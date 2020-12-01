Alanları birbirinden ayırmak için 15 yaratıcı çözüm

Dekorasyon uzmanlarını en fazla zorlayan konu geniş alanları farklı yaşam alanları şeklinde bölerken kullanılacak oda bölme perdeleri ve oda ayırıcılarıdır. Dekorasyon rengi ve ahengi ile uyumlu oda bölme paravan alternatifleri arasından dekorasyona uygun olanı bulmak ve dekorasyon içinde estetik olarak kullanmak çok önemlidir. Ucuz paravan modelleri, ahşap seperatörler, katlanan kapılar, kumaş bezler gibi birbirinden farklı özelliklere sahip olan oda ayırıcı çeşitleri ile geniş alanları birbirinden bağımsız yaşam alanları haline getirebilirsiniz. Özellikle Amerikan mutfak dekorasyonlarından kullanabileceğiniz oda bölme perdeleri ile mutfağı bağımsız bir yaşam alanı haline getirebilirsiniz. Mutfaklar dışında diğer yaşam alanlarını bölmek istediğinizde de oda bölme paravan modellerinden yararlanabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli konu ara bölme aparatlarını sabitlerken yardım alacağınız duvarlar ve zeminlerdir. Doğru teknikler ile mükemmel dekorasyonlar yapabilirsiniz.
Ev dekorasyonu sırasında kimi zaman evin mimari özelliklerini, dekorasyon düzeninize uyduracak çözümlere ihtiyaç duyarsınız. Mesela, aynı mekanda bulunan ve farklı şekilde dekore etmeyi planladığınız iki alanı birbirinden ayırmak gibi. Bu gibi durumlarda çözüm olacak birçok farklı yöntem bulmanız mümkün ama bu çözümlerden hangisinin stilinize ve dekorasyon özelliklerinize daha uygun olacağına karar vermek biraz zor olabilir. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere, farklı amaçla kullanılacak iki alanı birbirinden en iyi şekilde ayırmanın 15 yaratıcı çözümünü sunacağız. Birbirinden güzel dekorasyonlarda bulacağınız bu çözümlerden biri sizin eviniz için de ideal olabilir.
Aradığınız dekorasyon çözümü dağınıklık ve kalabalık içinse “Evi dağınık olanlara ilham verecek 8 fotoğraf” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.
Ucuz paravan kullanarak alan ayırma işlemi yapmak istiyorsanız klasik ahşap separatörler ve ucuz paravan modelleri bu için biçilmiş kaftandır. Keyifle kullanabileceğiniz bu modeller doğal görünümleri ile de evinize farklı bir hava katacaktır.
Geniş alanları birbirinden ayırarak bağımsız hale getirmek için en ideal yöntem sürgülü kapılardır. Hem estetik hem de kolay kullanım imkanı sağlayan sürgülü kapı tercihlerinizde size fikir vermesi için '' Yer tasarrufu sağlayan 14 farklı sürgülü kapı modeli '' yazımızı mutlaka incelemelisiniz.
Açık oda dekorasyon tipi giderek ülkemizde de yaygınlaşıyor. Özellikle loft konseptli tasarımlarda geniş bir mekanın birden fazla oda için kullanıldığını görebilirsiniz. Bu tip tasarımlarda yatak odası ve oturma odası gibi alanları birbirinden ayırmak için farklı yöntemlere başvuruluyor. Bunlardan en sık kullanılanı ise farklı model paravanlar. Bu dekorasyonda kullanılan çizgi paravanlar en çok tercih edilenlerden. Eğer siz de dekorasyonunuz için paravana ihtiyaç duyuyorsanız, fikir almak için mobilya ve aksesuar uzmanlarımıza çekinmeden danışabilirsiniz.
Yüksek tavanlı evlerde fazladan bir oda kazanmanın en etkili yollarından biri olan asma katları siz de uzman bir ekipten destek alarak kolayca uygulayabilirsiniz. Evinize fazladan bir oda ve daha fazla kullanım alanı kazandıracak bu çözümü mutlaka değerlendirin.
Açık odaları birbirinden ayırmak için kullanılan şık çözümlerden biri de iç mekan kemerleridir. Tuğla, taş, ahşap, metal, cam tuğla ve hatta beton gibi malzemelerden üretilebilen kemerler mekanlara şıklık da kazandırıyorlar. özellikle rustik, kırsal ve iskandinav gibi naturel ögelerin ön planda olduğu stillerde zevkle kullanabilirsiniz.
Geniş bir salonu iki ayırmak istiyorsanız yarım duvar ya da cüce duvar olarak adlandırılan duvar ile ayrıma yöntemlerini kullanabilirsiniz. Bu yöntemde duvar malzemesi olarak birçok farklı malzeme kullanılabiliyor. Bu örnekte taş malzeme kullanılarak dekorasyona uygun şık bir ayırma yapılmış.
Paravan modellerine gösterilebilecek şık bir örnek de bu tip ahşap paravanlar oluyor. Özellikle akdeniz ve tropikal gibi doğal ve canlı stillere uyum sağlayan bu ahşap paravanları siz de kolaylıkla kullanabilirsiniz.
Klasik tasarımın kullanıldığı evlerde kartonpiyerlerle süslenmiş sütunlar sıklıkla kullanılıyor. Modern tasarımlarda ise sütunların yerini kare sütun ya da yarım duvar gibi uygulamalar almış durumda. Evin duvarlarında kullanılan renk ile kontrast oluşturacak ve açık alanda yarım halde bulunan bu duvarlar alanları ayırmak için iyi bir yöntem.
Tıpkı yarım duvarlar gibi kare sütunlar da modern dekorasyonlarda sıklıkla kullanılıyor. Mekana gösteriş kazandıran ve genelde renk kontrastı oluşturacak şekilde tasarlanan kare sütunları iki odayı ayırmak için rahatlıkla kullanabilirsiniz.
İki odayı birbirinden ayıran duvarlar ve kapılardır fakat dekorasyonunuzda farklı bir hava yakalamak istiyorsanız çift kanatlı geniş kapılardan da yararlanabilirsiniz. Açık bırakıldığı zaman şık ve ferah bir ortam oluşturan çift kanatlı kapılar birçok stili güçlendirmek için de kullanılabiliyor.
Yarım duvarları bu dekorasyonda olduğu gibi şömine ve tablo gibi elemanlarla süsleyerek de kullanabilirsiniz. Hem dekorasyonu güçlendiren ham alan tasarrufu sağlayan hem de iki farklı kullanım alanını ayıran etkili bir yöntem.
Yatak odası ile çalışma odası, mutfak ile oturma odası, oturma odası ile çalışma odası gibi alanlar aynı mekanda bulunuyorsa bunları birbirinden şık ve etkili bir şekilde ayırmak için duvar boyu raf ve kitaplıklardan faydalanabilirsiniz. Size fazladan depolama alanı ve şık bir köşe de kazandıracak bu pratik çözümü göz ardı etmeyin.
Ahşap dolap ve mobilyaların kullanıldığı dekorasyonlarda paravan yerine kullanılan ahşap duvarlar da oldukça şık bir görüntü oluşturuyor. bu dekorasyondaki gibi cam bölmelerle de süslenebilir.
Özellikle küçük stüdyo dairelerde perde yöntemi de sıklıkla kullanılıyor. Oldukça pratik ve ekonomik bir çözüm olan perdeleri her odayı ayırmak için kullanabilirsiniz. Evinize nostaljik bir hava da katabilir.
Yatak odasında giyinme kabini ya da giyinme odası gibi bir alan oluşturmak istiyorsanız yatak başlığını paravan gibi kullanma şansınız var. Bunun için duvar boyu yatak başlıklarını seçebilirsiniz. Üstelik şık bir duvar dekorasyonu izlenimi de verecektir.
Tıpkı yarım duvarlar gibi kullanılan cüce duvarlar da dekorasyona şık bir hava kazandırıyor. Bu tasarımda olduğu gibi yatak odasını giyinme alanı ve okuma köşesinden ayırmak için kullanabilirsiniz.
En çok tercih edilen çözümlerden biri olan ahşap ve perdeli paravanları da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Teras ve balkon gibi alanları ayırmak için tercih edilen bu paravanlar akdeniz, tropikal, modern ve iskandinav gibi stillere çok yakışıyor.