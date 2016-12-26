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Çok beğeneceğiniz 8 muhteşem aile evi

Özlem K. Özlem K.
Ökohaus Schauer, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG Modern Evler
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Hepimizin ideal ev anlayışı farklı. İdeal ev olarak hayal ettiğimiz ve günün birinde inşa ettirmeyi düşündüğümüz evler belki çocukluğumuzdan kalan bir anı, belki bir filmde gördüğümüz mutlu aile yuvası, ya da belki de yaptığımız onlarca araştırma sonucu karar kıldığımız bir mimari. İster modern olsun isterse de rustik, ideal evin en önemli özelliği davetkar bir yapıda olması ve insanı kendine doğru çekmesi; bu eve bakınca orada mutlu bir hayat olduğunu düşünmemizi sağlaması. 

Bugünkü yazımızda her biri farklı mimari stillere sahip olsa da, sıcak ve samimi havaları ile son derece davetkar görünen, birbirinden güzel 10 müstakil ev örneğini derledik. Hayalini kurması bile zevk veren bu evler, umuyoruz ki bir gün hakikaten inşa ettirmeye girişeceğimiz evler için ilham kaynağı olur.

1) Bol bol açık hava yaşam alanı

PROJEKT DOMU MAGNUS II G2, Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Modern Evler
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

İlk örneğimiz modern ögeler ile rustik stilin birleşiminden oluşan, eğimli çatılı güzel bir bungalov projesi. Bu evin en güzel özelliklerinden biri özel yüzme havuzuna sahip olması ve açık havada yer alan geniş yaşam alanları. Ön cepheden baktığımızda L şeklinde olduğunu gördüğümüz yapının kapalı otoparkı da bulunuyor. Tek katlı gibi görünmesine rağmen, eğimli çatının altında tavan pencerelerine sahip sevimli çatı katı yatak odaları bulunuyor. ’Hayalini kurduğunuz modern bir ev projesi’ başlıklı yazıdan ev hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

2) Doğal gün ışığı alan geniş pencereler

Wohnhaus Sürth, Corneille Uedingslohmann Architekten Corneille Uedingslohmann Architekten Modern Evler
Corneille Uedingslohmann Architekten

Corneille Uedingslohmann Architekten
Corneille Uedingslohmann Architekten
Corneille Uedingslohmann Architekten

Bu geniş evin ise her bir cepheye bakan ve ayrıca gökyüzüne de açılan pencereleri var ve bu sayede her açıdan bol bol doğal gün ışığı alıyor. Diğer fotoğraflarını görmek için bu linke tıklayabilirsiniz.

3) Geniş ve ferah iç alanlar

仙川の家, Studio R1 Architects Office Studio R1 Architects Office Modern Oturma Odası
Studio R1 Architects Office

Studio R1 Architects Office
Studio R1 Architects Office
Studio R1 Architects Office

Yapılarıın bol bol penceresinin olmasının önemi bu fotoğraftan çok iyi anlaşılıyor. Mekanların ferah ve aydınlık olması için her açıdan gelebilecek doğal gün ışığı gerekiyor. Açık planlı yaşam alanları bu konuda daha da avantajlı.

4) Masal evi gibi rustik bir ev

Dom Kazia II G2 - niebanalny, idealny! , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Klasik Evler
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Dik eğimli, kızıl kiremitli çatısı ve yer yer taş ile kaplanmıl duvarları ile masallardan fırmalış gibi görünen sıcak ve sevimli bir ev, hem de yüksek ağaçların altında, çimlerle kaplı bir bahçede… Enteresan eğimiyle dikkat çeken pergolası ve geniş kaya parçalarının üzerinde duruyor gibi görünen duvarları ile son derece dikkat çeken bu yapının diğer fotoğrafları için buraya tıklayınız.

5) İskandinav şıklığı

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Kuzey Kore'de konumlanan bu yapı ise İskandinav stilin net ve temiz çizgilerine sahip. Asimetrik yapısı ve farklı malzemelerin bir arada mükemmel biçimde kullanıılmasıyla muhteşem bir görsellik sunuyor.

6) Derli toplu bir çiftlik evi

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Belki de haylini kurduğunuz hayat şehirden olabildiğince uzakta, kendi sebzelerinizi yetiştirebileceğiniz, belki de bir iki hayvan alabileceğiniz bir çiftlik evi; ancak şehirde alıştığınız konforu size sunabilecek düzeyde, derli toplu, şık bir çiftlik evi.

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7) Şehir içinde bir müstakil

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Kimimiz ise her ne kadar bahçeli müstakil ev hayali kursak da, aslında şehirden ayrılmak istemeyiz. Şehrin sağladığı olanaklara, okula ve işyerine yakınlık, sosyal ve kültürel aktivitelere devam edebilme imkanı ancak kalabalık caddelerden ve altlı üstlü apartman hayatından uzakta olabilmek şehrin az periferinde bir ev ile mümkün.

8) Sürdürülebilir mimari

Haus am See, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG Modern Evler
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG

Bau-Fritz GmbH & Co. KG
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG
Bau-Fritz GmbH & Co. KG

Hayalimizdeki evi inşa ederken bu evin sürdürülebilirliğini de göz önünde bulundurmak, doğal gün ışığından ve dahası, güneş enerjisinden yararlanmak ekonomik ve çevresel faktörler açısından doğru bir adım olacaktır. Dolayısıyla, evimizin mimarisini en baştan buna uygun tasarlamak gerekir.

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