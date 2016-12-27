220 bin TL'ye eksiksiz bir aile evi (planı ile birlikte)

Yaygın konut tipinin apartman daireleri olduğu ülkemizde, sade yapılı ve ekonomik müstakil evler bulmak zor olabiliyor. Bahçeli, çatılı müstakil bir eve sahip olmak istediğinizde ya şehrin çok dışına çıkmanız gerekiyor ya da son derece pahalı lüks villalar satın almanız. Oysa diğer birçok ülkede müstakil evler daha yaygın olduğundan ortalama fiyatlara ve hemen şehrin her bölgesinde bulunabiliyor. Örneğin Polonya’da şehrin en merkezi yerlerinde hem modern ve şık, hem de ekonomik evler bulmak hiç zor değil. Daha önce birçok yeni fikir yazımızda tanıttığımız Polonya evlerine bu sefer bir aile evini örnek sunacağız. Üç yatak odalı, çift banyolu, teraslı ve garajlı bu eksiksiz aile evine bayılacaksınız. Üstelik fiyatı ve planı ile birlikte daha detaylı fikir sahibi olabilirsiniz.

Modern dekorasyon tutkunuysanız, stili ile göz alan, 66 metrekarelik bir ev ile tanışmak için “66 metrekare etkileyici ve mükemmel bir ev” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.