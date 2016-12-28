Heidi'nin evi gerçekte nasıl olur hiç merak ettiniz mi?

Masal ve çizgi filmlerdeki evlere hangimiz hayran olmadık ki? Henüz şehir hayatının keşmekeşiyle tanışmadığımız çocukluk yıllarımızda bile masalsı dağ evlerinin, çatılı orman evlerinin hayallerini kurardık öyle değil mi? Kalabalık, kirlilik, suç oranı, pahalılık, gürültü ve sağlıksız gıdalar yüzünden, şehir hayatından giderek daha çok şikayet ettiğimiz şu yıllarda, siz de zaman zaman kendinizi bir dağ evine atmak istiyorsunuzdur. O halde size mükemmel bir ev tanıtacağız. İtalya'nın dağlarında bulunan ve göz alıcı bir manzaraya sahip olan bu kütük eve bayılacaksınız. Bu evde diğer tasarımlarda gördüğünüz modern çizgileri, şık aksesuarları aramayın. Bu evin özelliği yıllar öncesinden kalma çözümlerle size bir dağ hayatı sunuyor olması. Gelin evi birlikte gezelim.

Dağ evi konseptine hayransanız ancak modern çözümlerin konforundan da vazgeçemiyorsanız sizin için de muhteşem bir ev sunabiliriz. “Hem doğa dostu hem de masal gibi” başlıklı yazımızda son derece modern çözümlerle tasarlanmış, konforlu ve şık bir dağ evi bulmanız mümkün.