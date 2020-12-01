Alanları birbirinden ayırmak için 15 yaratıcı çözüm

Dekorasyon uzmanlarını en fazla zorlayan konu geniş alanları farklı yaşam alanları şeklinde bölerken kullanılacak oda bölme perdeleri ve oda ayırıcılarıdır. Dekorasyon rengi ve ahengi ile uyumlu oda bölme paravan alternatifleri arasından dekorasyona uygun olanı bulmak ve dekorasyon içinde estetik olarak kullanmak çok önemlidir. Ucuz paravan modelleri, ahşap seperatörler, katlanan kapılar, kumaş bezler gibi birbirinden farklı özelliklere sahip olan oda ayırıcı çeşitleri ile geniş alanları birbirinden bağımsız yaşam alanları haline getirebilirsiniz. Özellikle Amerikan mutfak dekorasyonlarından kullanabileceğiniz oda bölme perdeleri ile mutfağı bağımsız bir yaşam alanı haline getirebilirsiniz. Mutfaklar dışında diğer yaşam alanlarını bölmek istediğinizde de oda bölme paravan modellerinden yararlanabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli konu ara bölme aparatlarını sabitlerken yardım alacağınız duvarlar ve zeminlerdir. Doğru teknikler ile mükemmel dekorasyonlar yapabilirsiniz.

Ev dekorasyonu sırasında kimi zaman evin mimari özelliklerini, dekorasyon düzeninize uyduracak çözümlere ihtiyaç duyarsınız. Mesela, aynı mekanda bulunan ve farklı şekilde dekore etmeyi planladığınız iki alanı birbirinden ayırmak gibi. Bu gibi durumlarda çözüm olacak birçok farklı yöntem bulmanız mümkün ama bu çözümlerden hangisinin stilinize ve dekorasyon özelliklerinize daha uygun olacağına karar vermek biraz zor olabilir. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere, farklı amaçla kullanılacak iki alanı birbirinden en iyi şekilde ayırmanın 15 yaratıcı çözümünü sunacağız. Birbirinden güzel dekorasyonlarda bulacağınız bu çözümlerden biri sizin eviniz için de ideal olabilir.

Aradığınız dekorasyon çözümü dağınıklık ve kalabalık içinse “Evi dağınık olanlara ilham verecek 8 fotoğraf” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.