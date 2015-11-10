Küçük bir ev, etkili bir dekorasyon örneği

Küçük evlerin dekorasyon ve tasarımları geniş metrekarelere sahip olan evlere göre çok daha zor ve karmaşıktır. Bir kere mobilyalarınızı boş alana ve oda büyüklüğüne göre seçmek gerekir. Ayrıntılı ve odanın dekorasyonunu kuvvetlendirecek aksesuarlar küçük alanları daha kalabalık da hale getireceğinden pek kullanılmaz, dolayısıyla küçük yaşam alanlarını hareketlendirmek için, aydınlatma ünitelerinde sıradışı seçimler, duvar ve tavan dekorasyonunda canlandırıcı unsurlar gibi daha farklı tasarım fikirleri uygulamak gerekir. Bu yazımızda ziyaret edeceğimiz ve Dar'c Tasarım tarafından dizayn edilen tasarım da, küçük evleri nasıl dekore etmemiz gerektiğine dair ilham veren başarılı bir dekorasyon örneği.
Eve dışarıdan baktığımızda, ziyaretçilerin evin içinde karşılaşacakları o şık ve konforlu dokunun ipuçları cam balkon tırabzanları ve boydan boya cam pencerelere eşlik eden siyah ve beyaz cephe üniteleriyle veriliyor.
Evin genelinde karşımıza çıkan manzara gerçek bir zarafet örneğini temsil ediyor. Minimalist bir tasarım anlayışıyla ve sade, yalın ama bir o kadar da etkili ve çarpıcı bir tarz ile dizayn edilmiş olan yaşam alanları hem içinde yaşayan ev sahipleri için oldukça fonksiyonel ve günlerini daha iyi geçirmelerini sağlayacak şekilde tasarlanmış ve uygulanmış, hem de eve ziyarete gelen misafirler için oldukça etkileyici ve göz alıcı estetik ve şık özelliklere sahip. Küçük alanlarda da oldukça elegan ve seçkin tasarımlar ortaya çıkarılabileceğinin de bir kanıtı olan yaşam alanlarında saf bir estetik anlayışı ve yüksek bir zevk hakim. Örneğin açık mutfakla iç içe geçen bu küçük oturma alanında mutfak tezgahı odayı ayıran ana unsur olarak kullanılmış ve Amerikan mutfak tarzında dizayn edilmiş. Hem fonksiyonel hem de şık bir görünüme sahip olan oturma alanında yaratılan konfor da yaşam alanının dikkat çeken tasarım özelliklerinden biri. Mutfak tezgahının yanında yer alan ahşap televizyon ünitesi, gri tonlarıyla mükemmel bir ahenk oluşturuyor ve odaya derinlik katıyor. Metrekare açısından pek de geniş olmayan odanın koridora açılan kısmında kapı yerine kapı boşluğu kullanılması da odayı daha da büyük gösteren ayrıntılardan biri. Tavan aydınlatması ve tavan dekorasyon unsurları da odanın tasarım karakterini belirliyor ve aynı zamanda da küçük alanlara sahip yaşam alanlarında mekanı hareketlendirmek için alanı daha da daraltmadan yapılabilecek tasarımlar açısından ilham veriyor.
Banyoda desenli siyah fayansların karizmatik ve şık etkisinden faydalanılarak evin geneline hakim olan elegan ve konforlu doku banyoda da hakim olmaya devam ediyor. Küçük yaşam alanlarında duvarlarda ve banyo ya da mutfak gibi ıslak duvar uygulamalarında koyu rengin genellikle mekanı daraltacağı düşünülür. Ancak bu her zaman doğru değildir. Düz siyah ya da desensiz düz bir koyu renk tonu kullanılırsa çoğunlukla odanın olduğundan daha küçük görüneceği doğru, gelgelelim bu örnekteki gibi beyaz çizgi ve damarlara sahip koyu gri bir duvar fayansı, doğru aydınlatma üniteleri kullanıldığı zaman odaya ekstra derinlik ve hareket katabilir. İşin sırrı ışıklandırmaların doğru noktalardan doğru şekilde yayılmasını sağlamakta ki bu örnekte de bunun başarılı bir örneğini görüyoruz.
Yazının başında da dediğimiz gibi küçük evlerin daha geniş bir görünüme kavuşması için mobilya ve yerleşim kadar aydınlatma tercihleri de etkilidir. Bu küçük yatak odasında da duvar nişinden yayılan ışıklandırma sayesinde odanın küçük yapısına derin bir görünüm kazandırılmış. Bu derinlik, yatak başı yerine uzun ince bir dikdörtgen şeklinde uzanan çerçevesiz ayna sayesinde daha da arttırılmış. Bu bölgede ayna katkısı yerine büyük ve gösterişli bir yatak başı kullanılsaydı oda hem yer tasarrufu açısından daha da daralacaktı hem de daha sıkışık ve bunaltıcı bir atmosfer yaratılmış olacaktı.
Yatak odasında yatağın hemen karşısında giyinme dolabı bulunuyor ve dolap da odanın küçüklüğü göz önünde bulundurularak seçilmiş. Bu tür dar alanlarda dolap kapaklarının çıkıntılı değil girintili olması bile görünüm açısından oldukça önemli bir rol oynuyor. Dolabın açık renk seçilmesi de elbette odayı kasvetli bir darlıktan kurtarmak adına yapılmış bir tercih.