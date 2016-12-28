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Heidi'nin evi gerçekte nasıl olur hiç merak ettiniz mi?

Homify Homify
Il recupero di una dimora temporanea, Studio Zazzi Studio Zazzi Kırsal Evler
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Masal ve çizgi filmlerdeki evlere hangimiz hayran olmadık ki? Henüz şehir hayatının keşmekeşiyle tanışmadığımız çocukluk yıllarımızda bile masalsı dağ evlerinin, çatılı orman evlerinin hayallerini kurardık öyle değil mi? Kalabalık, kirlilik, suç oranı, pahalılık, gürültü ve sağlıksız gıdalar yüzünden, şehir hayatından giderek daha çok şikayet ettiğimiz şu yıllarda, siz de zaman zaman kendinizi bir dağ evine atmak istiyorsunuzdur. O halde size mükemmel bir ev tanıtacağız. İtalya'nın dağlarında bulunan ve göz alıcı bir manzaraya sahip olan bu kütük eve bayılacaksınız. Bu evde diğer tasarımlarda gördüğünüz modern çizgileri, şık aksesuarları aramayın. Bu evin özelliği yıllar öncesinden kalma çözümlerle size bir dağ hayatı sunuyor olması. Gelin evi birlikte gezelim.

Dağ evi konseptine hayransanız ancak modern çözümlerin konforundan da vazgeçemiyorsanız sizin için de muhteşem bir ev sunabiliriz. “Hem doğa dostu hem de masal gibi” başlıklı yazımızda son derece modern çözümlerle tasarlanmış, konforlu ve şık bir dağ evi bulmanız mümkün.

Genel bakış ve dış cephe

Il recupero di una dimora temporanea, Studio Zazzi Studio Zazzi Kırsal Evler
Studio Zazzi

Studio Zazzi
Studio Zazzi
Studio Zazzi

Hayranlık uyandırıcı bir manzaraya sahip olan bu ev kelimenin tam anlamıyla bir dağ başında bulunuyor. Tamamen kütükten inşa edilmiş ve dekorasyonu da ağaç malzemelerle yapılmış evin sağlam bir çatısı ve güçlü bir izolasyonu da bulunuyor. Eve dışarıdan baktığınızda iç açıcı gelmeyebilir ama doğal ve sağlıklı bir yaşam için daha iyi bir ortam düşünülemezdi. Sanki bu şirin ev çocukluğumuzun çizgi film kahramanı olan dağlar kızı Heidi'nin eviymiş gibi.  

Manzara

Il recupero di una dimora temporanea, Studio Zazzi Studio Zazzi Kırsal Evler
Studio Zazzi

Studio Zazzi
Studio Zazzi
Studio Zazzi

Dört tarafı binalarla değil tertemiz bir hava, ağaçlar ve dağlarla çevrili bir ev hayal edin. Bulunduğu tepeye entegre olarak, alt kat doğal taş ile örülü, üst katı ise tamamen kütükten olacak şekilde planlanmış. Evin çatısı ise, taş kaplamalı, A tipi, tek eğimli bir ahşap çatı. Evin en büyük avantajı temiz havası ve mükemmel manzarası.  

Geleneksel çözümlerle dolu bir yaşam alanı

Il recupero di una dimora temporanea, Studio Zazzi Studio Zazzi BahçeAksesuarlar & Dekorasyon
Studio Zazzi

Studio Zazzi
Studio Zazzi
Studio Zazzi

Doğa yağmur ve kar suyundan faydalanmak için bahçede çeşitli geleneksel düzenekler bulunuyor. bunun yanı sıra çiftlik hayvanlarının bakımı için de bölgeler var. Böyle bir evde çiftlik yaşamı için ihtiyaç duyacağınız her şeyi bulabilirsiniz. Ancak soğuğa karşı sıkı tedbirler almanız gerekebilir. böyle bir ev için bile modern iklimlendirme çözümleri bulabilirsiniz. bunun için ısıtma, soğutma ve klima uzmanlarına fikir danışmanız yeterli olacaktır.  

İç mekanlar

Il recupero di una dimora temporanea, Studio Zazzi Studio Zazzi Kırsal Mutfak
Studio Zazzi

Studio Zazzi
Studio Zazzi
Studio Zazzi

İç mekanları tamamen ağaçtan imal edilmiş ev tam bir ağaç ev havasına sahip. Ağaç malzemenin güçlü bir izolasyon özelliğini taşıdığını söylemeye gerek yok sanırız. Bütün mobilya ve eşyaların ağaçtan üretildiği bu ev tam bir masal evi görünümünde. Üst kata çıkan döner merdivenlerin korkulukları aynı zamanda raf olarak da değerlendirilmiş.   

Yatak odası

Il recupero di una dimora temporanea, Studio Zazzi Studio Zazzi Kırsal Yatak Odası
Studio Zazzi

Studio Zazzi
Studio Zazzi
Studio Zazzi

Üst katta iki yataklı sevimli bir yatak odası bulunuyor. Yatakların ahşap olduğunu söylemeye gerek yok. Kullanılan tekstil ürünleri genelde kilim ve şilte gibi el dokuma özelliğe sahip. Aksesuarlar ise çam kozalağı, ağaç dalı gibi çevreden toplanmış malzemelerden oluşuyor. Bu ev her şeyiyle gerçek bir dağ evi.    

Bu şahane kütük evden birkaç fotoğraf daha!

Il recupero di una dimora temporanea, Studio Zazzi Studio Zazzi Kırsal Evler
Studio Zazzi

Studio Zazzi
Studio Zazzi
Studio Zazzi

İç içe geçmiş küçüklerden oluşan masalsı bir evde tatil yapmak ya da emekliliğinizi böyle bir evde geçirmek istemez miydiniz? Oldukça düşük fiyatlara edinebileceğiniz bu tip bir kütük evi hiç olmazsa yılda birkaç kez gidip temiz hava almak için bile edinebilirsiniz. Gelin bu şirin mi şirin evden birkaç fotoğrafa daha bakalım. 

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Il recupero di una dimora temporanea, Studio Zazzi Studio Zazzi Kırsal Koridor, Hol & Merdivenler
Studio Zazzi

Studio Zazzi
Studio Zazzi
Studio Zazzi

Il recupero di una dimora temporanea, Studio Zazzi Studio Zazzi Kırsal Evler
Studio Zazzi

Studio Zazzi
Studio Zazzi
Studio Zazzi

Il recupero di una dimora temporanea, Studio Zazzi Studio Zazzi Kırsal Evler
Studio Zazzi

Studio Zazzi
Studio Zazzi
Studio Zazzi
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