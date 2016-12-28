Sevgiyle hayata dönen aile evi

Bu gün 144 metrekare alan içinde mütevazi ve cazibesi yüksek olan bir aile evine misafir oluyoruz. Bu ev geçmişte sıkıcı ve boğucu bir yapıyken sevgi ve emek ile hayata döndürülmüş, mutlu ve huzur kaynağı olan bir aile evi haline getirilmiş. Meksika'da Puebla kantinde yer alan bu ev hem klas, hem konforlu hem de rahat yaşamak için her türlü detaya sahip. Eskiden sokağın bir ucunda insanların bakmak istemedikleri, göz yorucu bir görüntüye sahip olan bu ev yenileme süreci ile birlikte hayran kalınacak bir güzelliğe sahip olmuş. Mimarların sevgi ve emekleri ile hayata yeniden başlayan bu evi homify farkı ile yakından inceleyerek her detaya yakından şahit olalım.