemmel biçimde kullanıılmasıyla muhteşem bir görsellik sunuyor.
Belki de haylini kurduğunuz hayat şehirden olabildiğince uzakta, kendi sebzelerinizi yetiştirebileceğiniz, belki de bir iki hayvan alabileceğiniz bir çiftlik evi; ancak şehirde alıştığınız konforu size sunabilecek düzeyde, derli toplu, şık bir çiftlik evi.
Kimimiz ise her ne kadar bahçeli müstakil ev hayali kursak da, aslında şehirden ayrılmak istemeyiz. Şehrin sağladığı olanaklara, okula ve işyerine yakınlık, sosyal ve kültürel aktivitelere devam edebilme imkanı ancak kalabalık caddelerden ve altlı üstlü apartman hayatından uzakta olabilmek şehrin az periferinde bir ev ile mümkün.
Hayalimizdeki evi inşa ederken bu evin sürdürülebilirliğini de göz önünde bulundurmak, doğal gün ışığından ve dahası, güneş enerjisinden yararlanmak ekonomik ve çevresel faktörler açısından doğru bir adım olacaktır. Dolayısıyla, evimizin mimarisini en baştan buna uygun tasarlamak gerekir.