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Alanları birbirinden ayırmak için 15 yaratıcı çözüm

Homify Homify
Casa GM, GLR Arquitectos GLR Arquitectos Modern Oturma Odası
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Dekorasyon uzmanlarını en fazla zorlayan konu geniş alanları farklı yaşam alanları şeklinde bölerken kullanılacak oda bölme perdeleri ve oda ayırıcılarıdır. Dekorasyon rengi ve ahengi ile uyumlu oda bölme paravan alternatifleri arasından dekorasyona uygun olanı bulmak ve dekorasyon içinde estetik olarak kullanmak çok önemlidir. Ucuz paravan modelleri, ahşap seperatörler, katlanan kapılar, kumaş bezler gibi birbirinden farklı özelliklere sahip olan oda ayırıcı çeşitleri ile geniş alanları birbirinden bağımsız yaşam alanları haline getirebilirsiniz. Özellikle Amerikan mutfak dekorasyonlarından kullanabileceğiniz oda bölme perdeleri ile mutfağı bağımsız bir yaşam alanı haline getirebilirsiniz. Mutfaklar dışında diğer yaşam alanlarını bölmek istediğinizde de oda bölme paravan modellerinden yararlanabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli konu ara bölme aparatlarını sabitlerken yardım alacağınız duvarlar ve zeminlerdir. Doğru teknikler ile mükemmel dekorasyonlar yapabilirsiniz.

Ev dekorasyonu sırasında kimi zaman evin mimari özelliklerini, dekorasyon düzeninize uyduracak çözümlere ihtiyaç duyarsınız. Mesela, aynı mekanda bulunan ve farklı şekilde dekore etmeyi planladığınız iki alanı birbirinden ayırmak gibi. Bu gibi durumlarda çözüm olacak birçok farklı yöntem bulmanız mümkün ama bu çözümlerden hangisinin stilinize ve dekorasyon özelliklerinize daha uygun olacağına karar vermek biraz zor olabilir. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere, farklı amaçla kullanılacak iki alanı birbirinden en iyi şekilde ayırmanın 15 yaratıcı çözümünü sunacağız. Birbirinden güzel dekorasyonlarda bulacağınız bu çözümlerden biri sizin eviniz için de ideal olabilir.

Aradığınız dekorasyon çözümü dağınıklık ve kalabalık içinse “Evi dağınık olanlara ilham verecek 8 fotoğraf” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.

Klasik paravanlar

Seperötör AÇAR MOBİLYA DEKORASYON Koridor, Hol & MerdivenlerAksesuarlar & Dekorasyon
AÇAR MOBİLYA DEKORASYON

Seperötör

AÇAR MOBİLYA DEKORASYON
AÇAR MOBİLYA DEKORASYON
AÇAR MOBİLYA DEKORASYON

Ucuz paravan kullanarak alan ayırma işlemi yapmak istiyorsanız klasik ahşap separatörler ve ucuz paravan modelleri bu için biçilmiş kaftandır. Keyifle kullanabileceğiniz bu modeller doğal görünümleri ile de evinize farklı bir hava katacaktır.

Sürgülü kapılar

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Geniş alanları birbirinden ayırarak bağımsız hale getirmek için en ideal yöntem sürgülü kapılardır. Hem estetik hem de kolay kullanım imkanı sağlayan sürgülü kapı tercihlerinizde size fikir vermesi için '' Yer tasarrufu sağlayan 14 farklı sürgülü kapı modeli '' yazımızı mutlaka incelemelisiniz.

1. Çizgi paravanlar

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura Klasik Yatak Odası
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

Açık oda dekorasyon tipi giderek ülkemizde de yaygınlaşıyor. Özellikle loft konseptli tasarımlarda geniş bir mekanın birden fazla oda için kullanıldığını görebilirsiniz. Bu tip tasarımlarda yatak odası ve oturma odası gibi alanları birbirinden ayırmak için farklı yöntemlere başvuruluyor. Bunlardan en sık kullanılanı ise farklı model paravanlar. Bu dekorasyonda kullanılan çizgi paravanlar en çok tercih edilenlerden. Eğer siz de dekorasyonunuz için paravana ihtiyaç duyuyorsanız, fikir almak için mobilya ve aksesuar uzmanlarımıza çekinmeden danışabilirsiniz.  

2. Asma kat

CASA TRES, Estudio Meraki Estudio Meraki Eklektik Mutfak
Estudio Meraki

Estudio Meraki
Estudio Meraki
Estudio Meraki

Yüksek tavanlı evlerde fazladan bir oda kazanmanın en etkili yollarından biri olan asma katları siz de uzman bir ekipten destek alarak kolayca uygulayabilirsiniz. Evinize fazladan bir oda ve daha fazla kullanım alanı kazandıracak bu çözümü mutlaka değerlendirin.  

3. İç mekanda tuğla kemer

residencia Gallardo, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño Kolonyal Mutfak Tuğla Bej
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

Açık odaları birbirinden ayırmak için kullanılan şık çözümlerden biri de iç mekan kemerleridir. Tuğla, taş, ahşap, metal, cam tuğla ve hatta beton gibi malzemelerden üretilebilen kemerler mekanlara şıklık da kazandırıyorlar. özellikle rustik, kırsal ve iskandinav gibi naturel ögelerin ön planda olduğu stillerde zevkle kullanabilirsiniz. 

4. Taş duvar

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto Modern Oturma Odası
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

Geniş bir salonu iki ayırmak istiyorsanız yarım duvar ya da cüce duvar olarak adlandırılan duvar ile ayrıma yöntemlerini kullanabilirsiniz. Bu yöntemde duvar malzemesi olarak birçok farklı malzeme kullanılabiliyor. Bu örnekte taş malzeme kullanılarak dekorasyona uygun şık bir ayırma yapılmış. 

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5. Ahşap paravan

CASA JT, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos Tropikal Oturma Odası
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

Paravan modellerine gösterilebilecek şık bir örnek de bu tip ahşap paravanlar oluyor. Özellikle akdeniz ve tropikal gibi doğal ve canlı stillere uyum sağlayan bu ahşap paravanları siz de kolaylıkla kullanabilirsiniz. 

6. Sütun ve yarım duvarlar

Casa GM, GLR Arquitectos GLR Arquitectos Modern Oturma Odası
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

Klasik tasarımın kullanıldığı evlerde kartonpiyerlerle süslenmiş sütunlar sıklıkla kullanılıyor. Modern tasarımlarda ise sütunların yerini kare sütun ya da yarım duvar gibi uygulamalar almış durumda. Evin duvarlarında kullanılan renk ile kontrast oluşturacak ve açık alanda yarım halde bulunan bu duvarlar alanları ayırmak için iyi bir yöntem.  

7. Kare sütunlar

Club de Golf Santa Anita, Arki3d Arki3d Modern Oturma Odası
Arki3d

Arki3d
Arki3d
Arki3d

Tıpkı yarım duvarlar gibi kare sütunlar da modern dekorasyonlarda sıklıkla kullanılıyor. Mekana gösteriş kazandıran ve genelde renk kontrastı oluşturacak şekilde tasarlanan kare sütunları iki odayı ayırmak için rahatlıkla kullanabilirsiniz.  

8. Çift kanatlı kapılar

Casa del Arbol, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Modern Oturma Odası
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

İki odayı birbirinden ayıran duvarlar ve kapılardır fakat dekorasyonunuzda farklı bir hava yakalamak istiyorsanız çift kanatlı geniş kapılardan da yararlanabilirsiniz. Açık bırakıldığı zaman şık ve ferah bir ortam oluşturan çift kanatlı kapılar birçok stili güçlendirmek için de kullanılabiliyor.  

9. Şömine ve tablolarla süslenen yarım duvarlar

Sala y Comedor, IDEA Studio Arquitectura IDEA Studio Arquitectura Modern Oturma Odası
IDEA Studio Arquitectura

IDEA Studio Arquitectura
IDEA Studio Arquitectura
IDEA Studio Arquitectura

Yarım duvarları bu dekorasyonda olduğu gibi şömine ve tablo gibi elemanlarla süsleyerek de kullanabilirsiniz. Hem dekorasyonu güçlendiren ham alan tasarrufu sağlayan hem de iki farklı kullanım alanını ayıran etkili bir yöntem.

10. Raf ve kitaplıklar

Интерьер в белом, NDubchenko NDubchenko İskandinav Oturma Odası
NDubchenko

NDubchenko
NDubchenko
NDubchenko

Yatak odası ile çalışma odası, mutfak ile oturma odası, oturma odası ile çalışma odası gibi alanlar aynı mekanda bulunuyorsa bunları birbirinden şık ve etkili bir şekilde ayırmak için duvar boyu raf ve kitaplıklardan faydalanabilirsiniz. Size fazladan depolama alanı ve şık bir köşe de kazandıracak bu pratik çözümü göz ardı etmeyin. 

11. Ahşap duvar

Casa PG, BCA Taller de Diseño BCA Taller de Diseño Modern Oturma Odası
BCA Taller de Diseño

BCA Taller de Diseño
BCA Taller de Diseño
BCA Taller de Diseño

Ahşap dolap ve mobilyaların kullanıldığı dekorasyonlarda paravan yerine kullanılan ahşap duvarlar da oldukça şık bir görüntü oluşturuyor. bu dekorasyondaki gibi cam bölmelerle de süslenebilir. 

12. Perdeler

D'Terrace 805 Unit , DECO Designers DECO Designers Minimalist Oturma Odası Beyaz
DECO Designers

DECO Designers
DECO Designers
DECO Designers

Özellikle küçük stüdyo dairelerde perde yöntemi de sıklıkla kullanılıyor. Oldukça pratik ve ekonomik bir çözüm olan perdeleri her odayı ayırmak için kullanabilirsiniz. Evinize nostaljik bir hava da katabilir. 

13. Boy yatak başlığı

Departamento GC, kababie arquitectos kababie arquitectos Modern Yatak Odası
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

Yatak odasında giyinme kabini ya da giyinme odası gibi bir alan oluşturmak istiyorsanız yatak başlığını paravan gibi kullanma şansınız var. Bunun için duvar boyu yatak başlıklarını seçebilirsiniz. Üstelik şık bir duvar dekorasyonu izlenimi de verecektir. 

14. Cüce duvar

Pent-house LAHIA, Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México. Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México. Modern Yatak Odası
Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México.

Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México.
Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México.
Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México.

Tıpkı yarım duvarlar gibi kullanılan cüce duvarlar da dekorasyona şık bir hava kazandırıyor. Bu tasarımda olduğu gibi yatak odasını giyinme alanı ve okuma köşesinden ayırmak için kullanabilirsiniz. 

15. Ahşap perdeli paravanlar

VIA CORDILLERA (DESARROLLOS DELTA), Estudio Tanguma Estudio Tanguma Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

En çok tercih edilen çözümlerden biri olan ahşap ve perdeli paravanları da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Teras ve balkon gibi alanları ayırmak için tercih edilen bu paravanlar akdeniz, tropikal, modern ve iskandinav gibi stillere çok yakışıyor.

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