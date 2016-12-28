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Sevgiyle hayata dönen aile evi

umit atdağ umit atdağ
homify Modern Yemek Odası
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Bu gün 144 metrekare alan içinde mütevazi ve cazibesi yüksek olan bir aile evine misafir oluyoruz.  Bu ev geçmişte sıkıcı ve boğucu bir yapıyken sevgi ve emek ile hayata döndürülmüş, mutlu ve huzur kaynağı olan bir aile evi haline getirilmiş. Meksika'da Puebla kantinde yer alan bu ev hem klas, hem konforlu hem de rahat yaşamak için her türlü detaya sahip. Eskiden sokağın bir ucunda insanların bakmak istemedikleri, göz yorucu bir görüntüye sahip olan bu ev yenileme süreci ile birlikte hayran kalınacak bir güzelliğe sahip olmuş. Mimarların sevgi ve emekleri ile hayata yeniden başlayan bu evi homify farkı ile yakından inceleyerek her detaya yakından şahit olalım.

Öncesi: inşaat süreci

homify
homify

homify
homify
homify

Evin eski dış cephesi oldukça kötü göründüğü için dış cephe dekorasyonuna önem verilmiş. resimde evin inşaat sürecindeki halini görüyorsunuz. Mimarlar evin içi kadar dışının da dekoratif ve göze hoş gelen güzelliğe sahip olmasını istiyorlar. Geniş bırakılan boşluklar cam ile kaplanıp muhteşem bir dış cephe dekorasyonuna imza atılmak isteniyor.

Yan cephe

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Evin dış cephesi olarak sadece sokağa bakan cephe değil tamamı ele alınmış. Tüm cepheler bir bütün olduğu için yan cephe, ön cephe aynı fikir doğrultusunda dekore edilmek isteniyor. İnşaat süreci boyunca mimarlar özellikle dış cephenin güzelliğine odaklanmış. Dış cephe evi gösteren ve bakanların huzur bulduğu şık bir dekorasyona sahip olacak.

Sonrası: modern dış cephe

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Evin dış cephesinin yenilenmiş ve bitmiş halini resimde görüyorsunuz. Geniş cam duvarlar, mantolama yapılmış beton duvarlar ve doğal renklerin çarpıcı yerleşimi ile muhteşem bir  dış cephe oluşturulmuş. Eskiden yüzüne bakılmayan bu ev artık önünden her geçenin hayranlıkla izleyeceği bir ev haline gelmiş.

Modüler birleşimler

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Eve yan cepheden baktığınızda resimde yer alan planın birebir uygulandığını görebilirsiniz. Bu resimde evin modüler küplerin birleşimi ile yapıldığı izlenimi ortaya çıksa da evin bir bütün olduğu ve görsel açıdan tek bir plan olduğu görülüyor. Evin üst katındaki modüler yapı alt kattaki araba garajının üst örtüsü olarak görev yapıyor.

Zarif ve doğrusal yemek odası

homify Modern Yemek Odası
homify

homify
homify
homify

Evin yemek odası tamamen doğrusal olarak dekore edilmiş. Uzun ve 8 kişilik bir yemek masası ile beyaz renkli sandalyelerin sokağa bakan cephesinin olduğu odaya dekor edilmiş. Zarif dekorasyonu ve lineer yerleşimi ile yemek odası olmasının yanında evin en görkemli odası haline getirilen bu alan mutfak  ile birleşik olarak dizayn edilmiş.

Yatak odası

homify
homify

homify
homify
homify

Sade bir dekorasyona sahip olan yatak odası ince beyaz jaluzi ve beyaz iç duvarları ile çok şık ve minimalist olmuş. Minimalist bir dekorasyon ile zarafeti ve şıklığı artırılan yatak odası doğal gün ışığı ile aydınlatıldığı için ekstra aydınlatma tasarımına gerek kalmamış. Ahşap zemin kaplama ve duvarda asılı olan tv iç dekorasyonun farklı renkler ile uyumlu olmasına katkı sağlamış.

Şık bir dekorasyona sahip modern bir tek katlı ev
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