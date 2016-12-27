220 bin TL'ye eksiksiz bir aile evi (planı ile birlikte)

Yaygın konut tipinin apartman daireleri olduğu ülkemizde, sade yapılı ve ekonomik müstakil evler bulmak zor olabiliyor. Bahçeli, çatılı müstakil bir eve sahip olmak istediğinizde ya şehrin çok dışına çıkmanız gerekiyor ya da son derece pahalı lüks villalar satın almanız. Oysa diğer birçok ülkede müstakil evler daha yaygın olduğundan ortalama fiyatlara ve hemen şehrin her bölgesinde bulunabiliyor. Örneğin Polonya’da şehrin en merkezi yerlerinde hem modern ve şık, hem de ekonomik evler bulmak hiç zor değil. Daha önce birçok yeni fikir yazımızda tanıttığımız Polonya evlerine bu sefer bir aile evini örnek sunacağız. Üç yatak odalı, çift banyolu, teraslı ve garajlı bu eksiksiz aile evine bayılacaksınız. Üstelik fiyatı ve planı ile birlikte daha detaylı fikir sahibi olabilirsiniz.
Modern dekorasyon tutkunuysanız, stili ile göz alan, 66 metrekarelik bir ev ile tanışmak için “66 metrekare etkileyici ve mükemmel bir ev” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Beyaz ve antrasit tonlarının ferah görüntüsünü, yeşil ile buluşturan bu dış cephe kusursuz bir modernliğe sahip. Alüminyum-Titanyum çatı kaplaması ve güçlü izolasyonu sayesinde son derece sağlam bir yapıya sahip olan evin iç mekanlarına da bayılacaksınız. Anahtar teslimi üretilen bu proje ülkesinde en çok sevilen ev modellerinden birini temsil ediyor.
Evin geniş ve kullanışlı bir terası var. Terasın bir kısmını şezlonglarla bir diğer kısmını ise şık bahçe mobilyaları ile dekore etmişler. Böylece son derece kullanışlı açık hava mekanları kazanılmış. Bahçeye bakan bu kullanışlı teras oturma odasının girişinde bulunuyor. Bahçe mobilyasında hava şartlarına dayanıklı ve pratik rattan malzeme tercih edilmiş. Mavi minderler ile de dekorasyon canlandırılmış. Bahçe dekorasyonu hakkında daha detaylı fikirlere ihtiyacınız varsa peyzaj mimarlarına danışabilirsiniz.
Evin detaylı planına baktığınızda ne kadar iyi bir tasarıma sahip olduğunu daha rahat görebilirsiniz. Ferah ve geniş bir girişe sahip olan evin iki araçlık büyük bir garajı var. Evin girişinden garaja açılan bir koridor da bulunuyor. Bu koridor aynı zamanda kiler veya depo olarak da değerlendirilebilir. Evde bir ebeveyn, iki de çocuk olmak üzere üç adet yatak odası bulunuyor. İki banyosu bir de açık mutfağı olan evin salonu oldukça geniş. Yemek odası, oturma odası ve mutfak aynı salon içerisinde farklı segmentlere konumlandırılmış. Geniş pencere ve kapılarla bahçeye açılan odalar son derece ferah. Toplamda 140 metrekarelik bir alana kurulan ev her yönüyle eksiksiz.
Ferah bir oturma odasına sahip olan evde açık renkler göze çarpıyor. Geniş cam kapılar sayesinde terasa bakan bu oturma odası ve yemek odası son derece aydınlık. Dekorasyonda ise modern bir stil ve şık aksesuarlar öne çıkmış. Alternatif aydınlatma kaynakları bulunduran dekorasyonun en etkileyici özelliği ise sadeliği.
Beyaz bir fona sahip olan dekorasyona lacivert koltuk takımı çok iyi uyum sağlamış. Evde kullanılan renk tonları genelde beyaz, gri ve mavi tonları. Böylece sade ve dinlendirici bir renk dengesi oluşturulmuş. Yalın ve şık aksesuarlarla güzelleştirilen evde bitkilendirme de tam kararında uygulanmış.
U şeklinde geniş bir tezgaha sahip olan mutfak dekorasyonu son derece kullanışlı görünüyor. Modern tasarımının bütün avantajlarından yararlanan bu mutfakta yemek yapmak büyük bir keyif olsa gerek. Beyaz tezgah, açık renk ahşap ile başarılı bir uyum oluşturmuş. Bahçeye bakan geniş pencereler de mutfağa ferahlık kazandırmış.