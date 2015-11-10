Küçük bir ev, etkili bir dekorasyon örneği

Evin genelinde karşımıza çıkan manzara gerçek bir zarafet örneğini temsil ediyor. Minimalist bir tasarım anlayışıyla ve sade, yalın ama bir o kadar da etkili ve çarpıcı bir tarz ile dizayn edilmiş olan yaşam alanları hem içinde yaşayan ev sahipleri için oldukça fonksiyonel ve günlerini daha iyi geçirmelerini sağlayacak şekilde tasarlanmış ve uygulanmış, hem de eve ziyarete gelen misafirler için oldukça etkileyici ve göz alıcı estetik ve şık özelliklere sahip. Küçük alanlarda da oldukça elegan ve seçkin tasarımlar ortaya çıkarılabileceğinin de bir kanıtı olan yaşam alanlarında saf bir estetik anlayışı ve yüksek bir zevk hakim. Örneğin açık mutfakla iç içe geçen bu küçük oturma alanında mutfak tezgahı odayı ayıran ana unsur olarak kullanılmış ve Amerikan mutfak tarzında dizayn edilmiş. Hem fonksiyonel hem de şık bir görünüme sahip olan oturma alanında yaratılan konfor da yaşam alanının dikkat çeken tasarım özelliklerinden biri. Mutfak tezgahının yanında yer alan ahşap televizyon ünitesi, gri tonlarıyla mükemmel bir ahenk oluşturuyor ve odaya derinlik katıyor. Metrekare açısından pek de geniş olmayan odanın koridora açılan kısmında kapı yerine kapı boşluğu kullanılması da odayı daha da büyük gösteren ayrıntılardan biri. Tavan aydınlatması ve tavan dekorasyon unsurları da odanın tasarım karakterini belirliyor ve aynı zamanda da küçük alanlara sahip yaşam alanlarında mekanı hareketlendirmek için alanı daha da daraltmadan yapılabilecek tasarımlar açısından ilham veriyor.